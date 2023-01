HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 ianuarie 2023. O emisie laser puternică folosită pentru a controla fulgerul, pentru prima dată

20 ianuarie

Pe 20 ianuarie s-au născut Federico Fellini, David Lynch, Eugene Sue, Ernest Chausson, Aurel Ţicleanu, Ion Frunzetti, Costache Bălăcescu, Vasile Băran, Dan Rădulescu, Acim Nica, Teodor Bratu.

În mod convențional Soarele intră în zodia Vărsătorului.

Tradiţional, pe 20 ianuarie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Eftimie cel Mare. Eftimie, cel cu numele care în greceşte înseamnă „veselie” – toate supărările sfintelor Biserici le aducea întru veselie. „Numele şi l-a primit cu făgăduinţa de sus, căci, pe când părinţii lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure şi să fie cu voie bună”. Vieţile Sfinţilor, după Mineie, pagina 232.

În ”Kalendar” Sf. Eftimie se ţine ca să rodească pomii. (Olteanu) Ce frumos!

Pentru prima dată, oamenii de știință au folosit lasere pentru a redirecționa fulgerul către o țintă sigură.

Experimentul, care a avut loc pe vârful muntelui Säntis, la marginea de nord a Alpilor elvețieni, este prima demonstrație în lumea reală că emisiile intense de lumină pot fi folosite pentru a capta fulgerele din furtuni și a le redirecționa către o locație sigură.

Oamenii de știință au folosit anterior lasere în laborator, dar realizarea acestui lucru în natură, in vivo, este o provocare. După ce și-au transportat laserul la vârful Säntis, la o altitudine de 2.500 de metri, cercetătorii l-au fixat pe un turn de transmisie de 124 m și l-au îndreptat către cer. Apoi, trăgând laserul în infraroșu asupra norilor de furtună care trec în serii scurte de aproximativ 1.000 de ori pe secundă, au creat o cale pentru ca fulgerul să lovească turnul de patru ori în șase ore. Cercetătorii și-au publicat concluziile pe 16 ianuarie în revista Nature.

„Deși acest domeniu de cercetare a fost foarte activ de mai bine de 20 de ani, acesta este primul rezultat de marcă care demonstrează experimental fulgerul ghidat de lasere”, au scris cercetătorii în studiu. „Această lucrare deschide calea pentru noi aplicații atmosferice ale laserelor ultrascurte și reprezintă un pas important înainte în dezvoltarea unei protecții împotriva trăsnetului pe bază de laser pentru aeroporturi, rampe de lansare sau infrastructuri mari”.

Fulgerul apare atunci când electricitatea statică atmosferică, generată de frecarea aglomerărilor de gheață și a ploii din norii de furtună, separă electronii de atomi. Electronii încărcați negativ se adună apoi la baza norului de furtună și atrag sarcini pozitive de la sol. Pe măsură ce electronii se acumulează în mod constant, ei încep să depășească rezistența aerului la curgerea lor, ionizând atmosfera de sub ei pe măsură ce se apropie de pământ pe mai multe căi „lider” bifurcate (și invizibile). Când prima cale de conducere intră în contact cu solul, electronii merg spre pământ din punctul de contact, descarcându-se de jos în sus într-un fulger (numit curs de întoarcere) care călătorește spre vârful norului.

Paratrăsnetul protejează clădirile, oferind căi de conducere cu o rută rapidă și sigură pentru a descărca electroni în pământ, dar zona pe care o protejează este limitată de înălțimea tijei. Pentru a ocoli această limitare, oamenii de știință și-au transmis tirul laser puternic în aerul din apropierea tijei, smulgând electroni din moleculele de aer și poziționând acele molecule pentru a crea o urmă de electroni între un nor de furtună din apropiere și tijă, pentru ca fulgerul să circule spre paratrăsnet.

Destul de sigur, patru lovituri au lovit tija în cele șase ore de funcționare a laserului, depășind cu ușurință frecvența obișnuită a lovirilor asupra tijei de aproximativ 100 de ori pe an. Dovezi și mai directe ale succesului experimentului au venit de la una dintre loviturile care a fost surprinsă de camerele cu mișcare lentă, în timp ce mergea în zig-zag pe calea eliberată de tijă.

Oamenii de știință doresc acum să reproducă efectul în alte locații cu condiții atmosferice diferite, tije, lasere și impulsuri pentru a vedea dacă această abordare ar putea fi implementată pe scară largă și dacă fulgerul ar putea lovi de mai multe ori în același paratrăsnet asistat de un laser.

Pănă atunci am atâtea de făcut că nu știu dacă o să mai am timp să mă și odihnesc, dar nu-i nimic, sunt sigur că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 ianuarie 2023

BERBEC Se întâmplă lucruri, evenimente, fapte în afara sferei controlului tău. Astăzi conjunctura îţi aduce procentul de neprevăzut. Trebuie să analizezi cu atenţie, nu te repezi, nu te grăbi! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Nici o configuraţie negativă si nici o grijă importantă. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parc de distracţii. Azinoapte ai avut un vis pe care nu ţi-l mai aminteşti prea bine. Nu ai teamă, totul va fi bine, ca in filmele vechi americane!

TAUR Pentru unii dintre nativi este începutul unei mici vacanțe. Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă nouă. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, pâna la urma. Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, astfel vei arde energia negativă şi te vei relaxa. Şi mai bârfeşti şi tu puţin şi vezi ce se mai poartă. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru că plăcerile vieţii sunt aşa de puţine şi rare!

GEMENI Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o petrecere drăguţă! Astăzi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie. O zi care pare excelenta pentru tine. Sau pentru unul dintre Gemeni. Niciodată amândoi nu pot fi mulţumiţi, pentru că unul este muritor iar celălat este imortal. La serviciu este liniște, îti prieşte orice discuţie la o cafea şi faci planuri de viitor cu colegii şi chiar cu şeful pentru primăvara care o să vină, fii sigur, şi pentru vacanța de Paşti.

RAC Astăzi poţi media între cei din jurul tău care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Compromisurile au în tine un maestru incontestabil! Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi profesional, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată, pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Sunt posibile unele discuţii în contradictoriu, pe teme diverse. Care rămân fără urmări, dar şi fără o rezolvare oarecare. Tipic pentru locul unde trăim. Atenţie la transportul în comun! Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute. Configurațiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte!

FECIOARĂ Astăzi ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă! Stabileşte priorităţile. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate ca iţi place să rezolvi lucrurile clar si net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie.

BALANŢĂ O zi de vineri senină şi frumoasă, în sufletul tău, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole şi necazuri. Căldura sufletească şi vorbele bune de azi vor aduce „dividende” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii: bineînţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Tot ceea ce începi astăzi este favorizat de o configuraţie benefică a Cosmosului.

SCORPION Parcurgi o perioadă puţin mai tensionată, mai ales de bârfe, intrigi şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, în dragoste nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem! Totuşi, astăzi eşti vesel şi draguţ cu cei din jur, pentru că, în sfârşit, te-ai odihnit suficient. Primeşti veşti bune despre nişte bani.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru tine şi ai tăi, fie că e vorba de serviciu, colegi, sau acasă, famile, cuplu! Gândurile care te îngrijorează nu au temei, timpul îți pregătește o surpriză neaşteptată. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se intoarce inzecit. O zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care rămân acasă este o zi relaxantă in care poţi să pui ordine in bibliotecă, sau în ce crezi că poți să pui ordine! În propriile gânduri și dorințe, ce zici?

CAPRICORN Dimineaţă liniștită la serviciu şi după program timp plăcut petrecut cu cei dragi. Unii Capricorni au timp liber, mai pe seară şi pentru relaxare și distracție. Pe total, o zi plăcută! O zi plăcută, în care te simţi tot timpul linişit! Ai impresia de „déjà vu” in aceasta lume unde totul se repetă. O după-amiază plăcută şi relaxantă, după o dimineaţă obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţină lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente!

VĂRSĂTOR Sfârșești o săptămână de lucru, mai grea, stohastic vorbind, însă dorinţa ta de a te simţi bine învinge statistica. Trebuie să ierți toate nedreptăţile care ţi s-au făcut! Dar, să nu uiți! Un apropiat iţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre nativi este zi de cumpărături. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.

PEŞTI Azi trebuie să depistezi motivele care te impiedică să mergi mai rapid pe drumul pe care l-ai ales. Probabil, tot nemulţumit o să rămâi, pentru că se folosesc alţii de tine! Nu pleca la drum! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună.