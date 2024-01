Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 ianuarie 2024. Jean a câștigat procesul 

17 ianuarie

Pe 17 ianuarie s-au născut Benjamin Franklin, Pedro Calderon de la Barca, Anton P. Cehov, Muhammad Ali (Cassius Clay), Al Capone, Dalida, Jim Carrey, Anton Şuteu, Shirina Maria Ștefănescu-Albu, Radu Theodoru, Anton Balotă.

Sinaxar, Cuviosul Antonie cel Mare, cel ținut mai ales de femei și de fete.

Tradiţional, în ”Kalendar” Antanasiile, Circovii de iarnă, Fulgerătoarele.

Asistăm, poate, la cea mai spectaculoasă dezvăluire a calendarelor suprapuse ale poporului român, al folclorului european. Circovii, provenind din slavonă, „ţircovnîie sviata” Sfinţii Bisericii, sunt triade de trei (rareori mai mulţi) sfinţi. Trei este numărul Sfintei Treimi, trei ciobănaşi avem în Mioriţa, trei sunt dorinţele pe care le pui, trei sunt încercările eroilor în basmele româneşti… dar sunt nenumărate exemplele puterii numărului trei. El face parte din magicul şir al lui Fibonacci.

Zilele de 16, 17 şi 18 ianuarie sunt, iarăşi, o perioadă a unei vechi sărbători europeană. Probabil a primilor locuitori, a dolicocefalilor. Nu se mai ştie cum se numea, cum se sărbătorea, la ce folosea. O sărbătoare, probabil a vânătorii, a înfrăţirii cu lupii, pecetluind legământul pe un nou an cu Lupul Şchiop, arhetipul şi totemul european.

Peste sărbătoarea cu nume uitat a vânătorilor, în calendarul păstorilor, al doilea la număr, s-au suprapus Filipii de Iarnă, lupii cei de temut, care trebuie respectaţi şi hrăniţi ca să nu facă pagube turmelor.

Al treilea calendar este cel al agricultorilor, care are conotaţii creştine. Sunt o mulţime de interdicţii în perioada de trei zile a Sfinţilor Petru, Antonie, Atanasie şi Chiril, în special în ceea ce priveşte lucrul. Cine nu ţine sfinţii, îl mănâncă lupul. Simplu!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, acum mai multă vreme, regretata mea soție și eu am fost gazdele a trei studenți americani de la Yale, dintr-o familie foarte bună, veniți în Româna ca să ia date pentru lucrările lor. Mi-au trimis studiile lor. Noaptea trecută le-am răsfoit, că de citit mi-ar fi luat prea mult timp. Au constatat și ei ceea ce știam de mult.

În România legislația este o mizerie, legile sunt nenumărate, des schimbate și nu sunt corelate, se suprapun și se contrazic. Corpul de legiuitori este incompetent, magistrații încearcă cu greu să se descurce în jungla de legi scose pentru interese efemere de grup și partid, nu pentru binele public. Nu există formulate excepțiile de la legi, sau cum se pot obține. Nu există multe instrucțiuni de aplicare ale legilor. Nu există, cum există în multe țări din Europa, instituția specializată judecării conflictelor de muncă.

Nu știu după ce republică bananieră au copiat sistemul legal din România. Cel mai bine ar fi fost să se ia de model Republica Franceză. De exemplu, acolo există o instituție specializată în rezolvarea conflictelor de muncă, a contractelor de muncă – consiliul prud’homme.

Am primit de la Bruxelles curierul, ca deobicei. Nici anul acesta nu m-au scos de pe lista de avertizori publici, persoană publică specializată în media. Înseamnă că speră să trăiesc și anul acesta. În cele câteva sute de foi de pelur roz și alb am dat și de transcrierea unei ședințe a prud’homme din 13 decembrie, anul trecut, care a început la ora 13:32 și s-a sfârșit la ora 14:45.

Jean a fost dat afară de la servicu pentru că a insultat grav administratorul firmei unde lucra. El a constestat decizia la prud’homme.

Prezidiul este format dintr-un președinte, doi consilieri și o consilieră.

Președintele: Vă reamintesc elementele speței. Domnul Jean a fost director comercial într-o firmă mică, o agenție imobiliară cu mai puțin de 10 salariați, și i s-a anulat contractul de muncă pe data de 15 iunie pentru eroare deosebit de gravă. În acel moment avea un salariu net de 5.189 € pe lună. Vă ascultăm!

Avocatul lui Jean: Noi reclamăm 36.617,96€ pentru orele suplimentare neplătite, 3.661,79€ pentru concediile aferente, 675,54€ pentru pauzele compensate obligatorii, 32 579,50€, recunosșterea salariului annual de 65.160€, ca bază pentru calcului sumei de daune și interes, care se ridică la 18.796€ pentru eliberare din funcție fără preaviz, 16.290€, pentru daune-interes colaterale, 1.629€ concediu plătit pentru perioada aferentă și 1.500€ pentru articolul 700.

Președintele: Apărarea?

Avocatul angajatorului: Oferim fondul de pensii și 1.500€ pentru articolul 700.

Dragi lupi, padawani și hobbiți am citit pe nerăsuflate stenograma de ședință a consiliului prud’homme. Foarte interesant, chiar captivant, ca un roman american, care, neapărat te duce și pe la tribunal. Din luările de poziție a rezultat că Jean era un element absolut necesar firmei, sufletul ei, cel care ajuta pe toată lumea și aducea banii în firmă. Când o secretară a plecat în concediu de maternitate, i-a preluat sarcinile. Venea primul la birou și pleca ultimul, seara târziu.

Administratorul unic care era bun prieten și îl vedea ca următorul patron, i-a spus în acea zi fatală: ”Măi, Jeane, mai potolește-te cu munca, ai trei copii acasă, ești văduv. Cine să-i crească, în plus nu ți-ai făcut lucrarea la stomatolog, îți miroase gura!” Jean nu a mai rezistat, el făcea totul în firmă, el aducea banii, cu un preț imens – neglijarea familiei și a propriei sănătăți – și l-a înjurat pe patron. Patronul l-a înjurat și el. Jean a plecat furios trântind ușa. Patronul l-a concediat. Punct.

Verdictul prud’homme, dat la 14 decembrie, anul trecut, acum o lună. La o zi după ce s-a judecat. Consiliul prud’homme declară concedierea lui Jean ca fiind fără cauză reală și serioasă și condamnă angajatorul să-i plătească lui Jean 45.000€ daune-interes pentru concediere abuzivă, 16.141,53€ pentru lipsa de preaviz, 1.614,15€ pentru concediile plătite perioadei aferente, 15.520,68 amendă convențională pentru concediere ilegală și 1.500€ pentru articolul 700.

În România, ca și aiurea, violențele de natură fizică, verbală, sau induse ca hărțuială morală, sau sexuală, la locul de muncă, pun o veritabilă problemă și nu se bucură de o tratare corespunzătoare din parte legii. Nu sunt deloc puține, dar doar un procent foarte mic caută rezolvarea legală, din cauza birocrației din sistemul juridic și de influențele politice. Un avocat îmi spune că pentru o soluție simplă un angajat concediat din greșeală a așteptat șase luni de zile. Din ce a trăit? Bună întrebare!

Poate ar fi bine să existe și în România un fel de consiliu prud’homme, așa nu s-ar mai aglomera judecătoriile și tribunalele și ar da curaj multora să caute o soluție legală problemelor lor contractuale de muncă.

Ca avertizor public, am văzut o problemă, o fac publică, nu am niciun interes, niciun profit, am doar dorința să meargă mai bine treburile în țara mea, să o ducem cu toții mai bine. Poate așa va fi, există mereu speranța, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 ianuarie 2024

BERBEC Poţi primi o veste sau o informaţie care iți face plăcere. Unii dintre Berbeci pot primi veşti bune de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o aniversare, sau un eveniment. Pe lângă aspectele bune ai şi nişte cuadraturi care fac ca astăzi mai nimic să nu-ţi convină. La asta se adaugă şi o oboseală şi o stare de lehamite şi plictiseală existenţială, cum nu ai mai avut de mult. Nici planetele colective nu sunt bine aspectate, aşa încât nici în societate nu prea ai ce căuta.

TAUR Horoscopul arată că trebuie sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că se pare că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi de miercuri liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile.

GEMENI Poţi să-ţi satisfaci o mică, dar vinovată dorinţă, cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire. Este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult, pentru bani foarte puţini. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care toţi işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten poate din zodia Racului în orice caz, semn de apă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită.

RAC Astăzi armonia care îţi place atât de mult te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate şi calităţile. Este o zi de reflecţie în care e bine să te limitezi la activităţile obişnuite. La serviciu, în orice domeniu ai activa, astăzi nu este indicat să te laşi ghidat de simpatia pentru cutare sau cutare coleg. Fără să fii mitocan, poţi să refuzi cu multă graţie. Cel mai probabil este vorba de un împrumut „până la salariu”. Nu este vorba de meschinarie ci de poziţia stelelor care te sfătuiesc să nu amesteci astăzi plăcutul, cu utilul. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect.

LEU Norocul iţi este astăzi prietenul cel mai bun, care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultati fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti, este criză şi în Cosmos! Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui „status quo” şi acumulări sigure, dar lente. În ziua în discuţie, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi.

FECIOARĂ Astăzi, ai inclinarea, din prea mare grija faţă de altii să nu le vezi defectele evidente. Mai mult, încerci să-i speli de păcate în mod nepermis şi păgubos. De aceea ai, câteodată, dezamagiri! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe vorbe în ideea că se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate, chiar dacă crezi că eşti bine-merci. Dedică cât poți din zi, familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei.

BALANŢĂ Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi relaţiilor de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, adică. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Dar, evită astăzi discuţiile serioase şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

SCORPION Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru ca azi aparenţele conteaza, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată, este miercuri, ziua lui Mercur, cel rapid și direct, mesagerul zeilor. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii. Fraza care „se poartă” este: “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”.

SĂGETĂTOR Stelele te favorizeaza la cumpărături, în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Atenţie, iarna nu s-a terminat! Nu sunt semne de accidente majore, sau cutremure devastatoare, dar zgura socială şi duşmanii ascunşi încep să facă o presiune asupra desfăşurării viitorului. În prezent ai ajuns într-o poziţie pe care o consideri echilibrată, dar vai, foşgăiala din jurul tău îţi atacă temeiul. Încă o dată, nu este nimic acut, sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă…

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele de serviciu sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul anturajului. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Astăzi este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Atenţie sporită mai ales dacă conduci maşina. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten.

VĂRSĂTOR Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sentimentale.

PEŞTI Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Cu toate că ţi se propun diferite proiecte interesante, trebuie să analizezi cu atenţie substratul fiecărei afaceri în parte. Uneori o activitate ce pare foarte profitabila poate să atragă intervenţia unor persoane puternice, dar nemulţumite de ceea ce se întâmplă. Adică, pentru câţiva dolari în plus te căptuşeşti cu „posibili ostili” de mai multe milioane de dolari. Prudenţă, vigilenţă şi un dram de viclenie!