HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 27 decembrie 2021. Crăciun cu ochii la JWST

Pe 27 decembrie s-au născut Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Jacques Bernoulli, Tudor Vianu.

A treia zi după Crăciun.

O zi mai complexă din punct de vedere astrologic, dar liniştită din punct de vedere ecumenic. După excesele alimentare şi de băutură – o pauză binevenită în a treia zi după Crăciun, ziua Arhidiaconului Ştefan.

„Dacă a treia zi după Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 560, după Gherman.

Vă invit să citiți sau să recitiți https://evz.ro/alterarea-istoriei-globale-a-pamantului-horoscopul-lui-dom-profesor.html și https://evz.ro/armistitiul-de-craciun-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Voi fi scurt, pentru că este o perioadă liniştită şi… liniştea trebuie respectată!

Şi când spun aceasta mă refer şi la copiii fără minte, la mitocanii şi puii de lele care detonează pocnitori, petarde şi artificii, mai ales după miezul nopţii. Nu că este interzis de lege, puţin îmi pasă de legile strâmbe făcute contra românilor, cum zice marele Dan Puric, dar este şi un pericol spiritual. Iată, de ce.

Pe la sfârşitul secolului XVIII episcopul Bucureştilor îl ruga pe Vodă (care o fi fost) să interzică drastic arnăuţilor şi târgoveţilor să mai puşce de Crăciun şi Anul Nou. Pentru că, spunea sfânta faţa bisericească, puşcătura are puciosă şi prin focul satanic dezlanţuit, aduce câte un drăcuşor care va chinui pe cel care a puşcat, sau pe familia lui, sau pe altcineva. Din contră, se spune mai departe, trăznitul cu biciul de cânepă strămoşesc este benefic şi alungă spiritele malefice.

Dragii mei, domniile voastre, lăsaţi pocnitorile de Anul Nou, este un obicei chinezesc, nu românesc. Pocniţi din bice! Aaaa, este greu, mai uşor aprinzi un drăcuşor de coadă… Nu fiţi puturoşi, nu fiţi leneşi, că lenea, egoismul, vanitatea şi lăcomia ne-au mâncat capul, nouă românilor, ne-au făcut colonie când puteam să fim în rândul celor Aleşi.

Am făcut un Crăciun cum-se-cade cu fetița și ginerele meu, le mulțumesc mult că au lăsat distracțiile vârstei și au venit în pustnicia mea, dar cu un ochi la lansarea JWST (James Webb Space Telescop).

Telescopul James Webb, lansat de racheta Ariane 5, sâmbătă, 25 decembrie, de Crăciun a fost lansat fără probleme. Lansarea a început la ora 13.20, ora Parisului, de la baza din Kourou (Guyana) și s-a încheiat cu puțin înainte de ora 14.00. Telescopul s-a separat complet de lansator, la 27 de minute după lansare.

Este un adevărat eveniment, ca să nu spunem un cadou de Crăciun, în această perioadă festivă, pentru toți astrofizicienii lumii, care îl așteptau de mult, de treizeci de ani. Acest instrument, cel mai puternic realizat vreodată, îi va succeda legendarului Hubble. Ar trebui să ne permită să înțelegem mai bine originea sistemului nostru solar, a exoplanetelor și chiar a găurilor negre.

Construit în Statele Unite sub conducerea NASA, telescopul spațial James Webb (JWST) încorporează instrumente de la agențiile spațiale europene (ESA) și canadiene (CSA). Piesa sa centrală este o oglindă principală uriașă cu diametrul de 6,5 metri, formată din 18 oglinzi mai mici. Oglinzi care ar trebui să capteze lumina care vine din colțurile îndepărtate ale Universului. Are, printre altele, un parasolar de dimensiunea unui teren de tenis și patru instrumente pentru observarea diferitelor lungimi de undă, inclusiv Miri , proiectat în Franța. Acesta va scana adâncurile cerului cu o sensibilitate și o rezoluție de neegalat.

După cum rezumă Amber Straughn, astrofizicianul NASA, James Webb trebuie să lumineze omenirea cu privire la întrebările care o afectează: „De unde venim?” și „Suntem singuri în Univers?” JWST va fi capabil să capteze strălucirile slabe emise de primele galaxii și de primele lor stele care s-au format. Una dintre celelalte misiuni ale sale va fi aceea de a studia exoplanete, aceste planete în jurul altor stele decât Soarele nostru.

Astrofizicienii NASA au început să se gândească la acest telescop când predecesorul său, celebrul Hubble, se îndrepta către spațiu în anul 1990. Construcția lui James Webb a mobilizat 10.000 de oameni la un cost final de 10 miliarde de dolari. Acesta va fi plasat pe orbită în jurul Soarelui, la 1,5 milioane de kilometri de Pământ și ar trebui să fie complet operațional în șase luni. Va fi necesar să se activeze peste 150 de mecanisme ale JWST, de pe Pământ, fără niciun pas greșit pentru ca telescopul James Webb să se desfășoare odată ce ajunge în spațiu. Se va deschide apoi perioada de observație. Durata nominală de utilizare a acestui nou telescop spațial este de 5 ani; toată lumea speră la dublu, dar spre deosebire de Hubble care a fost reparat și modernizat de 5 ori, nicio întreținere nu va fi posibilă.

Un astronom francez de pe DOA m-a rugat să mă uit la lansare, pentru că am ”baraka” și să le aduc noroc. Din una în alta mi-a venit o idee și îl întreb pe francez: ”Inteleg că umbrela contra Soarelui are dimensiunea unui teren de tenis, chiar dacă este foarte subțire. Ați luat în calcul presiunea luminii solare asupra ”umbrelei”?” După figura nedumerită a astronomului am înțeles că nu calculaseră și această influență, care devine importantă în punctul Lagrange. Mi-am amintit de unele filme SF vechi în care nave spațiale erau propulsate cu ajutorul unor ”pânze” gigantice care captau ”vântul solar”. Oricum JWST are propulsie proprie, așa că poate corecta o deteriorare a orbitei față de calcule. Dar am o presimțire nefastă, sunt prea multe ”dar”. Poate mă înșel, dar… Acum o să mă duc să văd un film despre care se vorbește mult ”Don’t look up” mi l-a recomandat și cel mai promițător ucenic al meu, Gabi. Să vedem ce și cum…

O să mai vedem ce și cum, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 27 decembrie 2021

BERBEC Te întrebi ce să faci, pentru că nu ai nimic de făcut, precum vulturii din „Cartea Junglei”! Te poţi juca cu cei mici, sau cu animăluţele tale, orice vârstă am avea, rămânem tot nişte copii! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Astăzi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi frigul şi ceaţa, sau, în nord, chiar zăpada!

TAUR Eşti un om de casă, căminul tău e castelul tău, aşa că aştepţi cu plăcere musafiri. În a treia zi după Crăciun liniştea te cuprinde şi doreşti tot binele din lume prietenilor şi… duşmanilor! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din clasici. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri!

GEMENI Exact când erai mai relaxat îţi vin câteva veşti neliniştitoare. Dar, dacă analizezi mai bine, poţi să reacţionezi şi în… 2022! Că nu mor caii, când vor câinii, chiar dacă 2022 este Anul Tigrului! Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligaţiile” ! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci!

RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, după excesele alimentare! Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude.

LEU Astăzi nu mai vrei musafiri şi sarmale ci doar o oază de linişte şi relaxare. Ai lucruri mult mai importante şi mai plăcute de făcut, de exemplu, să te joci cu pisica! Sau cu căţeluşul! Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei!

FECIOARA Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă este avantajat de conjunctura astrologică. Poţi să stabileşti unele lucruri cu jumătatea ta, cu familia, să faceţi împreună planuri pentru 2022! Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă, poate în doi.

BALANŢA Petrecerile şi efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare uşoară, salate, fructe şi mult, mult somn! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

SCORPION Atenţie la atenţie! Şi la ce vorbeşti… uneori şi azi este una din zilele acelea, te trezeşti vorbind… Dar dacă în felul acesta te descarci de energia negativă, de venin, e foarte bine! Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, a unui prieten, a unei rude. Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SĂGETĂTOR Astăzi te simţi chiar bine pentru că te simţi în siguranţă. Nu ai nimic obligatoriu de făcut, situaţie care te încântă! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară.

CAPRICORN Anul se sfârşeşte şi ai regrete. Nu ai făcut tot ceea ce ţi-ai propus! Dar, fii mulţumit dacă eşti sănătos şi alături de familie, de prieteni! Vreme trece, vreme vine, o să ai timp în 2022! Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii…

VĂRSĂTOR Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poţi rezolva bine problemele cu familia, prieteni, cele de acasă. Pe seară poţi să faci vizite sau, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi… în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor!

PEŞTI Rişti, în această a treia zi după Crăciun, să te prinzi în propriile capcane. Este vorba, evident, de domeniul sentimental. Nu provoca gelozii şi invidii, mai multe decât poţi să suporţi! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, exceursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atenţie la un Leu sau Leoiacă din anturaj!