HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 21 decembrie 2022. Autobuzul cu daruri  

21 decembrie

Pe 21 decembrie s-au născut I.V. Stalin, Thomas Beckett, Jane Fonda, Chris Evert, Kurt Waldheim, Hermann J. Muller, Adela Mărculescu, Dan Zamfirescu, Constantin Mille, Gheorghe Tătărăscu, Stela Popescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iuliana din Nicomidia şi Temistocle. Nimic în „Kalendar”.

La ora 23:48:15 este solstițiul de iarnă. Soarele trece, în mod convențional, din zodia Săgetătorului în zodia Capricornului. Începe iarna. Nu iarna astronomică, sau astrologică, pur și simplu, iarna. Iarna ține de la 21 decembrie la 20 martie. O să mai discutăm despre asta, doar ne ocupăm cu studiul timpului.

Tradiția inițiatică spune să te uiți fix la acel timp, al solstițiului, direct în Soare, dacă este vizibil și nu este în nori. O fracțiune de secundă, nu mai mult. Nu mai mult, altfel o să regreți toată viața. În antichitate, prin fanta subțire, ca o ață, a unei măști de argint, marii preoți o aveau de aur – astăzi merg și ochelarii buni de soare. Poate îi mai ai pe cei de la eclipsă. Vezi ce-ți spune, ce-ți transmite Soarele, ce idee ți se conturează. Este un oracol vechi de mii de ani, pierdut și uitat bine. Dar, în vechi cronici mai este menționat! Bun, anul acesta solstițiul cade la miezul nopții când Soarele este la antipozi, așa că tot ce v-am spus mai înainte nu se poate aplica. Ghinion de neșansă!

”Evenimentul Zilei” din 21 decembrie 1988: Terorişti arabi, susţinuţi de Libia, au provocat prăbuşirea, la Lockerbie (Scoţia), a aparatului B-747 (zborul PanAm 103), care făcea legătura între Londra şi New York; atentatul s-a soldat cu 270 de victime. (RADOR). Ați putea spune, că nimic nu este nou, doar că lipsa de reacție a europenilor îi încurajează pe musulmani să devină mai agresivi, mai asasini.

21.XII.1883/2.I.1884 – A apărut, la Bucureşti, ediţia princeps a poeziilor lui Mihai Eminescu, „Poesii” (cu o scurtă prefaţă semnată de Titu Maiorescu, cel care a definitivat şi publicat ediţia), singurul volum tipărit în timpul vieţii poetului (pe copertă apare anul 1884). (Dicţionar cronologic – Literatura română)

Al doilea eveniment, cel cu Mihai Eminescu, poartă două date. Expresia necunoașterii. Orice carte, document, datare trebuie luată NUMAI data ținând cont de calendarul oficial care funcționa la momentul respectiv, sau data de pe document. Atât! Dubla datare este expresia ignoranței, a neînțelegerii continuității timpului și interpretării arbitrare a calendarului. Să ne amintim că și centenarul Naegu Djuvara, diplomatul, distins și neprețuit istoric, și-a sărbătorit ziua de naștere când era ziua lui, scrisă în buletin și când eu l-am felicitat, singurul din presă. Toată presa, ca o imensă fată repetentă, s-a repezit să-l felicite la data rectificată. Cute, but wrong!

Despre ce este vorba? Poate unii dintre domniile voastre au învățat la școală, poate cei care au făcut școala pe vremuri. Calendarul iulian și cel gregorian. Pe scurt, calendarul iulian era cu 11 minute mai scurt decât anul mediu astronomic tropic. Cel care l-a calculat, astrologul Sosigenes din Alexandria, cunoștea foarte bine acest lucru. I-a dat în scris lui Cezar recomandarea ca să se adauge o zi la fiecare 128 de ani, pe lângă ziua bisectă, odată la patru ani. Cezar a râs și a spus că nu trăiește el atât! A avut dreptate, a fost asasinat la un an după ce calendarul lui a intrat în folosință, în anul 709 ab urbe condita.

Dar anii au trecut, sutele de ani au trecut, o mie de ani au trecut, o mie cinci sute de ani au trecut și aberația temporală s-a transformat în multe zile, nimeni nu și-a mai adus aminte de indicația astrologului din Alexandria. Astronomii Vaticanului, văzând că anotimpurile nu mai țin seama de calendar, au calculat aberația temporală și au prezentat papei Grigorie al XIII-lea un proiect de bulă papală prin care se corija calendarul. Nu a fost nicio schimbare de calendar, a rămas tot cel stabilit de Cezar, numai că s-a avansat cu numărul de zile necesar. Ordinul pontifical, bula papală, a stat câțiva ani în așteptare, papa, săracul, nu înțelegea fenomenul, chiar dacă se declara infailibil. Până la urmă a semnat și emis ordinul, în anul 1582, cronicile timpului comentând malițios că fără să înțeleagă ceea ce făcea. Țările catolice au amendat imediat calendarul, cele protestante mai târziu. Iar cele ortodoxe în secolul XX. Nu este alt calendar, este același pe care l-a stabilit Cezar, nu este diferență între calendare. Aceiași Mărie cu altă pălărie!

Numerotarea anilor, de la Nașterea Domnului, a fost adoptată în secolul VI, urmare calculelor lui Dionisie Exiguus, originar din Dobrogea. Care, se pare, că a greșit datarea cu un număr de ani, cel puțin 5 ani, luînd în considerație ca anul 754 de la facerea Romei a fost anul Nașterii Fiului.

În România, resetarea calendarului, trecere de la calendarul iulian la cel gregoria, cum impropriu se spune, s-a făcut în anul 1919. După reintregirea țării era absolut necesară uniformizare calendarului, deoarece Transilvania și Bucovina aveau calendarul gregorian, iar restul țării, iulian. La recomandarea Academiei Române, Regele a ordonat trecerea la calendarul gregorian, ziua de 1 aprilie 1919, devenind ziua de 14 aprile 1919. De aici și conotația locală că 1 aprilie este ziua păcălelilor!

Dar, ca întotdeauna despre altceva doream să vă povestesc. Despre o întâmplare adevărată, a avut loc duminica trecută. Este vorba despre bunătate și de vocația de a face daruri. Pe una dintre prietenele fetei mele o cheamă Rodica. Fostă colegă de la drept. Acum, notăriță. Căsătorită, doi copilași frumoși ca niște îngeri. În fiecare an ea organizeză o strângere de daruri pentru cei fără noroc. Anul acesta s-a gândit să ducă daruri în satul unde s-a născut mama ei, undeva între Bârlad și Vaslui. A luat legătura cu preotul de acolo și apoi a plâns. Mult. Ce i-a povestit preotul, nu se știe, probabil adevărul despre cea mai săracă regiune a Europei. Așa că Rodica s-a pus pe telefoane. M-a sunat și pe mine s-o sfătuiesc de una, de alta. Cert este că de la prieteni și cunoscuți a strâns 5 tone de ”ajutoare”. Nu vechituri și prostii, numai lucruri bune și alese. Multe laptopuri, vreo 70, mai vechi dar în bună funcțiune, la fel și vreo sută de smarturi, un munte de conserve de bună calitate, pături, dulciuri, alt multe de portocale și mandarine etc etc. Cu ce să le transporte din depozitul pus la dispoziție pe gratis de o firmă mare? Așa că a funcționat lanțul slăbiciunilor. Sora mamei ei, are un verișor, care are un cumnat care are un prieten care face Italia cu un autobuz propriu. Din fericire este un om bun la suflet, a acceptat imediat corvoada, chiar dacă s-a strâmbat puțin auzind de 5 tone de încărcătură. Duminică, pe la miezul zilei au ajuns la destinație. Ce s-a întâmplat acolo o să vă spun mâine. Punând aceasta la punct, haide să așteptăm ziua de mâine, pentru că este, oricum, o altă zi!

HOROSCOP 21 decembrie 2022

BERBEC Sentimental, lucrurile se aranjeză, parcă, de la sine. În această zi a solstițiului de iarnă cei în duo pot să-şi consolideze mai bine relaţia. Celibatarii, cei solo, să aştepte Crăciunul! Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri de vacanţa de Crăciun, fie că o ai, fie că, nu! Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau să vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”!

TAUR Astăzi eşti în faţa unei situaţii comice, dar lipsită de pericole. Ziua este slab aspectata astrologic şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural, sau ecologic, din plastic? Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri, sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare şi de evaluare pentru cadourile de Crăciun!

GEMENI Un solstițiu de iarnă inspirat şi norocos, prin prezenţa unei conjuncturi favorabile. Mai ales pentru promovarea intereselor tale. Evită să vorbeşti mult şi să amesteci plăcutul cu utilul! Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă trebuie să faci planuri pentru că nu ai timp. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie în această perioadă de graţie dinaintea Crăciunului.

RAC La acest solstițiu de iarnă e momentul unei discuţii dificile, pe care ai tot amânat-o. Eşti mereu în căutarea armoniei şi a liniştii obţinute greu, dar azi trebuie să stabileşti ce faci de Crăciun! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exagerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Dar, prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin nu acum când se apropie vacanţa de Crăciun şi când aspecte favorabile (unele doar) te avantajează, din nou. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

LEU O zi complicată, locuri strâmte și frustrări. Pe coridorul dintre inimă și minte se trântesc cu furie, uși! Nu te enerva, așteaptă ca ziua să treacă fără mari pagube, mâine este o altă zi! O zi favorabilă domeniului personal, stabilirii de priorităţi. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că trebuie să faci cumpărăturile de Crăciun! Un Leu pe zapadă, se ştie, nu are nicio placere, il dor picioarele, se zgribuleşte, aşteapta sa fie luat in braţe sau măcar bătut pe spate. După amiază apare oportunitatea de a sta la cald cu o cana de vin fiert şi un prieten, exact ce îţi trebuia. Iar seara, înapoi în sălaşul Leului, liste de cumparaturi si barfe politice. Cu banii nu prea merge lin, atentie, dar o să te descurci!

FECIOARĂ În ziua solstițiului de iarnă evită mişcările bruşte, efortul fizic şi deciziile pripite. Nu refuza nimic, amână, ca să ai timp de gândire. O perioadă mai greoaie, mai densă și obositoare! Dacă ai vreo idee de vacanţă de Crăciun, pune-o in aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umplii buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune.

BALANŢĂ Solstițiu de iarnă favorabil domeniului personal, stabilirii de priorităţi. Cu toate că simți oboseala, mai ai suficientă motivație, pentru că trebuie să faci aranjamentele de Crăciun! Fii foarte precis şi direct. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial. Astăzi, neapărat, până la miezul nopţii, trebuie să cumperi Bradul de Crăciun! Poate, ecologic?

SCORPION Încă de dimineaţa desfăşori multă energie ca să rezolvi o parte din probleme. Drept urmare, listele de cumpărături s-au scurtat, urmează cadourile şi bradul! Seară plăcută, culturală. Eşti aşa de satisfacut de ceea ce ai realizat anul acesta, incat nu te gandeşti decat la rezervari de hotel, la zboruri, ce parfum sa mai incerci şi ce îmbrăcăminte de firmă să porţi. Din pacate, nu este si parerea perechii tale care vrea altceva, si pentru ca nu stii ce vrea, iţi piere cheful de plecare. Dar totuşi – numai drumul e interesant, vorba cântecului. Atentie la dulciuri si la grasimi, frigul cere, dar tu trebuie sa-i spui NU. Parţial. Merge si o cană de ceai… tare, astăzi!

SĂGETĂTOR După conjunctura astrologică, astăzi te bucuri de influenţe favorabile, în sensul că nu poţi să ai niciun necaz mare! Încearcă să faci cumpărăturile de Crăciun direct de la producători. Cineva incearcă, fără succes, să te irite. Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat. Sănătatea este bine aspectată, trebuie însă să eviţi elementul aer – probabil stelele se referă la aerul rece, aducător de răceli şi gripe şi la fumat, care încă o dată, este o plăcere şi un rafinament – nu o obligaţie automată, sau un tic nervos. Fă-ţi rezerve de vacanţă şi apoi poţi să te scufunzi cu submarinul stării de bine!

CAPRICORN Ai de rezolvat, în acest solstițiu de iarnă, un sortiment variat de probleme. De la cumpărături de Crăciun, la comisioane de la serviciu și familie. Cere ajutor de la prieteni, semne de foc! Trebuie sa gaseşti un vinovat pentru că nu mai găsești nimic în casă! Dă vina pe pisoi, sau pe cățeluș, puțină mângâială și joacă o să te dispună și poate și găsești ceea ce cauți. Dacă nu ai pisică sau cățel? Se poate aranja îți dau eu, cu împrumt numai, o cățelușă adorabilă. Să vezi, joacă! Ei bine, nu, nu, nu – nu acum si nu ca sa-ţi satisfaca ţie nevoia speciala de drama drept pentru care te gandeşti ce sa faci în loc de extincţie totală, şi cu cine sa te certi. Cu vecinul, nu, ca are câine mare! Nu-i o idee bună să te cerţi, lasă-te cuprins de Spiritul Crăciunului, mai bine gandeşte-te pe cine ai putea ajuta dezinteresat, măcar cu o vorba bună…

VĂRSĂTOR Nu ar trebui să ai motive de enervare sau îngrijorare, decât dacă ţi le fabrici singur! Cu sufletul bucuros şi trupul sănătos, vrei să te bucuri cu fiecare fibră a ta de Spiritul Crăciunului. Nu mai vrei decât vacanţă si distracţie. Fă bagajele, ia caţelul şi pisica şi, la drum! Trebuie sa laşi in urma nemulţumirile şi să faci planuri pentru viitor, uită ieri, trăiește astăzi, mâine, mai vedem! Posibila migrena pe seara, din cauza incordarii. Ajuta un masaj uşor făcut de persoana iubita. În lipsă de personă iubită, du-te la sală. Pui sângele în mişcare şi elimini principiile negative. Dacă pleci la drum nu uita să închizi apa şi să nu laşi ceva în priză. De Crăciun şi de Anul Nou sunt, din nefericire, multe accidente şi incendii. Drum bun și distracție plăcută!

PEŞTI Un solstițiu calm, multe telefoane si planuri pentru Crăciun. Te pândeşte o viroză, ai nevoie de un întăritor, nişte usturoi şi mai mult somn. Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Ai o listă lungă de cumpărături. În această perioadă mai multe marketuri închid foarte târziu, sau deloc. Dacă ai insomnie, de oboseală, fă cumpărăturile la miezul nopţii!