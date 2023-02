HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 februarie 2023. Răspunsuri la întrebări. 

20 februarie

Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa, Alexandru Boboc.

20 februarie, o zi obişnuită în „Kalendarul” arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei Sfinți în calendarul creştin-ortodox: Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion.

Am primit câteva epistole cu aceiași întrebare: dom’ profesor, când începe Zodia Peștilor, pe 18,19, sau 20 februarie? Răspunsul este ca la Radio Erevan: în funcție de împrejurări! Vedeţi, domniile vostre, ştiam că am să vă spun multe despre astrologie şi că este necesar să precizez unele lucruri. Nu numai despre ascendent, care nu este mai important decat zodia, despre astrologia karmică care nu are ce căuta într-un spaţiu creştin, despre Pluton nu Pluto – aşa îl cheamă pe căţelul lui Mickey Mouse, despre… ei, sunt multe lucruri de explicat, de precizat!

Tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului de apă!

De ce afirm asta? Pentru că aşa am învăţat, aşa stă scris în manualul care mi-a fost indicat la curs, când învăţam la Madrasse Omar Khayyam. Manualul a fost scris de Derek Parker, tutorele meu în astrologie şi de distinsa sa soţie Julia şi se numeşte „The Compleat Astrologer”. La pagina 127 apare: „Aquarius, sun-sign 20 January to 19 February”.

De aceiaşi părere, că Vărsătorul are ultima zi pe 19 februarie, iar zodia Peştilor începe pe 20 februarie, mai sunt următorii: Fred Gettings, „The Book of the Zodiac”, pagina 11, Dr. W.J. Simmonite, „Complete Arcana of Astral Philosophy”, pagina 38, Dal Lee, „Dictionary of Astrology”, pagina 152, Alfonso del Bello, „Tratttato di Astrologia Esoterica Onomatica”, pagina 210, Robin MacNaughton, „Sun Sign Personality Guide”, pagina 466, Linda Goodman, „Sun Signs”, pagina 437, John Lynch, „The Coffee Table Book of Astrology”, pagina 229, Dr. Jacques Michaud, „Traite de Medecine Astrologique”, pagina 192, etc etc. Sunt doar câteva cărţi scoase la întâmplare din biblioteca mea, secţia astrologie!

Mai există şi afirmaţia că zodia Peştilor începe pe 21 februarie… Marea astroloagă americană Evangeline Adams, poate cea mai mare astroloagă din SUA, din toate timpurile, spune acest lucru în cartea sa „Astrology for Everyone”, pagina 162, dar şi Suzanne White în „The New Astrology”, pagina 43.

O lucrare excelentă, în limba română şi care aparţine lui Dan Ciupercă, „Astrologia în Noua Eră” arată la pagina 24, ediţia din anul 1994, că zodia Peştilor începe pe 18/19 februarie.

De ce aceste diferenţe, zodia Peştilor poate începe pe 18,19,20 sau chiar 21 februarie? Asta este ştiinţă?

Da, este o ştiinţă și chiar foarte precisă! Să ne amintim că anul are 365 sau 366 de zile iar gradele zodiacului sunt numai 360. Aşa că trebuie „înghesuite” cinci sau şase zile. Pe de altă parte viteza unghiulară a Soarelui, aparentă, desigur, de fapt este vorba de viteza unghiulară a Pământului pe orbită, diferă, ei bine, în fiecare an data şi ora, minutul, de intrare convenţională a Soarelui într-o zodie de 30 de grade, diferă!

De exemplu, subsemnatul, prietenul domniilor voastre, zodierul, este născut pe 21 mai. O să spuneţi în cor: în zodia Gemenilor! Ei bine, greşiţi, sunt născut în zodia Taurului, la 29 de grade şi 46 de minute!

Peste toate acestea se mai suprapun timpul solar şi timpul sideral. Încă o zi diferenţă! Cum să vă spun… este ca în „Ocolul Pământului în 80 de zile” când Phileas Fogg a câştigat o zi călătorind spre Est, a făcut 81 de zile, dar la Londra erau 80 de zile! Este similar, nu identic, dar mi s-a părut un exemplu bun, încă îl citesc pe Jules Verne!

Anul acesta, 2023, Zodia Peștilor a început noaptea devreme, pe 19 februarie.

Dacă sunteţi născuţi la „cuspe” în perioada trecerii dintr-o zodie în alta atunci trebuie neapărat să vă calculaţi exact poziţia Soarelui în momentul naşterii. Nativii împrumută caracteristici din ambele zodii. Am mai vorbit despre aceste lucruri, dar dacă nu am fost suficient de clar, o să mai repet, repetiția este mama învățăturii.

Acum ascult Sade și Chris Rea. Mai sunt multe de spus, multe de istorisit, întotdeauna când termin articolul am impresia că am scăpat ceva, poate foarte important, dar mai am o șansă, mâine este în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 februarie 2023

BERBEC Gândește-te la detaliile care fac diferența, la serviciu, sau acasă. Eşti într-o dispoziţie pașnică. Totul îţi pare roz şi astăzi, trandafirii nu au spini! Atenție, nu ești în grădină! Astăzi teoria conspiraţiei te obsedează! Eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota! Parţial adevărat este faptul că bănuiala este cea mai greu de suportat stare de spirit. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului și a umezelii – atenţie la zona guvernată de zodie, capul!

TAUR Cam nervos și stresat – ai motive, pentru că cineva încearcă să-ţi invadeze teritoriul. Poate fi şi spaţiul vital, cineva se bagă în sufletul tău, sau pur şi simplu, o părere virtuală! Influenţe astrale puternice te favorizează. Prietenii te sprijină, familia te ajută. Mai mult ca oricând, te bucuri de aprecierile colegilor, ale anturajului, în general. Marte, bine aspectat, îţi asigură energia necesară ca să străluceşti şi să faci totul ca prin magie, adică repede-repede, de se miră toată lumea cum de reuşeşti, tu, care de obicei ești cam greoi!

GEMENI Ziua pendulează între ”confuzie” şi „nepăsare”. Atitudini normale pentru majoritatea populației. Trebuie să faci eforturi ca să stai pe linia de plutire şi să nu te pierzi în neagra entropie. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare financiară, investiţii, cu toate că exista superstiţia să nu se facă cheltuieli în „criză”. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere NU sunt recomandate şi favorizate de stele.

RAC Viziunea ta asupra problemelor strategice devine mai precisă. Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu eficacitate, a problemelor tale personale. Astăzi poţi face unele progrese. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să faci tot ce depinde de domnia ta. Se poate ca Mercur, planeta negustorilor şi a hoţilor (a băncilor?) planetă care îţi este azi favorabilă, să-ţi răsplătească tenacitatea. Sănătatea este în general bună, dar nu exagera cu nimic.

LEU Nicio problemă, nimic important, poţi să te relaxezi şi chiar să zâmbești. Veşti bune, din familie, sau de la prieteni. O zi favorabilă în care ai, odată mai mult, libertatea de a alege! Astăzi eşti înclinat să-ţi depăşeşti limitele profesionale, condiţia socială şi/sau situaţia financiară. Trebuie să nu exagezi în această expansiune îndrăzneaţă. Oricum, caracterizează caracterul Leilor! Dar mai multă modestie, cumpătare, nu a omorât pe nimeni. Creativitatea, în special a celor cu inclinaţii literare, este, de asemenea, bine aspectată.

FECIOARĂ Poți vorbi liber despre dificultățile pe care le ai. Vorbește cu sinceritate – cei din jurul tău pot fi tentați să facă la fel! Poți descoperi că aveți aceleași convingeri și probleme! Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – poţi rezolva uşor unele probleme sentimentale, nu toate. De asemenea poţi aborda uşor noi prietenii, relaţii noi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Fecioarei care desfăşoară activităţi sociale, administrative, filantropice sau religioase. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul grupului, omul cu detaiile şi aşteptînd iniţiative pentru programul de seară.

BALANŢĂ Discuţii de „culoar„, mici bârfe delicioase despre colegi şi șefi. Sau „analize” lungi despre proiecte profesionale care nu avansează deloc! Mai bine apucă-te de lucru, nu mai discuta atâta! Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu intervenii în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Cu toate aspectele nefavorabile economice, zvonurile, scumpirile şi criza, o să ai banii care îţi trebuie, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

SCORPION Soarele îţi zâmbeşte, nimic advers, negativ. Te afli într-un mediu favorabil, unde toată lumea este de acord cu părerile tale şi le repetă, ca un cor antic. Mai să uiţi că ai venin în coadă! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este mai uşor ascultată decât o ameninţare. Perioada favorizează nativii care activează în educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: aş îndrăzni să sper că primeşti nişte bani inapoi.

SĂGETĂTOR Ai energie și ești motivat. Mai repede, grăbește-te cât poți, nimeni nu poate să oprească un centaur în galop! Este ziua ta norocoasă, fie că este pe planul profesional, sau cel sentimental! O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu-ţi face nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Săgetătorii artişti sunt mai avantajaţi în aceasată perioadă, dar cine nu este artist! Românul s-a născut cu talent, este artist şi poet… Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te poate ajuta.

CAPRICORN Unele schimbări, dar obiectivele tale realiste și perfecționismul te duc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător, mai motivat! Cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, accepţi, ca un spectator la teatru, în continuare, atmosfera neclară de la locul de muncă sau ceaţa din sentimentele tale. Astăzi este bine să eviţi toate situaţiile obscure. Supraveghează buzunarele în special şi proprietăţile, în general. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

VĂRSĂTOR S-ar putea să-ți fie încredințat un secret, sau să-ți fie cerută părerea confidențială într-o problemă mai delicată. Ce interesant, nu? Dar, fii discret, ca pisica care a înghițit canarul! Conjunctura astrală aduce nativilor din zodia Vărsătorului de apă multă energie şi trăiri intense. Trebuie să dai dovadă de multă diplomaţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Atenţie la cheltuielile firmei sau la cele personale şi la costul mesei de prânz! Mult entuziasm şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii, sau ce a mai rămas din iarnă.

PEŞTI Cu Soarele intrat în zodie urmeză-ţi intuiţia, fără multă vorbărie. Fă o surpriză plăcută celor dragi, fără motiv. Nu eşti avantajat în comunicare, vorbeşte puţin, precis şi zâmbeşte mult! Anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică, dar nu trebuie să dai nicio importanţă. Îţi trece! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează cu mult curaj interesele proprii. Nu da curs propunerilor persoanelor necunoscute, pe net sau la mobil. Cu toată iarna capricioasă eşti tentat să faci de astăzi, de luni, planuri de weekend. Poate este ziua ta de naştere şi vrei s-o sărbătoreşti cum trebuie!