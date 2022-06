HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 25,26 iunie 2022. Despre somn

25,26 iunie

Pe 25 iunie s-au născut Antonio Gaudi, George Orwell, George Michael, Hermann Oberth, Doru Stănculescu, Dorinel Munteanu, Paul Gherasim, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu. Pe 26 iunie s-au născut Mildred „Babe” Zaharias, Pearl S. Buck, Abner Doubleday, Willy Messerschmitt, Temistocle Popa, Petre Pandrea, Vasile Ghe. Radu.

În calendarul creştin ortodox sunt, pe 25 iunie, Sfinţii: Dionisie, Dometie şi Fevronia. Pe 26 iunie ne silim să-l amintim pe Cuviosul David din Tesalonic, care, prin ascetism stâlpnic, vieţuind trei ani într-un migdal, a dobândit darul facerii de minuni, fiind sfătuitorul multora. Se pare că numitul David a fost primul consultant politic, atestat documentar „pre mulţi ajutând şi vindecând cu sfatul”! Aşa cum, zic unii în glumă, şarpele a fost primul consultant pe probleme matrimoniale. Nu prea avea o bază de date, dar, oricum, reuşita a fost 100%! Şi mai este, în calendarul creştin ortodox şi Sf. Ioan, Ep. Goţiei, de bună amintire!

De data asta, nimic, în „Kalendar”, nici sâmbătă și nici duminică!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mulți dintre domniile voastre mi-ați scris că aveți probleme cu somnul. Viața s-a făcut foarte grea, totul se scumpește neacceptabil de mult, relațiile dintre oameni sunt tensionate, de peste tot mitocănie și amenințări, violența a atins cote nemaivăzute, domnește incompetența, nepăsarea și nesimțirea. Știu, aveți suficiente motive să nu aveți un somn bun!

Haideți să discutăm un pic despre somn – teoretic, o treime din viață o petrecem dormind!

Somnul este o stare fiziologică reversibilă de refacere a organismului prin care se pierde, temporar, starea de conștiință. Unii specialiști, în special cei de modă veche, afirmă că avem nevoie de aproximativ 7-8 ore de somn zilnic. Ritmul circadian, un ritm biologic, se referă la ritmurile fiziologice zilnice ale organismului și la comportamentul legat de prezența luminii-întunericului pe durata unei zile (24 de ore). Parametrii fiziologici sunt legați de ritmul inimii, frecvența respirației, secreția de hormoni, temperatura corpului, ciclul somn-veghe. Sediul acestui orologiu se află într-o zonă din creier numită hipotalamus.

Somnul este de două feluri, din punctul de vedere medical și al Institutului de Studiu al Somnului, din State: REM (rapid eye movement) și non-REM (non rapid eye movement), cu patru stadii de profunzime 1,2,3 și 4. Nu se cunoaște cu exactitate de ce alternează aceste faze ale somnului. Ceea ce se cunoaște este proporția mai mare de somn non-REM (circa 75-80%) în comparație cu somnul de tip REM (circa 20-25 %) din timpul total de somn.

Statistic, în medie, deci, nou-născuții, al căror ritm circadian nu s-a format, dorm, în medie, 18 ore pe zi. Copiii mici își reduc perioada de somn la circa 12 ore. Adolescenții au nevoie de 9-10 ore de somn, adulții de 7-8 ore, iar vârstnicii au un somn deficitar, cu variații mari de durată. Repet, în medie! Durata și calitatea somnului variază mult, au arătat studiile recente, de la persoană la persoană.

8 ore de muncă, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber! O lozincă generoasă, pentru care, în secolul XIX, s-a murit pe baricade!

Dar, în ziua de astăzi, somnul de 8 ore rămâne numai o lozincă! Dacă vrei să fii o persoană de succes, trebuie să dormi mai puțin de 8 ore pe zi!

Bill Gates afirma recent că doarme 7 ore pe noapte și că-i pare rău că nu poate dormi mai puțin: ”…he confessed an envy of short sleepers, who had so much more time to learn, work, and play”. Întotdeauna, înainte de culcare, citește, cel puțin o oră, o carte bună.

Fostul CEO Twitter și Square, Jack Dorsey, a declarat că doarme cam 6 ore pe noapte: ”Up at 5 hours, meditate for 30 minutes, 7 minute workout times, 3 minutes make coffee, check in. I sleep from 11pm-5am usually. Blackout shades help. Meditation, and exercise!”

Oprah Winfrey spune că doarme cel puțin 6-7 ore pe noapte. ”She mediates twice a day, once in the morning and then again, before going to bed.”

Ken Chenault, Președinte și CEO al American Express, doarme 6-7 ore pe noapte. Înainte de a adormi își face bilanțul zilei și face un plan în trei puncte pentru ziua următoare.

Cel mai puțin doarme Warren Buffet, probabil de aceea are 82 de miliarde $! ”Profetul din Omaha” doarme doar cinci ore pe noapte! ”Cum să dorm, bursa nu doarme niciodată!”

Elon Musk doarme cam șase ore, șase ore și jumătate pe noapte. Tot atât doarme și Vladimir Vladimirovici Putin. Hitler și Stalin dormeau la fel de mult, șapte ore pe noapte. Sigur, dacă pe Stalin nu-l lua vodca la vale!

”Sleepless Elite”, elita fără somn, este formată din nume celebre: Donald Trump, cu un somn de 3-4 ore pe noapte, de când se știe. Sergio Marchionne, CEO Chrysler Fiat, doarme doar patru ore pe noapte, pentru că se trezește la ora 03:30, ora coastei de Est, în fiecare noapte, ca să ia, în timp real, deciziile care se impun, față de bursele europene care se deschid la acea oră. Indra Nooyi, CEO Pepsico, doarme patru ore pe noapte, la fel și Marissa Mayer, CEO la Yahoo! Aceasta din urmă spune că dacă doarme MAI MULT – o doare capul cand se trezește!

Specialiștii de la Institutul Somnului spun că există o mutație genetică, ”gena Thacher”, pe care o are mai puțin de 1% din populația globului, care permite o refacere rapidă a organismului, la un somn de numai câteva ore.

Așa cum până la 18% din populația Europei are mutația genetică, Delta-32, ceva cu o proteină de pe suprafața celulei care nu permite virusurilor să pătrundă în celule, sau cam așa ceva. Mutație care a permis europenilor respectivi să reziste infecțiilor virale, ba chiar infectării cu SIDA. Unul dintre motivele pentru care Corneliu Mănescu m-a trimis în misiuni, în cele mai periculoase și mai împuțite țări din lume, a fost că doctorul Manuchian, de la Institutul Cantacuzino, unde se făceau analize aprofundate pentru diplomați și lucrătorii de comerț exterior, a informat Centrala de Externe că eu și încă o fată, Adriana, avem mutația Delta 32. Țin minte că am făcut acele analize 11 persoane, alese pe baza dosarului medical, analizele erau scumpe și durau mult. Nici ea și nici eu nu ne-am îmbolnăvit niciodată de nimic și am trecut și lucrat prin zone de epidemii de holeră, tifos, febră tifoidă, hepatite – nu am făcut niciodată, niciun vaccin, nu am luat chinină. Dar am respectat igiena personală stabilită tot de dr. Manuchian. Eu m-am mai bucurat și de sfaturile și asistența dr.Focșeneanu din Atena. V-am povestit altădată despre aceste lucruri.

Acum trebuie să vă spun un secret în ceea ce privește somnul bun, somnul profund, somnul odihnitor. Dragi lupi, padawani și hobbiți, pentru ca să se refacă rapid, oamenii de succes iau Melatonină. Ce este melatonina? Melatonina este un hormon secretat de glanda pineală cu rol în reglarea ritmului circadian. Melatonina este secretată pe timp de noapte și induce somnul. O pastilă de Melatonină de 3 mg, luată cu o oră înainte culcării, asigură un somn plăcut și o refacere rapidă. Alții spun că un pahar de lapte cald, cu puțin wiskey are același efect. Sau, o partidă bună și completă de amor! Câte bordeie, atâtea obiceiuri, dar nu toate bordeiele au succes! Atenție, Melatonina este un hormon, un medicament potențial periculos, se ia numai cu avizul medicului!

O să vă mai spun un secret. Contrar multor sfaturi ale unor medici rupți de realitate, nu trebuie să dormiți în întuneric complet. Mai mult, nu vă acoperiți ochii cu tot felul de dispozitive. De ce? Simplu, sute de mii de ani lumina de veghe a focului aprins în gura peșterii era garanția securității și deci a unui somn profund și liniștit. În decursul timpului omul s-a obișnuit să doarmă cu ”lumina aprinsă” o lumină de veche. Absența luminii însemna pericol, insecuritate, atacul probabil al unor fiare de pradă. Să nu râdeți de mine, dar eu dorm și încă bine cu lumini de veghe. Nu am strâns Pomul de Crăciun cu cele o sută de LED-uri ale lui, colorate și mai am o veioză cu sare de Himalaya de 1W. Așa când mă scol noaptea nu mă încalț cu vreuna din cățelușele care dorm pe lângă pat!

Mai sunt atâtea de spus despre pozițiile de dormit, tehnici de inducere a somnului, dacă ai insomnie etc etc, dar mi s-a făcut așa de somn! Cât timp dorm pe noapte? Acum, cam cinci-șase ore pe noapte și încă vreo două-trei ore ziua – până acum câțiva ani doar trei-patru ore pe noapte. Ar fi culmea să am și gena Thacher, dar după cum se știe, nu pică două bombe în același loc – am fost întotdeauna curios și pasiunea cititului îmi transforma noaptea în zi. Copil fiind, citeam cu lanterna sub plapumă, ca să nu se vadă lumina din camera mea, apoi mi s-a acceptat obiceiul de a adormi la ora 03:15 noaptea și să mă trezesc la ora șase și jumătate. Când, mă pregăteam pentru școală care începea la ora 08:00. Iarna dormeam mai mult cu o oră. Este adevărat, când mă întorceam de la școală îmi făceam o siestă de vreo jumătate de oră, moțăiam pe canapea cu o carte în brațe. Doar duminica, singura zi liberă pe atunci, mă trezeam când începea, la radio, ”Teatrul radiofonic pentru copii”, apoi ”Vreau să știu” și ”De toate, pentru toți!”.

Să dormi, să VISEZI! Ce voluptate, ce plăcere! Mă duc să o visez pe Vineri, în orașul visurilor mele, visul pe care îl visez de la începuturi. Când o să termin de explorat orașul străin și o să găsesc Ambasada României, probabil că o să se termine și aventura.

Dar până atunci sper că mai sunt multe zile, asemănătoare cu cea de mâine, care este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25,26 iunie 2022

BERBEC În weekend ai libertatea să faci unele lucruri după cum vrei. Poate fi şi o capcană, un risc, dar stelele spun că te poţi descurca onorabil. Nu te grăbi, fii cumpătat și te poți simți bine! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte sâmbăta ca să pui ordine în lucrurile tale. Pregateşte-te sufleteşte pentru pragurile pe care le ai de trecut săptămâna viitoare. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie – face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului. Invata, în această lume superficială şi grăbită, să-ţi acorzi atenţie şi să nu te grăbeşti nejustificat.

TAUR Eşti avantajat în domeniul distracțiilor. În sensul că înţelegi de ce nu-ţi ajung banii! Lăsând gluma, în acest weekend trebuie să fii mai strâns la pungă, dar fără zgârcenii frustrante. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice sau rutiere. Un nativ, tot semn de pământ, din anturajul tau, te barfeste si te acuza pe nedrept, dar vei depasi situatia cu succes si cu oarecare profit social – duminică. Birfele si intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stinjenit, o mie de ani intriga si barfa au fost in Bizant preferate violentei si razboiului. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla ceea ce doresti!

GEMENI Dedică weekendul discuţiilor privin calitatea vieții tale. Eşti avantajat în comunicare, domeniul tău preferat, aşa că trebuie să pui la punct unele situaţii. Fii convingător, dar scurt! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracti pe cinste! Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect!

