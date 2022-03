HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 2 martie 2022. Vă mai recomand un film, este pe Netflix

2 martie

Pe 2 martie s-au născut Sam Houston, John Irving, Bedrich Smetana, Jennifer Jones, Mihail Gorbaciov, Karen Carpenter, Slava Zaiţev, Emilia Popescu, Petre Ghelmez.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Teodat, Isihie și Nestor.

Pe 2 martie, în ”Kalendar” este a doua babă! Pe nume Teodora, Barbura sau Sofia. Cine îşi alege această babă şi i se adevereşte, adică este o zi frumoasă, o să fie mai înţelept tot anul, cel puţin aşa spune legenda culeasă de Th. Speranția!

O notă specială pentru Mihail Sergheevici Gorbaciov, care astăzi împlineşte 91 de ani! Să-i spunem La mulţi ani! Aşa este civilizat şi politicos. Am scris despre domnia sa în https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-eternul-ratat-mihail-sergheevici-gorbaciov.html , și am reluat în https://evz.ro/horoscop-mihail-sergheevici.html . Nu mai pomenesc despre un personaj care nu îmi face nicio plăcere. Avem destule motive de disconfort psihic și tragedii cât vezi cu ochii.

Bunul Dumnezeu îl ține pe Gorbaciov în viață ca să regrete, să vadă cât a greșit și cum a nenorocit o lume întreagă! O parte din vina războiului fratricid dintre Rusia și Ucraina o poartă și el.

„Evenimentul Zilei” din 2 martie 1949, ora 15:32, fusul orar coasta de est, SUA – s-a terminat primul zbor fără escală al unui avion în jurul lumii! El a fost executat de căpitanul USAF James Gallagher şi de echipajul său compus din 13 specialişti de înaltă calificare. Zborul a durat 78 de ore şi 54 minute, iar avionul, botezat „Lucky Lady”, un Boening B-50, „superfortăreaţă” a trebuit realimentat în aer cu kerosen de patru ori. Ocolul Pământului în doar 80 de ore, nu în 80 de zile, cum spera francezul cu multă imaginație, Jules Verne!

2 martie 1988 – o informaţie din ”Jenminjibao”, din China, pretindea că un muncitor de 20 de ani de la centrala termoelectrică din Xinjiang provoacă descărcări electrice ale propriului corp suficient de puternice ca să doboare orice persoană. Ziarul chinez se întreaba dacă, în cazul în care tânărul se însoară, soţia trebuie „legată la pământ”?

Dragii mei, am înregistrat cererile domniilor voastre de a mă ocupa un pic de știință și tehnologie. Unii mă felicită că ”nu am pus botul” la minciunile cu războiul. Este o situație nefericită care mă îngrijorează foarte mult. Singura mea sursă din Kiev este Anatoli. Dar el stă mai mult în pivniță, cu familia și prietenii și după multele sticle goale de Koblevo, din decor, înțeleg că rezistă cu eroism. Când o să am informații corecte, adevărate, o să vă fac păratși și pe domniile voastre.

Am primit de la Radio Canada, partea francofonă, sub semnătura lui Renaud Manuguerra-Gagné, un articol interesant. Creșterea explozivă a populației Terrei și lungirea perioadei medii de viață, se datoresc, fără îndoială, antibioticelor, începând de la jumătatea secolului trecut. Penicilina, primul antibiotic, a salvat milioane de vieți. Apoi s-a constata, cu surpriză, că antibioticul nu mai era eficient. S-au dezvoltat antibioticele de sinteză, din ce în ce mai complicate. Dar, acum 30 de ani s-a ajuns la o limită! Dacă aveai nenorocul să fii infectat de un microb rezistent la antibiotice, tot ceea ce mai aveai de făcut era să-ți chemi notarul pentru testament. Sigur, s-au folosit anticile sulfamide, au dat rezultate, microbii se așteptau să fie atacți de tancuri Abrams și, când colo, au primit în cap un bolovan de catapultă! Sulfamidele și steroizii aveau efect, dar nu întotdeauna!

De fapt, umanitatea crease niște arme formidabile, microbii rezistenți la antibiotice, prin selecție dirijată, în special Pseudomonas aeruginosa și Staphylococcus aureus. Ei sunt vinovați de majoritatea complicațiilor respiratorii, unele cu sfârșit letal, din spitale. Marea majoritate a spitalelor, dacă nu TOATE, sunt infectate. Cu cele două tulpini menționate, Pi-oceanic sau cu altceva rezistent la antibiotice.

Trebuie să înțelegeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, singura soluție în aceste cazuri, este distrugerea spitalului cu aruncătoarele de flăcări. De aceea domnește omerta, conjurația tăcerii, medicii nu au ce să facă!

În articolul primit de la Radio Canada domnea o notă de optimism. În luna ianuarie 2022 cercetătorii au raportat terminarea studiului la un nou tip de antibiotic, revoluționar, după 35 de ani de cercetări febrile.

Noua moleculă, denumită platensimicină, inhibă formarea unor acizi grași, indispensabili formării membranei plasmice a bacteriei. În anul care a trecut noul antibiotic și-a demonstart eficacitatea contra multor bacterii rezistente la vechile antibiotice. Este la stadiul de testare pe cobai, săracii șorecuți albi, mi-e tare milă de ei, dar sper să supraviețuiască toți, se pare că platensimicina este formidabilă. Cercetătorii speră ca la sfârșitul anului să înceapă experiențele pe umani voluntari. Și, da, atacă și covideala.

Între timp s-a mai făcut o descoperire valoroasă. O specie pe cale de extincție, marele dragon din insula Komodo, poate fi răspunsul în lupta contra bacteriilor infecțioase. Dragonul din insula indoneziană, Varanus komodoensis, este cea mai mare șopârlă carnivoră de pe Terra, putând atinge și trei metri lungime și o greutate de 100 de kilograme. Se spune că are mușcătura veninoasă, dar nu este adevărat, în gura lui se găsesc o mulțime de bacterii periculoase care provoacă infecții grave. Dar, de ce nu se îmbolnăvește și dragonul, s-au întrebat savanții.

Raspunsul este în sângele dragonului de Komodo. Reptila are un sistem imunitar perfect, care i-a asigurat supraviețuirea de-a lungul erelor. Mai mult, în sângele șopârlei există un mare număr și o mare varietate de peptide antimicrobiene. Cercetătorii au izolat din sângele reptilei nu mai puțin de cincizeci și două de molecule antimicrobiene, până astăzi necunoscute. Două dintre aceste molecule sunt foarte promițătoare în lupta contra Covid-19, se pare, găsirea vaccinului perfect. Dar de la cercetare la distribuția către populație trec mulți ani de zile. Din fericire, sau din nefericire? Unii oameni de știință spun că ar fi cazul ca multe verificări să fie simulări complexe pe computer. Așa s-ar câștiga ani de zile și s-ar salva multe vieți umane și de șoricei albi, celor cărora le plâng eu de milă.

Se crede că aceste molecule pot fi destul de ușor replicate în laborator, pentru că nu sunt complexe. După cum spunea Michael Crichton: “natura găsește întotdeauna o cale”. Și, se pare, că este cea mai simplă!

În anii copilăriei mele se vorbea mult de o știință nouă: bionica, știința care studia natura și îi folosea patentele. Nu am mai auzit de ea, dar cercetătorii care vor obține antibiotice din sângele dragonului de Komodo, fac, fără îndoială, bionică!

Nu știu de ce, dar am poftă de muzică bună, românească, așa că o să iau husa de pe vechiul meu pick-up Tesla și o să pun un vinil ”Electrecord” cu Maria Tănase. Nimic nu se compară cu muzica reprodusă de pe vinil, digitalizarea a omorât sufletul muzicii.

A nins în Prahova submontană, s-au depus cam două degete de zăpadă spre bucuria cățelușelor mele care mereu cer să iasă afară, la joacă. Zăpada mieilor.

Vă mai recomand un film, este pe Netflix. ”The Young Ones” un musical frumos din anul 1961, remasterizat și în culori. Cu Cliff Richard, varianta britanică a lui Elvis Presley. Uitați-vă la el și o să înțelegeți de ce îl recomand în vremurile astea.

Mai am ceva treburi. Treburi de pustnic, dar mereu pregătit, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 martie 2022

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior, de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremuri nesigure şi perspective sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului.

TAUR O veste primită dimineaţa pare că te avantajează! Fiind vorba despre nişte probleme personale, de familie, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. Nimic financiar, nimic speculativ – poate unde banii sunt din ce în ce mai rari. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol, care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

GEMENI Conjunctura indică un plan sentimental mai dificil, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului, din cauza superficialitităţii tale. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau

RAC Nu sări peste etape, astăzi fii organizat, calm şi disciplinat. Luna, patroana ta, te face să găseşti echilibrul corect dintre acţiune şi odihnă, să dai dovadă de cumpătare şi abilitate. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! În Nord încă mai este frig – protejează-ţi in special mâinile.

LEU Ca să-ţi impui punctul de vedere trebuie să vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Astăzi limitează-te la activităţile obişnuite! Leii şi Leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la sistemul circulatoriu periferic.

FECIOARĂ Nu exagera inutil cu caracteristica ta principală zodiacală, cu analiza detaliilor! Astăzi trebuie să ai un orizont larg de vedere, anvergură, ca să beneficiezi de o oportunitate favorabilă. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

BALANŢĂ Ai idei bune, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, dar unele pot fi prea revoluționare, chiar ciudate, atenție! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung.

SCORPION Cine crede ca are mereu timp, acela se înşeală! Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu, daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, îndrăzneşte! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

SĂGETĂTOR Activitatea ta pare mai uşoară decât de obicei, arată conjunctura. Neliniştile şi incertitudinile par că se risipesc, ai o direcție valabilă, trebuie să faci încă un efort ca să finalizezi! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct!

CAPRICORN Astăzi eşti în faţa unor noi probleme, mai ales de adaptare într-un nou format. Ai nevoie de o seară relaxantă ca să-ţi aduni gândurile. Întrebările care te frământă nu au încă răspuns! Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi NU te deplasa după căderea întunericului. Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa şi cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea pare bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt… cam puţini, sincer!

VĂRSĂTOR Eşti între trecut şi viitor! Închide cu hotărâre un capitol, o etapă, din viaţa ta şi nu uita că ambiţia e principala ta sursă de energie. Îndrăzneşte, pentru că norocul ajută pe curajoşi! O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil, prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână!

PEŞTI Activitatea ta, munca, profesia, influenţează prea mult viaţa ta personală, constaţi acest lucru, cu neplăcere. Dar, trebuie să ai mai mult timp liber, nu te-ai angajat la o firmă-internat! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi ! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află, aşa că mai bine mergi să te confesezi la un radio local.