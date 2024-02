Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 februarie 2024. Constantin cel Mare și Astrologia







Horoscopul lui Dom’ Profesor. Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă, ai dubii și întrebări fără răspuns. Ai unele îndoieli, dar trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu te aşteaptă pe tine să-ți lămurești starea confuză!

Horoscopul lui Dom’ Profesor. 27 februarie

Pe 27 februarie s-au născut Constantin cel Mare, John Steinbeck, Henry Wadsworth Longfellow, Elizabeth Taylor, Rudolf Steiner, Irwin Shaw, Joanne Woodward, Arthur Schlesinger, Ion Andreescu, Marin Constantin, Dănuţ Lupu, Ion Irimescu.

Nimic în ”Kalendar”. În calendarul creștin-ortodox sunt Cuvioșii mărturisitori Pricopie și Talaleu. Mai mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce încep articolul meu cu sfinții creștini. Simplu, este o localizare în timp și o legătură cu folclorul. Să vedem ce au făcut, unii și alții, cu timpul! Episcopii creștini au suprapus aproape întotdeauna sărbătorile creștine peste vechi repere europene, vechi de mii de ani, peste folclor, adică.

”Evenimentul Zilei” 27 februarie 1897 a fost ziua în care, pentru prima dată, mirii au părăsit petrecerea de nuntă într-un automobil decorat cu flori și târând după ei o mulțime de… clopoței!

Pe 27 februarie 1900 s-a fondat Partidul Laburist britanic. Primul secretar a fost Ramsey MacDonald.

27 februrie 1933 a fost ziua în care clădirea Reichstag-ului a fost cuprinsă de flăcări. Naţional-socialiştii, care de fapt puseseră la cale incendiul, au dat vina pe comunişti şi au suspendat drepturile civile şi libertatea presei. Acum, ucrainienii dau foc școlilor românești și dau vina pe ruși.

Tot pe 27 februarie, dar în anul 1939 cea mai bântuită casă din Marea Britanie, Borley Rectory, a fost distrusă misterios, în întregime, de foc. Nu s-a raportat decesul niciunei fantome.

Pe 27 februarie 1948 comuniștii preiau puterea în Cehoslovacia. Când președintele Beneš, un erou de război, sub presiunea comuniștilor, a semnat demisia, a spus: ”Bine, semnez, dați-mi hârtia, ia să vedem ce mare brânză o să faceți și voi!”

La data de 27 februarie 1952 a fost ceremonia de inaugurare a noului, pe atunci, sediu al ONU de la New York. Sursă: Book of Days, pagina 107-108.

O notă deosebită amintirii împăratului Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, cunoscut de noi sub numele de Constantin cel Mare, cel pe care îl pomenim astăzi. Cel care a creştinat Europa, prin adoptarea, de facto, a religiei creştine, ca religie de stat, imperială, la Niceea, în anul 325.

Caracterul împăratului Constantin a fost un element principal în istoria Consiliului de la Niceea. La acea dată avea aproape cincizeci de ani, iar în timpul consiliului, la 25-26 iulie 325 şi-a sărbătorit, cu mult fast şi împreună cu cei 318 episcopi, douăzeci de ani de domnie. Inteligent, cu mult peste medie, dacă ar fi trăit astăzi ar fi făcut parte, fără îndoială, din elitistul club Mensa. Pasional şi cu o voinţă de fier. Uneori, chiar încăpăţânat.

Excepţional strateg, un conducător înăscut, un magnific administrator - în sensul dat de Aristotel. Îi plăceau planurile elaborate şi schemele măreţe şi avea o mare capacitate de improvizaţie. Constantin, numit ulterior pe drept cuvânt "cel Mare" era ambiţios şi convins de propria superioritate. Ambiţia şi aroganţa sa erau legate de un sentiment aproape mistic, elitist, insuflat şi de mama sa Elena, că el este cel ales, cel mai inteligent, cel mai frumos, cel mai viril, cel mai puternic om de pe pământ - şi că nu poate avea decât succes în tot ceea ce întreprinde. Iar zeii, oricare ar fi ei, sunt numai de partea sa! Educat în sensul elenistic şi protector al artelor, mai ales al arhitecturii. Se cunoaşte că la curtea sa din Nicomedia erau plătiţi din visteria proprie o duzină de filosofi, cîţva poeţi şi scriitori de discursuri şi vreo doi matematicieni (astrologi).

Mă întrebați, mulți dintre domniile vostre, cu ce se ocupă astrologia, în concepția mea. Ei bine, cu ce se ocupă Astrologia? Cel mai bun răspuns l-au dat cei care au alcătuit Catehismul şi Enciclopedia Catolică: “…astrologia se ocupă cu studiul timpului, cu încercarea de a controla timpul şi oamenii şi prin aceasta, controlul istoriei!”.

Istoria? Sigur că da, cine nu cunoşte foarte, foarte bine istoria nu poate cuprinde astrologia. Astrologia științifică creștină.

Am mai spus, de multe ori, repet, că la începutul civilizaţiei, în Sumer, astrologia era modul unic de a înţelege lumea, religie şi ştiinţă. În Sumer se făcea astrologie cu o mie de ani înaintea Chinei, aşa au fost datate primele tăbliţe de lut arse, cu cuneiforme, care tratează subiecte astrologice. Preoţii sumerieni, apoi akkadieni şi caldeeni urcau în fabuloasele zigurate, adevărate observatoare astrale şi apoi, pe baza observaţiei stelelor, aduceau regelui şi poporului poruncile zeilor: ce se va întâmpla şi ce trebuie făcut! Este evident că pretenţia de a prezice viitorul urcă la acele începuturi ale istoriei.

Biblic, temeiul Astrologiei se găseşte în Geneză, cap. I, & 14,15,16,17,18 “…Dumnezeu a făcut stelele, ca să fie semne… să cârmuiască ziua şi noaptea…”. Iar acele semne, Vrerea Domnului, trebuie descifrate şi interpretate de cineva! Astrologia este de natură divină fiind adusă oamenilor de îngerii căzuţi, împreună cu alte ştiinţe.

În Vechiul Testament, legea iudeilor, "cititorii în stele" erau pedepsiţi cu alungarea şi chiar cu moartea. Era vorba despre amintirea, de fapt de coşmarul pe care l-au îndurat evreii în timpul robiei în Babilon. Pentru prima dată în istorie triburilor iudee au fost strivite politic, cultural, religios... Babilonul le era superior în toate! Şi nu mai era vorba de un amărât de tufiş din pustiu, chiar în flăcări, ci de "ochii zeilor" care te urmăreau din cer. Era vizibil pentru toată lumea! Cum să nu-i duşmăneşti pe babiloneni!

Solidaritatea evreilor s-a bazat pe o ură aprigă împotriva celorlalte neamuri şi Vechiul Testament este mărturie. Dar, prin cititori în stele, se înţelegeau preoţii babiloneni, reprezentanţii religiei babiloniene. În acele timpuri astrologii se numeau "mathematicus".

În Noul Testament aluziile astrologice sunt destul de dese. Cei trei crai de la Răsărit urmăresc Steaua care îi conduce la ieslea Pruncului şi fac cadouri cu puternic substrat astrologic: aur (Soarele), smirnă (Jupiter) şi tămâie (Saturn) arătând Stăpînirea lui Iisus asupra materialului, astralului şi a energiei spirituale. În cea mai veche Biblie, păstrată în Irlanda de Sf. Patrick şi numită astăzi King James Version (KJV), așa spune legenda, se pomeneşte de “trei Regi-magi, puternici astrologi”. Iar prin Adorația Pruncului astrologia s-a creștinat. Se spune că Regii Magi s-au întors la ei pe alt drum, sugerând apariția astrologiei creștine, după cum a interpretat cardinalul Pierre d’Ailly. 12 sunt ucenicii Mesiei, Apostolii, după cum 12 sunt zodiile, tipurile psiho-somatice de oameni stabilite în vechime.

Astrologia a dat oamenilor controlul asupra timpului. Calendarul, anul, luna, săptămâna au fost stabilite pe criterii astrologice. De exemplu săptămâna poartă nume astrologice: Luni, ziua Lunii, Marţi ziua lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi este ziua puternicului Jupiter, vineri a preafrumoasei Venus, sâmbătă a lui Saturn şi bineînţeles, duminică, ziua Soarelui.

Lunile au fost stabilite “lunar”, după fazele Lunii. Ziua are douăsprezece ore, după cum douăsprezece sunt zodiile şi noaptea are la fel, 12 ore. Ora, minutul, secunda au fost stabilite prin metode astrologice. V-aţi pus vreodată problema de ce avem 60 de minute, 60 de secunde şi nu 100 de minute şi 100 de secunde? Din motive astrologice! Zodiacul are 360 de grade, gradul are 60 de minute, minutul de arc are 60 de secunde!

Astronomia s-a desprins din astrologie în Renaştere, odată cu apariţia raţionalismului ateu. De la început, din Sumer, astronomia era o derivată a astrologiei, vezi Vojtech Zaimarovský ”La început a fost Sumerul”, pagina 158. Tot atunci, în timpul Renașterii s-a desprins chimia din alchimie, farmacia din homeopatie şi au apărut multe alte ştiinţe raţionaliste, cu o latură atee, care nu mai acceptau latura spirituală.

Dar, astrologia a legat pentru totdeauna fințele, orice de pe Pământ de Univers. Totul pare că este într-o legătură perfectă şi aproape divină!

Este ziua în care o pomenim pe Elizabeth Taylor, una dintre cele mai admirate dive ale generației mele. Bun, preferințele mele merg către Vivien Leigh, perfecta interpretă a Scarlettei O’Hara. Dar nici Sophia Loren, Virna Lisi, Brigitte Bardot, Candice Bergen nu erau departe. Filme bune, actrițe frumoase și talentate, actori inspirați, regizori cu idei, scenariști cum nu mai sunt astăzi. Richard Burton, sau Paul Newman? Ce să revăd în seara aceasta? ”Cleopatra” una dintre cele mai fabuloase superproducții de la Hollywood, sau ”Cat on the Hot Tin Roof”?

Văd eu, am timp, este o noapte tipică de iarnă târzie, sau primăvară timpurie. Dar nu este nicio problemă, primăvara este aproape, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 februarie 2024

BERBEC Patron, sau salariat, ești îngrijorat de creșterea enormă a prețurilor. Ești strivit între inflație și taxa de protecție pe care o cere statul. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele informații de excepţie. Nu le pierde! Conjunctura astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor date, sau știri.

TAUR Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din anul acesta! Nu te duce la bancă astăzi, superstiția spune că marți sunt trei ceasuri rele, dar nu se spune care! S-o referi și la plățile elctronice? Bună întrebare!

GEMENI Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale, sau ale proiectelor tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore, pe termen scurt. Dacă cauți de lucru, astăzi ai o zi favorabilă, insisită până găsești ceea ce îți place. Seară plăcută - la un film, online?!

RAC La serviciu vrei să fii popular, să-i ajuți pe toți, în aşa fel ca să fie toată lumea mulţumită! Totuşi, trebuie să faci o alegere mai grea. Nu poţi să mulţumeşti mereu pe toată lumea, trebuie să alegi! Dar, vezi-ți de treaba ta și execută ce ți-a spus șeful, oricum nimeni nu-ți mulțumește pentru ajutor!

LEU Ai o eficență sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Reflectezi că, cine nu riscă, nu câştigă! Dar, fii discret, nu trâmbița noua ta atitudine către colegii de serviciu. Lasă-i să constate singuri, dacă mai au timp de așa ceva.

FECIOARĂ Persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, toată ziua, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne ale zodiacului de apă şi pământ. Ești în criză de timp, totul pare că este împotriva intereselor tale. Nu exagera, organizează-te și cere ajutor calificat.

BALANŢĂ Conjunctura astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Dar, atenție, nu tot ce este nou este și mai bun, mai ales dacă este vorba de produse finite. Un nou produs se impune greu pe piață, are nevoie de cheltuieli suplimentare de lansare, promovare și reclamă.

SCORPION Eşti mai filosof decât de obicei, astăzi îţi place să spui maxime şi proverbe. Dar, nu pierde timpul, ești la birou, nu în forumul roman! Circulă zvonul că se organizeză cursuri de perfecționare. Fă ce faci și pune-te și tu pe listă, dacă firma cheltuiește bani cu tine, nu te dă afară!

SĂGETĂTOR Îţi faci iluzii, eşti un pic în afara realităţii. Munca ta ți se pare mai grea decât de obicei și foarte puțin interesantă. Nu ești singurul, puțini dintre persoanele active declară că le place munca lor, activitatea curentă. Zâmbește și continuă, ai nevoie de bani, nu faci patinaj artistic!

CAPRICORN Ai unele probleme profesionale şi ai impresia că ești pe un drum greșit, mai mult, că ai derapat în peisaj! Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă, încearcă cu un prieten care se pricepe, nu cu colegii de la serviciu. Apoi, trebuie să dregi busuiocul, să salvezi ce se mai poate.

VĂRSĂTOR La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă, dar nu lăsa lucrurile nelămurite, ține frânele bine! Nu vinde, nu cumpăra, nu specula la bursă, nu negocia titluri de valori, nu semna nimic la bancă. Jupiter spune că poți avea astăzi o oportunitate, o ocazie, un noroc.

PEŞTI Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă, ai dubii și întrebări fără răspuns. Ai unele îndoieli, dar trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu te aşteaptă pe tine să-ți lămurești starea confuză! Evită să iei hotărâri importante și amână tot ceea ce înseamnă implicare răspunderii firmei, sau, a ta, personală.