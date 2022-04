HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 23,24 aprilie 2022. Sfintele Paști

23,24 aprilie

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfintele Paști, cea mai importantă sărbătoare creștină.

Nimic în ”Kalendar”, dacii aveau un singur calendar, fix în funcție de anotimpuri și muncile respective.

În perioada Pascală toate zodiile sunt avantajate după cum spunea fericitul Augustin, care, înainte de a se creștina a studiat astrologia și maniheismul. Cel care a enunțat conceptul liberului arbitru. Aveţi Liberul Arbitru să gândiţi de bine, să vorbiţi de bine, să faceţi lucruri bune!

Pentru mine și familia mea Sf.Paști de anul acesta sunt la fel ca în alți ani, nu ne schimbăm obiceiurule, tradiția strămoșească. Nu am schimbat nimic nici când am fost atâția ani în lumea musulmană, sau în Africa neagră.

Și ca să vedeți acest lucru vă spun dogma mea, ceea ce am spus mereu cu ocazia Sf.Paști. Totuşi, se naşte o întrebare metafizică: ce a fost mai întâi, oul sau găina? În mod cert – oul! Oul primordial Hindus a avut nevoie numai de un an de zile ca să construiască Cerul şi Pămîntul, în schimb oul iniţial chinezesc a avut nevoie de 300 de ani ca să creeze Lumea. Grecii considerau oul ca fiind esenţa celor patru elemente primordiale: gălbenuşul simboliza focul, albuşul – apa, coaja reprezenta pămîntul, iar bănuţul de spaţiu gol – aerul.

De aici şi conotaţia religioasă acordată oului, mic, dar complex, pentru că ascunde dezvoltarea viitoare. Oul este viitorul. Oul şi sacrificiul. Vechile religii europene practicau sacrificiile rituale umane, la Echinocţiul de primăvară. Era preţul plătit de Om, ca o înaltă simţire a speciei că face parte din Natură, din Cosmos şi Dumnezeu. Că participă la regenerarea naturii, că totul este nou şi totul este vechi. Să ne amintim de daci, care la Echinocţiu îşi trimeteau solii în suliţi la Zamolxe, de gali, celţi, sciţi şi vikingi, de fapt de toate popoarele vechi europene, care în vremuri de răstrişte îşi sacrificau ritual „pe cei mai buni dintre ei”.

Sacrificiul şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, continuă tradiţia europeană a ciclului natural al anotimpurilor. Este o filozofie de anvergură Cosmică şi o integrare perfectă a omului în natură. Vechea religie europeană, religia Marilor Zei şi a Primilor Strămoşi spunea că la echinocţiul de primăvara, mai precis în gradul Portalului Berbecului, cînd se deschid Porţile Cerului şi ale Iadului, ard comorile şi Strămoşii bîntuie vechile case, iepuroaicele albe fac… ouă roșii.

De aici probabil, Iepuraşul de Paşte, cel învelit în ciocolată. În engleză Paştele, care în română vine din ebraicul pasa’h, se cheamă Easter. Eostre la anglo-saxoni, Eastre la germani şi Ostra la scandinavi era Zeiţa primăverii, corespondenta Dianei sau Artemisei din mitologia greco-romană. La Echinocţiul de primăvară, druizii, preoţii vechii religii europene, aduceau ca jertfă zeiţei ouă înroşite. Animalul sacru al acestei zeiţe tinere şi frumoase era blîndul şi prolificul iepuraş, care nu putea fi vînat primăvara.

În varianta contemporană Iepuraşul de Paşte este de origine germană, din secolul al XVI-lea. Povestea spune că duminica dimineaţă iepuraşul vine cu coşul plin de ouă şi lasă ouă roşii la copii cuminţi. La ceilalţi – ouăle lipsesc, sau nu sunt colorate.

Tot legenda spune că primele ouă roşii au fost înroşite de Însuşi Sângele Mîntuitorului. Ouă aflate într-un coş date de Maica Sa unui soldat roman ca să nu fie aşa de brutal în execuţie. Soldatul a pus coșul lângă crucea Mântuitorului și ouăle s-au înroșit de la Sângele lui Iisus, când a fost împuns de centurionul Longinus în coasta dreaptă, ”de a curs apă și sânge.”

Altă poveste, (toate, sau aprope toate făcînd parte din scrierile lăsate la Niceea în afara Bibliei) spune că duminică dimineaţa, centurionul Cornelius Longinus, posesorul Lancei Destinului a dat buzna în palatul prefectului, strigând, către Pilat, care filozofa ţinînd un ou în mînă: “Hristos a înviat!”. Epicurian şi sceptic, ca orice aristocrat roman, Pilat a replicat: “O să învie, cînd se va înroşi oul ăsta!”. Şi, minune, oul s-a înroşit pe dată. Surprins, Pilat l-a scăpat din mână şi oul s-a spart. De atunci este obiceiul ciocnirii ouălelor roşii şi să spui în loc de bună ziua “Hristos a înviat!” la Înviere şi timp de 40 de zile, până la Înălţare.

Și mai este ceva de care vreau să vă avertizez: ouăle roșii, care se fac numai roșii, de culorea sângelui Fiului. Mare primejdie dacă le faceți de altă culoare, sau le ”încondeiați” cu fel de fel. Parcă îl aud pe Starețul Dionisie, de la Sf. Muntele Athos: ”Auzi tu, Constantine, omul lui Dumnezeu, ce au făcut femeile alea nebune. Au scris pe Sângele Domnului! Au făcut ouă albastre și verzi. Spune-mi tu, că ai umblat în toată lumea: spune cineva, este scris undeva, că Sângele Mântuitorului era albastru, sau verde, sau albastru cu dungi? Doamne, iartă-mă!”. ”Ouăle încondeiate sunt un obicei slavon, din Bucovina, nu au nimic comun cu Sf.Paști, după cum Lucifer nu are nimic în comun cu Iisus. Ouăle de Sfintele Paști sunt doar roșii!” L-am citat pe Sf.Calinic de la Cernica.

Dar nu asta doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Altceva!

Fiind copil mic, mă ducea străbunica Theodora deseori la biserica, ce spun eu, catedrala Sf.Dumitru. Familia ei participase la construirea sfântului locaș, iar pe foaia ei de zestre era jumătate din Obor. Mă simțeam bine în biserică, toată lumea mă pupa și preotul mă ridica în brațe, cu bucurie. Să fi avut 3-4 ani că de atunci sunt cele mai vechi amintiri. Ascultam muzica liturghiei, cuvintele slujbei nu le înțelegeam, încă. Mă liniștea atât de tare că mai întodeauna adormeam. Somnul nevinovaților! Dar, încet-încet am înțeles, în biserică, că am un prieten nevăzut, dar mereu prezent. Îl chema Iisus. Prietenul acesta, cel mai bun prieten al meu, m-a însoțit toată viața. Și acum este alături de mine. Este ciudat, dar este și înaintea mea și în spatele meu, și în stânga și în dreapta. Mereu vorbesc cu El, mereu mă sfătuiesc. Uneori nu-mi răspunde la întrebări. Insisit. Atunci spune că nu se pricepe la hidroenergetică, la note verbale de diplomație, sau la diferențele dintre scrisoarea de credit și acreditiv. Dar că suferă în locul meu. Toată viața, când eram la o răscruce mă gândeam cum ar fi făcut El. Nu, nu-mi apare în vis, dar deseori îi simt Prezența, în față, în spate, în stânga și în dreapta. Peste tot!

Îl mai întreb de una și de alta, curiozități istorice. Îmi povestește, cum să nu! În ultimul timp îl bat la cap despre Înălțare. Nu-mi răspunde. Totuși, odată mi-a spus că drumul Înălțării este greu și dificil și că trebuie să-l descopăr singur. Și că de când știe El, nu mulți s-au Înălțat, doar câteva zeci. Este ciudat, paradoxal și extrem de interesant. Prietenul meu Iisus pare că are niște lipsuri mari în amintirile lui și un mod ciudat de gândire. Înălțarea opacizează conștiința? Sau oferă o supraconștiință? Probabil! Sau, este doar o părere, un prieten imaginar? Cine știe, încurcate sunt căile Domnului!

”Cine stă până la sfârșit primește un ou roșu și o cărticică de rugăciuni”. Acu’ aflu că patriarhul iarăși a schimbat ziua comisului Gheorghe de pe 23 pe 25. Cred că peste o sută de ani, românii ortodocși, dacă vor mai exista, își vor aduce aminte de actualul patriarh, cu multă iubire, ca fiind ”vlădica care l-a sucit pe Sf.Gheorghe”!

Dar undeva, în munți, foarte departe de infecția marilor orașe, în Țara Loanei, este, pe o stâncă, o biserică din lemn. Veche, tare veche. Afumată, au încercat păgânii să-i dea foc, de mai multe ori, dar lemnul bisericii nu a ars, doar s-a afumat. Nu este mică, este încăpătoare, lui Dumnezeu nu-i plac locurile strâmte.

Veniți de luați Lumină! Chemarea nu se face în deșert. Acolo se strâng câteva sute de creștini, pe furiș, pe căi ocolite și cu semne și parole de conspiratori, ca în catacombele din Roma în timpul persecuțiilor. Pe munții aceea nimeni nu a purtat măști, sau mănuși, au auzit de coronaVIS numai la televiziuni și radio. Pe o rază de multe zeci de kilometri nu este niciun caz, nu s-a întors nimeni de la ”produs” din Italia, sau Spania. De fapt nu a plecat nimeni. Ba mint, pleacă câțiva în lunile septembrie, octombrie în Marea Britanie la cules de mere, iar ca plată aduc altoiuri de soiuri bune, nobile. Bun, și ceva lire, că nu strică.

Nu o să pot să mă duc și eu, este mult de mers pe jos, vreo două-trei ore, dar drumul ocolit, trasat cu mare grije, trece doar prin proprietăți particulare, nu este măcar un pas pe domeniul public. Iar toți proprietarii fac parte din conspirație.

Nu mai mă țin puterile, cu toate că iau tot felul de medicamente, până la scoici verzi și MSM. Mai mult de 400 de pași nu pot să fac. Obosesc și amețesc. O să stau la radio Trinitas și o să aștept Lumina adusă de vecini. Abia aștept să aud Mesajul, Pastorala Patriarhului Daniel, întotdeauna de o valoare excepțională teologică.

Acum vă rog să mă scuzați, au început să-mi sosescă oaspeții în pustnicia mea, familia, spre bucuria cățeilor mei. Dar nu înainte de a vă ura tuturor:

Sf.Paști cu sănătate, lumină și bucurie! Învierea, cu speranță și încredere în Iisus! Rugați-vă pentru sănătate, bunăstare și pace!

Iată și horoscopul, făcut după metoda creștină a cardinalului Piere d’Ailly și cu unele idei pentru Sf.Paști și Înviere, pe zodii. Un sfat, sau o idee, nu strică! Mai demult l-am întrebat pe prietenul meu ce crede că fac, bine sau rău, cu horoscoapele mele. Nu m-a aprobat, dar nici nu mi-a interzis, mi-a spus o poveste lungă. O să v-o spun și eu, altădată, sau, nu!

Eu nu mă uit la filme cu Iisus, din acelea numai de Sf Paști. Să vă spun un secret, nu-mi plac filmele cu Iisus, nu mă uit la ele! De ce să mă uit la ele când Iisus este lângă mine, tot timpul. După cum nu mănânc miel, consider asasinarea micilor viețuitoare un obicei sălbatic și primitiv, provenit de la rudimentarii evrei antici, cei alungați din Egipt. Ceea ce îmi povestește El este mult diferit de… dar hai să nu ne grăbim, câte un pas, odată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 23,24 aprilie 2022 Sf. Paști

BERBEC Poţi să faci cumparaturi in liniste. Şi pe indelete, chiar sâmbătă seara, în Sâmbăta Mare. Asta dacă îţi permite punga. Oricum trebuie să ştii exact cui doreşti să-i faci cadouri. Confuzia şi graba nu sunt productive în această perioadă. Perioada pascală îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi marea monotonie existenţială te fac să cheltuieşti prea mult. Incearca să dai dovadă de prudenţă şi echilibru şi evită cheltuielile exagerate. Totuşi, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti împreună cu cei apropiaţi – un Paşte tradiţional acasă te-ar bucura, iar masa de după Înviere neapărat cu „ţinută la patru ace” poate chiar rochii lungi şi cravate, să dați greutate sărbătorii.

TAUR Perioada îţi este favorabilă. Zilele de weekend pascal din acest aprilie sunt oarecum favorabile. Evenimente şi veşti plăcute în familie. Astrele îţi sunt favorabile. Totuşi, nu te bucuri suficient, ceva te reţine. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Duminică, în prima zi de Paşti, pe fondul unor evenimente, începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Organizează de Sf. Paşti o petrecere trendy la tine acasă – aşa te poţi simţi în largul tău. Iar Învierea fă-o în cadru restrâns numai cu familia ta.

GEMENI Este o perioadă splendidă! Din întâmplare sau tocmai ăsta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Perioada pascală din acest an confirmă această regulă. Apar oportunităţi dar comoditatea ta proverbială te face să nu le dai curs. Apoi o să faci analize peste analize ca să depistezi ce se întâmplă. Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cateva zile, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor. Este o perioadă splendidă ca să legi noi prietenii să te distrezi, dar să ai şi câteva momente pentru sufletul tău. Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti cu fast și pe îndelete. După Înviere masa acasă cu familia extinsă, pe îndelete cu meniu bogat şi discuţii la mai multe pahare.

