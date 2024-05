Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 mai 2024. Posibila origine a câmpului magnetic al Soarelui nu este acolo unde se credea că este







24 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 24 mai s-au născut Regina Victoria, Bob Dylan, Jean-Paul Marat, Gary Burgfhoff, Mihail Şolohov, Fory Etterle, Radu Voinea, Anghel Rugină, Benone Sinulescu.

În calendarul creștin ortodox este Sf. Simeon cel din Muntele Minunat. Nimic în ”Kalendar”.

Totuşi, în gromovnicul pentru anul 1786 se spune că, din bătrâni, ziua de 24 mai era dedicată îngrijirii florilor din grădină. Şi îngrijirea domniilor voastre, frumoase doamne!

Iată o informație din LiveScience:

Oamenii de știință descoperă posibila origine a câmpului magnetic al Soarelui și nu este acolo unde credeau că este

Noile simulări sugerează că originile furtunilor explozive ale Soarelui ar putea fi mult mai aproape de suprafața sa decât se credea inițial.

Oamenii de știință au descoperit posibilele origini ale câmpului magnetic al soarelui și nu este acolo unde credeau că este.

Descoperirea, făcută folosind simulări computerizate complexe, sugerează că câmpul magnetic al soarelui provine din instabilitatea plasmei peste straturile cele mai exterioare ale suprafeței solare, mai degrabă decât din adâncul stelei, așa cum credeau cercetătorii anterior.

Dacă descoperirile sunt corecte, descoperirea lor le-ar putea oferi oamenilor de știință o șansă mai mare de a prezice erupții solare și furtunile care pot provoca întreruperi de curent, pot paraliza internetul și chiar pot defecta sateliți care se prăbușesc pe Pământ . Cercetătorii și-au dezvăluit concluziile într-un studiu publicat pe 22 mai în revista Nature .

„Cred că acest rezultat poate fi controversat”, a declarat co-autorul Keaton Burns , cercetător la MIT, într-o declarație . „Majoritatea comunității s-a concentrat pe găsirea acțiunii dinamismuului adânc în soare. Acum arătăm că există un mecanism diferit care pare să se potrivească mai bine cu observațiile”.

Soarele este o minge gigantică de plasmă, în care au loc reacții termonucleare, ai cărei ioni încărcați se rotesc pentru a crea câmpuri magnetice puternice. Această regiune de plasmă agitată și curgătoare, cunoscută sub numele de „zona de convecție”, cuprinde treimea superioară a razei soarelui – care se întinde de la suprafață până la aproximativ 124.000 de mile (200.000 de kilometri) sub suprafața sa.

Liniile de câmp magnetic nu se pot încrucișa între ele, așa că uneori aceste câmpuri se îndoaie înainte de a se rupe brusc - care, la rândul lor, lansează explozii de radiație numite erupții solare sau pene enorme de material solar numite ejecții de masă coronală (CME) în spațiu. Odată lansate, CME-urile călătoresc cu milioane de mile pe oră, măturand particulele încărcate din vântul solar pentru a forma un front de undă gigant, combinat, care, dacă este îndreptat spre Pământ, poate declanșa furtuni geomagnetice asupra planetei noastre.

Dar cercetătorii nu erau siguri exact de unde provine cea mai mare parte a magnetismului soarelui. Anterior, oamenii de știință au încercat să o rezolve folosind simulări 3D pe computer pentru a marca fluxul de plasmă, dar aceste modele tindeau să fie prea simple.

„Aceste simulări necesită milioane de ore în instalațiile naționale de informatică, dar ceea ce produc ele nu este nici pe departe la fel de turbulent ca soarele real”, a spus Burns.

Pentru noul studiu, cercetătorii au apelat în schimb la date preluate dintr-un domeniu cunoscut sub numele de helioseismologie, care utilizează observații ale vibrațiilor care se ondulează pe suprafața exterioară a soarelui pentru a deduce structura din interior.

Cercetătorii și-au creat modelul folosind algoritmi ai acestor vibrații de suprafață, iar rezultatele au sugerat că modificările fluxului de plasmă în primele 5% până la 10% din suprafața soarelui se potrivesc cel mai bine cu câmpurile magnetice văzute din exterior. Când au adăugat posibile efecte produse de straturile mai profunde ale soarelui la simulare, imaginea a devenit mai tulbure - nu se mai asociază cu câmpul magnetic observat al soarelui.

„Trăsăturile pe care le vedem când ne uităm la soare, cum ar fi corona pe care mulți oameni au văzut-o în timpul recentei eclipse de soare, petele solare și erupțiile solare, sunt toate asociate cu câmpul magnetic al soarelui”, a spus Burns. „Arătăm că perturbațiile izolate din apropierea suprafeței soarelui, departe de straturile mai profunde, pot crește în timp pentru a produce potențial structurile magnetice pe care le vedem”.

Dezvoltând în continuare modelul lor, cercetătorii speră să înțeleagă mai bine și, în cele din urmă, să prezică furtunile solare. Activitatea solară crește și scade într-un ciclu de aproximativ 11 ani, cu erupții solare intense și CME mult mai probabil să apară în perioada de vârf, cunoscută sub numele de maxim solar. Oamenii de știință cred că este posibil să intrăm deja în maximul solar al ciclului actual și că această perioadă ar putea fi mai intensă decât se prevedea inițial.

Activitatea crescută a trimis valuri de plasmă de înaltă energie și rafale de raze X care se lovesc de câmpurile magnetice ale Pământului, doborând sateliții de comunicații, declanșând întreruperi radio și ale echipamentelor electronice și provocând aurore până la sud, până în Pennsylvania, Iowa și Oregon. Și la noi, în România, s-a observat o auroră, mai periculoasa STEVE.

Trec zilele ca orele, anii ca săptămânile. Când pun data, am un frison. Încep cu 19... apoi îmi amintesc că este 20... cred că am rămas pe undeva, prin 1995, toamna. Când au zburat anii, când a trecut viața? Bună întrebare! Dar am trăit-o din plin, am trecut prin evenimente cât un întreg oraș, am lăsat o urmă adâncă, de plug, nu de melc.

În definitiv mâine poate fi o zi mai bună, avem speranța că poate o facem mai bună, este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 mai 2024

BERBEC O zi plină de energie pentru tine. Profită, rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. Domeniul sentimental este favorizat de conjunctură. Atenţie la vremea capricioasă! Ziua de astăzi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi ”. Ai mai toate planetele grele în aspecte bune, ceea ce înseamnă că vei avea un „feed back” pozitiv din partea anturajului, prietenilor şi... colegilor. Şi afacerile sunt bine aspectate, dar apare în continuare semnul acela de schimbare şi de redirecţionare spre o alta situaţie.

Nu avea grijă, ai în continuare aceiaşi „ prieteni credincioşi”, dar pe total mediul se schimbă. Nu uita că numai în dragoste sunt duşmani o dată pentru totdeauna. În politica şi afaceri alianţele şi duşmăniile se schimbă în funcţie de interesul momentului. De aceea există vorba „nu este nimic personal”...

TAUR Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii, cu anturajul.Trebuie sa sprijini, să ajuţi pe cineva şi acest lucru este bine cotat de cei din jur! După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. La serviciu, zi ideală pentru analize, întâlniri şi şedinţe pentru stabilirea unor noi direcţii de dezvoltare şi amplificarea celor vechi. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile.

Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, având impresia, pe undeva, că eşti oglinda conştiinţei lor. Este vineri, aşa că du-te la cumpărături săptămânale!

GEMENI O zi care pare bună şi relaxantă pentru tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea şi o îngheţată şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Ziua de azi este numai bună pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. De mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu puţin noroc.

Astrele sunt in aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii, îţi faci false păreri. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

RAC Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale de moment. Fii calm şi zâmbitor, astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat în situaţia dată. Iti prieste orice discutie la o cafea şi o îngheţată si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astazi chiar fara să-i bati la cap. Veşti bune de la rude şi prieteni. Astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea.

Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prieteni adevăraţi. Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur în harta astrală poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua de azi, perioada în cauză, ca un posibil chilipir.

LEU Astăzi ai noroc în domeniul sentimental, dar natura ta generoasă şi cam naivă îţi joacă o festă. Fii atent la ceea ce se spune în jur şi mai ales la ceea ce nu se spune! O zi favorabilă! Magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Nu te băga în discuţii tensionate, pentru că ai altceva mai bun de făcut şi mai profitabil.Totusi, astazi vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine.

Cu toate că este vineri zi de post, eşti favorizat, mai ales în domeniile legate de familie şi cămin. Poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp. Pe total, o zi obositoare, mai ales prin aglomerarea vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Fiind vineri poate ai obiceiul să mergi la cumpărături. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltuii mai mult decat îţi poţi permite.

