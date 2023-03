HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 25,26 martie 2023. Despre coincidențe

25,26 martie

Pe 25 martie s-au născut Bela Bartok, Sir Elton John, Aretha Franklin, Simone Signoret, Cezar Bolliac, Henry Mălineanu, Mateiu Caragiale, George Lesnea, Ana Blandiana. Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, James Caan, Keira Knightly, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Max Bănuș, Cristian Ţopescu, prinţesa Margareta.

În calendarul creştin-ortodox, pe 25 martie este o mare sărbătoare: Buna Vestire! Este dezlegare la peşte. Pomenirea morților. Duminică, pe 26 martie este Soborul Arhanghelului Gavril, Sf Montanus și soția sa Maxima.

Evenimentul Zilei – 25 martie 1957 – şase naţiuni europene, printre care Franţa şi Germania de Vest, semneză Tratatul de la Roma, stabilind „Piaţa Comună”, un pas important către UE. Se sărbătoresc 66 de ani, dar fără strălucire, problemele actuale ale Europei sunt prea multe și prea grave.

Evenimentul Zilei din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierrre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea „Astrologia Creştină”, ca să cred că acestă disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică”. Din nefericire, bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în 1420 s-a săvârşit din viaţă şi nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de către savanţii creştini – poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. De fapt, se pare că, Vaticanul a anexat astrologia într-un fel foarte discret și eficient. Nu știu dacă să regret, sau să mă bucur – dar să lăsm lucrurile cum le-a așternut istoria!

În vechime, într-adevăr, o sărbătoare importantă în calendarul ţăranului român, în ”Kalendar”. Pe 25 martie se cam terminau negocierea înţelegerilor privind pământul. Se arenda, se stabilea unde se duc stupii, se angajau oameni la câmp şi la pază. Se terminau certurile, gâlcevile, poate chiar necazuri şi ciomăgeli. Era o veste bună.

Urmare schimbării zilei de naştere a Mântuitorului care a fost stabilită la 25 decembrie ca să acopere vechea sărbătoare romană a lui Sol Invictus şi deocheatele Saturnalii, prin calcul, s-a stabilit ziua Bunei Vestiri pe 25 martie. Zi de veselie printre prietenii mei greci. Rudele regretatei mele soţii din Brăila şi prietenii mei palicari sărbătoresc Ziua Naţională a Greciei. Cei care au scris „Un grec, doi greci, trei greci… Brăila!” O carte a inimosului savant Ionel Cândea cel care a scos şi multe opere complete ale marilor fii și fiice ale Brăilei. Grecii mei au mers întotdeauna pe partea dreaptă, a drumului, sau a istoriei. Stiu ei mersul istoriei, că ei au făcut-o! Tot din Brăila este grupul acela de tineri, de dreapta, nu a reușit să-i mânjească niciun partid, care chiar doresc o Românie liberă și onorabilă.

Chronia Pola, Psihi Mu!

Dacă vreodată, alungat de ruși, sau de extratereștri, ar trebui să părăsesc România, a doua ţară unde m-aş stabili, după împăduroasa Virginie, ar fi mândra Grecie. Undeva, în sudul sărac, în Sparta, sau într-o insulă albă şi modestă. Şi aş mânca în fiecare zi suflaki sau fructe de mare şi salată grecească cu brânză de capră. Iar pe 25 martie, şi de 1 decembrie, zilele naţionale ale Greciei şi României aş face cinste tuturor celor din tavernaki cu înmiresmata mastică de Chios.

De fapt am făcut aceste lucruri când stăteam în Glyfada şi mă sfătuiam cu doctorul Focşeneanu din Atena despre lucruri de mare taină. Sau în lunile, destule la număr, în care am fost oaspetele lui George în hotelaşul lui de lângă piaţa Sintagma.

