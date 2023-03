HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 martie 2023. Universul timpuriu a fost extrem de violent

17 martie

Pe 17 martie s-au născut: Nat King Cole, Bobby Jones, Kurt Russell, Patrick Duffy, Dan Nuţu, Alecu Popovici, Alecu Russo, Mihai Ungheanu, Urmuz.

În calendarul creştin ortodox este † Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu. Zi însemnată, cu o cruce, în calendar! Şi mai sunt şi Sf. Marin şi Teostirict imnograful. O să vă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce este un „imnograf”. Un poet, un scriitor de imnuri bisericeşti, bizantine, gregoriene, copte. Cuvântul era folosit ca desemnarea unei meserii în primul mileniu creştin, apoi a devenit un fel de titlu.

Prietenii mei irlandezi sărbătoresc ziua Sf. Patrick, Ziua Națională a Irlandei. La Mulți Ani!

Este Ziua Şarpelui, zi totemică a unuia dintre triburile, poate uniune de triburi, antice, care au stat la baza formării populaţiilor, apoi a poporului, pe teritoriul de astăzi al României.

Legenda spune că lupul, vulturul, zimbrul, capra neagră şi şarpele sunt „primii strămoşi” ai triburilor neoliticului, de aici, de pe la noi, care mult mai târziu, pe scara istoriei, aveau să furnizeze însemnele heraldice respective.

Lupul, în special, a fost totemul celor două popoare antice care au contribuit esenţial la formarea poporului român şi a limbii române: dacii şi romanii.

Dar, se pare că puternica uniunea de triburi care avea ca totem şarpele stăpânea un teritoriu ce cuprindea Dobrogea actuală, de la marea cea mare, malul stâng al Dunării până la pădurea cea mare şi toată partea de Nord-Est a Bulgariei actuale. Încet-încet triburile care aveau ca totem lupul s-au impus, au prevalat. Totuşi, marele exilat de la Pontul Euxin, poetul Publius Ovidius Naso, pomeneşte de „marile mistere ale şarpelui”.

Sper că mai există la Muzeul de Arheologie din Constanţa statuia descoperită în primăvara anului 1962, la Gara Veche, statuia şarpelui, numit impropriu Glykon. Nu, nu este Glykon, este altceva, roxolan. Am jurat tatei că nu o să spun. Tata era pe atunci conducătorul muzeelor şi ştiu mult mai multe decât este convenabil, pentru multă lume. Ceea ce nu o să vă spună nimeni, niciodată, este că “descoperirea arheologică” a fost într-adevăr o descoperire. Dar, nu arheologică, ci a unei ascunzători de jefuitori de situri antice şi de contrabandişti cu legături la judeţeana de partid şi la securitate. Miliția, în urma unui denunț anonim, a descoperit comoara la Gara Veche, într-un depozit părasit, așa cum spusese informatorul. În ascunzătoare s-au aflat obiecte antice de o valoarea enormă, probabil inestimabilă din punct de vedere istoric, dar care făceau multe zeci de milioane de dolari pe piaţa neagră a colecţionarilor din Occident. Obiecte din epoci foarte diferite şi cu execuţii departajate de sute, dacă nu mii de ani: Statuia Şarpelui, Isis, Hermes, Cibele, Selena, Afrodita, Artemis, Cavalerul Trac cu Lupul Şchiop, Fortuna şi încă 47 de statuete şi basoreliefuri, dar şi plăci de mozaic superbe. “Cercetătorii” de la Constanţa, se pare, în foarte bune legături cu jefuitorii de antichităţi, au adus în Muzeu doar 23 de piese.

Întâmplarea face ca m-am căsătorit cu nepoata lui Vasile Canarache, marele arheolog din Dobrogea, descoperitorul portul Tomis şi a marelui mozaic – nu l-am mai apucat, dar am avut la un moment dat jurnalul lui. Şi câteva din pipele lui, pe care le mai am şi astăzi, vă mai amintiţi de Muzeul Pipelor din Mangalia, făcut în casa şi cu pipele lui? Aşa că ştiu multe, despre multă lume, odată şi odată o să vă povestesc, unii dintre cei implicati mai sunt in viața, dar nu pentru mult timp, nu o sa traiasca o veșnicie, eu am timp, pentru că nu au intrat zilele în sac!

Dar să revenim la legendele noastre. Evident, fiind între marele fluviu şi mare, triburile şarpelui aveau mulţi pescari iscusiţi. Ziua de 17 martie este ţinută cu strşnicie de pescari ca să aibă noroc la prins peşti. Sunt ritualuri complicate, care astăzi probabil că s-au uitat. Poate ţin minte vorba că dacă pescarii dorm mult de ziua Şarpelui, vor avea noroc la pescuit. Aşa ceva nu se uită!

Era şi este interzis să se spună şarpelui pe nume, sau cea mai mică aluzie la formă, sau la „şerpuit”. De aceea sărbătoarea ni s-a transmis cu numele elenizat de „Alexii” – protectorul, apărătorul, aluzie la „primul strămoş”, la cel care apăra tribul, totemul. Să ne amintim de puternicele şi bogatele colonii greceşti de la Marea Neagră care aveau strânse şi cordiale legături cu localnicii, cu geto-dacii.

Tradiţia spune că în această zi ies gângăniile, tîrâtoarele din pământ, zeii telurici sparg cele şapte peceţi care s-au întocmit în toamnă, pecetluind goangele în pământ şi începe un nou ciclu al vieţii. Sunt sărbătorile primăverii, ale echinocţiului de primăvară care cade peste câteva zile. Suntem în plin Mister Eleusis!

Există o frumoasă, o foarte frumoasă descriere a vieţii Cuviosului Alexie, omul cald al lui Dumnezeu, în Proloagele de la Malovăţ. Căutaţi, citiţi şi luaţi aminte!

Se scot stupii la aer liber!

Pe Dimineața Astro(logilor)nomilor a avut loc o discuție lungă și specializată, despre un articol al lui Paul Sutter și de pretenția domniei sale de a fi numit Official Space Specialist. Dacă el este Space Specialist, atunci noi ce suntem, au spus savanții de la observatoare, băieții care aduc pizza? Iată articolul:

Universul timpuriu s-ar putea să fi fost un loc atât de violent încât spațiu-timpul însuși s-a fracturat ca un panou de sticlă, eliberând unde gravitaționale pe care astronomii spun că s-ar putea să le fi detectat deja – spune Paul Sutter.

Echipa, care și-a raportat rezultatele recent într-o lucrare trimisă spre publicare în Journal of Computational Astrophysics și publicată pe arXiv.org susțin că au văzut dovezi pentru așa-numitele ziduri de domeniu în Universul timpuriu.

Când universul nostru era incredibil de tânăr, era și incredibil de exotic. Cele patru forțe ale Naturii au fost legate într-o singură forță unificată. Nu știm cum arăta acea forță sau cum a funcționat, dar știm că, pe măsură ce universul s-a răcit și s-a extins, acea forță unificată s-a fracturat în cele patru forțe familiare pe care le avem astăzi. Mai întâi a venit gravitația, apoi forța nucleară puternică s-a desprins și, în sfârșit, forțele electromagnetice și cele nucleare slabe s-au despărțit unele de altele.

Cu fiecare dintre aceste diviziuni, universul s-a remodelat complet. Noi particule au apărut pentru a le înlocui pe cele care puteau exista doar în condiții extreme anterior. Câmpurile cuantice fundamentale ale spațiului-timp care dictează modul în care particulele și forțele interacționează între ele, s-au reconfigurat. Nu știm cât de ușor sau aproximativ au avut loc aceste tranziții de fază, dar este perfect posibil ca, cu fiecare divizare, Universul să se stabilească în mai multe identități simultane.

Această fractură nu este atât de exotică pe cât pare. Se întâmplă cu tot felul de tranziții de fază, cum ar fi apa care se transformă în gheață. Diferite cantități de apă pot forma molecule de gheață cu orientări diferite. Indiferent de ce, toată apa se transformă în gheață, dar diferite domenii pot avea aranjamente moleculare diferite. Acolo unde acele domenii se întâlnesc cu pereți sau imperfecțiuni, vor apărea fracturi.

Sondarea GUT

Fizicienii sunt interesați în special de așa-numita tranziție de fază GUT a universului nostru. GUT este prescurtarea de la „teoria mare unificată”, un model ipotetic de fizică care îmbină forța nucleară puternică cu electromagnetismul și forța nucleară slabă. Aceste teorii sunt dincolo de atingerea experimentelor actuale, așa că fizicienii și astronomii apelează la condițiile universului timpuriu pentru a studia această tranziție importantă.

Tranziția de fază GUT, care a avut loc atunci când Universul era în cea mai mică fracțiune de secundă, poate foarte bine să fi lăsat în urmă ziduri de domeniu, o rețea de granițe între diferite configurații de spațiu-timp. Cu toate acestea, aceste defecte nu ar fi putut dura mult. Dacă au persistat câteva secunde sau chiar minute, energiile lor intense ar fi dezactivat procesul de nucleosinteză, care a dat naștere la tot hidrogenul și heliul primordial din Univers, sau ar fi distorsionat imaginile noastre ale fundalului cosmic cu microunde (CMB) , radiația rămasă de la Big Bang.

Deci, acest set interconectat de pereți de domeniu a trebuit să se degradeze în alte particule – fie particule normale, cum ar fi electronii sau quarcii, fie particule mai exotice, cum ar fi o formă ipotetică de materie întunecată. Oricum, acest proces de dezintegrare, cuplat cu mișcarea ondulată a pereților domeniului înșiși, ar fi eliberat un potop de unde gravitaționale care ar putea persista și în universul actual.

Supravegherea domeniului

Acele unde gravitaționale ar fi incredibil de slabe și imposibil de detectat cu instalațiile existente de unde gravitaționale de la sol. Dar de peste un deceniu, mai multe echipe de astronomi din întreaga lume au căutat, în schimb, pusari pentru a cartografi undele gravitaționale care străbat universul.

