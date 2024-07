Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 iulie 2024. Democrația fără un trai decent, este un banc prost !







24 iulie

Pe 24 iulie s-au născut Simon Bolivar, Amelia Earhart, Alexandre Dumas-tatăl, Mireille Mathieu, Jennifer Lopez, Traian Lalescu, Vasile Dâba.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ermoghen şi Hristina.

Până pe 6 august nimic important în calendarul fix creştin, nimic cu roşu. Dar sunt unele repere importante. O să discutăm la timpul lor.

Şi în "Kalendar", chiar dacă astăzi nu este nimic, nu înseamnă că peste vreo două zile Lupul Şchiop nu iese din nou din pădure, cu ceata lui de şase, ba nu, nouă Lupi de Foc şi... dar fiecare lucru la timpul lui!

"Evenimentul Zilei" din 24 iulie 1933 a fost declaraţia, propoziţia rostită de Preşedintele Franklin D. Roosevelt, în legătură cu „First New Deal”, ieşirea din criza economică: „Democraţia fără un trai decent este un banc prost.”

Se pare că mulţi, foarte mulţi români trăiesc, zi de zi, într-un "banc prost".

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să revenim la subiectul meu preferat: astrologia! Am multe să vă spun, dar ştiţi voi, mâine este o altă zi! Să o luăm metodic.

Planeta pitică Pluton a fost vedetă zilele acestea pe Dimineața Astrologilor. Urmare unor date comunicate de NASA. Ştiţi toate acestea, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aţi fost informaţi de multimedia.

Ceea ce nu ştiţi este că după cum raporta astronomul și astrologul, reprezentantul Canadei, datele au lăsat pe unii „astrologi” şi „astroloage” expuşi propriei lor prostii. Dar cine îşi mai aminteşte de prognozele în care Pluton şi Charon jucau un rol important, erau de vină pentru multe lucruri! Norocul acestor impostori este faptul că nimeni nu îi ia în serios, nu verifică spusele lor. Nimeni, în afară de Academia Sirius. Cei de acolo, împreună cu voluntari de pe tot globul monitorizează aproape toate emisiunile astrologice multimedia, netul şi ziarele.

Faptul că din România au ales să ia legătura doar cu regretatul doctor în astronomie și matematică, Irina Predeanu, reputată astroloagă, şi cu încă o persoană, este edificator. În România sunt doar doi astrologi. Ba, a rămas unul singur!

O să revin asupra problemei planetelor colective: Neptun, Uranus, Pluton. Este important, pentru astrologie. Poate că nu se ştiu unele lucruri de interpretare şi practică astrologică, să dăm această scuză, a ignoranţei.

Din ce în ce mai des se foloseşte forma Pluto în defavoarea Pluton.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, când este vorba de astronomie, în limba română, fac apel la memoria distinsului şi elegantului dr. Harald Alexandrescu, regretatul meu prieten.

Iată ce spune el în articolul „Pluto sau Pluton” aflat pe situl „Observatorului Astronomic Amiral Urseanu”. În prezent nu știu dacă mai există.

“Iata si un alt "Act de botez". Ce reprezinta denumirile planetelor din Sistemul nostru Solar? Eroi ai mitologiei grecesti. Venus, Jupiter, Marte, toate aceste personaje ale antichitatii au parasit legendarul Olimp si s-au instalat printre planete. Iar descoperirile ulterioare au respectat aceasta traditie: inca din anul 1781, planeta Uranus, iar in 1846, planeta Neptun.

In anul 1930, astronomul american Clyde Tombaugh descopera ceea ce pe atunci se credea a fi a noua planetă, iar acum se stie ca este cel mai important obiect al centurii Kuiper. Iar Clyde Tombaugh o boteaza Pluto, asa cum a devenit in terminologia anglo-saxona denumirea personajului antichitatii, Pluton.

Deci, noi românii, cum trebuie sa-i spunem, Pluto sau Pluton? Normal, Pluton, caci asa a fost preluat respectivul nume din mitologie, şi nu este vorba de caţelul din filmele de desene animate ale lui Walt Disney.

Dovada, si sistemul adoptat in Franta (vezi revista “Ciel et Espace”), si denumirea aparuta in literatura romina de specialitate (Vasile Ursache, "Universul", vol. 1, pag. 243).

Aceeasi denumire apare si in manualul de astronomie de liceu, atit la la capitolu 6, paragraful 6, cit si la capitolul 9. De ce in Anuarul Astronomic (cel român) apare denumirea de Pluto, in loc de Pluton?”

Bună întrebare! De ce acum apare în multimedia, în ziare etc numai denumirea Pluto?

Este vorba de idiocraţie. Trăim în ea. Oamenii nu ştiu şi atunci preiau o denumire străină, sau inventează. Problema denumirii planetei Pluton este o problemă inofensivă, minoră, de râs până la urmă! De câte ori aud sau citesc Pluto, îmi amintesc de căţelul portocaliu al lui Mickey Mouse şi mă umflă râsul!

Dar văd cu teroare adevărată cum prostia şi reaua credinţă cuceresc zi de zi viaţa noastră, economia, politicul, justiţia, relaţiile dintre oameni, totul… Idiocraţia și nesimțirea s-au instalat în România şi nimic nu le mai poate învinge. Prostia este singurul lucru indestructibil şi permanent!

V-am spus toate acestea ca să vă spun că există speranță. Daca cineva dă un exemplu, sparge ghiața, cum se spune, face ceva bun, se gasesc mai mulți care să-l urmeze și să facă încă un lucru bun!

”If you see something, do something!” Așa a început cel care, din mulțime a văzut un om înarmat pe un acoperiș în timp ce Donald Trump își începuse discursul. A strigat: ”Este un om inarmat pe acoperiș. Are o pușcă” dar cel mai prețuit mesaj pe X a fost cel al unei fetițe de 12 ani: ”Dacă se întâmplă ceva, luați atitudine, acționați, nu mai stați ca niște zombi cu ochii în smarturi!”

Demisia șefei NSS mi-a aparut ca necesară și oportună. Nu cred că politica de a pune 30% femei în posturi extrem de periculoase este o politică corectă. Și a fost demonstrat acest lucru, bine că pe ”portocaliu” îl iubește bunul Dumnezeu!

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, ca să ai inițiativă, trebuie să te simți un om liber, care pune problemele orașului, ale țarii, ca făcând parte din agenda lui, se implică, ia atitudine, acționează. Acest fel de comportament nu este încurajat într-o colonie, de aceea vedeți în România turmele de nesimțiți cu ochii în smarturi, și din ce în ce mai mulți musulmani și ucrainieni obraznici.

Treziți-vă, luați atitudine, acționați, nimeni nu o să vă curețe canalele sociale și politice, ca să se evacueze murdăria umană!

Un corespondent din Basarabia, din Bălți, îmi scrie că de când tot scriu, de doisprezece ani, în fiecare zi, în fiecare zi, că ”mâine o să fie o nouă zi” s-au inspirat și alții și iată că a apărut un serial cu numele ”Mâine este o nouă zi!” Așa că, în definitiv, mâine este o ALTĂ zi!

BERBEC Astăzi poți avea tendința de a amâna lucrurile pe care ți le propuseseși. Nu te închide în bârlogul tău, riști să te pierzi în labirintul nesfârșit al analizelor excesive. Starea ta de angoasă și ”spleen” ar putea fi îmbunătățită prin panaceul cumpărăturilor. Sau măcar prin plimbatul prin magazine, dacă nu stai bine cu finanțele. Pe seară, o veste așa-și-așa, dar măcar nu este proastă...

TAUR Astăzi eşti favorizat de conjunctura astrală! Ai posibilitatea de a-ți schimba locul de muncă sau de a începe o activitate care ți-ar putea permite să-ți crești semnificativ veniturile în viitor. Poți, în sfârșit, să primești recompensa materială pentru eforturile depuse și tenacitatea ta. Simți nevoia să oferi consiliere, să împarți celorlalți din lecțiile învățate, dar trebuie să ai grijă să nu superi prin sfaturi nesolicitate și pornite de la premise eronate.

GEMENI Ar fi o idee bună să nu ai așteptări prea mari de la cei pe care îi iubești, trebuie să ții cont că fiecare face ce poate pentru a-și împăca dorințele sale cu cele ale altora. Punctul tău de vedere nu este majoritar, ai putea fi surprins de ceea ce cred apropiații tăi. Ar fi bine să te abții de la critici și de la ironii, ele nu ajută și nu motivează pe nimeni! Încearcă să iei o pauză de la știri, realitatea ta e imediată e suficient de plină de adrenalină.

RAC Această zi este perfectă pentru dospirea potențialului tău creativ, pentru exprimarea concretă a abilităților tale, pentru începerea unui nou proiect sau, dimpotrivă, închiderea altora, care trebuiau finalizate. Mercur te favorizează în tot ceea ce înseamnă afaceri de zi cu zi și comunicare. Ar fi, totuși, preferabil, să eviți împrumuturile de bani, nu risca să cheltui mai mult decât trebuie, se creează o inerție în acest sens, greu de oprit, ulterior.

LEU Astăzi, pentru a obține ceea ce-ți dorești, nu încerca să le impui celor din jur propriul tău sistem de valori, joacă după regulile jocului. Ar fi mai bine să eviți să intri astăzi în competiție cu native din zodia Berbecului sau a Săgetătorului, pot ieși scântei când intră în conflict zodiile de Foc. Ai cam exagerat cu mâncarea, în ultima vreme, trebuie să revii pe drumul cumpătării și să ai grijă mai bine de corpul tău.

FECIOARĂ Este de apreciat, cu siguranță, că vrei să ajungi din urmă întârzierea acumulată, dar, cu toate acestea, nu-ți neglija sănătatea și gândește-te la gestionarea inteligentă a resurselor de energie. Planifică înainte de a acționa și nu încerca să controlezi totul constant, învață să delegi! Există şi o parte bună a zilei: poți primi o veste bună!

BALANŢĂ Un proiect major poate fi pe cale să vadă lumina zilei. Ar trebui să-ți măsori foarte bine timpul pentru a câștiga. Acceptă ajutorul celor din jur pentru a te încadra în deadline-uri, nu fii prea mândru! Lejeritatea ta în ceea ce privește stilul tău de viață ar trebui să te provoace, îți lipsește un somn de calitate. Poți fi un bun mediator pentru cei din jur, nu aplanezi conflictele cu orice preț, ci el transformi în discuții constructive, e ideal!

SCORPION Astăzi poți trece printr-o perioadă mai sensibilă, empatică, în care suferi pentru toți puii de pisici și de căței abandonați dați spre adopție pe rețelele sociale. Nu te forţa să porţi o mască dură, de fier, cum crezi că i-ar șade bine unui Scorpion veninos. Trebuie să recunoști că ai un suflet bun și sensibil, cee ace nu poate fi decât o calitate. De fapt nu ai un suflet, ci eşti un suflet, care are un corp! O veste bună de departe, seara, care îți reface optimismul.

SĂGETĂTOR Astăzi poate ar trebui să accepți anumite critici, dacă sunt justificate, partenerul tău poate avea nevoie să simtă că nu te simți întotdeauna infailibil și că îți înțelegi greșelile. Fii mai blând în gesturi și cuvinte, acest comportament poate aplana potențialele conflicte și atmosfera va fi mai relaxată. Perioada actuală îți facilitează demersurile financiare. Cu toate acestea, un mic avertisment este esențial, nu cheltui inutil!

CAPRICORN Ai strâns mult prea multe poveri pe umerii tăi, și nu ești Atlas! Fă-ți viața mai ușoară fără ezitare, fără a-ți pune întrebări de prisos care ar putea să te încetinească, sau chiar să te blocheze... Este mai bine să ai remuşcări, decât regrete în viață! La serviciu, ideile tale sunt neobișnuite, dar eficiente, așa că îndrăznește să le exprimi. Este bine să nu pleci la drum lung, dacă poți amâna!

VĂRSĂTOR Influențele benefice ale planetei Mercur te favorizează dacă lucrezi în comunicare, comerț sau dacă scrii. Pentru toți nativii, este timpul să propuneți ideile voastre cele mai ingenioase și să argumentați pentru a-i convinge pe cei care iau decizii! După o zi plină de muncă, îți place să ai timp liber pentru a te răsfăța cu activități calme și relaxante. Astfel, poți fi întâlnit la un atelier de yoga sau la un curs de pictură!

PEŞTI Climatul actual te invită să comunici în toate felurile, să te exprimi mai mult, să adopți schimbări care să-ți reechilibreze unele relații și să creezi noi legături. Deci, vorbește și îndrăznește să exprimi ceea ce simți. Astrele te înzestrează cu o energie nesfârșită și o forță de convingere care copleșește chiar și inimile cele mai împietrite. Noile achiziții, un pic mai neobișnuite pe care le vei face, îți pot deschid noi perspective în viață.