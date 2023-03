HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 martie 2023. Ultima teorie a lui Stephen Hawking

24 martie

Pe 24 martie s-au născut: William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Cristobal Falftter, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin ortodox este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon.

În ”Kalendar” este pomenit un obicei vechi – gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389, pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

„Dacă cineva face o cerere de grant de cercetare pentru a lucra la călătoria în timp, ar fi respins imediat”, scrie fizicianul Stephen Hawking în cartea sa postumă Brief Answers to the Big Questions . El a avut dreptate. Dar avea și dreptate că întrebarea dacă călătoria în timp este posibilă este o „întrebare foarte serioasă” care poate fi încă abordată științific.

Argumentând că înțelegerea noastră actuală nu poate exclude acest lucru, Hawking, se pare, a fost prudent optimist. Deci unde ne lasă asta? Nu putem construi o mașină a timpului astăzi, dar am putea, în viitor? Bună întrebare!

Să începem cu experiența noastră de zi cu zi. Considerăm de la sine înțeles capacitatea de a ne suna prietenii și familia oriunde s-ar afla în lume pentru a afla ce fac acum . Dar acesta este ceva ce nu putem ști niciodată de fapt. Semnalele care ne transportă vocile și imaginile călătoresc neînțeles de repede, dar totuși este nevoie de un timp finit pentru ca acele semnale să ajungă la noi.

Incapacitatea noastră de a accesa „acum” pe cineva, departe, se află în centrul teoriilor lui Albert Eistein despre spațiu și timp.

Einstein ne-a spus că spațiul și timpul fac parte dintr-un singur lucru – spațiu-timp – și că ar trebui să fim la fel de dispuși să ne gândim la distanțe în timp precum sunt distanțe în spațiu. Oricât de ciudat ar suna, răspundem cu bucurie „aproximativ două ore și jumătate”, când cineva întreabă cât de departe este litoralul Mării Negre de București. Ceea ce vrem să spunem este că călătoria durează atât de mult la o viteză medie de 80 de kilometri pe oră.

După cum scriu fizicienii Brian Cox și Jeff Forshaw în cartea lor De ce E=mc²? , timpul și distanța „pot fi schimbate folosind ceva care are moneda unei viteze”. Saltul intelectual al lui Einstein a fost să presupunem că, cursul de schimb de la un timp la o distanță în spațiu-timp este universal – și este viteza luminii.

Viteza luminii este cea mai rapidă pe care o poate parcurge orice semnal, punând o limită fundamentală pentru cât de curând putem ști ce se întâmplă în altă parte a universului. Acest lucru ne oferă „cauzalitate” – legea conform căreia efectele trebuie să vină întotdeauna după cauzele lor. Este un ghimpe teoretic serios de partea protagoniștilor care călătoresc în timp. Pentru ca eu să călătoresc înapoi în timp și să pun în mișcare evenimente care îmi împiedică nașterea înseamnă să pun efectul (eu) înaintea cauzei (nașterea mea).

Acum, dacă viteza luminii este universală (în vidul spațiului gol), trebuie să o măsurăm ca să fie aceeași – 299.792.458 de metri pe secundă – oricât de repede ne mișcăm noi înșine. Einstein a realizat că, consecința vitezei luminii este absolută este că spațiul și timpul în sine nu pot fi. Și se dovedește că ceasurile în mișcare trebuie să ticăie mai rar decât cele staționare.

Dacă ar fi să zbor cu o viteză incredibilă într-o navă spațială și să mă întorc pe Pământ, ar trece mai puțin timp pentru mine decât pentru toți cei pe care i-am lăsat în urmă. Toți la care m-am întors ar concluziona că viața mea a alergat ca în mișcarea lentă – aș fi îmbătrânit mai încet decât ei – și aș trage concluzia că viața lor a alergat în avans rapid. Cu cât călătoriam mai repede, cu atât ceasul meu va bifa mai încet în comparație cu ceasurile de pe Pământ. Și dacă aș face călătoria cu viteza luminii, m-aș întoarce de parcă aș fi fost încremenit în timp.

Și dacă ar fi să călătorim mai repede decât lumina, timpul ar merge înapoi, așa cum ne-a învățat science fiction?

Din păcate, este nevoie de o energie infinită pentru a accelera o ființă umană la viteza luminii, cu atât mai puțin dincolo de aceasta. Dar chiar dacă am putea, timpul nu ar alerga pur și simplu înapoi. În schimb, nu ar mai avea sens să vorbim despre înainte și înapoi. Legea cauzalității ar fi încălcată și conceptul de cauză și efect și-ar pierde sensul.

Einstein ne-a mai spus că forța gravitației este o consecință a modului în care masa deformează spețiul și timpul. Cu cât strângem mai multă masă într-o regiune a spațiului, cu atât spațiu-timp este deformat mai mult și cu atât ceasurile din apropiere ticăie mai rar. Dacă strângem suficientă masă, spațiu-timpul devine atât de deformat încât nici măcar lumina nu poate scăpa de atracția gravitațională și se formează o gaură neagră. Și dacă ar fi să te apropii de marginea găurii negre – orizontul ei de evenimente – ceasul tău ar ticăi infinit lent în raport cu cei departe de ea.

Deci am putea deforma spațiu-timpul în modul corect pentru a-l închide înapoi pe sine și a călători înapoi în timp?

Răspunsul este poate, iar deformarea de care avem nevoie este o gaură de vierme transversabilă. Dar trebuie să producem și regiuni cu densitate de energie negativă pentru a o stabiliza, iar fizica clasică a secolului al XIX-lea împiedică acest lucru. Teoria modernă a mecanicii cuantice, totuși, s-ar putea să nu, dar nu este foarte clar.