Pulsarii sunt obiecte de cronometrare incredibil de precise, capabile să-și mențină ritmul până la mai puțin de o milioneme de secundă. Dacă o undă gravitațională trece între noi și un set de pulsari, totuși, aceasta va afecta subtil perioada de pulsație. Studiind un număr mare de pulsari pentru perioade lungi de timp, putem spera să găsim semnale ale unei urme de fundal a undelor gravitaționale.

Aceste matrice de sincronizare a pulsarilor, cum ar fi experimentul NANOGrav și European Pulsar Timing Array, au găsit deja indicii de semnal. Majoritatea astronomilor cred că acest semnal se datorează acțiunii combinate a milioane de găuri negre supermasive care se ciocnesc între ele de-a lungul a miliarde de ani.

Dar noul studiu prezintă o imagine diferită. Echipa susține că semnalul ar putea fi explicat și prin degradarea pereților domeniului în universul timpuriu. Modelele lor permit ca pereții domeniului să se descompună suficient de rapid pentru a nu încălca alte observații, cum ar fi CMB, oferind totuși un semnal suficient de puternic pentru a explica datele pulsar-timing-array.

Deoarece semnalele din date sunt foarte slabe și nu s-a confirmat că provin din nicio sursă anume, există loc pentru acest tip de propunere radicală. Echipa susține că viitoarele măsurători de sincronizare a pulsarilor ar trebui să poată distinge modelul lor de pereți în descompunere a domeniului de imaginea tradițională a ciocnirii găurilor negre supermasive. De asemenea, dacă modelul lor este precis, pereții domeniului ar trebui să se descompună, fie în particule normale, fie în particule exotice. În orice caz, asta ar trebui să fie detectabil cu măsurători CMB viitoare, mult mai sensibile.

Dacă rezultatul se confirmă, poate fi o victorie majoră pentru astrofizică: prima dată când am descoperit dovezi concrete pentru tranzițiile de fază GUT și începuturile unei noi înțelegeri a fizicii.

Este foarte interesant să vezi cum niște specialiști de vârf, nu prea deștepți este adevărat, cad lesne în păcatul trufiei și al vanității, păcate cele mai dragi diavolului, Doamne, apără!

Dar cu păcate sau nu, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 martie 2023

BERBEC Ai multă energie, ca deobicei și o atitudine mai optimistă. Norocul nu te ocolește astăzi, vezi dacă șansa care ți se oferă este pe măsura așteptărilor tale. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci!

TAUR Eşti cuprins de o stare de nelinişte, fără motiv şi explicaţie. Poate ești prea obosit, poate vremea în schimbare este de vină, stelele spun că trebuie să zâmbeşti şi să fii optimist! Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba.

GEMENI Din nou nişte veşti interesante. Lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează! Ai date că poţi culege avantaje ce provin din aranjamentele altora, dar nu ai chef de afaceri de vineri. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place – este să fii refuzat!

RAC Nu te izola, nu da curs impulsului de singurătate, de politică a struţului. Stai în preajma celor dragi, celor care ţin la tine şi nu îţi fac probleme. O zi mai delicată, emoţional vorbind! Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

LEU Nu e indicată schimbarea la care te gândeşti. Fii atent la promisiunile pe care le faci, nu te băga în sufletul altora! După o dimineaţă densă, este bine să eviţi efortul fizic, relaxeaxă-te! Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv. Poate si faţă de anturaj, in general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala.

FECIOARĂ Program de vineri – simţi nevoia să te implici mai mult în proiectele care au drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Exigenţele tale pot contraria pe cei din jur, oferă explicaţii! Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

BALANŢĂ Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon. Evită nepăsarea şi mai ales graba. Nu lăsa lucrurile neclare şi nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere.

SCORPION Există un decalaj, în timp, spaţiu şi calitate, între realitate şi proiectele tale. Ai o voinţă de fier, dar astăzi nu ai atâta energie ca să faci oamenii să acționeze după dorinţa ta! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult.

SĂGETĂTOR Cu toate că e o zi bună, trebuie să rămâi în anonimat, nu ieşi în evidenţă, rămâi ascuns în fluxul principal! Aşa poţi să eviţi situaţii în care eşti pus la treabă, sau ţi se cer explicaţii! Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată tenacitatea ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie la Discovery, muzică, sau la desene animate!

CAPRICORN Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Poate să fie o noua redistribuire a intereselor celor din jur. Conflict dintre ceea ce vrei şi ce găseşti. Nu te grăbi, urmăreşte ce se întâmplă! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, vineri, pentru ca te asteaptă un weekend dens, obositoar şi plin de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna afectată şi elementul apă, sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi.

VĂRSĂTOR Astăzi străluceşti în arta de a te face plăcut, de a spune fiecăruia ceea ce vrea să audă şi de aceea primeşti relativ uşor ajutorul de care ai nevoie. Atenţie, nu cere bani, doar servicii! Astazi horoscopul tau îți indică să gândești pozitiv și să nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? Sau, este o întrebare indiscretă!

PEŞTI Conjunctura pare că este favorabilă, în special la serviciu, la muncă. Cu tact şi calm poţi rezolva micile nelipsite neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea!