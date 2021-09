HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR   23 septembrie 2021 De ce zboară OZN-urile câte trei? Bună întrebare!

Pe 23 septembrie s-au născut Gaius Octavius Augustus Cezar, Bruce Springsteen, Ray Charles, Ion Gheorghe Maurer, Alfred Margul Sperber, Sofia Vicoveanca, Şerban Ionescu, George Mihăiţă, Eugenia Bădulescu.

În calendarul creştin ortodox este Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, Sfintele Xantipa şi Polixenia. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 23 septembrie 1846 a fost că astronomul german Johann Gale a descoperit planeta Neptun. Mai multe vedeți în https://evz.ro/noile-reglementari-ale-ue-in-materie-de-drepturi-de-autor-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

”Stars and Stripes” raportează că în perioada august-septembrie, în Canada, dar și în alte părți ale globului, au fost înregistrate numeroase semnalări despre un grup de trei lumini ce se deplasau pe cerul nocturn.

Rapoartele sosite de la astronomi par a clarifica observația: nu este vorba despre un OZN cu lumini de semnalizare dispuse în triunghi, ci despre trei corpuri distincte ce se deplasează în formație, în spațiul cosmic din imediata vecinătate a Pământului.

Conform ultimelor evaluri RAND este vorba despre un proiect militar deosebit de secret, iar sateliții fac parte din familia NOSS (Naval Ocean Surveillance System). Proiectul este atât de secret , încât nu numai că nu este recunoscut oficial, dar nici numele nu este sigur. Derulat de o agenție federală, în strânsă cooperare cu US Navy. Sateliții spioni se deplasează în formație de triunghi pentru a putea localiza, în timp real, orice țintă de pe Terra, sau din spațiu, prin procedeul numit triangulație.

Astronomii din DOA au spus că s-au observat grupuri de câte trei sateliți încă de la sfârșitul anului 1996. Tot ei au comentat că numărul observărilor a crescut exponențial, la sfârșitul acestei veri, odată cu derularea de mari manevre militare, mai peste tot, pe Terra. Agenția care gestioneză datele furnizate de sateliții spioni, se spune că ar avea logo: ”Credem în Dumnezeu, pe toți ceilalți îi spionăm!”

În atmosfera aceasta de suspiciune cu sateliți spioni camuflați în OZN-uri, ce poate fi mai bun decât să revăd un film de Hitchcock. Și ce poate fi mai bun decât deliciosul film ”La Nord, prin Nord-Vest”? Bună întrebare!

Continui să cotrobăiesc prin bibliotecă, pod și magazie, căutând ”Profeția lui Sundar Singh”, cea care mi-a dat-o Grig Bivolaru în anul 1976. Nu o găsesc și pace! Mi-a cerut-o un cititor, face o lucrare pe temă, și vreau să-l ajut. Am găsit, însă, certificatul de naștere și trei pașapoarte, livretul militar și alte carnete și carnețele. Cel mai mult m-au emoționat cele patru legitimații de la Biblioteca Academiei și poza de bacalaureat de la Liceul 24. O să răstorn un pahar, se zice că ajută, găsirea profeției a ajuns o obsesie.

Poate o găsesc mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 23 septembrie 2021

BERBEC Astăzi acţiunile tale sunt eficiente. Reuşeşti să împingi o maşinărie economică, firma, instituţia, asociaţia, propria afacere, încă câţiva paşi pe drumul ei cel bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs!

TAUR Atenţie, nişte posibili ostili s-au coalizat împotriva ta şi încearcă să îţi facă zile fripte. Nu te repezi ca taurul la o cârpă roşie, aşteaptă să vezi ce doresc stimabilii şi apoi ia măsuri! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie să fii foarte atent la cheltuielile făcute aiurea şi cu gândul în alta parte.

GEMENI Nu reuşeşti să te încadrezi în ritm, timpul trece prea repede pentru tine. Îţi este dor de o evadare, să ieşi din climatul vulgar şi mediocru. Dorinţele tale sunt legitime pentru un om normal! Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toată ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie!

RAC O zi liniştită de început de toamnă melancolic. Nu ai griji şi nici nu vrei să ai! Moralul tău e bun, oferă-ţi un moment de pauză şi de relaxare. Poate pe seară, la un concert, film, pe net, sigur că da! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid… Sanatatea este bună, exceptand, pentru un procent dintre nativi, răceala. sau alergia de toamnă, de rigoare!

LEU Astăzi munceşti cât toată săptămâna! Joia aceasta aduce o zi de muncă densă, fie la serviciu, fie acasă. Atenţie, vremea se va schimba, trebuie să iei măsurile necesare pentru sezonul rece. O mică supărare, dar pe total ziua iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri în criză de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii.

FECIOARĂ Soarele a părăsit zodia ta, dar norocul, nu! Ai un noroc bine temperat, adică nici prea mare, nici prea mic, cum stă bine la mijlocul săptămânii. O veste care te interesează. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi, le pune in valoare.

BALANŢĂ Stelele îţi sunt relativ favorabile. Oamenii, însă, nu! Se poate spune, după conjunctura, că te bucuri de influenţe bune în sensul că nu o să ai niciun necaz foarte mare! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adică coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION O zi bună, poate foarte bună! Eşti binedispus şi obstacolele cotidiene nu îţi mai par aşa de teribile. Reuşeşti să molipseşti de optimismul tău şi pe cei cu care te întâlneşti astăzi. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti sa cumperi echipamente pentru firmă sau pentru acasă, pentru menaj. Nu cumpăra ultima moda, vezi exact de ce ai nevoie! Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

SĂGETĂTOR Nu prea ai linişte, pentru ca eşti în urmă cu multe treburi şi nici banii nu te dau afară din casă. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, investiţii care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute.

CAPRICORN Trebuie să te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase de viitor, ziua aceasta de joi îţi dă idei bune. Mai lasă văicăreala, gândurile negre şi bombăneală şi zâmbeşte! Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi întâlniri reuşite, dar neconsistente. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

VĂRSĂTOR Îţi faci griji. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! O să ai timpul necesar să rezolvi problemele care te îngrijorează. Banii nu contează, ci solidaritatea familiei! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală.

PEŞTI Ai trecut printr-o perioadă mai dificilă. Dar începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului… sau poate să fie un tren ce vine dimpotrivă! Astăzi se decide dacă este bal, sau spital! Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza un eveniment important în viaţa ta. Pregateşte-te! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. La sfârşitul perioadei, adică pe seară, trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism!