HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  23 decembrie 2022. Prăjitura de Crăciun

23 decembrie

Pe 23 decembrie s-au născut Joseph Smith, Jean-Francois Champollion, Eugenia Popovici, Alexandru Apolzan.

Pe 23 decembrie sunt Sf. cei zece Mucenici din Creta, Pavel din Neocezareea, Naum. Nimic în ”Kalendar”.

Unii dintre domniile voastre mă întreabă despre una, despre alta, probleme legate de Crăciun. Sunt multe lucrările teologice de mare ţinută care tratează asupra studiului Zilei de Naştere a Lui Iisus. De mare importanţă este lucrarea papei Benedict al XVI-lea: „Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives” publicată în noiembrie 2012.

De data aceasta, doamnelor și domnilor, m-am aplecat, din nou, am mai scris și în alți ani, dar repet, pentru că este interesant, asupra cartei doamnei Nadine Cretin, antropolog şi doctor în istorie, “Le Livre de Noël”. Ce poveşti interesante, câte tradiţii şi obiceiuri vechi, europene!

Vedeţi, domniile voastre, denumirea de „Crăciun” vine din spaţiul slav şi înseamnă „ziua butucului”. (Sorin Paliga, „Mitologia Tracilor”, pagina 48)

În zilele următoare solstiţiului de iarnă, Soarele părea că nu mai vrea să crească şi că întunericul este atotputernic. De aceea, ca să-i dea putere Soarelui, oamenii făceau un foc mare în care puneau un butuc, o buturugă uriaşă, ca să ardă mult şi cu spor. Butucul european s-a păstrat sub forma unei prăjituri tradiţionale de Crăciun, o ruladă de forma unui buştean îmbrăcat în ciocolată şi cu frunzuliţe verzi de marţipan, în Occident, dar şi în România.

Cenuşa buşteanului care arde în sobă în noaptea de Crăciun este împrăştiată prin gospodărie şi livadă ca să fie belşug în noul an. Unii ţin cărbunii care mai rămân, pentru protecţie şi vindecare. Se dau înapoi lucrurile împrumutate, la focul butucului şi la petrecerea de Crăciun.

În „Cartea Crăciunului”, doamna Nadine Cretin arată că butucul de Crăciun nu era un butc, o buturugă oarecare. Avea un caracter sacru! O ofrandă adusă Soarelui ca să-l îmbuneze şi să lumineze din nou, cu tărie. Se pare că obiceiul, ritualul, este foarte vechi, se estimează la multe mii de ani, înainte de Iisus.

În ziua solstiţiului de iarnă, butucul, buturuga, era adusă în casă de cel mai în vârstă şi cel mai mic din familie. În acea zi, mai târziu, în ziua Crăciunului, butucul era consacrat cu vin roşu şi ulei de calitate. Nici lemnul nu putea să fie oarecare, de brad, sau fag. Nu! Neapărat, buturuga, butucul, trebuia să fie din lemn de stejar sau dintr-un copac fructifer.

Se alegea stejar, sau lemn de măr, de păr, sau gutui, pentru că acest fel de lemn arde cu scântei şi sunete ciudate. Se credea că, dacă, scânteile sunt multe şi înalte, adică se ridicau în sus pe horn, sau pe şemineu, este semn de an bun, de viitor îmbelşugat şi sigur, fără războaie şi năvăliri.

Butucul este un simbol al anului vechi care se jertfeşte, prin ardere, ca să aducă pace, bunăstare şi sănătate. Leagă pe moşi şi strămoşi cu viitorul, cu noul care abia începe. Cărbunii rezultaţi din arderea butucului consacrat erau puşi la păstarate, cu grijă. În caz de cumpănă, de primejdie sau boală, în acea familie, se ardea un cărbune din butucul de Crăciun, ca să readucă cele bune înapoi! Sunt multe, foarte multe, poveştile despre butucul de Crăciun. Să ne amintim că şi în serialul „Twin Peaks” o femeie, care avea darul prezicerilor, ţinea în braţe un butuc, buturuga de Crăciun!

Prin anul 1870 a apărut şi prăjitura, tortul de Crăciun, o ruladă de ciocolată care imită o buturugă. Mai mulţi cofetari francezi, belgieni, britanici şi germani îşi dispută paternitatea şi astăzi, nu ei, ci urmaşii urmaşilor lor!

Cert este, că, prin anii 60’ şi în Bucureşti, de Crăciun, puteai vedea în vitrinele cofetăriilor „Scala”, „Casata” sau „Tosca” la loc de cinste, central – tortul, buturuga din ciocolată. Ce bună era! A dispărut, astăzi. Ca multe lucruri bune şi gustoase din gastronomia românească, europeană.

Anul acesta am ratat roiul meteoric al Ursidelor, o să mă uit la anul! M-am mirat, cu câtă ușurință am scris ”la anul”. Când a trecut 2022? A trecut prea repede… Ce am făcut un an întreg de zile? Am supraviețuit! Trec zilele, trec – pentru ca să avem mereu speranța că mâine mai putem face ceva, mai avem o șansă, doar este o altă zi!

HOROSCOP 23 decembrie 2019

BERBEC Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte. Totuşi astăzi nu este bine să ai o cină foarte îmbelşugată şi stropită din plin. Pentru unii, că nu s-a terminat postul! Ultima masă a zilei, frugală, trebuie să fie cu cel puţin patru ore înainte de ora culcării, pentru nativii din zodia Berbecului cel cu Lâna de aur.

TAUR În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul tău, dar şi distrează-te! Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul. Totuşi, ai o problema cu o femeie, sau de genul feminin, de orice gen şi convingere sexuală ai fi. Ai din nou probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ti faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile acestea se aplanează în timp.

GEMENI Domeniul avantajat este cel al comunicării, cel în care excelezi, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins, pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte logic! Este timpul potrivit să sa te gandesti cum sa finalizezi în condiţii bune afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus şi a lui Mercur indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar nu prea ai timp de aşa ceva, bineînţeles. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la excesele alimentar – şi atenţie la drum, dacă călătoreşti!

RAC O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către familia, partenerul tău. Stabileşte exact, prin dialog calm, detaliile pentru Crăciun şi Revelion! Revin nişte proiecte, sau idei din trecutul mai mult sau mai putin indepartat. Alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare. Este timpul replierii, al prudenţei: mare atenţie la incidente sau chiar accidente, sub cerul liber sau în trafic.

LEU Atenţie la unul dintre păcate, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, nu eşti un Crai de la Răsărit, cu toate că ţi-ar plăcea să fii! Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile.

FECIOARĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, cu cei din jurul tău. O veste care pare că te interesează mult, pentru că priveşte programul de Crăciun şi de Anul Nou! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate face o invitaţie pentru prânz la un local, aşa, de ziua de dinainte de Ajun! Este de prost gust să-ţi inviţi prietenii la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă!

BALANŢĂ Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic. Amintirile nu-ti dau pace şi nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te împrumuţi în ultima perioadă de timp. Odihneşte-te mai mult astăzi ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, cu nopţi nedormite şi petreceri până în zori, sigur, dacă nu primeşti vreo moştenire din America!

SCORPION Dimineaţa, la cumpărături sau acasă, eşti plin de glume şi bancuri, păcăleşti, dar eşti iertat, ai haz. Dar şi tu eşti păcălit pentru că eşti pus să împachetezi sărmăluţele, „or something”! Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te gândeşti şi mai ales să modifici comportamentul tău social. Perioada asta de timp poţi să înţepi pe totă lumea şi apoi să te înţepi singur, după bunul obicei al zodiei tale. Pe de alta parte nu lua in serios toate barfele şi intrigile facute parcă special să-ţi amărasca viata. De fapt, chiar aşa este! Pastrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

SĂGETĂTOR Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine! Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Nu lua decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate, dar nu şi în cumpărături riscante, de la necunoscuţi! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, praguri sau examene. Veşti bune de departe. Un Leu, mai curând o Leoiacă te ajută într-o problemă delicată.

CAPRICORN Pluton, mereu în zodia ta, îţi măreşte capacitatea de a gestiona bine banii, e doar planeta plutocraţilor! Astăzi, pregătiri de Crăciun, ai aspecte bune în ceea ce priveşte relaţiile umane! Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din Capricorn printr-o creştere a agresivităţii. Dacă te poţi descurca onorabil cu celelalte semne zodiacale, mai ales cu cele de pământ şi apă, atenţie! – cu zodiile de foc şi aer nu prea ai şanse de succes.

VĂRSĂTOR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri azi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie cadouri de Crăciun, fie sentimentale! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se pot rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii şi programul de vacanţă.

PEŞTI Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente, ultimile pregătiri pentru Crăciun. Sună-ţi prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi sarmale de făcut! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.