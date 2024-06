Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor 19 iunie 2024. Chirurgul general al SUA avertizează







19 iunie

Pe 19 iunie s-au născut Kathleen Turner, Paula Abdul, Salman Rushdie, Blaise Pascal, Louis Jourdan, George Călinescu, Irina Petrescu, Malvina Urşianu, Constantin Ţoiu.

În calendarul fix creştin-ortodox este Sf. Paisie cel Mare şi Sf. Apostol Iuda, ruda, fratele Domnului, susţinătorul unuia dintre pilonii Pământului (poate, Atlas?). Românii lucrează numai pe mâncare şi băutură (clacă), ca să fie feriţi de: potoape, grindină, surpături ale pământului, lovituri, bube, lupi, boale diavoleşti, dar mai ales Iuda e rău de cutremure (Th.Speranţia). Un reper foarte vechi, probabil de dinainte de daci.

Caracterul malefic a zilei a fost dat prin confuzia de nume cu celălat Iuda, Iuda Samarineanul, Iscariotul, arhetipul trădătorului.

„Zi diavolească” se spune în popor. Fără îndoială, catalogare preluată de la preoţii creştini. Desconsiderarea perioadei dinaintea creştinismului a adus deservicii imposibil de evaluat Europei, spunea marele istoric şi teolog, Gustav Adolf von Harnack. „Practic, s-a recurs la o secţionare a rădăcinilor europene la nivelul secolului al IV-lea” spune savantul.

Probabil, şi aici se speculează din plin, era vorba de începutul serbărilor solstiţiului de vară. Cea mai importantă sărbătoare europeană de peste an. Culturile vechi europene, civilizaţia europeană, s-a născut în Sud, Grecia, Roma, iar mitologiile respective erau solare. Soarele a fost adorat în tot bazinul Mării Mediterane, locul comun al dezvoltării Civilizaţiei Europene.

Mitologia Nordului cu îngheţul final şi Amurgul Zeilor atât de dragi lui Hanns Hörbiger şi naziştilor, a fost partea negativă, polaritatea cealaltă a mitului solar şi de aceea de nelipsit, pentru că polul Sud nu poate exista fără polul Nord, pozitivul fără negativ, lumina fără întuneric!

Se pare că aceste sărbători solare durau mai multe zile, cu punctul culminant răsăritul Soarelui în ziua solstiţiului de vară. Se crede, fără vreo dovadă istorică, că ziua de 19 iunie era dedicată forţelor telurice, zeilor subpământeni. De aici concluzia populară că „Sf. Iuda este rău de cutremure”!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, chirurgul general al SUA, vice-amiralul Vivek Murthy, a susținut că companiile de social media ar trebui să aibă obligația de a afișa avertismente de sănătate mintală cu privire la utilizarea platformelor lor.

Murthy a argumentat într-un articol de opinie pentru New York Times că platformele au fost deosebit de dăunătoare pentru tinerii americani și, probabil, pentru tinerii din lumea întreagă. Oficialul a tras pentru prima dată un semnal de alarmă cu privire la rețelele sociale anul trecut, când a cerut Congresului să adopte politici care să împiedice adolescenții să fie expuși la conținut extrem de violent și sexual prin intermediul algoritmilor.

„Este timpul să se solicite eticheta de avertizare a unui chirurg general pe platformele de socializare, care să afirme că rețelele sociale sunt asociate cu vătămări semnificative asupra sănătății mintale pentru adolescenți. Eticheta de avertizare a unui chirurg general, care necesită acțiunea Congresului, ar reaminti în mod regulat părinților și adolescenților că rețelele sociale sunt periculoase”, a scris Murthy.

„Dovezile din studiile despre tutun arată că etichetele de avertizare pot crește gradul de conștientizare și pot schimba comportamentul. Când au fost întrebați dacă un avertisment din partea chirurgului general i-ar determina să limiteze sau să monitorizeze utilizarea rețelelor sociale de către copiii lor, 76% dintre oameni dintr-un sondaj recent efectuat de părinți latino au spus da”, a adăugat el.

Legislația Congresului ar trebui să îi protejeze pe tineri de hărțuirea, abuzul și exploatarea online și de expunerea la violență extremă și conținut sexual care apare prea des în fluxurile bazate pe algoritmi. Măsurile ar trebui să împiedice platformele să colecteze date sensibile de la copii și ar trebui să restricționeze utilizarea. de funcții precum notificările push, redarea automată și derularea infinită, care cauzează creierului în dezvoltare și contribuie la utilizarea excesivă”, a continuat el. Murthy a continuat argumentând că companiile de social media ar trebui să fie obligate să predea toate datele lor privind efectele asupra sănătății ale platformelor lor unor oameni de știință independenți.

Criza de sănătate mintală în rândul tinerilor este o urgență – iar rețelele sociale au apărut ca o contribuție controversată. Adolescenții care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele de socializare se confruntă cu un risc dublu de apariție a simptomelor de anxietate și depresie, iar utilizarea zilnică medie în acest grup de vârstă, în vara anului 2023, era de 4,8 ore. În plus, aproape jumătate dintre adolescenți spun că rețelele sociale îi fac să se simtă mai rău cu privire la corpul lor.

Murthy a clarificat că un avertisment pe rețelele de socializare nu ar fi suficient pentru a proteja tinerii. Legislația ar fi necesară atât la nivel federal, cât și la nivel statal.

Este ziua când o pomenim pe deosebita Malvina Urșianu. Am întâlnit-o o singură dată, parcă în anul 1968, în biroul tatălui meu, care era în Comitetul de Cultură și Artă, la Casa Scânteii, conducea muzeele. Tata era executiv la Consiliul Muzeelor și interimar la Consiliul Cinematografiei. Nu știu ce vorbiseră mai înainte, dar tata și-a aranjat cravata, și-a netezit părul dat pe spate și a plecat la șef, la Pompiliu Macovei. A lipsit mult, cam o oră. Malvina m-a ținut de vorbă, despre filme. A fost uimită de câte știam, chiar tehnică cinematografică.

Tata a venit înapoi după o oră, cu un zâmbet pe față și cu ochii luminoși, așa era el. ”Malvina, nu avea grijă, s-a rezolvat, vezi de treaba ta, să faci filme frumoase!” Cred că tata i-a pus atunci o ”pilă” că la pile egale, meritul contează! Și Malvina Urșianu a făcut filme! Zece filme. Toate, de autor, adică ea era și scenarist și regizor. Unic la noi și poate și în lume, nu știu exact. Filmele ei au ceva complex, deosebit, elitist, je ne sais quoi, semnătura ei personală. Sigur că în seara asta o să revăd ”Serata” un film din anul 1971, îmi place foarte mult, mai ales pentru atmosferă, cred că pentru filmul ăsta a intervenit tata.

Apoi o să o veghez pe Miki, dacă nu a adormit, cățelușa este bolnăvioară, are ciroză și este în faza finală, numai mănâncă, îi dau apă și supă cu seringa. Luna iunie este grea pentru mine. Sau, să lăsăm pe mâine, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 19 iunie 2024

BERBEC Dimineaţa ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat, sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, și mai putin un necaz concentrat.

TAUR O zi cam monotonă, ziua lui Mercur, de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc... dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti acceptat de anturaj! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă, sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Seară plăcută, poate la un film nou, pe net, acasă, la o vorbă cu familia, sau prietenii. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple imediat de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel românesc.

LEU Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Dar, evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Miercuri, ziua lui Mercur, este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te intereseze. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relațiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei zile de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te poți distra foarte bine! Acasă, adică, cârciumile funcționează când vor ele. Poate este ziua de naştere a unui prieten Geamăn, poate nu, dar oricum este ceva distracție. Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre vacanță, dar, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă odată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de programul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale, sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să trimiți la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

VĂRSĂTOR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Cineva îti exploateaza buna credinţă prefacandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul îți va demonstara asta! Nu te simți în stare să spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Dacă nu te hotaraști mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea, ci cu vremurile!

PEŞTI Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Ca ești un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, în timpul ”amenințării nedefinite”, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi pe cei care țin sincer la tine!