FECIOARĂ Astăzi nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o urmă de regrete, dar şi aşa este bine! Nu pleca la drum! Astăzi nevoia ta de armonie şi de linişte şi pace este imperioasă. Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată. Fii atent, pregătește-te, proiectele începute mâine, sâmbătă, tradiţional, ziua lui Ioan Fierbe Piatră, obicei casnic din vechime, dar şi după, au toate şansele să fie benefice. Schimbarea naturii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

BALANŢĂ Ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai e de partea ta, dar ar fi bine să fii mai prudent, mai atent, norocul şi-l face şi omul! Cu zodia slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi.

Nu promite, la rândul tău, nimic ! Îţi faci planuri de vacanţă. Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea să încerci să lamuresti lucrurile, macar parţial.

SCORPION Nu te lua după zvonuri, dar verifică şi controlează. Pe seară vei avea ocazia să verifici o bârfă, un zvon mai vechi, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bataie de cap în trecut. Evita astăzi orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! Rasfatul propriu nu te ocoleste in ziua de azi.

Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

SĂGETĂTOR Ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Azi trebuie sa zâmbeşti şi să-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplăcute; mănâncă alimente naturale si evită dulciurile industriale. In urma unei analize cinstite şi atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese, pe interesele familiei tale.

La serviciu, la muncă, unde îţi petrecţi dimineţile şi uneori toată ziua, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile. Pe plan emoţional lecţiile trecutului se pare că ţi-au folosit, dar nu trebuie să dai dovadă de prudenţă excesivă. Astăzi, Venus îţi oferă un atu suplimentar în jocul dragostei şi al întâmplării. Sau totul face parte dintr-un Mare Plan?

CAPRICORN Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care vei ieşi cu dificultate. Pe seara, ceva nou, o veste sau un spectacol. Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comerţului, in general. Proiectele tale de viitor suferă de un defect major - se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Pe de altă parte zodia ta este zodia lucrului bine făcut, solid.

Ai idei grozave, strălucitoare chiar, dar nu le pui în aplicare. Un parteneriat cu o „zodie muncitoare” gen Fecioara, de exemplu, nu ar fi o idee prea rea. Tu ai fi cu ideile, iar partenerul cu detaliul. Şi în mină, în subteran, foreza străbate cu iscusinţă straturile pământului dar după ea vine un utilaj care întăreşte şi consolideză galeria. Aşa se ajunge la filonul de aur!

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată, dar o poţi schimba prin calm şi arborarea permanentă a unui zâmbet. După o dimineaţă concentrată, plină de activităţi, este momentul să te relaxezi! Astăzi aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai putin favorabile, aşa ca ai o zi aproape cenuşie, fara evenimente notabile! Nu-ţi imobiliza capitalul sentimental in afaceri pe termen scurt, decât daca intrezareşti un faliment apropiat al relatiei de amor curente.

Un pic de egoism şi de elitism bine temperat nu-ţi strică astăzi. Este bine să creionezi anumite limite pentru anturaj, colegi, prieteni. Pune-i la punct şi o să ai numai de câştigat. S-au folosit cam mult de tine, nu crezi? Totul însă la modul plăcut, jovial şi cu zâmbetul pe buze. Calitatea somnului tău lasă de dorit. Trebuie să te relaxezi şi să foloseşti „cele şapte locuri de depozitare ale gândurilor negative”. Este o tehnică tibetană şi probabil că nu o s-o găseşti pe net. Poate o să discutăm altă dată. Un pahar de lapte cald şi o baie caldă cu săruri au acelaşi efect, poate.

PEŞTI Astăzi te pot bântui nişte nostalgii ale trecutului. Nu ceda regretelor, deciziile luate atunci au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la schimbările de temperatură! Configuratia astrologica iti indica să nu te repezi să tragi concluzii gresite, sa ai suficienta răbdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Vestile pe care le primeşti astazi, la mobil, din presa, prin e-mail sau reţele de socializare par ca sunt interesante, pentru că te gândeşti că este posibil să le foloseşti mai târziu. Poţi să ai o zi mai tensionată, din cauze meteorologice, aşa că nu te ofensa pentru orice întârziere şi nepotrivire de program.

Altfel pot să sară scântei şi eşti meşter mare în dinamica conflictelor. Pe de altă parte, sau pe aceiaşi direcţie de dezvoltare, la serviciu, la muncă sau la şcoală, trebuie să încerci şi căi neconvenţionale. Mercur te poate ajuta să ai idei bune. În ceea ce priveşte sănătatea astăzi eşti succeptibil de crampe muşchiulare, sau ceva dureri de cap (stelele zic, nu eu!). Probabil că eşti meteosensibil sau ai o carenţă de potasiu. Atenţie la vitamina „D” ultima modă în diagnostic și tratament.