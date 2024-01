Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18 ianuarie 2024. Cutremur – o probabilitate de 0,000751 la sută. Și, totuși, s-a întâmplat!

18 ianuarie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 18 ianuarie s-au născut Gary Grant, Kevin Costner, Oliver Hardy, baronul Montesquieu, Ioan Slavici, Bogdan Lobonţ, F.Brunea-Fox, Paul Petrescu, Corneliu Fănățeanu, Vlad Opran. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Atanasie şi Chiril, episcopii Alexandriei.

Tradiţional, în ”Kalendar” este Atanasia ciumelor, Chirilă Șchiopu, Ciuma găinilor.

„Cronologic, în afara sfinţilor sărbătoriţi la 18 ianuarie, sunt recunoscuţi ca sfinţi-vindecători Haralambie 10 februarie, Marina 17 iulie, Pantelimon 27 iulie, Cosma şi Damian 1 noiembrie, Varvara 4 decembrie, Sava 5 decembrie şi Nicolae 6 decembrie. Ca o caracteristică a lor putem menţiona focalizarea sacralităţii în direcţia stăpânirii unei singure afecţiuni de către fiecare dintre ei.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 63.

Adică, fiecare sfânt acţionează ca un doctor specialist. Atanasie şi Chiril vindecă ciuma găinilor. „Ciuma găinilor”, ce să fie, oare? Mi-o amintesc pe bunica Eugenia, mama lui tata, din mândrul neam Zavera-Zamora, care îşi arunca pantofii ca să fie mai iute la treabă. Uneori îi murea câte un coteţ de găini. Bunica punea să se săpe o gropă mare, cu var cât cuprinde şi îngropa găinile. Apoi spăla cu multă leşie coteţul. Când o întrebam ce s-a întâmplat îmi răspundea cu năduf: „Aviara, maică, ducă-se pe pustii!”

„Ciuma găinilor”, gripa aviară, este cunoscută de foarte mult timp. Nu este o invenţie, sau o ameninţare modernă, cum încearcă să ne convingă unii medici cu interese financiare în vânzarea de vaccinuri.

Nu sunt împotriva vaccinurilor, in corpore, dar cred că se exagerează cu administrarea lor, uneori, dacă nu adesea, inutilă. Este o afacere, nu un act medical, repet, în unele cazuri. De ce zonele geografice unde NU se fac masiv vaccinuri sunt zonele cu cea mai mare creștere a populației și cu cea mai scăzută rata a autismului? Bună întrebare!

În alte ordine de idei, iată un eseu scris de Lachlan Summers. L-am găsit interesant, așa că vă fac părtași și pe domniile voastre. Trei cutremure catastrofale au lovit Mexico City la aceeași dată calendaristică, 19 septembrie, în 1985, 2017 și 2022. Coincidența a lăsat orașul blocat în timp.

Cu câteva secunde înainte de ora 7:19 pe 19 septembrie 1985, totul a început să se schimbe în Mexico City. A început cu un tremur, ieșind din zona de subducție de pe coasta Pacificului, la aproximativ 300 km sud-vest de metropolă. Cutremurul cu magnitudinea 7,4 a durat mai puțin de un minut pentru a traversa suprafața sudului Mexicului înainte de a ajunge sub oraș. Amplificată de soluri moi, a atins magnitudinea 8,1, ucigând, conform datelor actuale, peste 40.000 de oameni și provocând imediat prăbușirea a 400 de clădiri (3.000 au fost în cele din urmă demolate).

Liniile telefonice au căzut, canalizarea a contaminat apa potabilă, drumurile de intrare și ieșire din oraș au fost blocate. În consecință, până la 700.000 din cei 9,1 milioane de locuitori estimați în Districtul Federal din Mexico City au rămas fără adăpost. Răspunsul statului la dezastru a fost catastrofal de incompetent. Și în spatele tuturor, pe măsură ce evenimentul se retrage în memorie, timpul însuși a început să capete forme din ce în ce mai ciudate.

În anii următori, în timp ce guvernele municipale și federale se confruntau cu consecințele politice, aniversarea cutremurului a devenit o dată la care statul își exprimă regretul față de trecut și își demonstrează pregătirea pentru viitor. În fiecare an, începând cu 1985, pe 19 septembrie este ținut un minut de reculegere, urmat de evenimente comemorative, dezvelirea de monumente și depunerea de flori, inaugurarea de noi tehnologii și infrastructuri preventive și promulgarea legislației de reducere a riscurilor – toate pentru a se asigura că dezastre similare sunt evitate.

Aceste spectacole de stat sunt, de asemenea, întâmpinate cu proteste din partea rezidenților care cer guvernului să fie tras la răspundere pentru corupția generalizată din industria imobiliară, care a dus la construcția necorespunzătoare în multe dintre clădirile prăbușite. La începutul anilor 1990, la evenimentele comemorative din 19 septembrie au fost adăugate exerciții de evacuare. Și la începutul anilor 2000, aceste evacuări aniversare au urmat sondajul Sistemului de alertă seismică al orașului ( Sistema de Alerta Sísmica Mexicano sau SASMEX), care a fost implementat treptat în metropolă.

De la difuzoarele de la colțurile străzilor, alerta începe ca un ritm vibrant, care este mai mult terifiant decât alarmant. Peste acest sunet, o voce rece, monotonă, repetă cuvintele „ Alerta sísmica ”. Aniversarea devine o zi pentru a declara că evenimentele din 19 septembrie 1985 nu se vor mai întâmpla niciodată. Transformă cutremurul într-un lucru care trebuie comemorat: un eveniment istoric.

Toate acestea s-au schimbat în 2017, când alarma a sunat de două ori pe 19 septembrie. O dată pentru evacuările memoriale și comemorative, și apoi din nou, două ore mai târziu, pentru un cutremur devastator cu magnitudinea 7,1 care a ucis peste 300 de oameni și a devastat zeci de clădiri. Pentru supraviețuitori, coincidența începe să creeze o dezorientare temporală profundă. Cum, se întreabă supraviețuitorii, s-ar putea întâmpla asta din nou? Cum ar putea să se lovească cele mai devastatoare două cutremure din istoria Mexico City la aceeași dată din calendar?

Unii locuitori au spus că, atunci când a sunat a doua alarmă, au presupus că este o altă comemorare a cutremurului din 1985, mai degrabă decât un avertisment privind un nou cutremur, așa că au rămas în clădirile lor până când orașul a început să tremure. Fernanda, o femeie care locuiește în sudul orașului Mexico, a spus:

Pur și simplu nu-mi venea să cred… Am auzit alerta și m-am gândit în sinea mea: „Este ciudat, un alt exercițiu”. Nu m-am gândit: „Este un alt cutremur”. Cred că am crezut că cutremure vor avea loc doar (în celelalte) 364 de zile din an.

Aparenta imposibilitate a coincidenței a făcut ravagii în trecut și prezent: oamenii au fugit acasă să-și verifice apartamentele, doar ca, din neatenție, să alerge înapoi în timp, unde locuiau în 1985. Un cetățean, pe nume Eli a declarat că atunci când a început să sune a doua alertă a orașului, înainte de cutremurul din 2017, el a devenit „ atascado ” (adică blocat, sau copleșit). „Iată alerta care spunea că va avea loc un cutremur”, mi-a spus el, clătinând din cap. „Dar o mare parte din mine doar se întreabă: unde sunt? Se întâmplă asta cu adevărat? Un alt mexican, Carlos, a descris un sentiment similar de confuzie. Cutremurele care au fost cândva evenimente terestre separate erau acum „mementouri interconectate că pe Pământ ni se întâmplă mereu”. Și pentru Elena, cutremurele nu s-au încheiat niciodată cu adevărat. Deși tremurul s-a oprit, efectele lor au persistat.

Toate aceste răspunsuri reflectă o sensibilitate care este acum comună în Mexico City: când a avut loc cutremurul din 2017, timpul însuși s-a schimbat puțin. Oamenii mai tineri, care „își amintesc” dezastrul din 1985 doar prin comemorarea lui anuală, se trezesc blocați între inerția timpului istoric uman – a ceasurilor, calendarelor și aniversarilor naționale – și cerințele unui moment geologic în buclă. De atunci, pentru mulți locuitori, a fost ca și cum prezentul a devenit neîncetat și extins, iar trecutul și viitorul au încetat să mai fie categorii temporale care se exclud reciproc.

Un sondaj din 2020 realizat de ziarul El Financiero a arătat că locuitorii din Mexico City se temeau în special de cutremure. Dar, în timpul petrecut în oraș, s-a observat că această frică era nouă și diferită: după evenimentul din 2017, oamenii se temeau mai mult de cutremure. La fel ca oamenii care locuiesc în alte zone seismice, locuitorii orașului sunt obișnuiți să experimenteze cutremure, dar coincidența din 2017 s-a dovedit prea ciudată pentru a se limita pur și simplu la mișcările arbitrare ale Pământului. Pe lângă teama crescută de seismicitate, același sondaj a arătat că o mare parte a orașului este acum speriată de 19 septembrie – ca dată .

În imaginația colectivă a orașului, cutremurele care s-au produs în alte date din 2017 sunt simple evenimente geologice; 19 septembrie, însă, este o zi care aparține acum Pământului. La fiecare aniversare, rezidenții vor încerca fie să lucreze de acasă, să găsească spații deschise departe de clădiri, fie să părăsească în întregime Mexico City. Toți sunt îngrijorați că vor fi prinși într-un loc precar când va sosi următorul 19 septembrie . Și în fiecare an, din ce în ce mai puțini participă la proteste, nu pentru că își pierd interesul pentru justiție pentru cei care și-au pierdut casele în 2017, ci pentru că sunt îngroziți să fie în oraș la aniversare.

Sunt un inginer pasionat de astrologie, un pustnic în rodaj care scrie despre timp, despre stare și despre modul în care oamenii trăiesc evenimente ciudate, de neconceput. În cei șase ani în care s-au efectuat cercetări etnografice în Mexico City, am aflat puțin despre cum coincidența geologică din 2017 a schimbat experiența rezidenților în timp. O schimbare este că improbabilitatea coincidenței a arătat că timpul nu a fost niciodată cu adevărat sub control uman. Deși un eveniment geologic poate părea să se fi încheiat din perspectivă umană, ar putea, așa cum a spus Carlos, să fie încă în desfășurare pentru Pământ.

În termeni geologici, intervalul dintre 1985 și 2017 este doar o clipă. Această dilatare a timpului uman de către Pământ devine deosebit de viscerală pe măsură ce se apropie fiecare aniversare, iar forțele geologice promit încă o dată să adune viitorul uman într-un prezent pământesc în curs de desfășurare. Deși timpul ar putea părea că înaintează pentru oameni – viitorul devenind prezent, prezentul trecut – acest flux temporal este conținut într-o singură durată pentru Pământ: un acum luuung geologic. În imaginația temporală a locuitorilor orașului Mexico, este ca și cum 19 septembrie a devenit trei lucruri: o dată pe calendar, o reamintire a evenimentelor din istoria orașului și un marcator al forțelor inumane care au devastat Pământul în perpetuitate. Pentru mulți locuitori, categoriile trecut, prezent și viitor au devenit supuse capriciilor unui Pământ imprevizibil.

Parcurgerea unui volum de geologie dezlănțuie un torent de metafore și analogii în care Pământul pare să trăiască și să respire. Pantele sunt descrise ca fiind „în retragere”, munții pot fi „reînviați”, pâraiele „învinse”, câmpiile „ondulează”, pereții „atârnă”, ghețarii „pulsează” și stâncile sunt „obosite”. Ca știință descriptivă, observarea proceselor în timp profund care apar statice în timpul vieții umane – precum mișcările plăcilor tectonice – necesită o întoarcere la metaforic.

Metaforele pământești par să ofere un sentiment de stabilitate în viața noastră de zi cu zi, pe care metaforele literare nu pot. „Punem bazele” planurilor; căutăm o „bază sigură” sau o „fundație stabilă” pe terra firma . Poate că acest sentiment de stabilitate este motivul pentru care seismologia oferă metafore atât de puternice pentru schimbări masive, bruște sau ireversibile. S-ar putea să auzim despre „schimbări tectonice” în valori și semnificații, sau despre „linii de falie” politice înrădăcinate sau despre inevitabile „replică” ale unui eveniment.

Această ultimă metaforă, replică, este deosebit de maleabilă. Este folosit pentru a descrie tulburarea de stres post-traumatic, creșterea ratei dobânzii, consecințele pandemiei de COVID-19 și multe alte momente în care schimbările produc efecte de durată. „Aftershock” este o metaforă care localizează un eveniment indicând consecințele acestuia, folosind o imaginație liniară a timpului pentru a trece de la cauză la efect. Dar privirea asupra experienței secvențelor de replici ne poate deschide imaginația asupra modului în care coerența timpului depinde de stabilitatea unui Pământ neregulat.

Termenul de „replică” provine de la seismologul japonez Fusakichi Omori, care și-a dat seama în 1895 că trei cutremure majore japoneze – la Kumamoto (1889), Nōbi (1891) și Kagoshima (1893) – au fost de fapt un singur eveniment eșalonat. Prin identificarea contiguității lor, a asemănării formelor lor de undă și a altor factori, el a poziționat aceste evenimente discrete într-un proces în desfășurare care a devenit cunoscut sub numele de „secvența de replică”. Legea lui Omori și amendamentele ulterioare ale lui Tokuji Utsu (cunoscute în mod colectiv ca Legea Omori-Utsu) afirmă că, după un cutremur de mică adâncime, părțile faliei care au alunecat se vor reajusta provocând mișcări pământești conectate, dar în timp, probabilitatea acestor evenimente va diminua. În termeni concreti, probabilitatea unei replici a doua zi după un cutremur va fi jumătate față de ziua cutremurului, aproximativ o zecime până în a 10-a zi și așa mai departe.

La mijlocul secolului al XX-lea, Legea Gutenberg-Richter a adăugat că cu cât amploarea șocului principal este mai mare, cu atât replicile sale sunt mai frecvente și mai puternice. Este important, deși momentele, numerele și locațiile de replici se conformează în general acestor reguli statistice, acestea rămân stocastice.

Acordarea atenției diferitelor forme de replici transformă succesiunea liniară a evenimentelor în ceva ciudat și mai puțin determinat. Contextul face metafora ciudată . De exemplu, o variabilă importantă este viteza cu care plăcile tectonice se mișcă. De-a lungul falii San Andreas, care se mișcă în jur de 37 mm pe an, secvențele de replici tind să se încheie la aproximativ 10 ani după un cutremur. În zona seismică New Madrid din estul Statelor Unite, totuși, plăcile tectonice se mișcă cu aproape 0,2 mm pe an, așa că orice cutremur care a avut loc acolo înainte de 2012 este considerat o replică a unui cutremur din 1812.

În cele 14 luni după cutremurul din Nōbi din 1891 din Japonia, au fost înregistrate 3.090 de replici; până în 1975, trei până la patru au mai fost înregistrate în fiecare an. Unii seismologi susțin că, cutremurul cu magnitudinea 7,6 care a lovit insula Chiloé din Chile în 2016 a fost o replică a cutremurului Valdivia cu magnitudinea 9,5 din 1960. În plus, șocurile principale vor fi adesea precedate de șocuri premergătoare.

Cutremurul din Valdivia din 1960 a fost precedat de un cutremur cu magnitudinea 8,1 cu 33 de ore înainte; de asemenea, cutremurul din Sumatra cu magnitudinea 9,2 din 2004 ar fi putut fi anunțat de un șoc premergător cu magnitudinea 7,6 în 2002. Nu este greu de imaginat că un șoc de această severitate ar fi fost considerat un șoc principal până când a avut loc un cutremur mai mare. De exemplu, la 24 august 2016, municipalitatea Accumoli din Italia a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,2 . Au urmat-o mii de replici, sute în fiecare zi, unele până la magnitudinea 5,5, cu o decădere generalizată a frecvenței și a forței. Apoi, pe 30 octombrie, un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit regiunea – o replică care a repoziționat șocul principal din august ca fiind un precursor.

O secvență de replici are o temporalitate alunecoasă, în ciuda utilizării sale ca metaforă care denotă o succesiune liniară de evenimente. Relația dintre foreshock, mainshock și aftershock devine clară abia după mult timp după ce evenimentul extins s-a stins, uneori la o scară care tulbură concepțiile despre cauzalitate. Această formă de timp seismic nu este cunoscută prin experiența umană a unui singur eveniment seismic. În schimb, este un proces geologic instituit în cadrul unui cutremur care durează dincolo de acesta, distribuit pe ani sau decenii. În astfel de condiții, idei precum „trecut” și „viitor” sunt categorii care se schimbă, contingente. Nu se poate fi sigur dacă „prezentul” lor este înainte sau după un șoc principal – înainte sau după (sau în interiorul) „prezentului” geologic al Pământului.

Aceasta descrie câți oameni au experimentat temporalitatea geologică neobișnuită a orașului Mexico. Deși cutremurul din 2017 nu a fost o replică a cutremurului din 1985, temporalitatea imprevizibilă a unei secvențe de replici, în special noțiunea de „prezent” incert, este un mijloc de a înțelege sentimentul locuitorilor că timpul geologic a înlocuit timpul din Mexico City. Ceea ce ar putea fi „după” pentru oraș ar putea fi încă „înainte” pentru Pământ.

În Mexico City în 2021, în săptămânile dinainte de 19 septembrie. Pe măsură ce data se apropia, sentimentul unui prezent incert a început să revină din nou. În timp ce călătorești prin oraș, se aud conversații sau vorbești cu prietenii, începi să-ți dai seama că aceste anxietăți temporale tot mai mari. Unii locuitori au început să-și facă griji că 19 septembrie va fi ultimul din Mexico City.

Cu puțin înainte de ora 21:00, pe 7 septembrie, în timp ce Lachlan Summers, autorul eseului, stătea și citea la fereastra apartamentului său, cu zumzetul picăturilor de ploaie grase de vară umplând strada de dedesubt, a auzit difuzoarele sistemului de avertizare timpurie al orașului trosnind brusc la viață. Lachlan și ceilalți locuitori au fugit jos pentru a aștepta cutremurul care a venit, care a sosit aproximativ 20 de secunde mai târziu. Electricitatea s-a întrerupt imediat ca un cutremur cu magnitudinea 7,1 , cu valuri lungi și ondulate, a transformat suprafața orașului într-o bucată de țesătură care se ondula într-o adiere blândă.

A durat aproximativ două minute. Din fericire, în ciuda amplorii și a duratei sale, cutremurul a produs puține pagube. Dar, urcând înapoi în apartamentul lui, Lachlan Summers primește un sms de la un prieten: „Niki, e din nou 7 septembrie . Cu patru ani mai devreme, cutremurul din 19 septembrie 2017 fusese precedat de un cutremur din 7 septembrie.” Tremurul pe care tocmai îl simțisem a început să pară ca o promisiune geologică: o confirmare că Mexico City se îndrepta către un alt dezastru pe 19 septembrie 2021. Mai aveam 12 zile.

Şansele erau atât de scăzute încât să apară un cutremur la aceeaşi dată în 1985 şi 2017, încât unii locuitori au simţit că au fost expuşi la o scală de timp care ar face posibile astfel de coincidenţe geologice. Improbabilul devine inevitabil, tocmai din cauza improbabilității sale. Și așa, era de așteptat să sosească un alt cutremur pe 19 septembrie 2021 și o dată la doi ani de la coincidența din 2017.

Locuitorii erau convinși că bucla geologică repetată a orașului a început.

În 2018, când s-a apropiat de prima aniversare a cutremurului din 2017 (și cea de-a 33-a aniversare din 1985), un desen animat de Victor Solís a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare, în special în discuțiile de grup WhatsApp pe care le-am împărtășit cu victimele cutremurului și susținătorii acestora. (De atunci, spune Solís, „rătăcește religios și ajunge la el prin WhatsApp în această zi în fiecare an.”) Desenul animat arată un bărbat în pijama care se roagă lângă patul său în seara dinainte de 19 septembrie. Textul de la baza imaginii, rugăciunea bărbatului, se traduce prin „… și că mâine nu ar fi altceva decât doar exercițiul”.

Acest sentiment a stat la baza celor 12 zile de așteptare din 2021. La scurt timp după ce am primit mesajul de la prietenul meu care mă avertizează asupra asemănărilor cu cutremurele din 2017, un zvon a devenit viral pe rețelele sociale mexicane, amintind orașul de istoria sa geologică. O versiune comună a mesajului spune:

Vrei să te sperii? La 7 septembrie 1985, a avut loc un cutremur puternic în Mexico City; pe 19 septembrie, un cutremur a afectat grav inima orașului Mexico City. Pe 7 septembrie 2017, Mexico City a tremurat puternic; apoi, pe 19 septembrie, un alt cutremur a zguduit Mexicul. Și astăzi, 7 septembrie, a tremurat foarte tare. Coincidențe ciudate.

Locuitorii erau convinși că bucla geologică repetată a orașului a început. În timpul celor 12 zile de rău augur dintre 7 și 19 septembrie, seismologii mexicani au apărut pentru interviuri la televizor și în ziare, amintind orașului că Pământului nu îi pasă de calendarele umane. Experții fac acest lucru în fiecare septembrie, dar în 2021 au mers atât de departe încât au publicat seismograme care arată fără echivoc că nu a existat nicio relație geologică între datele 7 septembrie și 19 septembrie 1985. Contrar zvonurilor, nu a avut loc un cutremur semnificativ la 7 septembrie 1985. Și totuși, în ciuda asigurărilor, coincidența geologică pare să se întoarcă pentru că Mexico City se află într-un prezent geologic continuu: după un înainte, dar încă înainte de un după.

Această așteptare transformă uneori anxietatea în isterie totală și panică. După ce aud sunetul comemorativ al alarmei de cutremur din Mexico City, unii locuitori au crize nervoase, se aruncă pe ferestre sau cad pe scări. În fiecare an, din 2019, guvernatorul orașului a anunțat numărul de răni pe care evacuarea comemorativă le provoacă în fiecare aniversare. Dubla aniversare este atât de grea de timp pământesc și de istoria umană, încât parcă, până în 2017, 19 septembrie a fost o dată la care cutremure nu puteau avea loc, dar după 2017, a devenit o dată la care trebuiau să facă acest lucru.

Așteptăm nervoși pe parcursul celor 12 zile de anticipare din 2021. În cele din urmă, un cutremur nu va lovi pe 19 septembrie. Dar ușurarea este de scurtă durată. Din păcate pentru Mexico City, există un 19 septembrie în fiecare an, o promisiune anuală că „după” orașul încă nu a început. Începem să așteptăm și să așteptăm. Se va întâmpla din nou?

Într-un cutremur, timpul Pământului și timpul experienței umane se intersectează. După cum afirmă John McPhee în Annals of the Former World (1998), gândirea la aceste două scale de timp – „una umană și emoțională, alta geologică” – induce o formă de schizofrenie temporală, deoarece sunt „atât de disparate”. În general, experiența timpului geologic la un nivel de zi cu zi implică un cadru de referință abstract și extins, care necesită salturi de imaginație: imaginea văzând golul acolo unde a stat cândva Muntele Fuji ; să vă gândiți că masa de uscat cunoscută acum sub numele de India se va ciocni cu continentul Asia; imaginați-vă că Himalaya se înalță.

Dar în Mexico City după 2017, convergența particulară a acestor două scale de timp provoacă un sentiment mai visceral al forțelor pământești care altfel ar rămâne abstracte. Acest sentiment de prezent în timp profund devine deosebit de acut la data cea mai instabilă din punct de vedere geologic din istoria Mexicului.

La 19 septembrie 2019, am stat alături de grupurile de susținere a victimelor cutremurului din Mexico City, în timp ce așteptam exercițiul comemorativ de evacuare. Când a început să sune alerta, mulți din jurul meu și-au pus degetele în urechi pentru a îneca vocea robotică care repetă blând „ Alerta sísmica ” peste tonul fantomatic și pulsatoriu al alarmei. De parcă alerta de avertizare timpurie în sine ar fi cauzată într-un fel de cutremur, o femeie a spus într-o răsuflare: „ Que se quede tranquila la tierra hoy ” („Ca pământul va rămâne liniștit astăzi”) și am murmurat acordul nostru până când alerta ne-a scos afară.

O explicație a acestor temeri din 19 septembrie ar putea fi aceea că locuitorii se confruntă cu un fel de PTSD seismic – un răspuns înfricoșător la o dată marcată de durerea și suferința umană pe care le poate oferi un Pământ imprevizibil. Acest lucru poate fi adevărat într-o oarecare măsură, dar înțelegerea experienței de a fi prins în timpul geologic ca o formă de traumă este insuficientă. „Trauma” poate psihologiza experiențele, ascunzând rolul important al factorilor structurali și de mediu. Trauma poate fi, de asemenea, un concept elastic, capabil să descrie experiențele – așa cum subliniază Ruth Leys în volumul ei din 2000 – atât ale participanților la o nuntă bombardată de o dronă, cât și ale pilotului care a făcut bombardamentul.

Dar cel mai important, trauma are o temporalitate liniară, mai ales în experiențele de stres posttraumatic , în care un eveniment trecut determină viitorul. Acest simț liniar al timpului și istoriei poate reduce experiența contemporană la un epifenomen al trecutului, care riscă să ignore ciudățenia prezentului din Mexico City. Pentru a vedea temerile rezidenților ca PTSD seismic, ar necesita, de asemenea, să trecem cu vederea ceea ce s-a întâmplat la aproximativ o oră după ce alarma comemorativă a sunat pe 19 septembrie 2022.

Aceste geometrii temporale contorsionează istoria umană în forme ciudate și terifiante

Când a avut loc al treilea cutremur din 19 septembrie și pământul a început să tremure, orașul a pierdut puterea. Cutremurul cu magnitudinea 7,7 s-a simțit în 12 state, distrugând clădiri și ucigând două persoane. A fost relativ minoră în comparație cu cutremurele din 1985 și 2017, dar, pe măsură ce orașul s-a cutremurat pentru a treia oară, temporalitatea traumei s-a schimbat: fricile și anxietățile care ar fi putut părea să rezulte din dezastrele trecute nu mai puteau fi considerate „post-traumatice”. pentru că „post-” încă nu a început. Timpul uman era înghițit de un prezent geologic abisal.

Am alergat să-mi verific apartamentul, apoi m-am dus la o cantină . Cu curent întrerupt, barmanii luau bere din frigidere și le puneau în găleți mari de gheață pe stradă. Muncitorii, turiştii, vânzătorii ambulanţi şi ofiţerii de poliţie stăteau cu toţii pe alee, beau bere caldă şi teoretizau ce naiba se întâmplă cu Mexico City. Exista o șansă de 0,026 % ca cutremurul din 2017 să aibă loc cu ocazia aniversării dezastrului din 1985; am aflat mai târziu că cutremurul din 2022 a avut aproximativ 0,000751 la sută șanse să se întâmple. Dar pentru toți cei cu care am vorbit, probabilitatea sa garantat că se va întâmpla.

Improbabilul nu era imposibil, mai ales în Mexico City. Am auzit nenumărate teorii care explicau fenomenul: orașul era într-o buclă Pământească, pur și simplu dincolo de înțelegerea umană; temerile locuitorilor față de dată au atras cumva cutremurul; milioane de oameni care ieșeau din clădirile lor în timpul evacuării comemorative au deranjat plăcile tectonice. Dar, mai presus de toate, a susținut ideea că locuitorii orașului Mexico erau justificați în temerile lor: 19 septembrie nu mai aparținea oamenilor, iar orașul fusese pus în derivă în timpul Pământului. Deși cele trei cutremure din 19 septembrie nu sunt definite oficial ca o secvență de replici, pentru unii rezidenți, se simte ca și cum „după” nu va începe niciodată.

Ne aflăm în prezent într-un moment descris drept „antropocenul”, o epocă în care acțiunile unor oameni se înregistrează la scară geologică prin urme de materie antropică, precum radiațiile nucleare, materialele plastice și emisiile de carbon. Din acest punct de vedere, viitorul devine un efect secundar al acțiunii umane. Dar Mexico City, cu geologia sa în buclă și ciudatul său 19 septembrie, indică o relație diferită între om și geologic, în care timpul însuși este un efect al Pământului.

Pentru locuitorii orașului, dezastrul din 1985 este în trecut. Cutremurul din 2017 este în trecut. Chiar și evenimentul din 2022 este acum în trecut. Dar, pe măsură ce aceste evenimente negative alunecă în memoria umană, toate trei sunt pliate în prezentul geologic al Pământului. În ora geologică a orașului Mexico, relația dintre trecut, prezent și viitor nu este prestabilită, iar aceste geometrii temporale contorsionează istoria umană în forme ciudate și terifiante. Ora orașului Mexico este dislocată, locuitorii săi blocați după ceea ce a fost anterior, dar încă înainte de ceea ce ar putea veni. Și 19 septembrie este acum, ca propria sa axă a timpului, un memento anual că oamenii ar putea să nu fie responsabili de când începe „după”.

Plouă și este urât în Prahova submontană, dar o să mă uit la un musical din timpurile bune, să râd puțin și să fredonez o melodie bună. ”Hello, Dolly !”, ”Un american la Paris” sau ”My Fair Lady” acestea sunt alegerile mele pentru această noapte bacoviană. Cu speranța, ce spun eu, cu certitudinea, că mâine este în definitiv, o altă zi !

BERBEC Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Joia aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor cu toate că s-au anunţat solduri, discounturi sau cum vrei să denumeşti păcăleala asta. Cu Mercur in zodia Capricornilor ai toate şansele să te faci mai greu înţeles, asta spus diplomatic. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului(ei). Eşti într-o perioadă vulnerabilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

GEMENI Astăzi, mai ales, trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Viziunea, filosofia ta de viaţă, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Evită băncile. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul sentimental. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece mulţumire.

RAC Invită-ţi prietenii la o discuţie, la o plăcintă cu cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Ai şansa, modalitate şi oportunitatea să faci noi cunoştiinţe profitabile în domeniul tău de activitate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te putin, pentru ca ai o perioada viitoare putin comoda.

LEU O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cei trei stâlpi ai vieţii lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii complete, sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct. Mai multă diplomaţie! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea … Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi reduu numărul de ţigarete. Oricum se scumpesc şi ele şi medicamentele, aşa că nu este nicio afacere să cheltuieşti dublu!

BALANŢĂ A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău vei avea numai motive de bucurie şi mândrie. Dar imaginaţia ta nu poate fi strunită aşa de uşor pentru că este ca un incendiu în savană. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negativă trebuie arse. Sală, sauna, masaj, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România).

SCORPION După o noapte în care neliniştea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la colegi, prieteni. Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot. Dar şi mai dificil şi încăpăţânat!

SĂGETĂTOR Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag, aceasta este ziua. Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. Afacerile obişnuite, de rutină, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Carpe Diem! Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filosofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă – nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni! Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine !

CAPRICORN Astăzi dispui de o mare capacitate de efort şi de forţa calmă, senină, care caracterizează, uneori, zodia. Concentrează-te pe problemele tale urgente, nu te dispersa păgubos şi ineficient. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Trece!

VĂRSĂTOR O zi care se anunţă liniştită. Poţi să faci în voie cea ce aveai programat şi să te ocupi şi de problemele celor apropiaţi. Trebuie să dai atenţie formei fizice, să faci puţin sport, sală. Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe. Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine. Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru. Acum că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

PEŞTI Conjunctura, Neptun, din zodie, arată că astăzi rezolvi, sau faci ceva, de care te simţi mândru. Poţi să primeşti şi laude, dar nu le aştepta. Bine că tu eşti mulţumit şi de aceea te simţi bine! Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti – fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante, fie până la urmă totul este lăsat în coadă de peşte şi amânat, cum se face de obicei prin Balcani. Teoretic, rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung.