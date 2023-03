HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 2 martie 2023. Sindromul Havana și ciorapii

2 martie

Pe 2 martie s-au născut Sam Houston, John Irving, Bedrich Smetana, Jennifer Jones, Mihail Gorbaciov, Karen Carpenter, Slava Zaiţev, Emilia Popescu, Petre Ghelmez.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Teodat, Isihie și Nestor.

Pe 2 martie, în ”Kalendar” este a doua babă! Pe nume Teodora, Barbura sau Sofia. Cine îşi alege această babă şi i se adevereşte, o să fie mai înţelept tot anul, cel puţin aşa spune legenda culeasă de Th. Speranția!

„Evenimentul Zilei” din 2 martie 1949, ora 15:32, fusul orar coasta de est, SUA – s-a terminat primul zbor fără escală al unui avion în jurul lumii! El a fost executat de căpitanul USAF James Gallagher şi de echipajul său compus din 13 specialişti de înaltă calificare. Zborul a durat 78 de ore şi 54 minute, iar avionul, botezat „Lucky Lady”, un Boening B-50, „superfortăreaţă” a trebuit realimentat în aer cu kerosen de patru ori. Ocolul Pământului în doar 80 de ore, nu în 80 de zile, cum spera francezul cu multă imaginație, Jules Verne!

2 martie 1988 – o informaţie din ”Jenminjibao”, din China, pretindea că un muncitor de 20 de ani de la centrala termoelectrică din Xinjiang provoacă descărcări electrice ale propriului corp suficient de puternice ca să doboare orice persoană. Ziarul chinez se întreaba dacă, în cazul în care tânărul se însoară, soţia trebuie „legată la pământ”?

Comunitatea serviciilor de informații americane a publicat miercuri, 1 martie, un raport care spune că este „foarte puțin probabil” ca un adversar străin să fie responsabil pentru afecțiuni anormale cunoscute sub numele de „sindrom Havana”, care se presupune că afectează diplomații și agenții secreți americani.

Sindromul Havana se referă la leziuni ale creierului de origine necunoscută marcate de simptome care includ dureri de cap, probleme de memorie și cogniție, pierderea parțială sau totală a auzului, a vederii și amețeli.

Raportul oficial spunea că ideea că simptomele au fost comise de Rusia sau de alți adversari americani „nu a fost confirmată de analizele medicale și tehnice ulterioare”.

„În lumina acestui fapt și a dovezilor care indică un adversar străin, un mecanism cauzal sau un sindrom unic legat de AH, agențiile IC evaluează că simptomele raportate de personalul american au fost probabil rezultatul unor factori care nu au implicat un adversar străin, cum ar fi ca afecțiuni preexistente, boli convenționale, factori de mediu și stres specific”, a scris Biroul Directorului de Informații Naționale.

Raportul a recunoscut că „agențiile IC au niveluri de încredere diferite, deoarece încă avem lacune având în vedere provocările colectate asupra adversarilor străini – așa cum facem în multe probleme care îi implică”.

Concluziile raportului concordă cu constatările anterioare care au pus la îndoială utilizarea „armelor energetice” speculative sau a dispozitivelor pentru a incapacita agenții secreți și diplomații.

Oficialii și agenții americani care au raportat că au experimentat simptomele inexplicabile au lansat o declarație în aceeași zi pentru a pune la îndoială validitatea constatărilor.

„Noul raport nu urmărește experiențele noastre trăite și nici nu ține cont de ceea ce mulți profesioniști medicali din mai multe instituții au găsit lucrând cu noi”, se arată în declarația victimelor. „Medicii noștri au stabilit că problemele de mediu sau medicale preexistente nu au cauzat simptomele și leziunile traumatice ale sistemelor noastre neurologice cu care mulți dintre noi am fost diagnosticați”.

Reacția victimelor la raport a continuat să afirme că constatările actuale nu pot fi sfârșitul anchetei, persistând în speculații cu armamentul secret străin exterior care provoacă simptomele.

„Acest raport ne lasă pe noi și pe poporul american nu mai aproape de un răspuns și insinuează că rănile noastre nu sunt reale. Dosarele noastre medicale demonstrează contrariul, iar armele capabile să provoace aceste tipuri de răni sunt cunoscute și există de zeci de ani”, au scris victimele.

Fenomenul a fost raportat pentru prima dată în anul 2016 de către 26 de diplomați și familiile acestora care lucrau în Cuba. De atunci, au fost raportate peste 200 de cazuri, inclusiv un membru al echipei lui Burns care a susținut că suferă simptome specifice într-o călătorie în India.

