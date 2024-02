Horoscopul lui Dom Profesor – 22 februarie 2024. Bazele de date și astrologia

22 februarie

Dacă v-aţi născut astăzi poate aveţi ceva în comun cu : George Washington, Frederich Chopin, Edward Kennedy, Arthur Schopenhauer, Heinrich Rudolf Hertz, August Bebel, Kyle MacLachlan, Luis Bunuel, Giulitta Masina, Nikki Lauda, Drew Barrimore, Tudor Muşatescu, Gyorgy Kovacs, Grigore Alexandrescu – personalităţi născute pe 22 februarie.

În calendarul creştin-ortodox este Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia. Și Sfinţii Atanasie, Talasie şi Limneu. Nimic în „Kalendar”.

Este cea de a patra zi din zodia Peştilor și după cum spunea Derek Parker: „simţul rigid al datoriei”.

Am primit multă corespondență, mă întrebați de una, de alta, așă că o să continuăm cu informatica şi astrologia. Mă pricep un pic la calculatoare, la începutul anilor 70’ împreună cu Petre Dimo şi echipa lui am instalat primul calculator din Politehnică, un IBM. Avea câteva dulapuri cu memorie pe bandă, funcţiona cu cartele Arcos pe care le perforam cu maşinile Juki şi ocupa cam o sută de metri pătraţi. O nebunie!

Apoi, împreună cu informaticianul Cristian Aroşculesei, în anul 1976, am întocmit un prim program astrologic, în limbajul Fortran IV, care scotea la imprimanta cu ace tema natala, efectuând toate calculele şi corecţiile în câteva minute. Programul era pe trei mii de cartele, marea majoritate fiind datele efemeridelor.

Şi astăzi la cererea prietenilor apropiaţi mai construiesc câte un sistem, un PC. Îmi ia destul timp, pentru că sunt perfecţionist, dar sistemele făcute de mine sunt cele mai bune din lume. De exemplu un P 166 făcut de mine în anul 1993, funcţioneză, neîntrerupt, de atunci şi până astăzi la o grădiniţă din Winchester, VA. S-a schimbat de două ori sursa, atât! La o grădiniţă, fiind pe mâna năzdrăvanilor de copiii!

Aşa că îmi cam dau seama de industria prezicerilor astrologice de pe internet. Este o industrie de multe miliarde de dolari, anual şi global. Din nefericire nu este astrologie şi o să vă dezvălui ce şi cum.

Cel mai corect ar fi să vă povestesc o întâmplare din viaţa mea. La începutul anilor 90’ eram în State şi am primit o invitaţie din partea unui cosorţiu, o multinaţională al cărei nume îl vedeţi la fiecare cinci minute. Tot Cristi Aroșculesei mi-a făcut legătura, îi sunt și acum recunoscător. Un contract dur de confidenţialitate mă împiedică să fiu mai precis. Pe scurt, un director de divizie îm propunea să fac horoscopul pe zodii, zilnic, în patru limbi: engleză, franceză, spaniolă şi portugheză. Într-un anumit format, cu un anumit număr de caractere, cu o sintaxă precisă şi cu un număr de cuvinte impus în fiecare propoziţie, 144 de caractere, în total. Foarte general, fără Luni pline și alte particularizări. Foarte general, repet.

Condiţiile erau drastice, dar şi valoarea contractului era îmbietoare. O ofertă care nu poate fi refuzată! Şapte ani de zile am furnizat corporaţiei horoscoapele zilnice. Apoi am primit o notificare în care mi se comunica încetarea amiabilă a contractului şi că în contul meu va fi depus contravaloarea prestaţiei pe viitorii doi ani, ca gest graţios şi consideraţie.

Vanitatea, acest păcat capital, m-a făcut să pun întrebări şi să cer explicaţii.

Motivele corporaţiei vi le împărtășesc și domniilor voastre:

„Vă mulţumim încă odată pentru colaborare. În prezent avem o bază de date suficient de mare pentru ca programele noastre să poată genera, în mod aleatoriu, preziceri astrologice. Probabil că nu eraţi informat, dar horoscoapele erau traduse în alte 38 de limbi. Considerăm că efortul financiar cu traducerea noilor horoscoape întocmite de dvs nu mai este necesar. După cum am menţionat specialiştii noştri consideră ca au suficient material pentru generarea pe net şi pe platforme mobile a prezicerilor astrologice!”

Este foarte posibil ca astăzi, dacă consultaţi un oracol astrologic pe internet, sau pe telefonul mobil, să primiţi propoziţiile scrise de amărâtul de subsemnat acum 25 ani, dar mixate şi amestecate literar şi seducător de un computer. Dar, nu este astrologie!

Deci, am furnizat acum douăzeci de ani unei corporaţii mai mare şi mai tare decât un stat european, o bază de date cu previziuni astrologice. Adică, 29.904 de fraze, meşteşugit făcute, care sună foarte bine şi astrologic, conform cu cerinţele multinaţionalei. În momentul respectiv erau şi adevărate pentru că reprezentau interpretarea hărţii stelare din ziua respectivă.

Bazele de date circulă. Sunt vândute, furate, trunchiate, copiate, adaptate. De exemplu toate programele astrologice au un nucleu de bază de date open source, furnizat de elveţienii de la Astrodienst. Gratis! Această bază de date oferă efemeridele, poziţiile corpurilor cereşti la o dată precisă şi într-un loc anumit de pe Terra. Elveţienii au doar pretenţia să pomeneşti de ei, atât.

Sau, mai aproape, aici, la noi, bazele de date, listele cu datele personale şi semnăturile cetăţenilor. Dacă aţi avea curiozitatea și aţi putea verifica, ați putea realiza că fiecare dintre dumneavoastră sunteţi membri fondatori al nu ştiu cărui partid, sau că aţi semnat o petiţie, sau un proiect de lege de care nu aveţi habar. Dar semnăturile domniilor voastre sunt acolo, ca şi datele personale! Mai vă amintiţi de scandalul listelor de votanţi? Tot o bază de date!

Pe net sunt milioane de „astrologi”. Mai toţi sunt, de fapt, un roboţel mititel care amestecă savant propoziţiile din baza de date, „generează aleatoriu” şi îţi oferă, la minut, o prezicere frumoasă, elegantă dar care nu are nimic de a face cu astrologia. Este o afacere, ca și vaccinurile. De multe miliarde de dolari!

Nu sunt împotriva programelor, a softului astrologic. Din contră, am „comis” şi eu câteva. La multele întrebări ale domniilor voastre vă răspund că eu folosesc softul „Expert Astrologer 7.1” primit ca premiu de la americani, de la Academia Sirius, făcut, nucleul de calcul astronomic, la NASA, un program foarte complicat de mai mult de 7 Gb, greu de folosit, greu de introdus datele, dar foarte frumos ca şi grafică. Mai mult, este extrem de flexibil, poate face alăturarea eveniment-aspect, legând istoria cu conjunctura astrologică, ceea ce este esențial pentru astrologia științifică creștină. Un program numai pentru experţi, care depăşeşte la ani lumină tot ceea ce se găseşte pe piaţă, inclusiv celebrul Kepler.

De câţiva ani încerc cooperarea cu foarte cunoscutul astronom Anatoli Zaiţev, se pare că acum este pe undeva prin Crimeea. Cooperare la un program foarte personal, dar timpul și conjunctura internațională nu ne permite niciunuia dintre noi să facem vizita hotărâtoare ca să terminăm odată! Asta din pură vanitate, ca să mă aflu în treabă, „Expert Astrologer” este „nec plus ultra” nu cred că se poate concepe ceva mai bun. NASA, este totuşi NASA! Dar şi Anatoli a făcut câteva progrămele super, de exemplu ZET 8 și 9. Totuşi, parcă sovieticii au fost primii în Cosmos, nu? Bună întrebare!

Un soft bun trebuie să-ţi ofere o hartă stelară excelentă, să aibă posibilitatea unei animaţii, ca să vezi ce aspecte se pot forma pe parcursul unei zile, de exemplu. Să listeze corect toate aspectele, configuraţiile, poziţiile, indicatorii ceruţi de tine. Să aibă multe opțiuni, în ceea ce privește sistemul de case, tipul de zodiac, plaja de eroare a aspectelor etc. De exemplu „Expert Astrologer” scoate cam douăsprezece pagini de „aspectarium”. Atât se cere de la un soft astrologic, de către un adevărat astrolog.

Interpreare datelor hărţii stelare trebuie făcută doar de un astrolog uman. Astrologul electronic trebuie scos din priză!

Vom continua mâine, pentru că mâine este o altă zi. Vă răspund că această frumoasă vorbă a fost rostită în finalul celebrului film „Gone With The Wind”. Un film superb, primul în primele zece filme din selecţia mea, un film de dragoste, dar în primul rând de dragoste pentru proprietate, pentru propriul pământ. Personajul principal din roman şi din film este moşia Tara! După cum spunea Scarlett O’Hara, interpretată de diva Vivian Leigh : „After all, tomorrow is another day!”.

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 22 februarie 2024