Potrivit mecanicii cuantice, spațiul gol nu este gol. În schimb, este plin cu perechi de particule care ies și vin din existență. Dacă putem face o regiune în care li se permite să intre și să iasă mai puține perechi decât oriunde altundeva, atunci această regiune va avea o densitate de energie negativă.

Cu toate acestea, găsirea unei teorii consistente care să combine mecanica cuantică cu teoria gravitației a lui Einstein rămâne una dintre cele mai mari provocări ale fizicii teoretice. Un candidat, teoria corzilor (mai precis teoria M ) poate oferi o altă posibilitate.

Teoria M cere ca spațiu-timp să aibă 11 dimensiuni: cea a timpului și trei a spațiului în care ne mișcăm și încă șapte, încovoiate invizibil de mici. Am putea folosi aceste dimensiuni extraspațiale pentru a scurta spațiu și timp? Hawking, cel puțin, era plin de speranță.

Deci călătoria în timp este cu adevărat o posibilitate? Înțelegerea noastră actuală nu poate exclude acest lucru, dar probabil că răspunsul este nu.

Teoriile lui Einstein nu reușesc să descrie structura spațiu-timpului la scari incredibil de mici. Și în timp ce legile naturii pot fi adesea complet în contradicție cu experiența noastră de zi cu zi, ele sunt întotdeauna auto-consistente – lăsând puțin loc pentru paradoxurile care abundă atunci când ne încurcăm cauza și efectul în interpretarea științifico-fantastică a călătoriei în timp.

În ciuda optimismului său jucăuș, Hawking a recunoscut că legile nedescoperite ale fizicii care le vor înlocui într-o zi pe cele ale lui Einstein ar putea conspira pentru a împiedica obiectele mari, precum domniile voastre, să sară ocazional (nu cauzal) înainte și înapoi în timp.

Indiferent dacă viitorul are sau nu mașini de călătorit în timp pregătite, ne putem mângâia știind că atunci când urcăm un munte sau ne grăbim cu mașinile noastre, schimbăm modul în care trece timpul.

Așadar, în această zi de primăvară, amintiți-vă că sunteți deja un călător în timp, dar nu în modul în care ați putea spera.

Poate ar trebui să revăd ”Edge of Tomorrow”. Sau, altceva: ”A Sound of Thunder”… Sunt despre paradoxul timpului. Ascult mereu muzica care te face mai curajos, epic music. Îmi dă o liniște suverană, dar plină de energie, un calm puternic, siguranța celui care știe că știe, energia armoniilor și a corului care cântă în limba latină și certitudinea că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 martie 2023

BERBEC Astăzi, chiar dacă nu eşti prea atent la prezent, ai o bună capacitate de a vedea lucrurile în perspectivă. Trebuie să aloci mai mult timp celor din jurul tău, poți să ai unele satisfacții. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie.

TAUR Este necesar să alegi, să iei o decizie – şi nu ai niciun chef! Răspunderea ţi se pare prea mare. Dacă poţi, amână pe altă dată, după vorba veche: „sau moare măgarul, sau pierde samarul”! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă – o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui!

GEMENI Dimineaţa poți să-ți concentrezi atenţia pe obiective productive care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii. Vezi-ți de treaba ta, nu te lăsa distras de fake news din presa isterică. Vremea neobişnuit de călduroasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească de primăvară!

RAC Aspectele bune ale Lunii îţi conferă un elan de primăvară, multă bunăvoinţă. Nu mai ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. O zi plăcută în formă bună şi cu un moral excelent! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe… monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iți este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

LEU Azi trebuie să te identifici cu echipa în care munceşti, să împărtăşeşti aceleaşi gusturi, idei, preferinţe. Este un mimetism obligatoriu, ca să-ţi păstrezi popularitatea şi poziţia de Leu! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate.

FECIOARĂ Eşti echilibrat, motivat şi gata de performanţă, fie în afaceri, fie în amor! Este o zi favorabilă, pentru că nu te mai îngrijorezi inutil şi păgubos şi ai încredere în forţele proprii. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

BALANŢĂ Ştii foarte bine că trebuie să-ţi alegi cu iscusință grupul social din care să faci parte. Adică echipa câştigătoare! Alegerile tale de fiecare zi, astăzi e o zi importantă, fac destinul tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION Dă curs impulsului interior. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul potrivit! Se pare ca au trecut problemele grave, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc, dar nenoroc în amor! Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

SĂGETĂTOR Dacă ai idei, astăzi ai ocazia să le prezinţi, să discuţi despre ele. Aşa poţi să afli dacă sunt bune, sau nu. La serviciu, sau acasă, eşti ascultat cu atenţie, un om cu idei este respectat! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, sau de cel sentimental. Dar, pentru că această încercare te consumă mult, ai nevoie şi de relaxare! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Capricorn sunt, istoric vorbind, cele mai multe personalități care au dat dovadă de perfecționalism – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile.

VĂRSĂTOR Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul! Esti intr-o criza de sinceritate, si lucrul asta este evident pentru cei din jurul tău. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Luna bine aspectata îţi oferă prilejul unor trăiri puternice.

PEŞTI Spiritul tău de analiză şi evaluare, a situaţiilor şi a oamenilor, te ajută să rezolvi problemele, la serviciu cât şi acasă. Pe plan sentimental, conjunctura arată o perioadă ceva mai bună! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică!