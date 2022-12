HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24,25 decembrie 2022. Crăciun, 2022 !

24,25 decembrie

Pe 24 decembrie s-au născut Howard Hughes, Tycho Brahe, Ava Gardner, Ricky Martin, Tudorel Popa, Mircea Diaconu, Aristizza Romanescu, Nichifor Crainic. Pe 25 decembrie s-au născut Carlos Castaneda, Anwar Sadat, Annie Lennox, Jairzinho, Alexandru Flechtenmacher, Ioan Alexandru, Paula Seling.

În calendarul creştin-ortodox este, pe 24 decembrie, Sf. Eugenia. Şi, Ajunul Crăciunului, şi cu asta am spus tot. Nimic în “Kalendar”, geto-dacii nu serbau Saturnaliile romane şi nici nu ştiau de Naşterea lui Iisus. După Niceea, 325, influenţe creştine au apărut şi în Moesia Inferioară, Dobrogea de azi, odată cu adoptarea creştinismului ca religie imperială. Pe 25 decembrie este Crăciunul, Nașterea Domnului, a doua sărbătoare creștină după Înviere.

În ”Kalendar” este ”ziua butucului” pentru cei care nu știu, vezi articolul meu de ieri, nu mai mă repet! Tot așa neapărat să citiți sau să recitiți https://evz.ro/adevarata-si-originala-masa-de-craciun-din-familia-mea-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Numai pe situl EVZ am avut 1,7 milioane de vizualizari. A fost preluat de multă lume, fără a se respecta drepturile de autor. A devenit viral pe net cred că sunt mai mult de zece milioane de vizualizari, citiți și o să aflați ce și cum. Tot în acel articol am pus și arborele meu genealogic pentru buna știință. Despre Cei Trei Crai de la Răsărit, de ce se fac daruri de Crăciun și istoria Stelei, citiți, sau recitiți https://evz.ro/nu-a-fost-nicio-stea-istoria-celor-trei-crai-de-la-rasarit-regi-magi-si-puternici-astrologi-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, să ne imaginăm că suntem acum două mii de ani, undeva la Est de Betleem, în deșert. Este noapte, dar o noapte ciudată, luminată de o Lună plină și de o Stea cum nimeni nu a mai văzut. O caravană, de cămile, își face drum prin deșertul pitros cu rare tufe anemice. A ocolit toate drumurile bătute, a evitat toate patrulele romane și pe soldații regelui Irod. În fruntea caravanei sunt trei bărbați, îmbrăcați bogat. Gaspard, Melchior și Balthazar. Unul dintre ei se oprește și măsoara cu un echer, un sextant primitiv, înălțimea stelei celei strălucitoare. În zare se văd casele albe ale Betleemului. Ceilalți doi se uită și ei așteptând rezultatul. ”Ei?” întreabă Balthazar. Gaspard, care făcuse măsurătorea, spune ”Steaua este peste Betleem, ca în Profeție, cred că la casele acelea trebuie să mergem!” spune arătând un grup de case albe, strălucitoare în lumina Lunii și a Stelei misterioase. Balthazar ridică mâna și din caravana se apropie un soldat îmbrăcat ca un cioban. În Galilea și Iudeea ocupate de romani numai ciobanii puteau să poarte arme, un toiag serios, un cuțit mare, poate chiar și o suliță, ca să-și apere turma de animale sălbatice, sau de hoți. ”Du-te la casele acelea și află dacă s-a născut vreun prunc!” poruncește Balthazar. Soldatul, adică ciobanul, se pierde în depărtare, spre casele arătate. ”Mare prostie am făcut că ne-am dus la regele Irod” se vaită Melchior, uitându-se înapoi după posibilii urmăritori. ”Unde să găsești un rege născut, decât la curtea unui rege?! Profeția este clară și până acum s-a împlinit!” se apără Balthazar. ”Ce urât a făcut Irod, parcă era o jivină încolțită, eu zic să nu ne mai întoarcem pe la el, dacă găsim aici pe Prunc.” spune Gaspar. ”Și ce o să facem cu Pruncul și familia lui, îi luăm cu noi?” întreabă Melchior. Balthazar privește în zare. Se gândește. ”Dacă Regele Lumii s-a născut aici și eu așa cred după măsurători, trebuie să-și urmeze Destinul. Noi putem să-L ajutăm numai indirect, nu putem să facem ceva împotriva Profeției. Ce avem, mai de preț?” Un ”cioban” din caravană îi răspunde: ”aur cât duce o cămilă, la fel smirnă și tămâie!” În acest timp soldatul îmbrăcat ca cioban se întoarce fugind cât îl țineau puterile: ”S-a născut, S-a născut, este acolo, Profeția s-a împlinit!”.

Balthazar ordonă celorlalți soldați: ”Împrăștiați-vă și fiți cu luare aminte. La primul soldat roman, sau de al lui Irod, dați alarma și ne întâlnim tot aici. Dați-ne tot aurul, smirna și tămâia. Voi, spuse, arătând către cinci ”ciobani” veniți cu noi, ceilalți vă puneți pe pândă!” Și mai spuse, oftând: ”O să-I spun tatălui Pruncului să fugă în Egipt, așa spune Profeția, voi o să-i escortați, iar aurul, smirna și tămâia o să fie mai mult decât suficiente pentru cheltuielile drumului. Cum ajungeți în Alexandria, voi vă întorceți și ne spuneți tot, cum și ce a fost”.

”Haideți să ne închinăm Pruncului, Regelui Lumii!”

Tot nu m-am potolit. Tot gândesc și scriu cinematografic, ca un scenariu de film. Filme pe care nu o să le fac niciodată. Dar, tot gândesc și scriu cinematografic…

Mă pregătesc să deschid un nou folder, folderul anului 2023. Este al 12-lea, de doisprezece ani scriu aici, în această rubrică din EVZ. Cât de mult s-a schimbat lumea în acești 12 ani! Și totuși, a rămas la fel de stupidă, violentă și lacomă! Am făcut calculele și interpretările, sigur că da. Pentru horoscopul anului 2023. Este anul eforturilor. Fără succes. Dar, cât pot, o să continui să scriu aici la EVZ. În fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi…

Vă ofer informații pe care nu le găsiți în altă parte, sfaturi spre starea de bine, amintiri și aventuri, puțină distracție și un zâmbet la cafeaua de dimineață.

Pe 25 decembrie, de Crăciun, seara, se sfârșește Hanuka. Cine nu știe ce fel de sărbătoare este și cum se ține, iată: https://otnielabattzion.wordpress.com/cultura-si-civilizatie-iudaica/3604-2/

Și o să vă mai spun câte ceva, ceva care seamănă a banc de Hanuka, dar este o realitate. Când mă pregăteam în State, la Preston și Quantico, am dat peste un american-evreu român, bogat, bătrân și cu dor de România, dar care vorbea românește mai bine decât mine. Sigur, nu este prea greu să stăpânești limba română mai bine ca mine, dar îmi amintesc ce mi-a spus Ben David: ”măi Radule, măi, cum vrei s-o ducă România bine când nu mai aveți aproape deloc evrei?”

Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați felicitat, unele dintre urările domniilor voastre m-au emoționat, dar mi-au dat un nou impuls să continui și în anul care se apropie, să mă documentez pentru domniile voastre, cu subiecte noi și interesante.

Nu pot decât să vă urez:

CRĂCIUN FERICIT, cu sănătate, pace, bunăstare și toate rânduite cum trebuie!

Și, așa cum bine știți, și de Crăciun, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 24,25 decembrie 2022

BERBEC Trebuie să te concentrezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei de sâmbătă. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a doua parte a zilei, după prânz. După mica sau marea pregătire din ultimele zile ai un start mai dificil în ziua de Ajun. Marte şi Venus indică „fructele unor eforturi trecute”. Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o perioadă cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Duminică, la masa de Crăciun, domeniul prieteniei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului. Pentru că şi Astrologia, această cale regală, are limitele ei. De fapt în cazul neaspectării respective, contează aspectele horoscoapelor persoanelor de care te apropii pe respectivele domenii.

TAUR Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale! Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. Sâmbătă, în Ajun, primeşti o vizită, sau ai o întâlnire care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu sunt similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi petrece ziua de Crăciun, cum se cade, românește!

GEMENI Sâmbătă, în Ajun, fii foarte atent la surselor tale de sentimente şi emoţii. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici relaţiile umane. Vin vremuri foarte grele, în curând probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum, chiar din weekend al Crăciunului. În acest weekend ai o informaţie care te interesează şi poţi să o valorifici mai tîrziu. Nu te mai gândi la emigrare, ca la „calea de aur”. Situaţia este foarte grea în toate ţările civilizate şi acolo ei nu privesc cu ochi buni pe noii veniţi. Nicăiei nu sunt „câini cu covrigi în coadă”! Duminică poate te duci la slujba de Crăciun, sigur, dacă faci parte din cei 2,18 miliarde de creștini, de pe tot globul.

RAC în ziua de Ajun, anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă odată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Este o perioadă profitabilă şi densă. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Sâmbătă stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent, Luna, protectoarea ta, este în conjunctură facorabilă. Saturn face ca mai toate lucrurile să întârzie sau să fie amânate, dar nimic nu se contramandează sau se anulează. Duminică, de Crăciun, o întâlnire, o vizită, poate, importantă la mijlocul zilei, la prânz, la masa tradițională, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general!

LEU Sâmbătă, în Ajun, dacă vrei să rişti ceva bani la cazino, sau aiurea la cumpărături, este o perioadă neutră, cu multe planete în aspecte tari, aşa că nu o să pierzi prea mult. Ca să fiu mai clar, astrologii sunt cam confuzi uneori, aşa le este felul, ei bine – nu te sfătuiesc să rişti, mai ales bani, pentru că o să regreţi. Distracţii, vizite, petreceri! Dar, în acest weekend al Crăciunului nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada neinteresantă. Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile sociale, discuţiile, petrecerile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste! Și petreceri și distracție, este doar Crăciunul!

FECIOARĂ Poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – sâmbătă, în Ajun, este o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20:7,8 Aşa că sâmbătă, în Ajun, nu duce vorba, nu bârfi si nu iniţia intrigi şi mici comploturi. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular. Duminică, după ce vezi ce ai primit de la cei trei crai sub bradul de Crăciun, poți să ieși în oraș la o mică plimbare, înainte de masa rituală de Crăciun. Poate te duci la patinoar?

BALANŢĂ În weekendul de Crăciun trebuie să ai curaj şi răbdare ca să-ţi atingi scopurile. În timpul zilei de sâmbătă, mai ales pe seară, se pare că ai nevoie să te confesezi despre temerile tale dar vei sfârşi prin a te retrage în cochilia ta sprituală. Cu Saturn ostil şi planetele stranse intr-o emisferă a horoscopului, veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi comportamentul de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de emoţii să asigure încasări relativ constante din produsul numit dragoste – este concluzia zilei de duminică. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea!

SCORPION Sâmbătă este o zi de Ajun, la propriu, ca şi la figurat. Prima parte a weekendului, sâmbăta, este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei, duminica, trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Duminică, poate la masa festivă de Crăciun, apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de petreceri. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de emoţii şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici din cozonac!

SĂGETĂTOR O perioadă, perioada weekendului Crăciunului, foarte bună pentru stat acasă şi primit vizite, sau orice are de a face cu domiciliul, reşedinţa, camera, căminul, castelul sau casa ta. Pe termen lung atât configuraţia astrologică cât şi viziunile tale coincid: trebuie să păstrezi status quo, situaţia prezentă care este supusă unui acţiuni duble de shimbare, exterioară şi interioară. Schimbarea nu îţi este prielnică. Schimbă ciorapii, ţigările, chiar şi maşinile şi casele dar în nici un caz să nu schimbi situaţia şi poziţia ta oricât de tentante ar fi propunerile care ţi se fac, mai ales duminică. Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei Crăciunului decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani!

CAPRICORN Sâmbăta Ajunului este ziua teatrului, a reprezentaţiilor dramatice. La propriu şi la figurat. „Privitor ca la teatru”, cum spune poetul dar în acelaşi timp şi interesat de desfăşurarea intrigii şi de performanţa actorilor. Nu numai în planul distracţiilor, dar, şi, mai ales în anturaj, în plan social şi sentimental. De o decizie a ta, sau de o lipsă de implicare a ta, din această zi sau în perioada următoare depind multe din viitorul tău personal şi al anturajului tău. Planetele spun clar să-ţi urmezi prima părere, intuiţia, abilitatea şi înţelepciunea ta care nu te-au trădat până în prezent. Prima părere este cea bună! Duminică, de Crăciun eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata aceasta dorinţă de afirmare a Eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele bine plasate determina destăinuiri şi mai şi!

VĂRSĂTOR Weekendul este mai putin favorabil in prima jumatate si relativ favorabil in a doua jumatate, de Crăciun. Fii atent (mai ales în cursul zilei de sâmbătă) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care şi-o arată fiecare. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, sau familia în ceea ce priveşte programul zilei, vizite sau acasă. Duminică, de Crăciun, realizezi că o decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. La mijlocul zilei, la prânz, te simţi ca un martir. Şi din cauza mâncărurilor grele şi indigeste, sau a licorilor volatile. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare si neinteresante. Evită deciziile care duc la schimbări majore.

PEŞTI Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea, mici cheluieli dar şi posibile distracţii şi petreceri, sau vizite şi relaţii foarte profitabile. În special dimineaţa şi prânzul sunt bine aspectate şi norocoase. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur, care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, care provoacă întârzieri şi neînţelegeri. Duminică, de Crăciun, călătoriile sunt bine aspectate, iar actele de cultură şi artă sunt sub auspicii favorabile. Pe total: weekend favorabil, sau noi planuri de dezvoltare. Duminică, după masa de prânz de Crăciun, evită întîlnirile de amor, sau să te afli în mijlocul unui public numeros!