HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  17 ianuarie 2023. Nu există nicio planetă ”B”!

17 ianuarie

Pe 17 ianuarie s-au născut Benjamin Franklin, Pedro Calderon de la Barca, Anton P. Cehov, Muhammad Ali (Cassius Clay), Al Capone, Dalida, Jim Carrey, Tiësto, Shirina-Maria Ștefănescu-Albu, Anton Şuteu, Radu Theodoru, Anton Balotă.

Sinaxar pe 17 ianuarie este Cuviosul Antonie cel Mare. Ținut de fete și femei, are povestea lui – o găsiți pe siturile religioase.

Tradiţional, în ”Kalendar”, Antanasiile, Circovii de iarnă, Fulgerătoarele.

Arwen E. Nicholson este cercetătoare în fizică și astronomie la Universitatea din Exeter din Marea Britanie. Ea a dezvoltat modele Gaian de reglementare pentru a înțelege modul în care viața ar putea avea un impact asupra perspectivelor de locuire pe termen lung în afara Pământului.

Raphaëlle D. Haywood este lector superior în fizică și astronomie la Universitatea din Exeter din Marea Britanie. Cercetarea ei se concentrează pe detectarea planetelor mici, potențial similar terestre, în jurul altor stele decât Soarele nostru.

Cele două sunt autoarele unui eseu controversat. Iată-l.

La începutul secolului al 22-lea, omenirea a părăsit Pământul pentru stele. Enormele devastări ecologice și climatice care au caracterizat ultimii 100 de ani au dus la o lume sterilă și inospitalieră; consumasem Pământul în întregime. Topirea rapidă a gheții a făcut ca mările să se ridice, înghițind orașe întregi. Defrișarea a devastat pădurile de pe tot globul, provocând distrugeri pe scară largă și pierderi de vieți omenești. În tot acest timp, am continuat să ardem combustibilii fosili despre care știam că ne otrăvesc și, astfel, am creat o lume care nu mai era potrivită pentru supraviețuirea noastră. Și așa ne-am îndreptat privirile dincolo de orizonturile Pământului către o lume nouă, un loc de unde să începem din nou pe o planetă încă neatinsă. Dar unde mergem? Care sunt șansele noastre de a găsi planeta ”B”, o lume asemănătoare Pământului care așteaptă să întâmpine și să adăpostească omenirea de haosul pe care l-am creat pe planeta care ne-a adus la ființă? Am construit telescoape astronomice puternice pentru a căuta în cer planete asemănătoare cu Terra și am găsit foarte repede sute de gemeni Pământului care orbitează în jurul stelelor îndepărtate. Casa noastră nu era atât de unică până la urmă. Universul este plin de Pământuri!

Acest scenariu de vis futurist ne este vândut ca o posibilitate științifică reală, miliardarii plănuind să mute omenirea pe Marte în viitorul apropiat. De zeci de ani, copiii au crescut cu aventurile îndrăznețe ale exploratorilor intergalactici și cu frumoasele lumi locuibile pe care le găsesc. Multe dintre filmele cu cele mai mari încasări sunt plasate pe planete fictive, cu consilieri plătiți care păstrează știința „realistă”. În același timp, narațiunile despre oameni care încearcă să supraviețuiască pe un Pământ post-apocaliptic au devenit, de asemenea, curente.

Având în vedere toate progresele noastre tehnologice, este tentant să credem că ne apropiem de o epocă a colonizării interplanetare. Dar putem cu adevărat să lăsăm Pământul și toate grijile noastre în urmă? Nu. Toate aceste povești ascund ceea ce face o planetă locuibilă pentru noi . Ce seamănă cu Pământul înseamnă în manualele de astronomie și ceea ce înseamnă pentru cineva care are în vedere perspectivele de supraviețuire pe o lume îndepărtată sunt două lucruri foarte diferite. Nu avem nevoie doar de o planetă aproximativ de aceeași dimensiune și temperatură ca Pământul; avem nevoie de o planetă care a petrecut miliarde de ani evoluând împreună cu noi. Depindem complet de miliardele de alte organisme vii care alcătuiesc biosfera Pământului. Fără ele nu putem supraviețui. Observațiile astronomice și înregistrarea geologică a Pământului sunt clare: singura planetă care ne poate sprijini este cea cu care am evoluat. Nu există plan ”B”. Nu există planeta ”B”. Viitorul nostru este aici și nu trebuie să însemne că suntem condamnați.

În fond, știm acest lucru din instinct: suntem cei mai fericiți atunci când suntem aduși în mediul nostru natural. Există nenumărate exemple de puterea vindecătoare a petrecerii timpului în natură. Numeroase articole vorbesc despre beneficiile „scăldării în pădure”. S-a demonstrat științific că petrecerea timpului în pădure reduce stresul, anxietatea și depresia și că îmbunătățește calitatea somnului, hrănindu-ne astfel atât sănătatea fizică, cât și mentală. Corpurile noastre știu instinctiv de ce avem nevoie: biosfera înfloritoare și unică cu care am co-evoluat, care există doar aici, pe planeta noastră natală.

Nu există nicio planetă B. În aceste zile, toată lumea a auzit sau a văzut acest slogan atrăgător. Cei mai mulți dintre noi l-am văzut înscris pe pancarta unui activist ecologic sau l-am auzit de la un lider mondial. În 2014, pe atunci secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon, a spus: „Nu există plan B pentru că nu avem o planetă B”. Președintele francez Emmanuel Macron i-a făcut ecou în 2018 în discursul său istoric în fața Congresului SUA. Există chiar și o carte care poartă numele ei. Sloganul dă un impuls puternic pentru a aborda criza noastră planetară. Cu toate acestea, nimeni nu explică de fapt de ce nu există o altă planetă pe care să putem trăi, chiar dacă dovezile din științele Pământului și astronomia sunt clare. Adunarea acestor informații bazate pe observații este esențială pentru a contracara o narațiune din ce în ce mai populară, dar greșită, potrivit căreia singura modalitate de a ne asigura supraviețuirea este colonizarea altor planete.

Cea mai comună țintă a unor astfel de vise speculative este vecinul nostru Marte. Are aproximativ jumătate din dimensiunea Pământului și primește aproximativ 40 % din căldura pe care o obținem de la Soare. Din perspectiva unui astronom, Marte este geamănul aproape identic al Pământului. Și Marte a fost mult în știri în ultima vreme, promovat ca un posibil avanpost pentru umanitate în viitorul nu prea îndepărtat . În timp ce misiunile conduse de oameni pe Marte par probabile în următoarele decenii, care sunt perspectivele noastre de locuire pe termen lung pe Marte?

Marte actual este o lume rece și uscată, cu o atmosferă foarte subțire și furtuni globale de praf care pot dura săptămâni la rând. Presiunea sa medie la suprafață este mai mică de 1 percent din cea a Pământului. Supraviețuirea fără costum de presiune într-un astfel de mediu este imposibilă. Aerul prăfuit constă în cea mai mare parte din bioxid de carbon (CO 2 ), iar temperatura la suprafață variază de la 30 ° C (86 ° F) vara, până la -140 ° C (-220 ° F) iarna; aceste schimbări extreme de temperatură se datorează atmosferei subțiri de pe Marte.

În ciuda acestor provocări clare, propunerile pentru terraformarea lui Marte într-o lume potrivită pentru locuirea umană pe termen lung abundă. Marte este mai departe de Soare decât Pământul, așa că ar fi nevoie de mult mai multe gaze cu efect de seră pentru a atinge o temperatură similară cu cea a Pământului. Îngroșarea atmosferei prin eliberarea de CO 2 pe suprafața marțiană este cea mai populară „soluție” pentru atmosfera subțire de pe Marte. Cu toate acestea, fiecare metodă sugerată de eliberare a carbonului stocat pe Marte necesită tehnologie și resurse mult peste ceea ce suntem capabili în prezent. Mai mult, un studiu recent al NASA a stabilit că nici măcar nu există suficient CO 2 pe Marte pentru a-l încălzi suficient.

Chiar dacă am putea găsi suficient CO 2 , am rămâne totuși cu o atmosferă pe care nu am putea-o respira. Atmosfera Pământului conține doar 0,04 % CO 2 și nu putem tolera o atmosferă bogată în CO 2 . Pentru o atmosferă cu presiunea atmosferică a Pământului, nivelurile de CO 2 de până la 1 % pot provoca somnolență la oameni și, odată ce ajungem la niveluri de 10% CO 2 , ne vom sufoca chiar dacă există oxigen din abundență. Scenariul absolut propus pentru terraformarea lui Marte ne lasă cu o atmosferă pe care suntem incapabili să o respiram; iar realizarea acestuia depășește cu mult capacitățile noastre tehnologice și economice actuale.

În loc să schimbăm atmosfera lui Marte, un scenariu mai realist ar putea fi construirea unor cupole de habitat pe suprafața sa, cu condiții interne potrivite pentru supraviețuirea noastră. Cu toate acestea, ar exista o diferență mare de presiune între interiorul habitatului și atmosfera exterioară. Orice breșă în habitat ar duce rapid la depresurizare, pe măsură ce aerul respirabil scapă în atmosfera subțire marțiană. Orice om care trăiește pe Marte ar trebui să fie în alertă constantă pentru orice deteriorare a structurilor lor, iar sufocarea ar fi o amenințare zilnică.

Din perspectiva astronomică, Marte este geamănul Pământului; și totuși, ar fi nevoie de resurse vaste, timp și efort pentru a o transforma într-o lume care nu ar fi capabilă să ofere nici măcar minimul strict din ceea ce avem pe Pământ. Sugerarea că o altă planetă ar putea deveni o evadare din problemele noastre de pe Pământ pare dintr-o dată absurdă. Dar suntem pesimiști? Trebuie doar să privim mai departe?

Data viitoare când veți ieși într-o noapte senină, uitați-vă la stele și alegeți una – este destul de probabil să alegeți una care găzduiește planete. Observațiile astronomice de astăzi confirmă suspiciunea noastră veche că toate stelele au propriile lor sisteme planetare. Ca astronomi, noi numim aceste exoplanete. Cum sunt exoplanetele? Am putea face vreuna dintre ele casa noastră?

Majoritatea exoplanetelor descoperite până în prezent au fost găsite de misiunea Kepler a NASA, care a monitorizat luminozitatea a 100.000 de stele pe parcursul a patru ani, căutând scăderi în lumina unei stele pe măsură ce o planetă o obturează de fiecare dată când încheie o orbită în jurul ei.

Kepler a observat peste 900 de planete de dimensiunea Pământului, cu o rază de până la 1,25 ori mai mare decât cea a lumii noastre. Aceste planete ar putea fi stâncoase (pentru majoritatea dintre ele, încă nu le-am determinat masa, așa că putem face această inferență doar pe baza relațiilor empirice dintre masa și raza planetei). Dintre aceste aproximativ 900 de planete de dimensiunea Pământului, 23 se află în zona locuibilă. Zona locuibilă este intervalul de orbite în jurul unei stele în care o planetă poate fi considerată temperată: suprafața planetei poate susține apă lichidă (cu condiția să existe o presiune atmosferică suficientă), un ingredient cheie al vieții așa cum o cunoaștem. Conceptul de zonă locuibilă este foarte util deoarece depinde doar de doi parametri astrofizici care sunt relativ ușor de măsurat: distanța planetei până la steaua părinte și temperatura stelei. Merită să țineți cont de faptul că zona astronomică locuibilă este un concept foarte simplu și, în realitate, sunt mult mai mulți factori în joc în apariția vieții; de exemplu, acest concept nu ia în considerare tectonica plăcilor , despre care se crede că este crucială pentru susținerea vieții pe Pământ.

Câte planete temperate de mărimea Pământului există în galaxia noastră? Deoarece până acum am descoperit doar o mână dintre aceste planete, este încă destul de dificil să le estimăm numărul. Estimările actuale ale frecvenței planetelor de dimensiunea Pământului se bazează pe extrapolarea ratelor de apariție măsurate ale planetelor care sunt puțin mai mari și mai apropiate de steaua lor părinte, deoarece acestea sunt mai ușor de detectat. Studiile se bazează în primul rând pe observațiile misiunii Kepler, care a cercetat peste 100.000 de stele într-un mod sistematic. Aceste stele sunt toate situate într-o mică parte a întregului cer; deci, studiile privind rata de apariție presupun că această parte a cerului este reprezentativă pentru întreaga galaxie. Toate acestea sunt ipoteze rezonabile pentru o estimare onorabilă.

Mai multe echipe diferite și-au efectuat propriile analize și, în medie, au descoperit că aproximativ una din trei stele (30 la sută) găzduiește o planetă temperată de dimensiunea Pământului. Cele mai pesimiste studii au descoperit o rată de 9 %, adică aproximativ una din 10 stele, iar studiile cu cele mai optimiste rezultate au descoperit că practic toate stelele găzduiesc cel puțin o planetă temperată de dimensiunea Pământului și, potențial, chiar mai multe dintre ele.

La prima vedere, aceasta pare o gamă uriașă de valori; dar merită să facem un pas înapoi și să ne dăm seama că nu aveam absolut nicio constrângere asupra acestui număr, cu doar 20 de ani în urmă. Dacă există alte planete asemănătoare Pământului este o întrebare pe care ne-am pus-o de milenii și aceasta este prima dată când suntem capabili să răspundem la ea pe baza observațiilor reale. Înainte de misiunea Kepler, habar n-aveam dacă vom găsi planete temperate de mărimea Pământului în jurul unei stele din 10, sau una la un milion. Acum știm că planetele cu proprietăți observabile similare cu cele ale Pământului sunt foarte comune: cel puțin una din 10 stele găzduiește aceste tipuri de planete.

Să folosim acum aceste numere pentru a prezice numărul de planete temperate de dimensiunea Pământului din întreaga noastră galaxie. Pentru aceasta, să luăm estimarea medie de 30 la sută, sau aproximativ una din trei stele. Galaxia noastră găzduiește aproximativ 300 de miliarde de stele, ceea ce însumează până la 90 de miliarde de planete aproximativ de dimensiunea Pământului, aproximativ temperate. Acesta este un număr uriaș și poate fi foarte tentant să ne gândim că cel puțin unul dintre acestea trebuie să arate exact ca Pământul.

O problemă de luat în considerare este că alte lumi se află la distanțe inimaginabile de noi. Vecinul nostru Marte se află în medie la 225 de milioane de kilometri (aproximativ 140 de milioane de mile) distanță. Imaginați-vă o echipă de astronauți care călătorește într-un vehicul similar sondei robotizate New Horizons a NASA, una dintre cele mai rapide nave spațiale ale omenirii – care a zburat pe lângă Pluto în 2015. Cu viteza maximă a New Horizons de aproximativ 58.000 km/h, ar dura cel puțin 162 de zile pentru a ajunge pe Marte. Dincolo de sistemul nostru solar, cea mai apropiată stea de noi este Proxima Centauri, la o distanță de 40 de trilioane de kilometri. Mergând în același vehicul spațial, echipajului nostru de astronauți ar dura 79.000 de ani pentru a ajunge la planetele care ar putea exista în jurul celui mai apropiat vecin al nostru stelar.

Să ne imaginăm, pentru un moment optimist, că găsim un geamăn Pământ perfect: o planetă care este într-adevăr exact ca Pământul. Să ne imaginăm că există o formă futuristă de tehnologie, gata să ne ducă în acest nou paradis. Doriți să ne explorăm noua casă, ne urcăm cu nerăbdare la bordul rachetei noastre, dar la aterizare ne simțim în curând neliniştiţi. Unde este pământul? De ce oceanul este verde și nu albastru? De ce este cerul portocaliu și plin de ceață? De ce instrumentele noastre nu detectează oxigen în atmosferă? Acesta nu trebuia să fie un geamăn perfect al Pământului?

După cum se dovedește, am aterizat pe un geamăn perfect al Pământului Archean, era în timpul căruia viața a apărut pentru prima dată pe lumea noastră natală. Această nouă planetă este cu siguranță locuibilă: formele de viață plutesc în jurul oceanelor verzi și bogate în fier, expirând metan care dă cerului acea culoare neliniștitoare, cea portocalie. Această planetă este cu siguranță locuibilă – doar că nu pentru noi . Are o biosferă înfloritoare, cu o mulțime de viață, dar nu o viață ca a noastră. De fapt, am fi fost incapabili să supraviețuim pe Pământ pentru aproximativ 90 % din istoria sa; atmosfera bogată în oxigen de care depindem este o caracteristică recentă a planetei noastre.

Cea mai timpurie parte a istoriei planetei noastre, cunoscută sub numele de era Hadean, începe cu formarea Pământului. Numit după lumea subpământeană grecească din cauza începuturilor de foc ale planetei noastre, Hadeanul timpuriu ar fi fost un loc teribil, cu oceane de lavă topită și o atmosferă de rocă vaporizată. Urmează era Archean, care a început acum 4 miliarde de ani, când a înflorit prima viață pe Pământ. Dar, așa cum tocmai am văzut, Archeanul nu ar fi o casă pentru un om. Lumea în care strămoșii noștri cei mai vechi au prosperat ne-ar ucide într-o clipă. După Archean a venit Proterozoicul, acum 2,5 miliarde de ani. În această eră, a existat pământ și un ocean și un cer albastru mai familiar. Mai mult, oxigenul a început în sfârșit să se acumuleze în atmosferă. Dar să nu ne entuziasmăm prea mult: nivelul de oxigen a fost mai mic decât 10 % din ceea ce avem astăzi. Aerul ne-ar fi fost încă imposibil să respirăm. De această dată, s-au confruntat și evenimente globale de glaciare cunoscute sub numele de Pământuri cu bulgări de zăpadă, unde gheața a acoperit globul de la poli la ecuator timp de milioane de ani la un moment dat. Pământul și-a petrecut mai mult timp înghețat complet decât perioada de timp în care am existat noi, oamenii.

Era actuală a Pământului, Fanerozoicul, a început doar cu aproximativ 541 de milioane de ani în urmă cu explozia Cambriană – o perioadă de timp în care viața sa diversificat rapid. O multitudine de viață, inclusiv primele plante terestre, dinozauri și primele plante cu flori, toate au apărut în timpul acestui eon. Doar în acest eon atmosfera noastră a devenit una pe care o putem respira cu adevărat. Această eră a fost, de asemenea, caracterizată de multiple evenimente de extincție în masă care au distrus până la 90% din toate speciile pe perioade scurte de timp. Factorii care au provocat o astfel de devastare sunt considerați a fi o combinație de impacturi mari de asteroizi și schimbări vulcanice, chimice și climatice care au loc pe Pământ la acea vreme. Din punctul de vedere al planetei noastre, schimbările care duc la aceste extincții în masă sunt relativ minore. Cu toate acestea, pentru formele de viață din acea vreme, astfel de schimbări le-au spulberat lumea și de foarte multe ori au dus la dispariția lor completă.

Privind lunga istorie a Pământului, constatăm că am fi fost incapabili să trăim pe planeta noastră pentru cea mai mare parte a existenței sale. Oamenii moderni din punct de vedere anatomic au apărut cu mai puțin de 400.000 de ani în urmă; am existat mai puțin de 0,01 % din povestea Pământului. Singurul motiv pentru care găsim Pământul locuibil acum este din cauza biosferei vaste și diverse care de sute de milioane de ani a evoluat odată cu și a modelat planeta noastră în casa pe care o cunoaștem astăzi. Supraviețuirea noastră continuă depinde de continuarea stării prezente a Pământului, fără schimbări majore pe parcurs. Suntem forme de viață complexe cu nevoi complexe. Suntem în totalitate dependenți de alte organisme pentru toată hrana și pentru aerul pe care îl respirăm. Prăbușirea ecosistemelor Pământului este prăbușirea sistemelor noastre de susținere a vieții. Replicarea a tot ceea ce ne oferă Pământul pe o altă planetă, la intervale de timp de câteva durate de viață umane, este pur și simplu imposibilă.

Unii susțin că trebuie să colonizăm alte planete pentru a asigura viitorul rasei umane. În 5 miliarde de ani, Soarele nostru, o stea de vârstă mijlocie, va deveni o gigantă roșie, care se va extinde în dimensiune și poate înghiți Pământul. În 1 miliard de ani, încălzirea treptată a Soarelui nostru se crede că va duce la fierbere oceanele Pământului. Deși acest lucru sună cu siguranță îngrijorător, 1 miliard de ani este un timp lung, lung, foarte lung, sigur, din punctul de vedere al civilizației umane. În urmă cu un miliard de ani, masele de uscat ale Pământului au format supercontinentul Rodinia, iar viața pe Pământ consta în organisme unicelulare și multicelulare mici. Nu existau încă plante sau animale. Cele mai vechi rămășițe de Homo sapiens datează de acum 315.000 de ani și până la 12.000 de ani în urmă toți oamenii trăiau ca vânători-culegători. Revoluția industrială a avut loc acum mai puțin de 500 de ani .

Dacă nu putem învăța să lucrăm în sistemul planetar cu care am evoluat, cum sperăm vreodată să reproducem aceste procese profunde pe o altă planetă? Având în vedere cât de diferite sunt civilizațiile umane astăzi chiar și de la 5.000 de ani în urmă, îngrijorarea cu privire la o problemă pe care oamenii ar putea fi nevoiți să o rezolve într-un miliard de ani este pur și simplu absurd. Ar fi mult mai simplu să te întorci în timp și să le ceri egiptenilor antici să inventeze internetul acolo și atunci. De asemenea, merită luat în considerare faptul că multe dintre atitudinile față de colonizarea spațiului sunt îngrijorător de apropiate de aceleași atitudini de exploatare care ne-au condus la criza climatică cu care ne confruntăm acum.

Pământul este casa pe care o cunoaștem și trebuie să o iubim. Așa cum oamenii sunt modelați nu numai de genetica lor, ci și de cultura și relațiile lor cu ceilalți, planetele sunt modelate de organismele vii care apar și se dezvoltă pe ele. De-a lungul timpului, Pământul a fost transformat dramatic de viață într-o lume în care noi, oamenii, putem prospera. Relația funcționează în ambele sensuri: în timp ce viața își modelează planeta, planeta își modelează viața. Pământul actual este sistemul nostru de susținere a vieții și nu putem trăi fără el.

În timp ce Pământul este în prezent singurul nostru exemplu de planetă vie, este acum la îndemâna noastră tehnologică să găsim potențial semne de viață pe alte lumi. În următoarele decenii, probabil vom răspunde la vechea întrebare: suntem singuri în Univers? Găsirea dovezilor pentru viața extraterestră promite să zguduie bazele înțelegerii noastre despre propriul nostru loc în cosmos. Dar a găsi viață extraterestră nu înseamnă a găsi o altă planetă pe care să ne putem muta. Așa cum viața de pe Pământ a evoluat cu planeta noastră de-a lungul miliardelor de ani, formând o relație profundă și unică care face lumea pe care o vedem astăzi, orice viață extraterestră de pe o planetă îndepărtată va avea o legătură la fel de profundă și unică cu propria sa planetă.

Să trăiești pe un Pământ care se încălzește prezintă multe provocări. Dar acestea sunt minore în comparație cu provocările de a converti Marte, sau orice altă planetă, într-o alternativă viabilă. Oamenii de știință studiază Marte și alte planete pentru a înțelege mai bine cum s-au format și au evoluat Pământul și viața și cum se modelează reciproc. Ne uităm la lumi dincolo de orizonturile noastre pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine. Căutând Universul, nu căutăm o scăpare pentru problemele noastre. Pământul este unic și singurul nostru cămin în cosmos. Nu există nicio planetă ”B”.

Eseul de mai sus este un exemplu controversat de marxism și orbire ecologistă. Cele două cercetătoare trec cu totul sub tăcere suprapopulația și epuizarea resurselor, de faptul că Terra nu va mai putea susține viața unei umanități foarte numeroase. Pe de altă parte multe date folosite nu sunt chiar corecte, sunt aranjate ca să susțină teza lor.

Explorarea și colonizarea spațiului nu sunt moftul vreunui miliardar, după cum susțin cele două, ci o condiție absolut necesară pentru supraviețuirea omenirii. Cu toate că dacă se mai întârzie mult, nu o să mai fie resurse pentru marele efort al explorării.

Sper că acțiunile exploratorilor spațiali să aibă rezultate, este prea multă sărăcie și tristețe pe Pământ, dar există mereu speranța – mâine poate fi mai bine ca astăzi, doar este în definitiv, o altă zi!