Nu ştiu cum să vă spun dragii mei cititori, lumea era mai bună, mai puțină şi mai darnică, în tinereţea mea. Să găzduieşti un prieten străin câteva luni, nu era o problemă. Şi familia mea a găzduit două familii de cehi în august 1968, după invazia ruşilor în Cehoslovacia. Au stat la noi două luni de zile, cât şi-au aranjat intrarea legală și loc de muncă în Austria. Am rămas prieteni câţiva ani, apoi nu am mai primit scrisorile lor, probabil că se schimbase politica şi le intercepta securitatea.

Am primit multă corespondență, vă mulțumesc mult, îmi dați motive să continui.

Paul Broks este un neuropsiholog englez devenit scriitor independent. Lucrarea sa a apărut în Prospect, The Times și The Guardian, printre altele. Este autorul cărților „ Into the Silent Land” (2002) și The Darker the Night, the Brighter the Stars: a Neuropsychologist’s Odyssey Through Consciousness (2018). Locuiește în Bath, Marea Britanie. Iată eseul lui despre coincidențe:

În vara lui 2021, am experimentat un grup de coincidențe, dintre care unele au avut o senzație clar supranaturală. Iată cum a început. Țin un jurnal și înregistrez visele dacă sunt deosebit de vii sau ciudate. Nu se întâmplă des, dar am înregistrat unul în care cea mai veche prietenă a mamei, o femeie pe nume Rose, și-a făcut apariția pentru a-mi spune că ea (Rose) tocmai murise. A mai avut un accident vascular cerebral, a spus ea, și asta a fost tot. Dimineața, mi-a trecut prin minte că nu știam dacă Rose mai trăiește. Am bănuit că nu. Ea avusese un accident vascular cerebral major cu aproximativ 10 ani în urmă și a suferit mai departe o serie de accidente vasculare cerebrale minore, coborând într-o stare jalnică de incapacitate fizică și demență.

I-am pomenit despre vis partenerei mele la micul dejun, dar nu a fost foarte interesată. Stăteam în Midlands pe vremea aceea, în casa în care îmi petrecusem anii din copilărie. Locul fusese neocupat de luni de zile. Tatăl meu, Mal, dispăruse de mult, iar mama mea, Doreen, se afla într-o casă de îngrijire care trecea inexorabil prin stadiile avansate ale Alzheimer. Tocmai vândusem proprietatea în care locuim și avea să întârzie câteva săptămâni să obținem accesul la viitoarea noastră casă, așa că vechea casă era un loc convenabil pentru a rămâne între timp.

Nu m-am mai gândit la visul meu ciudat până când, două săptămâni mai târziu, ne-am întors de la supermarket și am constatat că un bilet a fost împins prin cutia poștală. Era adresat mamei mele și era de la fiica lui Rose, Maggie. Mama ei, a scris ea, murise „cu două săptămâni în urmă”. Înmormântarea ar avea loc săptămâna următoare. I-am întins biletul partenerei mele și i-am amintit de visul meu. — Ciudat, spuse ea și continuă să descarce alimentele. Da, ciudat. Nu-mi amintesc ultima dată când Rose mi-a intrat în gândurile mele și iată că a apărut în vis cu vestea propriei ei morți.

Deci, ce să fac din asta? Iată o interpretare. Rose a murit, iar spiritul ei fără trup a simțit nevoia să-mi spună și și-a găsit drumul în visul meu. Poate că încercase mai întâi să o contacteze pe Doreen, dar dintr-un motiv sau altul – resturile impenetrabile ale unui creier lezat? – nu a putut trece. Iată o altă interpretare. Întregul lanț de evenimente a avut loc prin pură coincidență, o concentrare întâmplătoare a întâmplărilor fără o semnificație mai profundă. Nu este nimic supranatural în asta.

