Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17,18 februarie 2024. O poveste adevărată

17,18 februarie

Pe 17 februarie s-au născut Marian Anderson, Michael „Air” Jordan, Arcangelo Corelli, Alan Bates, Arthur Kennedy, Ruth Rendell (Barbara Vine), Denise Richards, Jerry O’Connell, Octavian Bellu, Doru Popovici, Angel Grigoriu, Nicolae Dan Cristescu, Valy Niculescu. Pe 18 februarie s-au născut Toni Morrison, Andres Segovia, Yoko Ono, John Travolta, Milos Forman, Matt Dillon, Cybill Shepherd, Alessandro Volta, George Kennedy, Marin Sorescu, Constantin Cotimanis.

Pe 17 februarie, în calendarul creştin-ortodox, sunt cei câţiva Sfinţi cotidieni: Teodor Tiron, Mariamna, Marcian şi Pulheria.

Totuşi, este cineva de luare aminte, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron! Este un sfânt militar, cu zale, suliţă, cruce şi tot armamentul din dotarea sfinţilor creştini. Dacă aveţi timp şi drum, vă invit să vizitaţi Sf. Mânăstire Ciolanu, din dealurule Buzăului, unde, în abside, sunt pictaţi cu luare aminte şi artă (poate Tătărăscu, sau un ucenic) toţi Sfinţii războinici, cu toate ale lor.

La fel ca alţi sfinţi, sigur, Sf. Gheorge fiind şeful lor, generalul, necontestat, ei bine, Teodor Tiron este un alt „omorâtor de balauri”. Să fi fost dinozauri?!

„Sfântul îndată şi-a făcut cruce şi a alergat asupra balaurului, aruncânt tare cu suliţa lui, l-a lovit în cap şi i l-a străpuns, iar balaurul, de durere, a şuierat foarte tare, şi cu coada se încolăcea şi se zvârcolea, apoi făcând încă câteva învârtituri înfricoşate, a murit acolo.” (Vieţile Sfinţilor, pag. 545-547).

De aici ţăranii noştri au tras concluzia că este bine să-l respecţi pe Sf. Tiron, pentru că altfel îţi dă dureri de cap!

Pe 18 februarie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Leon din Roma, Agapit din Sinai şi Sinadei.

Respectând ritmurile vieţii poporului român, calendarul arhaic, ”Kalendarul”, nu arată vreo sărbătoare sau vreo însemnare oraculară. Demult, foarte demult, vânătorii îşi pregăteu arcurile şi suliţele, păstorii turmele, agricultorii uneltele. Se muncea din greu şi nu se pierdea vremea.

Şi acum se munceşte. Imens, faţă de rezultate! Tineretul nostru este consemnat în „firme-internat” unde munceşte şi douăsprezece ore zilnic. Aruncă puţinii bani pe care îi câşigă ca să comande mâncare în oraş. Restul îl cheltuiesc pe taxi ca să ajungă acasă la ore târzii, noaptea, când metroul nu mai circulă. Sunt decepţionaţi, disperaţi şi nouă din zece caută să plece, să fugă din ţară.

Nu sunt mulţumiţi deloc şi consideră că de vină sunt patronii, angajatorii, șefii. Tinerii, unii tineri, gândesc rău despre ei.

Să vă spun o istorie adevărată. S-a întâmplat acum o săptămână în Nordul Americii. În SUA, sau Canada, mereu le încurc. Vorba lui Reagan, când avea Alzheimer: ”Canada este o țară, nu este un stat din SUA?”. Sau a fost tot un banc de al lui, îl consider pe Ronald Reagan campion absolut mondial la bancuri.

Am un fin bun acolo, în Canada, l-am cununat cu o fată bună, frumoasă și deșteaptă cum sunt multe dintre româncuțele noastre, i-am botezat copii. Lucrează la o firmă de IT. Reprezentanța unui firme căreia îi vedeți numele la fiecare câteva minute. Este un tip puțin cam genial. Dar, după cum mărturisește chiar el, este întrecut de departe de cel mai bun prieten al lui, un franco-asiatic, care a făcut mai tot ce se știe despre softurile din telecomunicația de ultimă oră. Prin toamna trecută șeful reprezentanței vine și propune un proiect. O chestie deosebit de complicată și în plus față de sarcinile de serviciu.

A promis că dacă va fi rezolvată până la 1 februarie 2024 va da echipei care a muncit un bonus neimpozabil de 250.000 de dolari (canadieni?). Franco-asiaticul primește provocarea și își face o echipă.

Finul meu nu s-a băgat, mai văzuse filmul ăsta. La 1 februarie proiectul este predat. Se fac verificările, trece o săptămână, totul este în regulă. Vinerea trecută franco-asiaticul cere banii. Șeful, un asiatic veritabil, spune că datele problemei s-au schimbat și că nu mai poate oferi bonusul. Franco-asiaticul, să facă criză de apoplexie, cheltuise destui bani din buzunarul propriu, ca să fie ajutat de colegi, prieteni și cunoștiințe ca să termine proiectul la timp. Nu avusese Crăciun, An Nou și nu prea dormise mult noaptea.

Cei doi se ceartă puțin în limba lor din Țara Soarelui Răsare, apoi franco-asiaticul îi spune șefului: ”Go to Hell!” Șeful zâmbește, face o mică plecăciune și pleacă. Bun, în America de Nord cu provincia ei Canada cu tot, îndrumări de genul ”go to hell” sau dulci îndemnuri gen ”fuck you” se aud la tot pasul.

Dar, când, lunea trecută, la serviciu, s-a aflat că șeful fusese făcut piftie pe șosea de un Mack de 55 de tone care derapase pe gheață și intrase pe contrasens, lucrurile au luat o întorsătură ciudată. Mai mult, franco-asiaticul adusese două lumânări mari și un Budha mic, de argint și într-un colț bolborosea ceva și făcea genoflexiuni. Cam vreo sută.

Alți asiatici din firmă bolboroseau și ei ceva de shinobi, iar alții de zeița Kali.

Finul meu imi spune că vinerea acesta, adică pe 16 februarie, acting șeful, adjunctul care îi luase locul șefului celui asiatic, a făcut o scurtă ceremonie, cu bătăi din palme și cu șampanie, în care i-a înmânat franco-asiaticului un plic legat cu o panglică de mătase roșie, în care erau cei 250.000 de dolari neimpozabili. De ce mătase roșie? Ei, este altă poveste!

Istoria mea adevărată arată un exemplu de cum se bazează „teoria blestemului”. Nu trebuie să recurgi la şamani şi vrăjitoare patetice… După cum vedeţi deochiul, blestemul funcţionează şi cei care au înşelat, au furat pe amărâtul de angajat, au tâlhărit pe sărac şi pe văduvă, ei bine, toţi aceşti ticăloşi mor, unul câte unul, înainte de vreme. Iar pedeapsa se întinde… nimeni nu scapă!

Tinerii au o energie aparte. Unii dintre ei, fără să ştie, posedă Darul, Puterea, Magia. Uneori, pentru un scurt timp. Este suficient ca în acel timp să gândească mereu şi cu furie la nedreptăţile pe care le suferă şi la persoana care îl fură. Este suficent, pentru ca entropia, haosul, puternica Nemesis, fiica nopţii, cea care nu greșește niciodată, cum denumeau grecii răzbunarea, să fie invocată. Niciodată de când este istoria, istorie Nemesis nu a dat greş! Pentru că hoţii, sperjurii, tâlharii, trădătorii de ţară, criminalii, ticăloşii – cum îi denumea bunul Stareţ Dionisie încearcă să eludeze Voinţa Divină, să schimbe ei vieţile şi soarta oamenilor. Nu respectă prima și cea mai importantă Poruncă!

Biblia spune: „Să întorci şi obrazul celălalt”, „Să dai Cezarului ce este al Cezarului” adică să rabzi nedreptatea ca o vită şi să-ţi plăteşti taxele, impozitele şi tot de ce au nevoie ca să trăiască câţiva foarte bine. Aceste paragrafe nu erau în Scripturile sinoptice de la sfârşitul secolului al II-lea, spunea savantul german Adolf von Harnack, cel mai important erudit în ceea ce priveşte Biblia. Au fost adăugate în anul 325 la Consiliul de la Niceea când dintr-o religie de circa 9% din populaţia imperiului, creştinismul a devenit religie de stat. Şi a plăti, a plătit… Învățătura Lui Iisus a plătit cu esenţa revoluţionară a creştinismului, cu ce era mai bun în dogmă! Dar Iisus spune că a venit cu sabia, nu cu pace. Cu sabia contra ticăloșilor.

Ne mirăm că Occidentul este secularizat aproape în totalitate şi că încrederea în Biserică scade subsanţial şi în Estul mai credincios? Oare de ce? Știți că BOR a pierdut în ultimii ani peste DOUĂ MILIOANE de credincioși? Nu cumva din cauza „noului” din Biserică? Din cauza marketingului şi a industrializării sufletului nostru? Poporul considera Biserica un ultim refugiu, casa sufletului. Daca casa asta devine altceva, antrepriză de construcţii, plan de producţie, norme de vânzare de lumânări, tarife de servicii – ei bine, unde să se mai refugieze bietul şi amărâtul de român? Că multinaţionale avem peste tot!

L-am asigurat pe finul meu, că, după părerea mea, franco-asiaticul nu a făcut niciun păcat, decât poate că a vorbit urât. Dacă toți cei drăcuiți, Doamne iartă-mă, ar suferi accidente mortale de circulație probabil că populația s-ar înjumătăți. A fost o coincidență, am spus. Apoi am întors fața ca să nu se vadă că îmi jucau ochii în cap…

Știu ce carte o să iau din bibliotecă. ”The Religious Experience of Mankind” o carte capitală scrisă de Ninian Smart în anul 1975, o prelungire a învățăturii lui Mircea Eliade, pe care-l citează copios. Dar Smart merge mai departe, încearcă să fie mai organizat și mai planificat în expunere. Dar, nu are geniul lui Eliade… Totuși este o carte plăcută și pilduitoare cu multe conexiuni.

Nu mai este mult timp până mâine, pentru că timpul parcă zboară, mereu și mereu mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17,18 februarie 2024

BERBEC O sâmbătă favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. O situaţie din familie te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Perioada îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la posibila ploaie sau ninsoare, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie normal! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile.

O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film, sau la un club (ignifug) pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Adevarul e făcut de cei puternici, iar istoria este scrisă de învingători. Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie!

Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu, evită presa isterică și anarhistă.

GEMENI Sâmbătă păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întâlnirile decisive! Dacă eşti hotărât să pleci în weekend, mai bine lasă pentru mâine dimineaţă. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să evitiţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună.

Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Duminică poți să întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste, sau reprinderea unei legături mai vechi.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri, în acest weekend, în rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! În acest weekend te găseşti în postura plăcută nativilor zodiei să se simtă bine şi să fie într-un anturaj favorabil, mai ales că poate fi vorba de o petrecere. Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău.

Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de iarnă târzie, că doar nu o să aştepţi Sf. Paști!

LEU Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosescă de tine. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestui weekend – o mică criză existenţială – de identitate şi pasaj. Trebuie să realizezi că orice zi este o zi care se va juca, chiar dacă nu eşti pregătit. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului şi steaua fixa Fomalhaut te ajută să-ți înțelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi.

Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

FECIOARĂ Dacă ai luat o hotărâre, sâmbăta aceasta ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfârşitul zilei te fac să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a calității vieții tale, dar nu te grăbi! Cumpărăturile sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. În această perioadă a weekendului poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primesti niste vesti. Griji din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri, asta duminica.

Probabil că te gândești de ce trebuie să plătești impozitul în avans. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, sigur, mai târziu. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine. Neapărat să fie din in sau bumbac, pentru iarna aceasta târzie merge şi lâna de prima calitate, evită porcăriile din plastic.

BALANŢĂ Configurația cosmica te avertizeaza sa te odihnesti mai mult si sa-ti menajezi sanatatea. Nişte vitamine cu minerale nu ar fi o idee rea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată! Domeniile favorizate în acest weekend sunt cele ale familiei si relaţiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Atenţie mare la ce spuneţi şi mai ales cui spuneţi. Balanţele, mai ales cele „dezechilibrate”, nu prea au tact sau diplomaţie.

Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti dorești.

SCORPION O zi de sâmbătă care seamănă cu altă zi de sâmbătă in care rutina distracţiilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună. Sâmbăta poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături.

Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică, poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

SĂGETĂTOR Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi distrează-te, este sâmbătă! Sâmbătă poți finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent.

Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

CAPRICORN Stelele iți sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi capul, iar cu puţină gândire pozitivă poţi rezolva şi problemele cotidiene de sîmbătă, cum ar fi cumpărăturile şi curăţenia. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Capricornii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

VĂRSĂTOR Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse, probabil, de Saturn. Astăzi poţi avansa în rezolvarea problemelor sentimentale. Sezonul încă friguros, face să-ţi crească energia, paradoxal, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize utopice şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu, sau de la un Geamăn. Pentru o mica parte din Vărsători duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

PEŞTI Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, sâmbăta asta. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine.

Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune.