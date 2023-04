HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18 aprilie 2023. Urechița s-a dus în Paradisul Cățeilor

Pe 18 aprilie s-au născut Leopold Stokowski, regina Frederika, Mildred Bailey, Louis Adolphe Thiers, Ion Voinescu, Florin Codre, Eugen Cristea.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Ioan, ucenicul lui Grigorie Decapolitul, Cosma din Calcedonia şi Ioan din Ianina. Nimic în ”Kalendar”.

În calendarul creștin-ortodox mobil sunt Sfintele Paști. A treia zi. Popular, Marţea Alba. Marţea Dracului. Mătăcălăul. Oloagele.

Marțea Albă; Marțea Dracului; Mătcălăul; Marțile Oprite; Oloagele – Deschide o serie mai amplă de sărbători centrate pe ziua de marți ce succede sărbătorii Paștelui (trei, șapte sau nouă marți), ce au în principal aplicare în calendarul agricol (ferirea semănăturilor, viilor și livezilor de furtuni, brume, grindină și înghețuri târzii); funcționau de asemenea interdicții de muncă pentru sănătatea oamenilor și pentru prosperitatea turmelor de vite. Tradiții: Se serbează trei marți succesive după Paști, pentru sănătate, pentru câmp, pentru semănături. Nu se lucrează de viermi, de secetă etc. (Speranția, I, f. 130 v). ✦ Nouă marți după Paști, cunoscute sub numele de Oloagele, se țin pentru necazuri. Oloagele se țin fiind foarte primejdioase. Copiii părinților care n-au ținut Oloagele au ologit de picioare (Speranția, VI, ff. 26 v; 104 v). ✦ Oamenii spun că păstrează această sărbătoare, fiindcă au pomenit-o din bătrâni ca ruptă din Înviere (Speranția, I, f. 44). ✦ Marți după Paști femeile slobod Păresimile, adică citirea pomelnicului în timpul postului, fac pomeni în curtea bisericii cu colaci, băutură și mâncare pentru săraci (Speranția, I, f. 169). ✦ Marți după Paști se ține sărbătoare de popor, căci atunci se duc cu toții la biserică cu diferite prinoase, unde se face pomenire atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți. Pun cu toții o masă comună, la care, după ce împart la cei săraci din prinosul lor, se așează toți titorii bisericești cu femeile și copiii lor, ospătându-se până aproape de seară, iar cei mai bătrâni merg la biserică, luând parte la serviciul divin (Speranția, I, f. 381 v). ✦ Marțile după Paști se țin pentru ca să nu fie trăsniți. Nu lucrează nici oamenii la câmp, nici femeile în casă. O femeie, care a cârpit în această zi, ducându-se la câmp la secerat și fiind îmbrăcată cu cămașa aceea, s-a întâmplat o furtună cu trăsnete și tunete. Femeia, împreună cu copiii, a stat la adăpostul căruței, și tunetele și fulgerele erau numai împrejurul lor. Atunci femeia, reamintindu-și că este îmbrăcată cu cămașa cârpită marți după Paști, a scos-o după ea și a alergat de a aruncat-o pe o claie de grâu. Imediat ce a lăsat-o din mână, cămașa a fost trăsnită (Speranția, VI, f. 38 v). ✦ Se spune că o femeie a prășit la porumb cu copiii ei în această zi. Acești porumbi prășiți în această zi s-au făcut foarte buni. La nimeni nu se făcuseră așa. Tocmai când le era dragul mai mare a bătut piatra așa de tare, încât i-a făcut praf. Piatra a sfărâmat numai porumbii prășiți în acea zi (Speranția, I, f. 118 v). Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Faptul sau facerea sării în foc în marțea din urmă a lunii lui Mărțișor; sarea preparată în foc este bună de multe fermecătorii și de datul vitelor de mâncare pentru sănătatea lor (Mangiuca, 1882, p. 15). Apărător de rele și durere: Nu se lucrează; pentru boli, semănături, grindină, ger (Marian, 1994, II, p. 233). Nu se toarce (Speranția, I, f. 228). ✦ Marți după Paști se ține pentru pârleală (pelagră). Dacă cineva lucrează în această zi, se îmbolnăvește de pârleală și înnebunește (Speranția, III, f. 153 v). ✦ Marți după Paști nu se umblă cu mâinile prin apă, ca să nu se umfle buricele degetelor (Speranția, VI, f. 236 v). ✦ Nu e bine a lucra în cele trei marți după Paști, căci le crapă mațele celor ce lucrează (Speranția, I, f. 309). ✦ Marți după Paști se ține de teamă să nu se înțepe vara cu ghimpi ori cu mărăcini, fiind obișnuiți a umbla desculți (Speranția, III, f. 73 v). ✦ Se ține marți după Paști, ca să nu facă porumbul tăciune. Se ține ca să nu mănânce gândacii grâul (Speranția, VII, f. 191 v; VIII, 313). ✦ Nu e bine să vadă omul frânghii, căci în acea vară vede mulți șerpi (Speranția, VIII, f. 53 v). ✦ Marțea Albă se ține, pentru că se crede că e zi luminată și cel ce lucrează orbește (Speranția, II, f. 190 v).

Am citat-o pe marea Doamnă a mitologiei românești, Antoaneta Olteanu pentru că presa noastră este plină de obiceiuri și superstiții ciudate de prin fundul satelor moldovenești și ucrainiene. De parcă ar fi interzis folclorul autentic românesc!

Cățelușa Urechița, în fotografia din titlu a plecat în Paradisul Cățeilor. Sunt tare supărat, sper să nu intru în depresie. Urechița a avut o viață lungă și tare ciudată. La vreo câțiva anișori i-a murit prima stăpână și a a ajuns pe drumuri. Făcea naveta între curtea nostră, Primărie și casa Vulpilor (Cornel și Bogdan Vulpe). A umplut satul de căței unul mai frumos ca altul. Până în anul 2011 când am schimbat acoperișul și am stat mai mult pe aici. A venit în curte dis de dimineață cu trei cățeluși, o frumusețe. Se uita drept în ochii mei, parcă mă întreba dacă o primesc și o să am grije de ei. Miki, cățelușa mea alfa este născută atunci. Am lut-o în grijă, așa cum câțiva ani mai târziu am luat-o pe Mémé cu cele patru cățelușe ale ei. A avut vreo șase-șapte ani foarte buni cât a stat cu Denise la București. Nu cred că a existat cățelușe mai răsfățată. Și aici s-a simțit bine, îi plăcea să se plimbe prin curte și să miroasă florile. O cățelușe deșteaptă, curată, veselă și de o oarecare noblețe. A murit luni la ora 05:25 după convulsii care au durat șase ore, asistată de fata mea și de mine, cât am putut. Îi mulțumesc din inimă domnului doctor Bobu care i-a răspuns la telefon fetei mele în mijlocul nopții, în Sfintele Paști. Urechița a trăit peste 20 de ani, nu știm cu certitudine, după estimările vecinei Dorina. Se spune că cine moare în Săptămâna Luminată ajunge direct în Paradis. Sunt sigur că Urechița și-a regăsit stăpâna, pe Denise, în Paradis. După cum sunt sigur că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 18 aprilie 2023

BERBEC Atenţie la „durerile rituale” de spate ca urmare a eforturilor făcute pentru Sf. Paşti. A treia zi poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune, o veste! Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din jurul tău.

TAUR A treia zi de Sf.Paşti are aspecte favorabile, atît sub aspect economic, cât şi sentimental. Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucruri întârziate. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de descifrat și lesne de manipulat.

GEMENI Mici dureri de cap pasagere, la propriu şi la figurat! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, în a treia zi de Sf.Paşti. Încearcă să ai un bun echilibru între activitate şi relaxare, odihnă. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche: „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”

RAC Eşti mai energic decât de obicei, dar nu exagera, nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat. Eşti binedispus şi poate ar fi momentul să aprofundezi nişte legături sentimentale. O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile pe care le faci astăzi, sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

LEU Pari a fi mai profund şi mai informat în ochii celor din jurul tău. Acordă mai mult timp analizei situaţiei banilor tăi, scumpirile de după Sf. Paşti nu trebuie să te găsească nepregătit! Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbește, dacă așa ești fericit!

FECIOARĂ Astăzi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare, gen cum zugrăvim casa şi când punem parchet nou. Atenţie la o convorbire la mobil, fii clar! Trebuie să te bucuri de această glorioasă primăvară chiar cu vremea și vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute, când prea cald, când prea frig! Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea!

BALANŢĂ Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie că poţi să ajuţi pe cineva din jurul tău. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

SCORPION Foarte bune aspecte. A treia zi de Sf.Paşti trebuie să iasă bine, ai o zi întreagă de aspecte favorabile! Încep să se lamureasca şi problemele legate de bani. Lucrurile stau cum te gândeai! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece, decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă.

SĂGETĂTOR Astăzi te enervează lucruri lipsite de importanţă. Fluxul comunicării nu îţi lasă azi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani. Nu ai multe motive de satisfacție. Amintește-ți proverbul „Morile Zeilor macină rar, dar extrem de fin!”. Nu arăta că suferi și pregătește planul „B”. Învingătorii sunt adesea virtuali. Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic!

CAPRICORN Eşti avantajat în ceea ce priveşte relaţiile umane. Fiind un perfecţionist ai unele îndoieli privind calitatea unor colegi sau parteneri. Fii prudent şi nu fă compromisuri sau confesiuni! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult.

VĂRSĂTOR Evalueză corect posibilităţile şi scopurile tale de astăzi. Nu te minţi singur, au grijă alţii de asta! Cumpărături de completare, poate şi un film – o zi normală în a treia zi de Sf.Paşti! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat, ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să-și vadă de treburile lor.

PEŞTI Astăzi poţi să te uimeşti singur! Îţi descoperi valenţe neobişnuite. Neglijenţa te poate costa, fii foarte atent la cei din jur, la propunerile şi promisiunile lor, nu te lăsa folosit! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, așa încât o să te strecori prin primăvara aceasta incertă, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.