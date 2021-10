HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  19 octombrie 2021.  Colin Powell: 13 principii de viață.

19 octombrie

Pe 19 octombrie s-au născut Auguste Lumiere, Alfred Dreyfus, John Lithgow, Miguel Angel Asturias, John Le Carre, Dumitru Almaş, Simion Mehedinţi

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Proroc Ioil, Uar, Cleopatra și Ioan de la Rila. Ultima zi a Lucinilor în ”Kalendar”, a lupilor.

Cu profundă tristețe am aflat de săvârșirea din această viață a lui Colin Powell, la vârsta de 84 de ani, din cauze legate de vaccinul Covid-19. Așa a spus un medic de la Walter Reed National Medical Center, la un post de radio local. Anunțul oficial a fost ”complicații legate de Covid-19”. Un conducător inspirat, un militar excepțional, un mare om de stat, un slujitor de marcă al SUA. A fost Secretar de Stat în cea mai dificilă perioadă de după WW2, 911, invazia din Iraq, etc

Așa cum, mai demult v-am dat cele 20 principii de viață ale lui Chuck Norris, am plăcerea să enumăr 13 principii de viață care l-au condus pe regretatul Colin Powell:

Nu este atât de rău pe cât crezi. Va arăta mai bine dimineața. Enervează-te, apoi treci peste asta. Evită să ai ego-ul atât de aproape de poziția ta socială, deoarece, atunci când poziția ta cade, ego-ul tău merge odată cu el. Se poate face! Fii pozitiv. Nu începe propozițiile cu ”nu”! Fii atent la ceea ce alegi. S-ar putea să obții ceea ce vrei, întotdeauna trebuie să faci o alegere bună. Nu lăsați faptele adverse să împiedice o decizie bună. Nu poți face alegerile altcuiva. Nu ar trebui să lăsați pe altcineva să vă facă alegerile domniilor voastre. Verificați lucrurile mici, care pot deveni probleme mari. Acționați creditul. ”Lista persoanelor de încredere” trebuie să cuprindă familia și prietenii. Rămâi calm, chiar dacă ești provocat. Fii bun, dar ferm. Ai o viziune. Fii exigent, nu lua de bun orice, numai pentru că îți place ție. Nu vă mărturisiți temerile, sau nerealizările, este patetic. Optimismul perpetuu este un multiplicator de forță psihică. Marile realizări au avut întotdeauna în centru un optimist.

Vedeți, domniile voastre, în cei 32 de ani de activitate diplomatică și de comerț exterior, viața m-a dus lângă personalități de marcă. Cu unele personaje importante am rămas prieten. Nu este nicio taină. Am o privire bună, de băiat cuminte, o atitudine pașnică, în care poți să ai încredere. Aveam și am o conversație plăcută, culturală și enciclopedică și nu le-am cerut niciodată, nimic. Niciodată bani, niciodată favoruri, Doamne, ferește! Niciodată nu i-am întrebat ceva despre munca lor, despre familia lor, despre planurile lor, sau despre altceva, dar găseam mereu subiecte comune. De exemplu cu regretatul Colin Powell, cu 13 ani mai mare decât mine, am găsit că aveam aceiași mare pasiune pentru muzica reggae și filmele Sci-Fi. Corespondența noastra, cu câteva excepții, s-a limitat la aceste subiecte. El mi-a trimis ultimul ”Dune” cu mențiunea sarcastică ”What a piece of shit!” Ca întotdeauna, a avut dreptate!

Sunt foarte curios de cum o să reacționeze partida vaccinării cu orice preț și Big Pharma la cazul Colin Powell. Să vedem dacă mai sunt profesioniști în manipularea maselor, că de bătăușii ăștia de tip Caragiale era să mor de râs. O să-i coste ceva să țină silenzio stampa!

Să vedem ce o să mai aducă pisica mâine, mă tem că încet-încet rămân chiar singur, chiar dacă mâine este în definitiv o altă zi!