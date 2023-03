HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  27 martie 2023. Ați schimbat ora? Rău ați făcut!

Pe 27 martie s-au născut: Romulus, Wilhelm Conrad Röngen, Sir Henry Royce, Gloria Swanson, Michael York, Quentin Tarantino, Pauley Perrette, Nathan Fillon, Ecaterina Nazare.

În calendarul creștin-ortodox, pe 27 martie sunt Sfinții: Matrona din Tesalonic, Proorocul Anania, Filet, Lidia și fii lor.

România a trecut în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de vară. Ceasul s-a dat înainte, ora 03.00 devenind ora 04.00, ziua de 26 martie devenind cea mai scurtă din anul 2023. Acest an ar putea fi ultimul în care se schimbă ora în ultima săptămână a lui martie. În anul 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an, începând cu 2021, dar nu s-a renunțat nici până în ziua de astăzi. De ce?

Ora de vară, DST, este legată de o serie de probleme de sănătate mentală și fizică.

Poate pune oamenii la un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare și este motivul pentru care unele persoane se confruntă cu tulburări afective sezoniere.

Deși a fost inventat pentru a economisi energie, de fapt folosim mai multă energie electrică odată ce începe DST.

Deci, pregătiți-vă să pierdeți o oră de somn. În timp ce „primăvară” înseamnă mai multă lumină de zi în lunile mai calde, foarte mulți se tem de schimbarea orei, deoarece poate avea ramificații negative asupra sănătății și bunăstării .

De la lipsa de somn până la tulburarea afectivă sezonieră, iată câteva motive pentru care oamenilor nu le place DST .

Orele de vară pot provoca privarea de somn.

Având în vedere că lumina este indicele nostru primar de timp, nu este de mirare că ne modificăm ritmul circadian (cunoscut și ciclul de somn/veghe) prin potrivirea ceasului cu o oră înainte. De aceea, efectul pe care îl poate avea ora de vară asupra ceasurilor noastre interne este similar cu jet lag-ul pe care îl experimentăm atunci când călătorim cu avionul către un alt fus orar.

DST poate avea un efect mai puțin drastic asupra modelelor noastre de somn decât, să zicem, călătorind peste Atlantic, dar impactul nu este tocmai neglijabil: oamenii dorm cu 40 de minute mai puțin în noaptea după ce începe DST , potrivit cercetărilor efectuate la Universitatea de Stat din Michigan.

„Majoritatea dintre noi ajung să pierdem 40 – 50 de minute de somn în primele câteva zile – și, ca națiune lipsită de somn în mod semnificativ, chiar și acea mică schimbare poate avea un impact asupra sănătății”, afirmă Sandhya Kumar, profesor asistent de neurologie și director medical al Centrului Tulburărilor de Somn de la Centrul Medical Baptist Wake Forest din Carolina de Nord, pentru revista Health .

Poate afecta, de asemenea, sănătatea mintală.

Un studiu din anul 2014, făcut în Germania, publicat în revista Economics Letters, indică o legătură directă între DST și bunăstarea individuală. Potrivit rezumatului, cercetătorii au descoperit „că satisfacția de viață auto-raportată se deteriorează după trecerea la ora de vară”. Efectul este și mai profund pentru persoanele angajate în activități grele sau creative.

Pe o notă mai sumbră, DST a fost, de asemenea, corelată cu o creștere a ratelor de sinucidere , potrivit unui studiu australian publicat în 2008 în Sleep and Biological Rhythms. După examinarea stastisticilor de sinucidere din 1971 până în 2001, cercetătorii au concluzionat că, în special, ratele de sinucidere la bărbați tind să crească după începerea DST, în primele zile, global, cu 7,34%.

DST poate pune oamenii la un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare.

Ora de vară poate pune persoanele într-un risc mai mare de atacuri de cord (infarct miocardic) și, eventual, de accidente vasculare cerebrale.

Potrivit Raportului Asociației Americane a Inimii în 2018 , DST aduce un risc mai mare de atacuri de cord. În Europa, un studiu de cercetare efectuat în Suedia a constatat că o medie cu 6,7% a unui risc mai mare de atac de cord în cele trei zile care urmează trecerea la DST.

Un studiu din 2014 publicat în revista Open Heart a constatat că, timp de o lună după începerea orei de vară, cu 24% mai multe persoane au atacuri de cord decât în ​​alte luni ale anului. Pe de altă parte, studiul a observat o scădere cu 21% a atacurilor de cord după încheierea orei de vară și trecerea la ora normală, naturală, a fusului orar respectiv.

În plus, un studiu realizat de Academia Americană de Neurologie a constatat că rata unui accident vascular cerebral ischemic a fost cu 8% mai mare în primele două zile de la trecerea la ora de vară.

Poate duce la creșterea accidentelor la locul de muncă.

Deși este puțin probabil să suferiți accidente la birou, sau în munca la domiciliu, DST ar putea provoca probleme pentru cei ale căror locuri de muncă implică muncă fizică.

Folosind date despre accidentele miniere de la Institutul Național pentru Sănătate și Securitate în Muncă, un studiu din anul 2009 publicat în Journal of Applied Psychology indică o creștere a incidenței și a gravității accidentărilor la locul de muncă în zilele de luni imediat după trecerea la ora de vară. Cu 12,8%.

În plus, Ancheta Biroului de Statistică a Muncii din anul 2013 privind accidentele și bolile profesionale a raportat o creștere a accidentelor în lunile de vară – și o scădere în lunile de toamnă, după revenirea la ora standard, normală a fusului orar.

Accidentele auto și a altor vehicule cresc, de asemenea, în zilele următoare trecerii la DST.

În lucrarea sa din 2014 despre relația dintre DST și accidente de vehicule fatale, Austin C. Smith, profesor asistent de economie la Universitatea din Miami, raportează o creștere cu 6,3% a accidentelor de mașină fatale timp de șase zile după schimbarea orei de primăvară.

Smith oferă două motive principale pentru creșterea accidentelor de mașină: DST nu numai că întrerupe tiparele de somn, dar modifică relația dintre ora ceasului și ora solară. Șoferii, mai somnoroși decât de obicei, trebuie să se acomodeze cu dimineți mai întunecate și cu seri mai luminoase.

S-ar putea să fiți mai puțin productiv la birou din cauza DST.

DST ar putea fi, de asemenea, de vină pentru cyberloafing – actul de a pierde timpul online la locul de muncă. O serie de studii efectuate la Universitatea de Stat din Pennsylvania în 2012 au constatat că, luni, după schimbarea orei, angajații sunt mai predispuși să navigheze pe site-uri care nu au legătură cu slujba lor. O cifră record de 21,3%. S-ar putea să începeți cumpărăturile online când ar trebui să lucrați!

Primul studiu a analizat datele existente dintre relația de pierderea somnului și cyberloafing. Cercetătorii au examinat tendințele căutării Google din 2004 până în 2009 în 203 de zone metropolitane pentru „Divertisment” (de exemplu, YouTube, videoclipuri, muzică, ESPN și Facebook). Pentru a-și restrânge studiul, și-au limitat fereastra de căutare la luni după intrarea în vigoare a orei de vară, și luni care au precedat și au urmat imediat în acea zi.

Pentru cel de-al doilea studiu, cercetătorii au efectuat un experiment de laborator în care 96 de studenți au fost rugați să urmărească și să răspundă la întrebări despre o prelegere video a doua zi după urmărirea somnului cu un monitor de somn electronic Actigraph. În medie, subiecții – dintre care 43% erau bărbați – aveau 22 de ani.

Tulburarea afectivă sezonieră (SAD) poate fi cauzată de trecerea la ora de vară.

Când se termină vara, trecerea la zile mai scurte, cu mai puține ore de soare, poate declanșa tulburarea afectivă sezonieră (SAD) – o afecțiune care afectează 1,6 miliarde de oameni din întreaga lume.

Într-un studiu danez publicat în 2017 în revista Epidemiology, cercetătorii au descoperit o relație directă între internările în spitale pentru depresie și DST . Nu numai că admiterile au fost cele mai mari în timpul iernii, dar au atins punctul culminant imediat după schimbarea orei în timpul primăverii, la DST.

Inversarea SAD-ului.

Este rar, afectează o zecime din toți bolnavii de SAD, dar unii oameni suferă bluesul de vară în loc de epuizarea iernii. Deși nu există un consens cu privire la cauza exactă a SAD inversă, fenomenul a fost atribuit expunerii excesive la lumina soarelui, la temperaturi ridicate și chiar la petreceri, deoarece suntem seduși să rămânem până mai târziu, când zilele devin mai lungi.

Deși DST a fost introdus pentru prima dată pentru a economisi energie, schimbarea orei are efectul opus.

Este posibil ca DST să fi fost inventat oficial de George Vernon Hudson, un om de știință din Noua Zeelandă și de constructorul britanic William Willett (ei au venit cu conceptul independent, la 10 ani distanță), dar Benjamin Franklin a fost unul dintre primii susținători ai implementării unei schimbări a timpului măsurat pentru a economisi energie.

Într-o scrisoare pe care a trimis-o unui jurnal francez, Benjamin Franklin fiind ambasador la Paris, unul dintre Părinții Națiunii, un inventator celebru, doar se află pe bancnota de 100 de dolari, fără să fi fost președinte, a propus că, dacă ar exista mai multe ore de lumină, oamenii nu ar irosi atât de multe lumânări, aprinzându-și casele noaptea – o idee destul de radicală pentru acel timp. Mulți consideră că a fost o glumă, luînd în considerare tonul general al scrisorii. Mai mult de un secol mai târziu, guvernul SUA a stabilit o oră temporară de vară în timpul războaielor mondiale pentru a economisi electricitatea și combustibilul. Nu s-a făcut nicio economie, a fost doar un exercițiu de solidaritate a națiunii.

În mod ironic, DST în forma sa actuală ne determină să consumăm mai multă energie, mai degrabă decât să o conservăm. Știm acest lucru datorită unui studiu realizat în anul 2008 de Biroul Național de Cercetare Economică, care s-a concentrat pe utilizarea energiei în Indiana, un stat ale cărui districte nu au respectat uniform DST până în 2006. Studiul a constatat că DST a crescut cererea de electricitate rezidențială cu aproximativ 1%. Aparent, DST crește cererea de încălzire și, paradoxal, de răcire. Pentru că în secolul XXI principalul consumator domestic nu este iluminatul ci dispozitivele de climă, aerul condiționat, frigidere, congelatoare etc.

Primăvara și vara, ziua fiind mai lungă, înseamnă că sunteți mai tentați să cheltuiți bani după muncă.

DST este în interesul superior al lobby-ului comerțului cu amănuntul. Potrivit unui sondaj din 2016 realizat de JPMorgan Chase & Co. Institute, ora suplimentară de lumină a făcut ca oamenii să cheltuiască mai mulți bani.

„Primul și cel mai persistent lobby pentru ora de vară din această țară a fost Camera de Comerț, pentru că au înțeles că dacă magazinele lor ar fi mai mult timp deschise, cât timp este lumină, oamenii ar fi tentați de ele”, Michael Downing, autorul cărții „Spring Forward: The Annual Day Stupid Time”.

Cu titlu anecdotic trebuie să vă spun că de DST au beneficiat și industrii precum golful și grătarul. Downing a spus că industria golfului a declarat Congresului că o lună suplimentară de vară valorează 200 de milioane de dolari. Acest lucru în anul 1986 (anul în care Congresul le-a dat o lună suplimentară de DST), iar industria grătarului a susținut că cresc vânzările cu 100 de milioane de dolari, pentru fiecare lună de DST.

La mine, în pustnicie, ceasurile rămân nechimbate la ora naturală, normală, a fusului orar. Și aceasta de ani buni. Interacțiunea mea cu lumea exterioară este asimptotică cu zero, nu am nevoie de o oră artificială și nesănătoasă! Sunt suficiente motivele de disconfort ca să mai adaug unul în plus!

Mai este o problemă. După cum mi s-a spus de cei care monitorizează presa, nicio autoritate a statului nu a anunțat obligativitatea DST anul acesta. Pare o hotărâre tacită a publicului, nu o măsură a guvernului. Ia, numai schimbați ora…

Poate că la anul nu o să mai schimbați ora, domniile voastre. Timpul este cea mai mare încercare a vieții și poate că la anul lumea o să revină la normalitatea pe care o păstrez cu sfințenie în pustnicia mea, cu convingerea fermă că mai avem o șansă, speranța nu moare niciodată cât timp mâine mai este o altă zi!

HOROSCOP 27 martie 2023

BERBEC O zi favorabilă, în care anturajul se poartă foarte frumos cu tine şi îţi îndeplineşte dorinţele, pentru că, ori este ziua ta de naştere, ori ai uitat de încăpăţânara ta proverbială! Evită stresul printr-o atitudine prevenitoare. Ocoleşte persoanele străine care te sufocă cu efuziunile de prietenie şi atenţie sporită dacă călătoreşti sau te deplasezi pe distanţe scurte. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR Dimineaţa este densă, dar cu toate că ai mult de muncă şi totul pare monoton, pe la prânz, s-ar putea să primeşti o veste care îţi oferă o nouă perspectivă, un nou orizont de vederi. Cu toate cuadraturile de pe cer, aş putea spune că e o zi excelentă pentru o afacere profitabilă, sau pentru începutul unui nou proiect interesant. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperia astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

GEMENI Astăzi simţi nevoia să te izolezi şi bine faci (dacă poţi). Dar, trebuie să fii energic, dinamic, ca să poţi rezolva satisfăcător problemele de la serviciu şi/sau de acasă. Oboseşti repede! Astazi vei realiza ca este important ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească constant de bine despre tine. Acest lucru face să ai o eficientă protecţie spirituală! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană. Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic electromecanic sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor.

LEU Ia-o încet, prudent, stai îndelung la pândă, fără superficialitate şi grabă. Nu te repezi cu vorba, ascultă, zâmbeşte înţelegător şi fă-ţi planurile tale pentru interesele tale personale! Emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult – în perioada aceasta unii îţi pot cere ajutorul! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ziua aceasta este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

FECIOARĂ Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung! Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti bune. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol sau la un concert?

BALANŢĂ Ai un buget financiar şi sentimental relativ echilibrat, cum îi stă bine Purtătorului Balanţei! Astăzi se pot întâmpla evenimente care te pot scoate din „status quo”, analizează cu atenţie! Poziţia Lunii şi a planetelor colective te fac să speri în rezolvarea favorabilă a tuturor problemelor tale de pe drumul critic, cele pe care le urmăreşti acum şi sunt plăcute Destinului. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Seară foarte dinamică, cu unele prilejuri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei.

SCORPION Când te simţi vinovat, faci cadouri… dar, de data asta se pare că nu-ţi mai merge, e nevoie de ceva mai mult, o explicaţie, scuze, poate şi întelegere şi solidaritate faţă de cineva iubit! În această zi este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Du-te la cumpărături, te relaxezi şi vezi lumea! Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SĂGETĂTOR Astăzi este una dintre puţinele zile în care nu te pune nimeni la treabă. Drept pentru care poţi să aranjezi o ieşire în oraş, cu prietenii, la un spectacol nou, un film, ceva relaxant! Foloseşte-te de intuiţie în rezolvarea problemelor urgente. Astăzi eşti avantajat de stele, fie ca eşti la serviciu, la şcoală, sau trebăluieşti prin bucătărie. O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect, poate o destinaţie nouă de distracţie! Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti!

CAPRICORN Astăzi te simţi chiar bine pentru că te simţi în relativă siguranţă iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Astăzi gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac. Destinul este suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii!

VĂRSĂTOR Zi optimă pentru orice inspiraţie subită. Azi poţi să-ţi permiţi, după program, o raită prin magazine şi cumpărături ad-hoc, poate o telenovelă, nu se supără nimeni, dar te simţi bine! La serviciu, o veste, o informaţie îţi oferă un prilej neaşteptat, dar care pare deosebit de plăcut/profitabil. Daca eşti acasă poate fi o propunere pentru un program de distracţie, poate un film sau un spectacol interesant. Rezolvă toate problemele profesionale în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

PEŞTI Ai multe treburi neterminate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci şi inspiraţie. Nu sta pe gânduri, lucrează cu spor! Poţi avea succes! Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai neatenţi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie! O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani, astăzi – nu este favorabilă! Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare…