HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 19-20 martie 2022. Războiul trebuie să se termine până la Sf.Paști

19,20 martie

Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian. Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Topârceanu, Theodor Aman.

Duminică, 20 martie 2022, la ora locală 17:33:23, Soarele trece în mod convențional din zodia Peștilor în cea a Berbecului. Începe primăvara. Este Anul Nou pentru multe popoare, pentru iranieni, de exemplu. În antichitate și pe tărâmurile noastre, calendarul adus de romani, calendarul iulian, care începea cu luna martie, echinocțiul de primăvară.

Începe anul astrologic, cel de al 7530-lea, sub patronajul, după Nostradamus, a lui Marte. Se țin banchetele masonice, duminică, după ora 17.

O să revin, cu amănunte, asupra particularităților acestui an al lui Marte, dar se vede cu ochiul liber.

John Brandon este o minte foarte ascuțită de la ”War and Peace Institute”, Washington, D.C. A scris o serie de articole, considerate excepționale, pe un site dedicat militarilor, sub titlul ”Apocalipsa după John”, adică după el însuși. Fiind weekend, am selectat pentru domniile voastre câteva dintre opiniile cercetătorului specializat în domeniul futurologiei militare, aici și acum, ”Armele bogaților, armele săracilor”. Iată:

Prin evul mediu timpuriu şi întîmplător, imaginaţia unui meseriaş dublată de experienţa luptelor au creat, prin Elveţia sau Franţa de astăzi, o armă redutabilă: arbaleta. Eleganta şi puternica armă permitea unui ţopîrlan nespălat să străpungă, prin platoşa veneţiană, un nobil cavaler. Şi aceasta de la două aruncături de piatră. Ce vremuri, nobile paladin, unde o să ajungem ?! Şi aşa, puternicii vremii i-au sărăcit pe săraci şi mai mult ca să nu aibă resurse şi unelte ca să-şi facă arbalete.

Au trecut poate mai mult de o mie de ani, dar puterile militare ale secolului XXI se comportă la fel ca nobilii Evului Mediu. Limitează accesul celorlalte ţări la tehnologiile de vîrf pretextând că ţinerea celorlalţi în mizerie se face în numele unui ideal superior. Această ideologie politică şi militară se numeşte “rogue states”. Premiza este existenţa unui stat, sau a mai multor state care nu respectă regulile jocului şi îşi bazează existenţa pe violenţă şi arbitrar. Daesh, ISIS sau cum vreți să-i spuneți, Califatul, este, sau a fost, o ilustrare a acestei teorii. Statul bandit sau rebel dispune de o forţă armată foarte performantă constituită adesea din mercenari. “Fenomenul, notează sociologul francez Michel Klein, este în curs de a lua o dimensiune îngrijorătoare”. Este de văzut dacă acest fenomen al statului rebel atrage disoluţia propriului stat şi sucombarea într-o serie de războaie civile sau răfuieli între bande, sau din contră, apare un intrus, un stat puternic, pretendent la puterea regională, care pune sub semnul întrebării poziţia liderilor actuali.

În orice caz viitorul imediat şi îndepărtat este al armatei de profesionişti. Numai o forţă antrenată, eficace şi performantă poate opune o replică adecvată unor rogue states. O armată de profesionişti costă mai puţin şi este mult mai eficientă.

Dar care sunt armele viitoarei Apocalipse? Ţările bogate, industrializate, au mai multe direcţii de dezvoltare: armele radiante, scuturile colective energetice şi războiul informatic. Armele radiante sau raza morţii au făcut deliciul mai multor cărţi şi filme de SF. Să ne amintim numai de clasicul roman „Războiul Lumilor” al lui H.G. Wells : „În cîteva clipe, pe cîmp nu se mai afla, după cît putuse să vadă soldatul, nici o fiinţă vie, şi ardeau toate tufişurile şi copacii care nu se transformaseră mai dinainte în schelete carbonizate. Cavaleriştii se aflau pe drum, dincolo de curbura terenului, şi el n-a putut să vadă ce li se întîmplase. A auzit puştile pocnind cîtva timp, pînă se liniştiră. La început colosul cruţă gara din Woking şi grupul de case din jurul ei; apoi, într-o clipă raza arzătoare fu îndreptată asupra lor şi oraşul deveni un morman de ruine în flăcări. Atunci monstrul stinse raza arzătoare şi, întorcînd spatele artileristului, se îndreptă către pădurile fumegînde de pini, care adăposteau cel de al treilea cilindru.” Ei bine, raza arzătoare există şi are indicativul militar HLAPB, adică heavy laser and plasma beam. Într-o variantă sofisticată echipează seria de sateliţi implicaţi în „Star Wars”, adică iniţiativa de apărare strategică.

Deocamdată, raza morţii, în serie terestră standard, se pare că este produsă de o armă care cîntăreşte 55 de tone şi costă 180 milioane de dolari. Varianta terestră este eficientă împotriva blindatelor sau a fortificaţiilor doar sub cinci sute de metri, spre nemulţumirea militarilor. Evident, trebuie îmbunătățită. Deoarece costă aşa de mult, contabilii Pentagonului au pus raza arzătoare pe lista de aşteptare. Tot pe lista de aşteptare este şi scutul colectiv deflector energetic.

Această armă defensivă este un cîmp electromagnetic produs după modelul la scară planetară a brîielor de radiaţie ale Pământului cunoscute sub denumirea de centurile Van Allen. Aceste centuri de radiaţii conţin, prinse într-o capcană electromagnetică, particule atomice și subatomice, cu o energie extrem de mare. Orice rachetă care încearcă să treacă prin centurile Van Allen îşi poate distruge aparatura electronică – în orice caz se încălzeşte apreciabil. SUA, Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană au capacitatea de a produce scuturi energetice de un milion de ori mai puternice decît centurile de radiaţii ale Terei. Aceasta conferă o apărare eficientă împotriva rachetelor balistice purtătoare de încărcături convenţionale sau atomice. Din nou proiectul este posibil, dar este mult prea scump: se estimează că costă 18 milioane de dolari pentru kilometrul pătrat şi ora de scut energetic. Dacă ar fi să protejeze toată suprafaţa SUA, cîmpul deflector ar costa, în prezent, pentru o zi, bugetul Statelor Unite pe cinci de ani. Este evident că și scutul deflector trebuie perfecționat, simplificat, optimizat energetic și economic. Dar… se pare că există!

Războiul informatic este şi mai de domeniul SF. Specialiştii admit faptul că războiul secolului XXI va avea o componentă informatică mai mult decît consistentă. Mai toate calculatoarele personale din lume sunt dotate cu procesoare americane, sau chinezeşti. Nu este imposibi ca aceste procesoare să fie executate astfel încît să răspundă unei comenzi date prin unde radio şi să blocheze calculatorul respectiv, sau să ruleze un program predeterminat; aceasta în cazul în care sistemele respective s-ar afla în posesia unui stat inamic. De asemenea se poate prin Internet, sau prin activarea unei componente hardware, declanşa un virus informatic, care să anihileze sau să deregleze PC-urile armatei adverse. Mai mult, de la înălţimea olimpiană a sateliţilor de comunicaţii, sau chiar dintr-un banal avion stratosferic se pot emite imagini şi sunete care să înlocuiască programele pe calculatoare sau obişnuitele rubrici ale televiziunii statului vizat.

Cît despre mesajele subliminale acestea sunt atît de folosite, încît psihicul uman pare că nu mai reacţionează. În ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor, în prezent se poate citi la mare distanţă documente elaborate sau stocate pe un PC, interceptînd undele radio emise de capul de lectură al hard disk-ului, de monitor, sau de tastatură. Pe de altă parte performanţele sateliţilor spioni au atins o acurateţe şi claritate greu de imaginat. „Astăzi, în ianuarie 2022, pot să aflu ce marcă de ţigare fumează un pescar aflat sub podul Operei din Sydney; aceasta, aflîndu-mă în faţa unui monitor la Langley” – a declarat un fost ofiţer de informaţii al CIA, în ”Ozy”. Problema celor de la Langley este că văd totul, dar înțeleg destul de puțin, spun ironic unii politicieni republicani.

Ţările sărace și ”rogue state” ameninţă cu armele de distrugere în masă – chimice şi biologice.

Arma chimică a fost inventată de germani şi folosită cu succes pentru prima dată în anul 1917 în cursul bătăliei de la Ypres, în Belgia. Această armă este imprecisă şi la cheremul curenţilor de aer. În bătălia amintită au pierit şi cîţiva nemţi, victime ale propriilor chimişti, pentru că, la un moment dat, vîntul a bătut dinspre tranşeele francezilor. Nu este mare filozofie să faci gaze de luptă. În general compuşii chimici ţin de domeniul agroalimentar sau de cel farmaceutic obişnuit. Cum arată, de altfel, Guy Penne, raportorul comisiei senatoriale franceze pentru afaceri externe şi apărare : „În această proliferare accelerată factorul Nord-Sud joacă un rol important. Posibilitatea dublei utilizări, civile şi militare, a numeroşilor compuşi ai armelor chimice constituie un element major al răspîndirii acestor arme şi o dificultate foarte mare în a cunoaşte cu certitudine aria răspîndirii reale şi riscurile respective.”

Această proliferare a armelor chimice nu este numai în sfera armatelor guvernamentale, ci, din nefericire, atinge tot mai mult sfera terorismului. Să ne amintim de atacul cu gaz sarin dintr-un metrou în Tokyo, în anul 1995. Războiul pe față, sau ocult sau subteran dus teroriști, de diferite facţiuni, ostile oricăror influenţe exterioare, animate sau poluate de diferite ideologii, religii, secte, grupuri etnice sau mafiote este compatibil cu utilizarea bombelor cu ceas, sau a gazelor de luptă.

Dacă arma chimică pare la îndemăna oricui, nu acelaşi lucru se întîmplă cu arma biologică. Zvonurile spun că s-au produs arme biologice atît de precise, selective şi performante că, de exeplu, un virus mutant al gripei malteze poate ataca numai bărbaţii între 35 şi 60 de ani, cu ochi căprui, cu o greutate sub 80 de kilograme şi avînd grupa sanguină AB. La începutul anilor 60’ numai cinci ţări deţineau arme biologice. În anul 2022 sunt 27 de ţări care au în arsenalele lor microbi dresaţi. Să fi făcut parte și covideala din rândul virusurilor dresate? Doar a dat dovadă de o mare selectivitate în ceea ce privește alegerea victimelor.

Cu toate că în anul 1993 s-a semnat, de mai toate statele, Convenţia internaţională prin care se interzicea producerea, folosirea şi exportul armelor chimice şi biologice – pericolul nu este deloc minor.

Armele se pot interzice, dar nu se pot ”dezinventa”. Aici intervine responsabilitatea şi etica omului de ştiinţă care a inventat bomba atomică, armele biologice şi chimice, ingineria genetică, transplanturile, clonarea, experienţele pe subiecţi umani neanunţaţi, etc.

Dar aceasta este din altă poveste. Să ne punem toate speranţele în contabili – poate vor decreta că este prea scump un război mondial, în viitor, prea scump să fim iresponsabili!

Am citat din John Brandon pentru că iată, războiul a început în Europa, pentru unii brusc și pe neșteptate. Dar ”războiul trebuie să se termine până la Sf. Paști”. Zvonurile spun că ordinul vine chiar de la Sfântul Scaun, nu de la cine știe ce aiurit care are un birou oval. Un război hibrid și asimetric, care schimbă multe din perceptele doctrinei militare. Probabil că Papa Francisc se teme de internaționalizarea conflictului. Deja prietenul meu Miełtzy îmi spune că polonezii pregătesc o forță de ”menținere a pacii în Ucraina”. Peste tot în lume sunt birouri discrete de recrutat mercenari pentru Ucraina. O să revin asupra subiectului. În orice caz văzând ce război sângeros se poartă între două nații surori mă felicit că a existat întotdeauana o stare de conflict între slavi. Dacă ar fi fost uniți, de mult cucereau toată Europa.

Este un weekend sărbătoresc, este echinocțiul de primăvară, Anul Nou în multe părți de lume. Natura este în marș, lumina a egalat întunericul și în curând va triumfa. Soarele este ascendent, trecând linia imaginară a ecuatorului celest. Banchete masonice și ale inițiaților care cunosc mai mult decât se va lăsa vreodată să se bănuiască. A lor este cunoașterea, a lor este lumea și viitorul, dar, pentru toți, în sacru, sau în profan, jurați, sau civili, pentru toți mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19, 20 martie 2022

BERBEC În acest weekend nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie, pentru o decizie importantă. Şi stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă soluţia îţi este favorabilă. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică! Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie!

TAUR Gânduri de primăvară te bântuie în weekend. Dar, ceva te obsedează şi te împiedică să ai linişte. Adună-te, concentrează-te, relaxează-te şi lasă ideile fixe, trebuie să te relaxezi. Sâmbătă, cu o conjunctură complexă, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

GEMENI Eşti pe cale să culegi roadele unui aranjament pe care l-ai plănuit de mult. Numai că în acest weekend nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai dai dovadă de isteţime şi elocvenţă. Gemenii au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii, vremea pare a fi frumoasă. Mercur, planeta ta guvernantă, face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”.

RAC Cauţi în toate direcţiile, te concentrezi cât poţi, dar soluţia problemelor cu care te confrunţi este încă departe. Încearcă mereu, schimbă metoda, pentru că pierzi când nu mai încerci! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile de recreare, distracţiile, legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

LEU Crezi că cineva nu te evaluează corect şi ai dreptate. Motivul este invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. În weekend păstrează-ţi calmul. Nu ai nimic de pierdut, aşteaptă, pândeşte! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Dacă poţi, nu ezita, pleacă! Sâmbătă programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, sau o petrecere instant, vreun ”banchet masonic”.

FECIOARĂ Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la interpretări. Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt răbdarea şi discreţia! Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este este favorabilă.

BALANŢĂ Eşti tentat să cheltuieşti mai mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale trecatoare. Încearcă să găseşti catharsisul de care ai nevoie, poate puţină mişcare! Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION Sâmbătă descurajezi potenţialii ostili printr-un calm periculos şi un zâmbet veninos. Duminică, ai dreptate să fii gata de luptă, viaţa nu e un parc de distracţii, dar cred că exagerezi! Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil.

SĂGETĂTOR Toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţa lor, alţii prin absenţă, spune o vorbă din Orient. Încearcă, în weekend, să fii calm şi politicos. Sunt favorizate numai activităţile de rutină. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativi, sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii umane, sociale.

CAPRICORN Economia ta de weekend este mai mult păguboasă. Ceea ce câştigi prin tandreţe şi vorbe bune, pierzi mai mult din cauză că eşti zgârie-brânză! Comportă-te normal, fii cumpătat, nu zgârcit! Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu perfecționismul ca să nu vezi întregul, capcana. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Pe de alta parte vremea frumoasă te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te poți simţi foarte bine in compania lor!

VĂRSĂTOR Weekend favorabil lucrurilor importante. Sâmbăta incepe bine şi creezi optimism în jurul tau şi de aceea eşti bine primit. Duminică este o zi favorabila! Nu aborda, însă, nimic sentimental. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

PEŞTI Dacă e ziua ta în weekend, aniversarea îţi aduce nostalgii şi amintiri! Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar ca niciodată şi că nu-ţi arăţi vârsta. Tu simţi greutatea timpului. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme de relaţii umane, poate în familie. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gasește în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva. O plăcintă la cuptor?