RAC Nu te implica, în acest weekend, în lucruri mari, grandioase. Ai o dorinţă de nestăpânit să cheltuieşti, să faci cumpărături. Poţi să-ţi cumperi o cafea și un covrig şi aşa faci şi economie! Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. O veste iti face mare plăcere. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai putin tutun, mai putina cafea, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte sanatatea. De nivelul de trai nu mai vorbim! Pentru cei tineri acest weekend trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce sunt de fapt şi ceea ce doresc sa faca in viaţa. Sigur, după distracţie. Timpul nu asteaptă, trece fulgerător şi dintr-o speranţă ajungi uşor o… promisiune nerealizată !

LEU Dorinţa ta de a-ţi îmbunătăţi calitatea vieţii, de a pune lucrurile la punct nu întâlneşte opoziţie. În acest weekend încearcă să nu calci pe coadă prea multe orgolii. Nu pleca la drum lung! Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de acasă, din curte, dacă ai. O problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig. Mare atenţie la tensiunea arterială.

FECIOARĂ În weekend eşti neliniştit, parcă aştepţi să se întâmple ceva. Totuşi, conjunctura îţi indică să acționezi acum, nu să aştepţi să cadă drobul de sare! Lasă tăiatul firului de păr în patru! Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog… Perioada este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ti capul la contributie cum sa faci urgent rost de bani! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme. Sănătatea este mediocră, atenţie la alergii şi la ceea ce mănânci.

BALANŢĂ Nu trebuie să te grăbeşti, nu lua decizii în grabă. Stai puţin, respiră adânc, zâmbeşte, analizează cu atenţie. Dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, vezi care variantă îţi este favorabilă! Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Această perioadă din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai bine merci în căminul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din zodia purtătorului de balanţă printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism.

SCORPION După o săptămână densă, obositoare și cu o căldură de infern îți este greu să te relaxezi. Realizezi că viața ta nu este nici naturală, nici sănătosă. În weekend, fă-ţi viaţa mai suportabilă! Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Să fim drepţi, te-ai cam îngrăşat, chiar dacă nu ai fost in concediu. Pana te apuci să slabesti mai bine ajusteza-ti garderoba pe noile dimensiuni. Ca să nu fie hainele cimpoi pe tine! Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia sa fie justa. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea şti de unde. Întreaba un prieten. Poate te împrumuta – poate te trimite la alt prieten!

SĂGETĂTOR În weekend trebuie să dai dovadă de anvergură în idei, de o minte deschisă. Primeşti unele sfaturi, informaţii, depinde numai de tine să descoperi adevărata valoare şi să te foloseşti de ele. Dedică weekend-ul celor dragi, celor apropiaţi, familiei, anturajului, în general. Pari uşor plictisit şi distrat de tot ce ţi se întâmplă… asta pentru că te pregăteşti de ceva important. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Duminica este mai putin favorabilă călătoriilor lungi. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale, dar atentie la stomacul tau sensibil.

CAPRICORN Poţi să faci faţă celor mai grele întrebări. Parcă, astăzi, ai răspunsurile pregătite! Foloseşti experienţa, devii iscusit şi situaţiile cotidiene nu îţi mai fac nicio grijă, sau problemă. Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Schimba locul si îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar pe total perioada iti este favorabilă. Vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede – dureri de cap, sau de genuchi. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi nişte conflicte inutile, de altfel. Ceva foarte important nu pare că se intamplă în aceasta perioadă!

VĂRSĂTOR În weekend poţi să fii păcălit, indică stelele. Prudenţă şi în relaţiile sentimentale. Prevenit înseamnă pregătit! Nu risca noi destinații, sau noi legături, poți să ai surprize neplăcute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de 26 iunie, duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

PEŞTI Perioada weekendului este relativ neutră. Nu exagera, calea de mijloc, cumpătarea, este de aur! Nu poți rezolva problemele tale, pentru că realizezi că nu sunt nici probleme, nici ale tale! Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. Într-o astfel de zi poţi să te îndrăgosteşti de cine nu trebuie, sau să acorzi încredere tot cui nu trebuie. Sau să fii genial în tot ce faci! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte sau la mare. Dacă nu te sperie preţurile. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva! Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni să-ţi amintească de ele!