RAC Învierea, cu un cerc vesel de prieteni. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă benefică în relaţiile cu anturajul şi favorabilă pentru sporturi. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Sf Paşti trebuie să-i sărbătoreşti, cu tot fastul cuvenit şi cu ritualurile tradiţionale, în familie. Învierea, cu un cerc vesel de prieteni. Lasă-i pe ei să aleagă felurile tradiționale și vinul roșu.

LEU O periodă de realizări şi acumulări. Noi prietenii sau relaţii, ca să nu mai vorbim de cantitatea impresionantă de informaţii, pot face perioada interesantă. Această perioadă pascală este extrem de interesantă pentru că te apuci să-ţi vânezi propria coadă, cum fac adesea felinele, adică te apuci să faci modificări şi lucruri inutile. Adică ai energie dar nu ştii cum s-o foloseşti. Ce ai spune de o reamenajare a casei tale ? Ei, e sărbătoare, lasă orice şi bucură-te! Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti cu tot fastul în mijlocul anturajului tău, a “micii jungle” care te respectă şi te stimează. După ce iei Lumină – poate un grătar, dacă ai curte.

FECIOARĂ Te vei simţi foarte bine în această perioadă citind o carte sau vizionând un film bun, sau discutând pe net cu prietenii. Primesti si daruiesti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc financiar – nu da şi nu lua bani cu imprumut! Stelele îţi doresc numai binele. Aşa că o să rămâi acasă. Învierea poate în doi, în cuplu, familie, să fiţi alături mereu şi mereu!

BALANŢĂ Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi agenda ca să nu programezi mai multe convorbiri pe Skype în același timp. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor sentimentale şi a mirărilor religioase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Trebuie să ai mai multă încredere în familie, în prieteni în cei care ţin la tine. Schimbările dese – cheia marilor succese!

SCORPION Transformări în bine, în cuplu sau familie. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de vin retsina, drob, muşchiuleţul, etc. Nu mai amâna că mai ai câteva ore! Perioada Pascală este o perioadă favorabilă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Pe de altă parte trebuie să fii mai cinstit(ă) în relaţiile cu noul tău prieten, împărtăşeşte-i viziunea ta despre viaţă şi poţi să ai surpriza plăcută că ţi-o împărtăşeşte pe de-a întregul! Transformări în bine, în cuplu sau familie, acasă, în sensul de cămin. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza climei capricioase. Sf. Paşti poţi să-l sărbătoreşti acasă, cu familia şi prietenii tăi buni – te vei simţi excelent cum de mult îţi doreai! Lumina poţi să o iei de undeva, de unde vei afla în ultimul moment.

SĂGETĂTOR In nici un caz de Înviere să nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Fă o cura, un tratament complet de ras. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresionează sau te enerveaza. Râsul este ultima redută in calea haosului, a Nimicului. Râde cu pofta de prostie, de ticaloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari, dar sănătatea și banii sunt favorizaţi de stele.

CAPRICORN Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Ba fericiţi, şi cu zâmbetul pe buze, ba posaci şi mormăind ceva acolo, o să vă faceţi un titlu de glorie, dragi nativi şi native din Capricorn, să comunicaţi tuturor celor din jur alternanţele simţămintelor profunde ale fiinţei voastre. Sf. Paşti puteţi să-l sărbătoriţi în “două etape”. După ce ascultaţi slujba de Înviere şi luaţi Lumină – prima şi a doua zi de Paşti, cu toată familia, respectând tradiţia.

VĂRSĂTOR Sf. Paşti după moda orientală creştină avantajează munca susţinută şi creaţia inspirată. Până pe sâmbătă seara reuşeşti să faci mai tot ce îţi propui. Apoi intri în pierdere de viteză şi în nelipsita criză de timp. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să reflectezi profund. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna. Utopiile tale de fată sau băiat bun nu prea au căutare în lumea asta decadentă şi superficială. Aşa că trebuie să cauţi cu multă atenţie pe cineva care să-ţi împărtăşească opiniile şi să te completeze.

PEŞTI Perioada pascală din acest aprilie, Sâmbăta Mare şi Sf. Paşti, este benefică şi aduce realizări şi noroc. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante pe net, nu comanda nimic acum. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează sensul ascuns al celei mai mari sărbători creştine şi vrei să înţelegi lucrurile mai puţin evidente. Puţini ţin pasul cu tine. Esti ca o văpaie, ca un călător pe curcubeul gândului, iar natura ta neastâmpărată şi încăpăţânată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. Sf. Paşti îi poţi sărbătorii acasă, comod şi elegant totodată, făcînd şi primind cadouri, amenințarea războiului ar trebui să întărească familia.