Directorul CIA, William Burns, și-a lansat propria declarație miercuri, afirmând că lipsa continuă a dovezilor de incriminare externă nu invalidează „experiențele și problemele reale de sănătate” ale oficialilor americani.

„Vreau să fiu absolut clar: aceste constatări nu pun sub semnul întrebării experiențele și problemele reale de sănătate pe care personalul guvernului SUA și membrii familiei lor – inclusiv ofițerii CIA – le-au raportat în timp ce serveau țara noastră”, a spus Burns.

El a continuat: „Așa cum am mai spus, în calitate de director, nu am o obligație mai profundă decât să am grijă de oamenii noștri și, de-a lungul acestui proces, am fost hotărât să abordez această provocare dificilă cu onestitate și compasiune”.

CIA a lansat un grup operativ în 2021 pentru a investiga cauza sindromului Havana, după ce oamenii de știință de la Academiile Naționale de Științe, Inginerie și Medicină au identificat „energie de radiofrecvență (RF) direcționată, pulsată” ca fiind cea mai probabilă cauză a stării misterioase.

Burns a concluzionat: „Vom continua să fim atenți la orice risc pentru sănătatea și bunăstarea ofițerilor agenției, pentru a asigura accesul la îngrijire și pentru a oferi ofițerilor compasiunea și respectul pe care le merită”.

Un personaj interesant, de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico, cu care am păstrat legătura, m-a lămurit despre ce este vorba cu sindromul Havana. Studiul recent publicat spune clar că nu este vorba despre un atac străin. Prin urmare logică este ”friedly fire” radiații produse prin interferența dferitelor siteme de protecție a ambsadei SUA, prima dată din Havana, la puțin timp după ce se instalase un sistem de ecranizare și bruiaj revoluționar. Unii oameni sunt mai sensibili și fac sindromul Havana, alții, majoritatea, nu. Este o boală profesională, deci, iar guvernul este bun de plată. Ei bine, asta nu vrea guvernul să recunoască, iar bolnavii de sindrom Havana au căzut în plasă!

Dar iată ce doream să vă spun.

”Bright Side”, în urma unui sondaj, susține că sunt două categorii de oameni pe Pământ: cei care dorm cu ciorapi și cei fără. Mai vă amintiți de pilda cu Nastratin Hogea, nu, cu cele două categorii de oameni? Unii spun că le este imposibil să doarmă fără ciorapi, le este frig și dacă își scot ciorapii, pe la mijlocul nopții sar din pat cu frisoane, căutându-și ciorapii preferați. Pentru că lucrurile nu sunt simple. Mulți dintre cei care se culcă punându-și ciorapi au o preferință, de exemplu ”ciorăpeii de lână roșie croșetați de bunica”. Ceilalți spun că în ruptul capului nu se pot culca cu ciorapii în picioare, le dau o senzație de căldură excesiva, transpiră și se simt inconfortabil.

Ați putea crede că este ceva dobândit, că este o obișnuință stabilită în copilărie, sau odată cu anumite experiențe, dar se pare că nu este așa. Psihologii spun că acest simplu amănunt, dacă dormi cu ciorapi, sau fără, spune despre personalitatea ta mult mai multe lucruri decât crezi. Am gasit interesant articolul, așa că am făcut și eu propriile cercetări.

Purtătorii de ciorapi. Dacă te culci cu ciorapi, probabil că ești sensibil la frig. Normal, ce platitudine! Da, dar acest lucru este legat de întreaga ta structură fizică, de grosimea pielii, și de procesele de asimilare, de rata metabolică. Persoanele cu un metabolism lent și cu o circulație proastă a sângelui sunt mai sensibile la frig. Totuși, două persoane cu aceleași date anatomice și fiziologice pot percepe diferit temperatura exterioară și deci senzația de frig. Este vorbe de percepția subiectivă a spațiului și a temperaturii. Purtătorii de ciorapi au în subconștient dorința de a se proteja. Dacă ești unul dintre ei, recunoaște, nu-i așa că îți plac locurile și lucrurile drăguțe și liniștitoare și să stabilești relații cordiale? Ești o persoană sensibilă și îți oferi spațiul propriu cu generozitate, îmbrățișările și pupăturile fiind unul dintre modurile tale de exteriorizare. Purtătorii de ciorapi ar trebui să fie nativii născuți în zodiile, mai mult, din elementele apă și pământ.

Cei care nu au ciorapi. Unii, cam jumătate din sondaj, nici nu se gândesc să poarte ciorapi când se culcă. Însăși ideea li se pare lipsită de sens. Aceștia au un metabolism rapid, o foarte bună circulație a sângelui și o piele mai groasă. Au o predispoziție biologică să genereze și să păstrze căldura, așa că nu au nevoie de ciorapi care să le protejeze picioarele de frig. Dar este mai mult decât atât. Fiind mai puțin sensibil la frig, arată modul cum interacționezi cu alte persoane. Ești o persoană foarte independentă, care prețuiești mult spațiul tău personal și interacționezi numai cânt tu hotărăști așa. Nu îți plac deloc cei cre ”ți se bagă în suflet”. Într-o relație, mai devreme sau mai târziu, devii protector, ești cinstit și sincer, cu toate că uneori ești dificil, greu de mulțumit, ai standarde înalte. Dar, niciun efort nu este prea mare pentru tine ca să ajuți pe cei la care ții. Cei care dorm în picioarele goale ar trebui să fie majoritar din zodiile din elementele foc și aer.

Până la urmă, cu ciorapi, sau fără, important este să ai un somn odihnitor cu vise plăcute!

Probabil că o să mă întrebați, dom’ profesor, cu ciorapi, sau fără?

Fără ciorapi, nu m-am învelit niciodată cu nimic, nicio pătură sau pilotă, în tinerețe nici nu purtam pijama, dar era mereu cineva care să-mi țină de cald. Acum, în pustnicia mea, sunt trei cățelușe: Miki, Meme și Mitza-Bitza Lupe de Grande, dar tot transpir de schimb perna în timpul nopții. Celelate patru cățelușe, Momo, Brenada, Brody și Urechița nu mai încap în pat așa că se culcă pe lângă pat, sau în pătucurile lor, au destule. Mă încalț mereu cu câte una, pe post de papuci, când mă duc, ca boierul cu prostată și diabet, o dată, sau de două ori, pe noapte, la baie. Nu protestează, s-au obișnuit și sunt adormite. Cred că diabetul mi-a dat o nesimțire la frig. Dacă îmi dădea și față de toți și toate, un fel de instant Nirvana, cred că ar fi fost cu totul altceva.

Așa că, fără ciorapi fiind, am marea speranță că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 martie 2023

BERBEC O zi care îţi pare interminabilă! Ai probleme. Conjunctura îţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti pot să clarifice situaţia. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, în familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, încearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului.

TAUR Este joi şi mijlocul săptămânii, aşa că ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de politeţe şi bunăvoinţă! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

GEMENI Ţi se acordă încredere şi credit, parcă ai aripi, dar trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei din jurul tău. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.

RAC Domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig – protejează-ţi în special mâinile!

LEU E posibil să fii foarte solicitat azi, atât pe plan profesional cât şi de cei apropiaţi, familie, prieteni. Orice rău spre bine, azi descoperi unele lucruri despre persoane din jurul tău! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la sistemul circulatoriu periferic.

FECIOARĂ Cu toate că ziua se anunţa dificilă, ai unele surprize agreabile. Aspectele bune sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente negative! Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

BALANŢĂ Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este joi, ia-o încet, ai o săptămână densă, până acum. Nu te grăbi inutil, fii atent şi aşa poţi evita greşelile! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividende, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie.

SCORPION Nu te implica în nimic important! Eşti suficient de tensionat şi de nervos. Astăzi trebuie să te relaxezi. Poţi fugi prin parc, masaj, sală, elimină principiile toxice dăruite ţie de sistem! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

SĂGETĂTOR Tăcerea este un jocker, pe care-l joloseşti de multe ori, ca să ţii problemele şi necazurile la distanţă. Circumstanţele te obligă la o luare de atitudine imediată, dar tu taci! Bine faci! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct!

CAPRICORN Astăzi vrei să te împaci cu toată lumea, să salvezi toţi căţeii şi pisoii rătăciţi, să rezolvi problema încălzirii globale şi să aduci pacea în lume. Ai o mulţime de ţeluri nobile şi frumoase! Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa, sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt… cam puţini!

VĂRSĂTOR Ai abilităţi, calităţi şi atuuri! Trebuie doar, să le foloseşti la momentul şi locul potrivit. Astăzi, de exemplu, una din pasiunile tale, un hobby, te ajută mult în rezolvarea unei situaţii! O pierdere, sau rătăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie, normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână!

PEŞTI Chiar de astăzi evită izbucnirile şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi ! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia, sau cu o prietena la plimbare?