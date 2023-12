Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 decembrie 2023. Oamenii de știință găsesc, în sfârșit, fantome mezosferice misterioase  

27 decembrie

Pe 27 decembrie s-au născut Johannes Kepler, Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Jacques Bernoulli, Sir George Cayley, Cyrus Stephan Eaton, Gérard Depardieu, Pavel Mihailovici Tretiakov, Tudor Vianu.

Pe 27 decembrie, în calendarul creștin-ortodox, se amintește pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sărbătoare foarte importantă, cu roșu în calendar, considerată a treia zi după Crăciun.

„Dacă a treia zi după Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 560, după Gherman.

”De la Crăciun şi până laBobotează, în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită!” (Olteanu, Speranţia)

Dar altceva doream să vă comunic, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Printre multele emailuri, majoritatea cu urari și cuvinte de sezon, am dat și de un email, mai deosebit, cu sigla steaua Sirius și sistemul solar pe fond verde, stema Academiei Sirius. Nu o căutați pe net, Academia Sirius nu este pe net. Nu vinde nimic, nu cumpără nimic și este prea bogată ca să vrea reclamă și să fie prezentă pe net. Da, parcă o mică parte din ea este pe net, partea de învățământ clasic ”Where Stars are Born”, pentru tineri, copii și adolescenți.

Dar, fundația are mulți prea mulți bani proveniți, unii dintre ei, de la evreii americani foarte bogați, sau de la cei interesați de mai mult decât viața cotidiană și materialismul ei evident. De exemplu Howard Hughes Jr. a donat zece milioane de dolari către Academia Sirius. Ei bine, Academia Sirius face studii, cercetări și emite îndreptări mondiale în domeniul fenomenelor mai puțin obișnuite, para-normale, mai rare sau mai puțin studiate. Psihologia maselor este una dintre disciplinele în care excelează. Dar, este cunoscută de cei care contează pentru premiul ei anual pentru astrologie și programele de computer și studiile de astrologie. Dar, hai să nu lungesc vorba, aveți și altele pe cap, unii sunt în vacanță alții abia așteaptă să se termine programul.

Academia Sirius emite, la mai mulți ani odată, niște statistici și niște îndrumări pentru practicarea astrologiei, în sensul ca practicanții astrologiei să se adreseze pe măsura problemelor care interesează publicul respectiv, din țara în chestiune și să încerce să le dea sfaturi ca să rezolve problemele lor mai ușor. Să fie pe lungimea de undă a publicului. Spre plăcuta mea surpriză în ”Rules of Behavior”, anul acesta, era vorba și despre România.

Raportorii consideră că România este pe primul loc în lume la ceea ce privește potențialul spiritual, intelectual și inovativ.

În susținerea de motive, psihologi de la mai multe resorturi din Marea Britanie, Germania, Franța și Statele Unite, de exemplu de la Ichan School of Medicine at Mount Sinai și Harvard University spun că printre multe alte popoare care au o părere bună despre ele, românii sunt singurii, sunt primii în lume care susțin că sunt, așa cum doresc să fie!

Dar despre altceva doream să vă informez.

Într-o noapte de primăvară 2019, în mijlocul aleii Tornado , documentaristul de natură Hank Schyma fotografia o furtună când a surprins ceva misterios. O „fantomă”, dar nu de genul paranormal. În depărtare, acest spectru a apărut ca o pată verde slab peste un fulger roșu de lumină.

Flash roșu îi era familiar lui Schyma, un om de știință priceput. Denumirea tehnică a acestuia este un sprite, o descărcare electrică care are loc în atmosfera superioară în timpul furtunilor intense, strălucind în roșu pe cer din cauza moleculelor de azot excitate din aer. S-a întâmplat să caute exact acest fenomen și alte forme de „fulger” din atmosfera superioară, cunoscute sub numele de evenimente luminoase tranzitorii (TLE) în acea noapte.

„Mai multe sprite-uri roșii vibrante și câteva fenomene secundare au fost capturate cu mare entuziasm”, își amintește Schyma. Un jet albastru este un alt tip de TLE care apare ca un spray de lumină cerească îndreptată în sus. „La revizuirea filmării mai târziu în acea noapte și în dimineața următoare, am observat o strălucire verde care decurgea două dintre evenimentele, mai mari, sprite roșii. Pe video, verdele părea a fi o auroră slabă care durează aproximativ o secundă. Schyma spune că nu a văzut sau auzit niciodată de așa ceva, așa că l-a chemat pe Paul Smith, pe care Schyma îl consideră un „expert TLE”.

Împreună, au numit-o „fantoma verde”, „fantoma” fiind un acronim suficient de înțeles pentru „excitația verde a oxigenului în Sprite Tops”, care a fost ipoteza inițială a lui Smith. Descoperirea a stârnit interesul astrofizicienilor din străinătate, care și-au petrecut următorii patru ani încercând să documenteze pata de ceață și să descopere ce o cauzează. În cele din urmă, au găsit o fantomă verde.

„Conexiunea cu fantomele verzi și praful de asteroizi este interesantă.”

Potrivit cercetărilor lor, publicate în revista „Nature Communications” pe 12 decembrie 2023, aceste emisii mezosferice rare necesită un cocktail de condiții atmosferice sau, s-ar putea spune, furtuna perfectă . Există oxigen atomic excitat, așa cum a sugerat Smith, dar studiul a constatat că au fost prezenți și diverși ioni metalici, inclusiv unii care provin de la asteroizi.

„Conexiunea cu fantomele verzi și praful de asteroizi este interesantă, dar nu sunt surprins”, spune Thomas Ashcraft, un cetățean de știință NASA care conduce un observator în New Mexico. Ashcraft spune că a documentat o fantomă verde cu ani înainte de descoperirea lui Schyma, dar a atribuit-o „strălucirea comună a aerului verde”. El laudă ochiul ager al lui Schyma pentru recunoașterea semnificației fenomenului și, în cele din urmă, a inspirat campania de cercetare care a urmat.

Pentru a investiga emisia misterioasă, autorii studiului, conduși de María Passas-Varo de la Institutul de Astrofizică din Andaluzia, au îndreptat un spectrograf către cerul de deasupra Castellgalí, în regiunea Catalonia din Spania. De-a lungul a patru ani, au înregistrat 42 de sprite și doar unul dintre ei a produs o fantomă verde.

Marile Câmpii din SUA sunt „renumite pentru cantitățile mari de sprites”.

Fenomenul a avut loc în septembrie 2019 peste un sprite de meduză , numită pentru tentaculele sale caracteristice de lumină roșie, la fel cum a făcut-o când Schyma a observat-o în Oklahoma cu câteva luni înainte. Se pare că vânătorii de fantome verzi, amatori, au avut mult mai mult succes în găsirea fenomenului decât cercetătorii. Ashcraft a documentat spectrul de aproximativ 15 ori și Schyma de 25 de ori de la întâlnirea sa inițială din 2019.

„Vânez furtunile aproape tot anul. Deși am documentat TLE-uri în Argentina și Thailanda, este greu să concurezi cu frecvența mare a complexelor de furtuni monstru aici, în Statele Unite”, spune Schyma.

Dr. Oscar van der Velde, unul dintre autorii studiului, spune că Marile Câmpii din SUA sunt „cunoscute pentru cantitățile mari de sprites”.

El spune, de asemenea, că unul dintre motivele pentru care studiul din Spania a înregistrat doar o fantomă verde s-ar putea reduce suplimentar la metodologie. „Spectrograful funcționează cu o fantă care trebuie îndreptată manual exact la altitudinea corectă a vârfului sprite-ului. Și apoi, multe sprite obișnuite nu afișează nicio fantomă, doar cele mai înalte și mai strălucitoare.” Pe scurt, operarea unui spectrograf este mult diferită de a îndrepta un DSLR către cer .

Ashcraft spune că, deși a documentat mai mult de o duzină de fantome verzi, nu a văzut niciodată una cu ochiul liber. „O persoană cu vedere acută ar trebui să poată vedea o fantomă verde, deoarece durează puțin mai mult pentru a se stinge înainte de a dispărea”, spune el. Dar fantoma apare doar o dată din 100 de sprite, iar un sprite durează doar câteva milisecunde. Cu alte cuvinte, cei mai mulți dintre noi nu avem nicio șansă fără o cameră pro sau un telescop decent – și mult noroc.

Sunt multe de spus, multe de comentat, în fotografia de titlu este o fantomă roșie, cea verde nu a putut să fie publicată din cauza rezoluției, dar nu este cazul, eu o să mă uit la un film, la care mă uit în această perioadă a anului, un ritual anual care se repetă în preajma Crăciunului – este capodopera lui Andrei Arsenievici Tarkovski, ”Stalker”, Călăuza. Într-un fel și eu mă consider o călăuză, în primul rând propria mea călăuză, apoi a domniilor voastre, într-o lume, care, ca și ”zona” este schimbătoare, greu de înțeles și periculoasă. Ca și călăuza Îl caut pe Dumnezeu. Ca și călăuza am avut multe nenorociri mari în viață, umilința nu mă lasă să mai mă laud cu ele. Eu am mers și mai departe și m-am pustnicit, în sărăcie și mizerie, poate, după film și călăuza s-a pustnicit, sau a adormit, s-a săvârșit din această viață, ne lasă să înțelegem monologul final al soției lui.

Să vezi filmul simbolic al propriei vieți, ce nebunie gotică, ce viziune după o pipă de opiu, ce vis ciudat și ce întorsătură vicioasă a destinului! Dar, mai este CEVA, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 decembrie 2023

BERBEC O zi în care configurația astrologică îți aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar poţi să ții cont și de sfaturile prietenilor și ale membrilor familiei, pentru programul sărbătorilor! Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi vremea capricioasă!

TAUR Dacă eşti la serviciu trebuie să ții locul celor plecați în vacanță. Nu te speria, stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin fişiere. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Dan Puric. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău cotidian. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură.

GEMENI Dimineață densă, fie că eşti acasă, la curăţenie după Crăciun, fie la serviciu, undeva. Domeniul favorizat este cel sentimental, poate întâlnești pe cineva, cumva, pe seară, poate la un film nou. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligaţiile”! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci.

RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung. Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, poți evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude.

LEU Dinamic şi combativ, astăzi te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult. Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală.

FECIOARĂ Petrecerile și efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză și mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare ușoară, salate, fructe și mult, mult somn. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de păcate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă, poate în doi.

BALANŢĂ Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar, astăzi, atenție ce cumperi și cât cheltuiești. Moderație la regimul alimentar. Amână ce nu poți rezolva, este o metodă verificată. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

SCORPION O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, a unui prieten, a unei rude. Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SĂGETĂTOR Astăzi te simți chiar bine pentru că te simți în relativă siguranță iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieții! Relaţiile cu familia şi anturajul pot să sufere unele modificari în sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară.

CAPRICORN Atenţie la vremea schimbătoare, la incidente, la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua ta de naștere, poți primi mici atenţii, cadouri, de la membrii familiei şi/sau prieteni. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii.

VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viață este avantajat de conjunctura astrologică. Poți profita ca să stabilești unele lucruri cu jumătatea ta, să faceţi împreună planuri pentru 2024. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi… în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor!

PEŞTI Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poți rezolva satisfăcător problemele de la serviciu și/sau de acasă. Pe seară poți să faci vizite sau, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie. Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, excursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atenţie la un Leu, sau Leoiacă din jurul tău, te cam pândește…