Dacă mă întrebați care dintre cele două interpretări prefer, ar fi, fără echivoc, a doua. Dar aici este chestia. Există o parte din mine care, în ciuda mea, vrea să întrețină posibilitatea ca lumea să aibă într-adevăr dimensiuni supranaturale. Este aceeași parte din mine care este speriată de poveștile cu fantome și care s-ar simți neliniștită să-și petreacă o noapte singur într-o morgă. Nu cred că Universul conține forțe supranaturale, dar simt că s-ar putea. Acest lucru se datorează faptului că mintea umană are elemente fundamental iraționale. Aș merge până la a spune că gândirea magică formează baza egoismului. Experiența noastră despre noi înșine și despre alți oameni este în esență un act de imaginație care nu poate fi susținut prin moduri de gândire complet raționale. Vedem lumina conștiinței în ochii altuia și, irezistibil, ne imaginăm un sine eteric în spatele acelor ochi, fredonând de sentimente și gânduri, când de fapt nu există altceva decât substanța roză și tăcută a creierului. Ne imaginăm ceva asemănător în spatele propriilor ochi. Este o iluzie necesară, înrădăcinată adânc în istoria noastră evolutivă. Coincidența, sau mai degrabă experiența coincidenței, declanșează gânduri magice care sunt la fel de adânc înrădăcinate.

Termenul de „coincidență” acoperă o gamă largă de fenomene, de la cele cosmice (într-o eclipsă totală de soare, discul Lunii și discul Soarelui, din întâmplare, par să aibă exact același diametru) până la cele personale și parohiale (nepoata mea are aceeași zi de naștere cu regretata mea soție). La scară umană, experimentală, se poate face o distincție largă între serendipitate – descoperiri sau desfășurare a evenimentelor în timp util, dar neplanificate – și ceea ce biologul lamarckian și colecționar de coincidențe din secolul al XX-lea Paul Kammerer a numit-o serialitate, pe care a definit-o drept „o repetarea legală a lucrurilor sau evenimentelor aceleași sau similare… în timp și spațiu”.

Biografia actorului Anthony Hopkins conține un exemplu izbitor de coincidență întâmplătoare. La prima audiere că fusese ales să joace un rol în filmul Fata din Petrovka (1974), Hopkins a plecat în căutarea unei copii a cărții pe care se baza, un roman de George Feifer. A explorat degeaba librăriile Londrei și, oarecum abătut, a renunțat și s-a îndreptat spre casă. Apoi, spre uimirea lui, a zărit un exemplar din Fata de la Petrovka pusă pe o bancă din gara Leicester Square. El i-a povestit povestea lui Feifer când s-au întâlnit la fața locului și a reieșit că, cartea în care Hopkins a dat peste cap a fost chiar cea pe care autorul o pierduse într-o altă parte a Londrei – o copie anticipată plină de amendamente cu cerneală roșie și note marginale făcute în pregătirea unei ediții americane.

Hollywood oferă un alt exemplu de alegere de serie. L Frank Baum a fost un autor prolific pentru copii, cel mai cunoscut pentru The Wonderful Wizard of Oz (1900). Nu a trăit să-și vadă romanul transformat în filmul celebru fantastic muzical, totuși, se spune că a avut o legătură coincidență remarcabilă cu filmul. Actorul Frank Morgan a jucat cinci roluri în Vrăjitorul din Oz (1939), inclusiv Vrăjitorul omonim. El își face prima apariție în secvențele de deschidere în tonuri sepia în rolul profesorului Marvel, un ghicitor călător. Tradiția filmului spune că, atunci când vine vorba de testarea ecranului, haina pe care o purta a fost considerată prea curată pentru un magician itinerant. Așadar, departamentul de garderobă a fost trimis într-o misiune de magazine second-hand pentru a găsi ceva mai potrivit și a revenit cu un dulap plin de posibilități. Cel pe care l-au ales, o redingotă prințul Albert cu gulerele uzate de catifea, era perfectă pentru actor. Abia mai târziu se pare că s-a descoperit că, cusută în jachetă, era o etichetă care purta inscripția: „Made by Hermann Bros, expressly for L Frank Baum”. Baum murise de vreo 20 de ani înainte ca filmul să fie lansat, dar proveniența hainei ar fi fost autentificată de văduva sa, Maud, care a acceptat-o ​​ca un cadou când filmul a fost finalizat.

Unele coincidențe par să conțină un element de umor, parcă ar fi fost concepute de un spirit capricios doar pentru propriul său amuzament. La scurt timp după ce m-am mutat pentru prima dată la Bath, în 2016, am alergat peste aglomeratul London Road, am apreciat greșit înălțimea bordurii de pe cealaltă parte, m-am împiedicat, am căzut stângaci și mi-am fracturat brațul drept. În următorii cinci ani, am trăit diferit în Bath, Worcestershire rural și Londra. La scurt timp după ce m-am mutat înapoi la Bath pe o bază mai permanentă, am observat un scaun elegant de mahon în vitrina unui magazin de caritate de pe London Road, am intrat direct și l-am cumpărat. M-am gândit că nu voi avea probleme să duc scaunul înapoi în apartamentul meu, la o jumătate de milă depărtare, dar s-a dovedit a fi mai greu decât mă așteptam și greu de purtat. În timp ce traversam drumul pe unde căzusem cu cinci ani în urmă, scaunul mi-a alunecat din mâini, s-a prăbușit la pământ și și-a așchiat brațul drept. Ciudat, nu?

În timp ce unele coincidențe par jucăușe, altele se simt în mod inerent macabre. În 2007, jurnalistul The Guardian John Harris a pornit într-o „odisee intermitentă de mormânt rock”, vizitând ultimele locuri de odihnă ale veneraților muzicieni rock din Marea Britanie. Pe la jumătatea drumului, a mers în micul sat Rushock din Worcestershire pentru a-și aduna gânduri la piatra funerară a toboșarului Led Zeppelin, John Bonham, care a murit la vârsta de 32 de ani, la 25 septembrie 1980, după ce a consumat o cantitate prodigioasă de alcool. Un fotograf Guardian vizitase mormântul cu câteva zile mai devreme pentru a obține o fotografie care să însoțească piesa. A fost, scrie Harris, „o dimineață înghețată care a dat curții bisericii aspectul unei scene din The Omen. Și, potrivit cu unul dintre motivele cheie ale acelui film, fotograful a fost „speriat de apariția unui câine negru neînsoțit, care urinează pe piatra funerară și apoi dispare”. „Black Dog” (1971) se întâmplă să fie titlul uneia dintre cele mai emblematice melodii din catalogul Led Zeppelin.

Dacă ne imaginăm un continuum de coincidențe de la banal la extraordinar, atât exemplele Hopkins, cât și cele Baum s-ar afla cu siguranță spre finalul ciudat și neobișnuit. Coincidența mea cu „brațele rupte” tinde spre banal. Alte exemple, încă mai banale, sunt obișnuite. Începi să vorbești cu un străin într-un tren și descoperi că ai o cunoştinţă în comun. Te gândești la cineva și, în secunda următoare, te cheamă la telefon. Citiți un cuvânt neobișnuit într-o revistă și, simultan, cineva de la radio rostește același cuvânt. Asemenea întâmplări ar putea provoca un zâmbet ironic, dar cele mai ciudate pot induce un sentiment puternic de neobișnuit. Lumea pare momentan plină de conexiuni și forțe ciudate. Ciudat…

Teoria sincronicității, sau coincidența semnificativă, propusă de Jung urmează o linie similară. Ea a prins contur de-a lungul mai multor decenii printr-o confluență de idei care curge din filozofie, fizică, ocult și, nu în ultimul rând, din izvoarele gândirii magice care au clocotit în adâncurile minții prodigioase de creație și, uneori, aproape psihotică a lui Jung. Anumite coincidențe, sugerează el, nu sunt doar o întâlnire aleatorie de evenimente fără legătură și nici evenimentele nu sunt legate cauzal. Ele sunt conectate cauzal în virtutea semnificației lor. Sincronicitatea a fost „principiul de conectare acauzală”.

Potrivit cărții fizicianului și istoricul științei Arthur I. Miller , Deciphering the Cosmic Number: The Strange Friendship of Wolfgang Pauli and Carl Jung (2009), Jung a considerat că aceasta este una dintre cele mai bune idei pe care le-a avut vreodată și îl citează pe Einstein drept o influență. În primii ani ai secolului al XX-lea, Einstein a fost de mai multe ori invitat la cină la casa familiei Jung din Zurich, făcând o impresie puternică. Jung urmărește o legătură directă între acele cine cu Einstein și dialogul său, aproximativ 30 de ani mai târziu, cu fizicianul laureat al premiului Nobel, Wolfgang Pauli, un dialog care a dus la bun sfârșit conceptul de sincronicitate.

Colaborarea lui Jung cu Pauli a fost o coaliție puțin probabilă: Jung, psihologul cvasi-mistic, un psihonaut ale cărui excursii profunde în propria sa minte inconștientă le considera cele mai semnificative experiențe din viața sa; și Pauli, fizicianul teoretic profund, care a avut influență în remodelarea înțelegerii noastre despre lumea fizică de la bazele sale subatomice.

Pauli i-a cerut ajutor lui Jung, care s-a întâmplat să locuiască în apropiere. Terapia sa a implicat înregistrarea viselor, sarcină la care s-a dovedit a fi remarcabil de priceput, fiind capabil să-și amintească vise complexe în detaliu rafinat. La rândul său, Jung a văzut o oportunitate. Nu numai că Pauli a fost un extraordinar cronicar al viselor, dar a fost și un ghid de bunăvoie în tărâmul arcan al fizicii subatomice. Între timp, Pauli a văzut sincronicitatea ca pe o modalitate de a aborda unele întrebări fundamentale din mecanica cuantică, nu în ultimul rând misterul încurcăturii cuantice, prin care particulele subatomice se pot corela instantaneu și cauzal, la orice distanță. Din discuțiile lor despre sincronicitate a reieșit conjectura Pauli-Jung, o formă de teorie a dublei aspecte a minții și materiei, care privea mentalul și fizicul ca aspecte diferite ale unei realități subiacente mai profunde.

Jung a fost primul care a introdus coincidențele în cadrul cercetării psihologice și le-a folosit în practica sa analitică. El oferă o anecdotă despre un gândac de aur ca o ilustrare a sincronicității la locul de muncă în clinică. O tânără povestește un vis în care i s-a dat un scarabeu auriu, când Jung aude o bătaie blândă în fereastră în spatele lui și se întoarce și vede o insectă zburătoare lovind de geamul ferestrei. Deschide fereastra și prinde creatura în timp ce zboară în cameră. Se dovedește a fi un gândac de trandafir, „cea mai apropiată analogie cu un scarabeu auriu pe care îl găsim la latitudinile noastre”. Incidentul s-a dovedit a fi un moment transformator în terapia femeii. Ea a fost, spune Jung, „un caz extraordinar de dificil” din cauza hiperraționalității ei și, evident, „era nevoie de ceva destul de irațional” pentru a-i sparge apărările. Coincidența visului și pătrunderea insectei a fost cheia progresului terapeutic. Jung adaugă că scarabeul este „un exemplu clasic de simbol al renașterii” cu rădăcini în mitologia egipteană.

Încercările de înțelegere a coincidenței variază astfel de la conjecturi extravagante care concep forțele acauzale care influențează funcționarea fundamentală a Universului, până la studii cognitive sobre care deconstruiesc mecanismele de bază ale minții. Dar mai este ceva de luat în considerare. Coincidențe remarcabile se întâmplă pentru că, ei bine, ele se întâmplă și se întâmplă fără sens inerent și independent de funcționarea creierului avid de modele. După cum spune statisticianul David Hand , „evenimentele extrem de improbabile sunt obișnuite”. El se referă la acesta drept principiul improbabilității, unul cu diferite componente statistice, inclusiv legea numerelor cu adevărat mari, care afirmă că, „cu un număr suficient de mare de oportunități, orice lucru scandalos este probabil să se întâmple”. În fiecare săptămână, există mulți câștigători de jackpot-uri la loterie pe tot globul, fiecare cu șanse de câștig de la multe milioane la unu împotriva. Și, sfidând cotele cu adevărat fenomenale, mai multe persoane au câștigat jackpot-uri la loteria națională și de stat de mai multe ori.

Ciudat, totuși…

Nu vă spun să schimbați ora, pentru că eu, de doi ani de zile, nu o mai schimb, rămân la ora naturală a fusului orar. M-am săturat de atâtea minciuni!

Cineva dintre domniile voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, mi-a trimis un film SF. Îmi spune că este oribil, jucat prost, făcut de independenți – dar are un ciudat aer de reality, de documentar. Și îmi cere opinia. Așa că o să văd un film independent făcut anul trecut. Mă aștept la ce este mai rău, dar orice rău spre bine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25,26 martie 2023

BERBEC In primele ore ale perioadei, adică sâmbătă de dimineaţă, ai de suferit un pic din cauza invidiei duşmanilor neştiuţi sau ştiuti, dar nu iţi pasă. Probabil primeşti un e-mail sau un telefon, sau ceva pe FB. Este bine să te abţii de la o atitudine agresivă, sau de la încăpăţânările caracteristice. „Pericol de îndrăgostire” în seara zilei de 25, sau esti vulnerabil(ă) din cauza unei iubiri mai vechi, pe care iubire o revezi în aceiaşi seară. Duminică ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – poate mai urci o treaptă pe scara parvenirii sociale, poate atragi atenţia. Daca ai o deplasare de făcut, acum este momentul – sunt bine aspectate călătoriile lungi, mai ales cu avionul.

TAUR Poţi fi tras(ă) pe sfoară – ceea ce nu-i prea greu, sa fim cinstiţi! Un ajutor neaşteptat. În acest weekend cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta involuntar sau dezinteresat să rezolvi o problemă de sănătate sau din domeniul sănătăţii. Mare atenţie la legăturile amoroase, fii atent! In acest prim weekend din zodia Berbecului poţi avea succes in domeniul realţiilor sociale, în familie, în cuplu – ai ceva mai multă energie psihică dacât în mod normal. Incearcă să reduci cheltuielile nesăbuite. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât, anemia sau „anestezia” de primăvară. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii.

GEMENI Duşmanii te ajută, nu mai contezi în matematica lor! Acest weekend este o perioadă perfectă să te bucuri de deliciile filozofiei „stau şi nu fac nimic”. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Aceasta primă parte a zodiei Berbecului, din care face parte şi acest weekend, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă şi în curte (dacă ai curte) scurte călătorii. O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Duminică poţi să primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă, sau nu mai contezi în matematica lor!

RAC Configuraţia astrală te sprijină cu moderaţie. Sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul primei zile a weekendului, adică sâmbătă seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a unui Berbec sau altceva de genul acesta. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în configuraţii decente, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa te intalnesti cu o persoană deosebită şi atfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Stai acasa şi ocupa-te de programul tau obişnuit. Sâmbătă este o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Leului are o mulţime de nativi și naivi, aşa că, pe total, programul o să fie executat. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente din familie, din cuplu. Din punct de vedere emoţional ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului te retragi din nou în sălaşul tau ca să mârâi la persoanele care nu iţi plac. Duminică este o zi favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa şi ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin. Şi nu uita că mâine este o nouă zi, când începe o nouă săptămână.

FECIOARĂ Weekend-ul este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Dar, după cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează la speculaţii financiare. Decât dacă este în familie şi atunci nu se cheamă „speculaţie financiară” ci „şantaj sentimental”. O să ai bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de la rude şi prieteni. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii vă sunt aproape ca întotdeauna, considerându-vă, pe undeva, oglinda conştiinţei lor, cel care spune adevăruri muşcătoare şi mişcătoare. La sfârşitul perioadei, duminică seara, astrele te poate favoriza să vezi un spectacol sau un concert deosebit.

BALANŢĂ Weekend-ul este pentru relaxare şi odihnă activă, adică distracţie. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili, mai puţin Saturn, mereu posac. Dar nu este nimic personal. Poţi reuşi în acest weekend în activităţi legate de mărfuri, publicaţii, jocuri şi sporturi. Asta dacă doreşti neapărat să „reuşeşti” în ceva, nu uita că weekend-ul a fost dat pentru odihnă, relaxare şi odihnă activă, adică distracţie. In general începutul zodiei Berbecului îţi este favorabil şi acest weekend nu face excepţie, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Rezultate relativ bune în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Totuşi, un sfat dezinteresat: duminică nu frecventa, însă, spaţiile largi, cu multă lume, gen stadioane, gări, mall, cluburi etc.

SCORPION Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Weekend-ul acesta este o perioadă benefică şi revigorantă. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile în şi de familie. Cum ar fi o petrecere de ziua motanului Luca, sau de Buna Vestire! Dacă nu ai făcut până acum micile pregatiri de primăvară, ei bine, nu cred că mai ai aşa de mult timp! Aşa că apucă-te de treabă, ai toată sâmbăta la dispoziţie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente sau mici accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci, mai ales duminică. Refuză, în această perioadă invitaţiile pentru excursii periculoase sau sporturi extreme de weekend – pericol de accidente!

SĂGETĂTOR Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Weekendul este un bun prilej pentru un bilanţ adevărat înainte să te apuci de schimbările de primăvară-vară. Incearcă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Cineva, probabil din Vărsător sau din Leu încercă să profite de bunele intenţii pe care le arăţi, aceasta sâmbătă, cel mai probabil. Nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament sau să faci vreo promisiune. Concentrează-te numai pe treburile de rutină de sâmbătă şi duminică şi nu lăsa să fii deranjat din programul tău. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun cheltuieli. Întotdeauna există o legătură între o dorinţă şi achiziţionarea unui obiect, aşa că, uneori şi acum este cazul, satisfacerea unor dorinţe mari se poate realiza cu sume mici.

CAPRICORN Nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri! Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara de sâmbătă favorabilă relaţiilor sociale sau de amor. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri! Rezolvă cu multa calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat mai multe probleme decât certurile şi conflictele. Aceste două zile din zodia Berbecului constituie o perioadă care îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate sau nu chiar asa de surprinzatoare în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfă, intrigi sau… modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor.

VĂRSĂTOR O veste bună urmată de o informaţie nu aşa de bună. În acest weekend pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare ! Nativii care posedă ceva talente au o perioadă de creaţie foarte bună în acest weekend. Sâmbătă aduce, poate, o uşoară îmbunătăţire a situaţiei materiale, sau măcar o promisiune în acest sens. Nu te implica în conflicte deschise cu semne de apă şi de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături, mai ales duminică la prânz. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

PEŞTI Partea consistentă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările, este tema acestui weekend. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste sunt rare, dar exista. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau al rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea consistentă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică zodiei, mai ales când este vorba de alimente exotice sau cosmetice străine. Atenţie la relaţiile de familie sau cu prietenii – se declanşează o mică criză care poate sfârşi (aproape) prost. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, anturajului, în general, – te poți simţi foarte bine şi poți evita şi momentele tensionate!