HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  17 aprilie 2023. Evaluarea de Apoi ??!

17 aprilie

Pe 17 aprilie s-au născut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Sergheevici Hruşciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochină.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt, pe 17 aprilie, Sfinţii Simeon din Persia şi Acachie din Melintea.

În “Kalendarul” vechi al poporului român nu este nimic notabil, dar în cel creștin mobil apare A Doua Zi de Sf. Paşti. Săptămâna Sf Paşti este cea mai lunga a anului: are nouă zile!

Este ziua de naştere a compozitorului american de origină cehă Jan Hammer. Săi spunem: La Mulți Ani! Împlinește 75 de ani. Un eveniment foarte important pentru mine, pentru că el este cel care a creat tema lui Crockett din filmul “Miami Vice”. Este acea muzică care rezonează cu sufletul meu! Aş putea să o ascult la infinit.

Cum “Why aske you?”, da, ”ask” cu “e” la sfârşit pentru că este o creaţie preclasică a lui John Bull, marele spadasin, astrolog şi compozitor şi organist versat din secolul XVI – ei bine, acea muzică mă energizeză, mă vindecă, îmi dă certitudinea valorilor universale adevărate. După cum ”epic music” îmi da liniște, energie și putere, mă face mai curajos și mai ferm.

Căutaţi muzica care rezonează cu sufletul dumneavoastră! Sunt module de energie sufletească, care rezoneză cu armonicele sufletului. Marele Gheorghe Zamfir are dreptate. Este greu să înţelegi un geniu de talia lui, dar “totul este muzică!” așa a spus. Tot, la fel, cum Kepler a căutat divina muzică a sferelor cereşti, octavele astrale. A descoperit cele trei legi ale mecanicii cerești care îi poartă numele!

Prima săptamîna după Sf. Paști se numește Săptămana Luminată, sau Săptămana Albă. Calendarul mobil este centrat pe doua anotimpuri principale: primavara, cu ritualurile anuntate de Lasata Secului culminând cu Învierea, cea mai importantă sărbătoare creștină, temeiul religiei – și vara – prin evenimentele initiate dupa sarbatoarea Pastilor – evident un calendar de agricultori și pastori!

In Saptamana Luminată se spune ca “cerul este deschis”. Cine moare este iertat, caci merge drept la Dumnezeu (Niculita-Voronca, I, pag. 253).

Sa ne amintim ca Sfântul Ioan Paul al II-lea s-a săvârsit din aceasta viața în Saptamana Luminata.

In săptamana Luminata nu este bine ca femeia sa coasa pentru ca atrage trasnetele și bolile femeiesti. Se lucreaza numai strictul necesar, dar in niciun caz nu se lucreaza pămantul luni si marți – nerespectarea datinei este pericol pentru semanaturi prin inghet si grindina. Evident, practici magice, datand de demult, de foarte demult, poate chiar de la a doua diviziune a muncii.

Daca ar fi sa ne luam dupa Traditie, mai toata saptamana nu s-ar lucra pentru că:

Luni, dupa Sf. Paști. A Doua zi de Paști. Lunea Alba. In Lunea Alba se dezleaga la spalatul rufelor. Lunea, a doua zi de Pasti se uda cu apa in unele locuri – spunand ca vor creste mai bine pomii si florile. Lunea Alba se tine ca sa nu se rataceasca calea in drumetii lungi, sau in tari straine. De se lucreaza pământul în a Doua Zi de Pasti este pericol de boala-rea (epilepsie). Cine sta toata Lunea Alba pe un pod vede spiritele ce trec pe acolo.

Se umbla cu Pasca, vestind Invierea Mantuitorului. O sarbatoare a familiei – fii viziteaza parintii, finii umbla pe la nasi. Se aduc oua rosii, cozonac si vin rosu. Nasul pune slanina si “feliuțe chipărate de friptura”. Apoi se povestesc toate cate s-au petrecut, cum merg treburile, si cine, ce, a mai facut și se petrece crestineste.

Nimeni nu trebue sa se imbete ca este pericol de pierderea sufletului. Apoi de asta sunt atatea nemernici si mitocani fără suflete pe lume ca s-au îmbatat in Luna Alba.

Pe unele locuri se tine “Plugarul” un ritual complicat, evident agricol, de prosperitate, prin care primul tanar care iese cu plugul trebuie prins si scaldat in apa raului cel mai apropiat. Tot regional se tine si “Udatul” – fetele mari sunt udate bine cu apa de fântana, ritual de fecunditate – se crede ca astfel se vor marita in cursul anului. Celelalte zile, ale Săptămâniei Luminate, la vremea lor.

Ca orice creștin beteag ce nu se poate duce la Slujba de Înviere, am ascultat-o la Radio Trinitas. Doar Radio Trinitas și Antena Satelor, fără partea de reclame, le mai consider posturi naționale. Ei bine, m-am înviorat și m-am bucurat. Pastorala Preafericitului a fost un exemplu de erudiție și înțelepciune. Nu prea îmi place personajul, pentru că a interzis logodna și l-a smintit pe Sf.Gheorghe, schimbându-i ziua, dar ce este al lui este al lui. Toate pălesc în fața realizărilor lui, Catedrala și a Cuvintelor de Înțelepciune. A început etimologic, Paște-Paști și a avut timp și de două glumițe. Prima, cu Judecata de Apoi – zice Patriarhul – păi, acum se folosește ”evaluare”. Evaluarea de Apoi ??! Apoi, la sfârșit, promisiunea cu ”cine stă până la urmă… ia și un ou roșu, bio, de la Cernica.” Pentru că, urmează Preafericitul, acum alimentele sunt de două feluri, ”bio și adio” !

După ce vom ieşi din Săptămâna Luminată vom reveni la subiectele noastre obişnuite – calendarul mobil trebuie, însă, respectat şi cinstit cum se cuvine, pentru că, obligatoriu, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 aprilie 2023

BERBEC În a Doua zi de Sf.Paști, păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil, oricum mai toate magazinele sunt inchise. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii. Relaxează-te şi vizitează-ţi rudele!

TAUR Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale relaţiilor umane, ale legăturilor de rudenie. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs !

GEMENI Ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului. Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. În această perioadă nu prea este bine să călătoreşti pe distanţe lung. Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Despre lume, femei, bărbaţi şi mâncăruri pentru a Doua zi de Paști… imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Este un dar, dar şi un blestem! Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele.

RAC O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii de viaţă prea focoşi. O zi cu „vibraţii” amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză.

LEU Este o zi a nesimtirii, pe româneşte. Cine este mai nesimţit – caştigă! Cine nu arata ca este atins, este invingator! Si mai bine este sa nu intri in aceasta competitie. De fapt tu, dragă prietene, esti ca celebrul alergator Zatopek – nu concurezi decat cu tine insuţi, nu te întreci decât cu propria persoană! Stai si configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante si noi jocuri. Nu risca, sau riscă fără risc! Oricum, păstrezi status quo, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai. Ai vesti, sau macar promisiuni, că lucrurile se pot aranja. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte.

FECIOARĂ Este ziua grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mana intinsa, sau faci cheltuieli, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificate, altele nu! Se profileaza pierderea acea de bani care este ca sabia lui Damocles. Dar cine mai ştie astăzi legenda sabiei?! Asa ca poti, cu abilitate si curaj, să te delimitezi de pierdere. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sentimentală sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.

BALANŢĂ Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Stelele au un moment de transparenţă în această zi liberă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată planetele colective Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

SCORPION Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al distracţiilor costisitoare. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Esti si intr-o perioada usor vulnerabila, atentie la izbucnirile emotionale si la regimul alimentar în această zi liberă. Sanatatea este binisor aspectata, evita persoanele care sunt evident “racite”, la propriu şi figurat.

SĂGETĂTOR O zi agitată şi încordată, de fapt, pâna la urma, pentru un lucru de nimic. Totuşi, toţi cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori şi că doresc să te ajute. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns, nu trebuie să te grăbeşti. Astrele favorizează noile idei, emise fie că le foloseşti pentru disimulare, fie că doreşti să se îndeplinească. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Orele serii sunt avantajoase dragostei. Deci, o seara plăcută şi romantică.

CAPRICORN Astăzi, a Doua zi de Sfintele Paști, este o zi în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui mai. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

VĂRSĂTOR Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea cheltuieli, dar şi posibile încasări mari, sau începutul unor proiecte şi relaţii foarte profitabile. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, configuratie care provoacă întârzieri şi neînţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor.

PEŞTI Ziua de astăzi este o perioada mincinoasa chiar dacă este a doua zi de Sf. Paşti. Toata lumea minte pe toata lumea, din diverse motive. Daca ar fi sa ne luam dupa Zohar, Cartea Splendorilor, una dintre mărturiile Kabbalei, sunt permise şi placute Domnului “…doar minciunile si viclesugurile pornite din dragoste. Caci mare este tulburarea barbatului si a femeii cand sunt indragostiti si altele sunt Legile dupa care sunt şi trebuie judecati”. De aici, probabil, a venit in juriprudenta moderna circumstanța atenuanta pentru “crime pasionale”. Atenţie la minciunile pe care le spui şi pe care le auzi astăzi!