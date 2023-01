HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 23 ianuarie 2023. Fulgere în Soare.

23 ianuarie

Pe 23 ianuarie s-au născut Edouard Manet, Stendhal, Jeanne Moreau, Derek Walcott, Ileana Mălăncioiu, Aurel Vernescu, Mircea Horia Simionescu, Constantina Diță-Tomescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Clement din Ancira, Agatanghel şi un întreg sinod, Sfinţii Părinţi de la al VI-lea Sinod Ecumenic. Nimic în ”Kalendar”.

Pe 23 ianuarie 2023, prindeți strălucitoarea planetă Venus și mult mai slabă planetă Saturn una lângă alta după apusul Soarelui. Începeți să vă uitați în apropierea locului în care Soarele tocmai apune când cade amurgul. Ca bonus, puteți observa tânăra Lună, în creștere, mai aproape de orizont. Luna va apune cu aproximativ 30 de minute înaintea planetelor. Apoi, planetele vor dispărea la orizont la aproximativ 90 de minute după apusul Soarelui.

Cel mai aproape, Venus va trece la 0,4 grade (aproape lățimea unei Luni pline) de Saturn pe cupola cerului.

Nu ar trebui să ai nicio problemă să vezi Saturn lângă Venus doar cu ochiul. Ambele sunt planete strălucitoare! Dar Venus este mult, mult mai strălucitoare. Ai un binoclu sau un telescop? Aceste două lumi sunt atât de apropiate, din perspectiva noastră, încât se vor încadra într-un singur câmp vizual.

Saturn strălucește slab la +0,7 magnitudine. În același timp, Venus strălucește la o magnitudine de -3,9. De fapt, Venus se clasează pe locul al treilea cel mai luminos corp ceresc de pe cer, după Soare și Lună. Venus este atât de uluitor de strălucitoare încât unii oameni cu vedere foarte bună o pot observa chiar și la lumina zilei.

În timp ce Venus și Saturn, sunt unde am stabilit, pe 23 ianuarie, Luna s-a apropiat de petrecerea planetară. Cele două planete se află acum la o distanță de peste un grad și, cu Luna în creștere, subțire, atât de aproape, formează un trio minunat pe cerul serii devreme.

Vizualizarea se schimbă în timp, în funcție de locația domniei voastre pe glob. Unii dintre voi – de exemplu, cei din Filipine – pot vedea Venus și Saturn la mai puțin de jumătate de grad unul de celălalt pe 23 ianuarie, când sunt cel mai aproape de Lună. Pentru o diagramă stelară mai precisă din locația dumniei voastre, încercați Stellarium .

O echipă de oameni de știință a găsit noi indicii în atmosfera superioară strălucitoare a Soarelui, care ar putea ajuta să prezică când și unde ar putea exploda următoarea erupție a Soarelui. Folosind date de la Solar Dynamics Observatory (SDO) al NASA, cercetătorii de la NorthWest Research Associates ( NWRA) au identificat unele semnale în straturile superioare ale atmosferei solare. Aceste semnale din acest strat superior – corona – pot ajuta la identificarea regiunilor de pe Soare care sunt mai susceptibile de a produce erupții solare. Erupțiile solare sunt explozii energetice de lumină și particule eliberate de Soare. Oamenii de știință au descoperit că deasupra regiunilor pe cale să erupă, coroana a produs fulgerări la scară mică, ca niște sclipici mici înaintea focurilor de artificii mari.

Aceste informații ar putea ajuta în cele din urmă să îmbunătățească predicțiile asupra erupțiilor și furtunilor în era spațială. Furtunile spațiale și meteo sunt condiții perturbante în spațiu cauzate de activitatea Soarelui. Vremea spațială poate afecta Pământul în multe feluri. Aceste erupții solare includ producerea de aurore, punerea în pericol a astronauților, întreruperea comunicațiilor radio și chiar cauzarea unor întreruperi mari de curent electric.

Oamenii de știință au studiat anterior modul în care activitatea în straturile inferioare ale atmosferei solare – cum ar fi fotosfera și cromosfera – poate indica activitatea iminentă a erupțiilor în regiunile active. Aceste regiuni active sunt adesea marcate de grupuri de pete solare sau regiuni magnetice puternice de pe suprafața soarelui, care sunt mai întunecate și mai reci în comparație cu mediul din jur. Noile descoperiri, pe care The Astrophysical Journal, revizuit de colegi, le-a publicat pe 16 ianuarie 2023, se adaugă acestor date.

K.D. Leka , autorul principal și profesor străin desemnat la Universitatea Nagoya din Japonia, a declarat :

Putem obține informații foarte diferite în coroană decât obținem din fotosferă sau „suprafața” Soarelui. Rezultatele noastre ne pot oferi un nou marker pentru a distinge regiunile active care sunt susceptibile să se aprindă în curând și care vor rămâne liniștite într-o perioadă de timp următoare.

Pentru cercetările lor, oamenii de știință au folosit o bază de date de imagini nou creată cu regiunile active ale Soarelui capturate de SDO. Resursa disponibilă publicului, descrisă într-o lucrare însoțitoare, de asemenea, în The Astrophysical Journal , combină peste opt ani de imagini realizate cu regiuni active în lumină ultravioletă și ultravioletă extremă. Condusă de Karin Dissauer și concepută de Eric L. Wagner, noua bază de date a echipei NWRA facilitează utilizarea datelor de la Atmospheric Imaging Assembly (AIA) pe SDO pentru studii statistice mari.

Dissauer a spus :

Este prima dată când o bază de date ca aceasta este disponibilă pentru comunitatea științifică și va fi foarte utilă pentru studierea multor subiecte, nu doar a regiunilor active pregătite pentru erupție.

Echipa NWRA a studiat un eșantion mare de regiuni active din baza de date, folosind metode statistice dezvoltate de membrul echipei Graham Barnes. Analiza a dezvăluit mici fulgerări în coroană precedând fiecare erupție. Acestea și alte noi perspective vor oferi cercetătorilor o mai bună înțelegere a fizicii din aceste regiuni active magnetic. Scopul este de a dezvolta noi instrumente pentru a prezice erupțiile solare.

Dissauer a spus:

Cu această cercetare, chiar începem să săpăm mai adânc. Pe drum, combinarea tuturor acestor informații de la suprafață în sus prin coroană ar trebui să permită prognozatorilor să facă predicții mai bune despre când și unde vor avea loc erupțiile solare.

Sunt foarte puține șanse ca Pământul să fie nimerit direct de o mare erupție solară. Dar acest lucru nu este imposibil, s-a întâmplat în secolul XIX. Bun, atunci nu prea avea ce să strice, doar telegraful, acum ar fi o mare nenorocire prin defectarea sau mersul anapoda al tuturor echipamentelor electronice. Nu uitați că fiecare autoturism are un procesor de bord!

Timp, care nu este mult, nu este suficient, poate să mai văd un film cu Jeanne Moreau, astăzi o pomenim – e vorba despre un film vechi franțuzesc ”Viva Maria!” în care juca împreună cu Brigitte Bardot. O comedioară fără pretenții dar binevenită în această perioadă a depresiei anuale. Sau ca să fiu în ton cu depresia, un film ce trebuie revăzut, nu mai știu cum se numea, parcă, ”Mireasa era în negru” o să văd eu, era de la sfârșitul anilor 60 când se făceau filme bune cu artiști nepereche. A propos, nu stiu unde am vazut un articol care sustinea ca fiecare generație are valorile ei, nec plus ultra. Probabil că se pune la vot pe FB, câte like-uri. Glumeam, cu dispreț! Sunt valori care nu au înlocuitor. Poate fi comparat Eminescu, cu un poet actual? Toma Caragiu, Vraca, Finteșteanu, Laurence Olivier, sau Vivian Leigh? Fernanel, Jean Gabin sau, iată, Jeanne Moreau? Desigur, bune întrbări, retorice, sigur că da!

Vă repet, timpul trece repede, așa că până mâine mai este doar puțin, dar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 23 ianuarie 2023

BERBEC Nu te hazarda în discuții cu persoane necunoscute și în activități pe care nu le cunoști prea bine. Este necesar să te odihnești mai mult și să eviți asumarea de noi responsabilități. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Pune-te, sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia nişte termene!

TAUR Conversația, dialogul și alegerile tale sunt plăcute și chiar folositoare. Aspecte favorabile, mai puțin în ceea ce privește domeniul financiar. Ocupă-te de programul tău obişnuit, zilnic! Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă.

GEMENI Pare a fi o zi neaşteptat de simpatică, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent! Nu promite nimic, evită frazele bombastice! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi!

RAC Trebuie să fii mai iscusit, mai flexibil, pune un filtru social pe adevăratele tale emoții. Se pare că nu eşti convins că ceea ce faci este în interesul tău. Muncă multă, sărăcia omului! Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal, în special în sfera accidentelor casnice, gen vărsat cafeaua fierbinte. Moderaţie în relaţiile cu semnele de foc. Seară relativ liniştită pentru că Luna, planeta ta protectoare, este în toane bune!

LEU Toate drumurile îți par deschise, nimeni nu te pândește, jungla este liniștită. Magnetismul personal este în creştere, dar, atenţie la solicitarea nervoasă, nu te enerva pentru orice lucru! Dar, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar, mai rar! La serviciu eşti solicitat suplimentar, este spre sfârşitul lunii, trebuie ceva terminat, ceva s-a încurcat şi numai tu i-ai ieşit în cale şefului!

FECIOARĂ Ești prevenitor și plăcut, ca o bucată de catifea scumpă! Astăzi stăpânești arta să convingi, să-ți apropii și să-i motivezi pe cei din jurul tău. Senzații mici, pasagere, de oboseală. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este propice unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine!

BALANŢĂ Trebuie să recurgi la rezerva ta de răbdare, într-un climat concurențial, neplăcut și ridicol, până la urmă. Dar, ai suficientă energie ca să te izolezi de sursele imediate de necazuri! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol. Poţi să eviţi situaţia jenantă, fii direct, dar nu dur, zâmbeşte, dar fii concis şi sincer. Da, dar parcă poţi?!

SCORPION Astăzi supraveghează cu atenţie cheltuielile de completare, după weekend. Nu lua decizii importante, nu pleca la drum. Relaxeză-te seara, poate la un ceai și o discuție veselă cu cei dragi. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului!

SĂGETĂTOR Ai probleme mai greu de rezolvat, fie că muncești, înveți, sau aștepți pensia. Abordarea logică a situaţiei îți furnizează datele rezolvarii. Cere și ajuror, nu intra în criză de timp! Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că, probabil, pierzi bani, dar dacă te enervezi nu mai ai idei cum să faci alţii!

CAPRICORN Ai un moral excelent, ești într-o formă bună! Dar, ai nevoie de certitudini, ca să te simţi în siguranţă. Evită defensiva exagerată, îndrăznește, ești inspirat în ocolirea obstacolelor! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată, obiectivă, asupra ultimilor evenimente.

VĂRSĂTOR La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe prieteni, pe colegii seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la competiţie, pentru că ori au o poziţie privilegiată sau, nu le mai pasă! Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, pentru că uneori nu ai tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri.

PEŞTI Prudenţa si diplomaţia trebuie sa te caracterizeze astăzi, trebuie să fii mai obiectiv decât de obicei, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de cei din jur, în general. Dar, fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.