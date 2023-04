Japonia a sacrificat 17 milioane de pui pe fondul unui focar de gripă aviară. Acum nu mai are spațiu pentru a-i îngropa

Situația este atât de gravă încât Japonia a sacrificat un număr record de 17,4 milioane de păsări din octombrie 2022, stresând guvernele locale și fermierii care acum se luptă să găsească terenuri adecvate pentru îngroparea cadavrelor, a relatat marți postul de televiziune NHK. Puii sunt sacrificați pentru a preveni riscul ca gripa aviară să treacă la alte animale și la oameni – care, la rândul său, ar putea provoca boli precum pneumonia severă, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

În timp ce Japonia se luptă cu cel mai grav sezon de gripă aviară de până acum, aproximativ 60% dintre regiunile care au raportat focare de gripă aviară au probleme în a găsi teren pentru îngroparea carcaselor cu pui, potrivit NHK. Carcasele nu pot fi îngropate pur și simplu oriunde din cauza temerilor de contaminare, mai ales dacă este prezentă apă în apropiere.

Unele regiuni abordează problema prin asigurarea altor parcele de teren sau prin incinerarea carcaselor. Cu toate acestea, nu toate au suficientă capacitate pentru a incinera atât de multe carcase, potrivit unui alt reportaj NHK din octombrie.

Eliminarea în masă a găinilor are un mare impact asupra prețurilor alimentelor

Sacrificarea în masă a atâtor găini din cauza gripei aviare are impact asupra prețurilor alimentelor. Asta mai ales că 9% dintre găinile ouătoare ținute exclusiv pentru producția de ouă au fost sacrificate, potrivit NHK. Prețurile ouălor de mărime medie în Tokyo sunt de 350 de yeni japonezi, sau 2,67 dolari, pe kilogram (joi) – în creștere cu 70% față de acum un an, potrivit JA. Z-Tamago, o unitate a Federației Naționale a Asociațiilor Cooperativelor Agricole din Japonia.

McDonald’s Japonia și 7-Eleven, printre altele, au suspendat din meniurile lor anumite produse alimentare care necesită utilizarea ouălor. Aproximativ 20% din cele 100 de companii listate la bursă din Japonia au suspendat articolele legate de ouă începând cu luna martie, potrivit Teikoku Databank, o firmă de cercetare.

Nu este vorba doar de Japonia, deoarece există o epidemie de gripă aviară la nivel mondial care afectează industria avicolă și, prin urmare, prețul ouălor. În SUA, prețurile ouălor au urcat cu aproape 60% în 2022 din cauza gripei aviare care a afectat oferta și a costurilor mai mari ale inputurilor, a raportat George Glover de la Insider în ianuarie.

