Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17-18 octombrie 2026. Dom' Pascale Ionescu

17, 18 octombrie

Pe 17 octombrie s-au născut Arthur Miller, Rita Hayworth, contele de Saint-Simon, Viktor Tretiakov, Eminem, Tarkan, Dragoş Protopopescu, Ştefania Velisar-Teodorescu, Maria Vicol, Alexandru Dima. Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr.

Încă un weekend monoton de toamnă, poate frumoasă, cel puţin din punct de vedere astrologic. Nu avem de ce să ne temem... decât de noi înşine!

Tradiţional, începe o perioadă de trei zile de sărbători dedicate lupilor. 17,18 şi 19 octombrie sunt zilele Lucinilor, lupi aparte, fraţi de cruce cu Lupul Şchiop şi cu Lupii de Foc, numiţi aşa după numele Sf. Apostol şi Evanghelist Luca, pe care-l pomenim pe 18 octombrie.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aceste sărbători ale lupilor veneau demult, aşa de demult că oamenii munceau mai tot timpul, nu se „inventase” săptămâna modernă şi calendarul cezarului, dar se odihneau şi se distrau la sărbătorile lupilor, 52 sau 54 în tot anul. Mereu grupate în trei zile, ca să petreacă lupul, adică dacul, cum trebuie.

Legenda dacică spune că haiticul lupilor cenuşii, astăzi îi numim Lucini, era puternic şi fără teamă de nimic. Dar se temea de un singur lucru: de Marele Zimbru de la Est. La vestea că Lupul de Foc l-a învins şi l-a descăpăţânat pe teribilul zimbru, lupii cenuşii l-au chemat pe Lupul de Foc să le fie şef şi rege.

La ziua hotărâtă toţi lupii mari şi mici l-au aşteptat pe Lupul de Foc. A apărut într-un târziu, abia târându-se, cu o labă din faţă ruptă şi străpuns de coarnele zimbrului. S-a uitat la toţi cei de faţă, hrănindu-se cu dragostea şi mila lor, a hăulit o dată prelung cum făceau numai dacii şi a căzut la pământ, mort. Cei de faţă au rămas ca de piatră.

Când, minune, din lupul mort se ridică alt lup, Lupul Şchiop, mai mare şi fioros şi cu colţi de aur, care lup se găseşte pe toate semnele heraldice daco-getice. Lupul Şchiop îi priveşte cu dragoste pe fraţii lui lupi şi le spune: "Fraţilor, mulţumesc că m-aţi chemat să vă fiu rege. Dar destinul meu este altul. Marii Zei mi-au dăruit nemurirea, dar trebuie să-i slujesc pe ei şi pe Zeii care vor veni. Cât sunteţi cuminţi şi vă vedeţi de treaba voastră de lupi, din partea mea nu aveţi de ce vă teme, eu îi muşc de inimă doar pe trădătorii de ţară, pe cei care asupresc copiii şi pe văduve, pe hoţi şi amăgitori!"

Şi Lupul Şchiop a plecat, cum altfel, şchiopătând... vibrând în aerul toamnei, pentru că este o fiară magică, supusă altor legi ale fizicii, acum în Univers, acum în Plurivers, fiind imaterial şi foarte material când îi muşcă de inimă, sau de ficat, le suge măduva oaselor celor care păcătuiesc grav, mortal, împotriva Legii Strămoşeşti...

Evident, o legendă, o pildă, poate o fabulă după modelul grecesc, al lui Esop, care relatează un fapt istoric al geto-dacilor. Eu, personal, cred că este vorba de regele Dromichete. Umbla vorba că o săgeată l-a ologit şi mergea sprijinindu-se în suliţă. Iar „reînvierea” lupului aminteşte de pasărea Phoenix a aheilor!

Ziua de 17 octombrie este aniversarea, ziua de naştere, a altui „lup”. Marshall Bruce Mathers împlineşte 54 de ani. Îl ştim sub numele de Eminem.

L-am întâlnit pe Eminem prin anii 90’, la Washington, când mă pregăteam pentru consultanţă în Asia. M-au băgat în faţă la o petrecere pentru că reprezentam o minoritate – „omul-din-Estul-Europei”. Am schimbat câteva vorbe. Era un lup adevărat, cu colţii mari şi lucioşi, gata să sfârtece „sistemul”! Apoi l-a înghiţit mulţimea...

Vedeţi, cu mulţimea am eu ceva de împărţit. Cu siguranţă că fiecare membru din mulţime poate fi o persoană încântătoare, culturală şi bine intenţionată. Asta nu împiedică mulţimea, în sensul matematic, să fie proastă, vulgară şi agresivă... Aici trebuie să facem deosebirea între mulţime şi popor. Mulţimea este înrobită clipei, poporul este veşnic. Ca valori vorbind. Mulţimea nu are valorile poporului, ea are doar reacţia ilogică şi animalică a clipei, presiunea străzii...

Sinaxar, pe 18 octombrie, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca. Sf. Luca pare a fi fost din părţile Siriei. Adolf von Harnack, savantul german recunoscut ca autoritate în domeniul Noului Testament arată că Luca, Luciu de Antiohia, a scris Evanghelia sa între anii 120 şi 130. Şi "Faptele Apostolilor" cea mai bună, mai elegantă şi logică scriere din Noul Testament. Această Evanghelie scrisă într-o limbă aleasă, corespundea strategiei Bisericii din acele timpuri: convertirea clasei conducătoare şi în special a femeilor nobile. Celelalte Evanghelii, sinopticele, care se aseamănă, scrise pe la anii 70-90 se adresau în special mahalalelor oraşelor, oamenilor săraci.

Evanghelia lui Luca se adresa celor cultivaţi. Biserica observase, la începutul secolului al II-lea, că misiunea de convertire era împotmolită. Exista un procent de 7-8% de creştini, în special evrei, dar şi un oarecare procent al seminţiilor, al neamurilor, al celor care nu erau evrei. Acest procent de circa 8 la sută nu a mai crescut aproape o sută de ani. În faţa acestui prag de popularitate, orice religie are ca scop răspândirea majoritară, în strategia de control a statului, ei bine, episcopii creştini au luat hotărârea să convertească clasa conducătoare, ca să impună creştinismul în Imperiul Roman prin lege, de sus în jos.

Ceea ce s-a întâmplat în secolul patru după ce, la Niceea, în 325 creştinismul a devenit, practic, religie de stat. În următorii treizeci de ani după Niceea, procentul creştinilor a crescut de la 8% la o majoritate de 60%. Traseism, sigur că da, pentru că în acele timpuri religia era politică şi politica era religie.

Pe vremea lui Lucius, creştinii erau concentraţi în mahalalele câtorva oraşe mari. Antiohia era unul dintre aceste oraşe. Luca, medic de profesie, provenea dintr-o familie bună grecească, se pare, şi a fost ucenicul lui Pavel. A murit de bătrâneţe la 84 de ani, depunând activitate de misionariat până în ultima clipă. Are ca simbol taurul înaripat, vechiul animal mitic al Persiei şi mai înainte al Sumerului. L-am văzut la Nimrud, lângă Mosul, într-o săpătură arheologică aflată la treizeci de metri adâncime, la Persepolis, Palmyra, Pasargad, Ur. Apărătorul credinţei... Astăzi ţintele exploziilor musulmanilor din Califat. Probleme de religie.

Luca, medicul, intelectualul, se potrivea foarte bine pentru următoarea etapă de propagandă a Bisericii care era îndreptată spre femeile aristocrate. Von Harnak arată şi Edward Gibbon confirmă că, în ciuda efortului şi a dedicaţiei creştinilor, religia nu se propaga, era respinsă, mai ales în teritoriu. Aşa că Biserica a hotărât să prevaleze prin impunerea creştinismului de sus, adică să devină religie de stat, imperială. Acest lucru se putea întâmpla numai dacă avea sprijinul aristocraţiei. Iar veriga slabă o constituiau femeile, matroanele romane, nu prea educate, dar mereu în căutare de un zeu care să le satisfacă dorinţele. Ori, creştinismul a avut superioritatea că nu promitea dragoste, bogăţie şi succes ci un singur lucru: minunea... care nu putea fi verificată!

Vedeţi, repet, în acele timpuri şi până de de curând, nici nu au trecut bine o sută cincizeci de ani, religia era politică şi politica era religie.

Tradiţional, pe 18 şi 19 octombrie, Lucinul, Zilele Lupului. Ziua centrală şi ultima, din cele trei zile care conturează un ciclu de trei Lucini, Filipi de toamnă.

Vechile denumiri ale sărbătorilor lupilor s-au pierdut, după cum s-a pierdut şi identitatea noastră. E greu să mergi înainte când nu ştii cine eşti şi de unde vii...

Dragii mei dragi, nu încetez să mă gândesc la trecut, deoarece prezentul meu este dificil, viitorul incert. Din trecut îmi amintesc de copilăria mea fără griji, din Mașina de Pâine numărul 52 și Popa Petre, numărul 33. Figura centrală a copilăriei mele a fost bunicul Pascale Ionescu, tatăl mamei mele. Cele mai vechi amintiri se leagă de el.

Era o atmosferă foarte plăcută în casele mari din curtea pavată din Obor, toată lumea muncea, se distra și era veselă. Anii ’50, ce vreți!

Tataie Pascale se trezea în fiecare dimineață la ora șase, mai puțin duminica. Se rădea la micul lavoar din dormitor, casele erau făcute după modelul caselor din Karlovy Vary, arhitectul fusese un ceh. Se ducea în bucătăria din fundul curții unde micul dejun era deja pregătit. Aparea și Gogu, poștașul, cu ”Scânteia” ziar la care dom’ Pascale era abonat. Era abonat și la ”Informația Bucureștilor”, dar venea seara.

Comenta cu voce tare ceea ce citea în ”Scânteia” preț de un sfert de oră. Apoi se îmbrăca de oraș și pleca, pe jos, către atelier, care era lângă Predoleanu, pe Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Obor. Preț de zece minute.

Atelierul era de fapt o fierărie specializată în aramă și fier. În timpul războiului atelierul produsese pupinele și instrumentar chirurgical. Așa s-au cunoscut cele două familii, Ionescu și Ștefănescu prin colonelul chirurg Victor Costin Ștefănescu, care a venit să recepționeze un set de instrumentar chirurgical.

Înainte de război, atelierul ”La Baia de Aramă” era bine cunoscut pentru alambice, distilatoare de mare capacitate. Pentru țuică. După război, tataie Pascale a început să repare automobile, a simțit cursul vieții. Dar a continuat să manufactureze instrumentar chirurgical. De exemplu, marele neurochirurg Titi Arseni nu opera dacă nu avea un bisturiu Pascale Ionescu. Mai târziu, mult mai târziu, dom’ Pascale a devenit director tehnic la Fabrica de instrumentar medical, dar asta este o altă poveste.

S-a făcut târziu, o să reluăm povestea adevărată altădată.

Şi câte pilde de tot hazul nu mă pregăteam să vă spun cu Nastratin Hogea. O să fie timp, nu au intrat zilele în sac!

Mă pregătesc, nici eu nu ştiu pentru ce, doar pentru că mâine este în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Nu te lăsa impresionat, chiar dacă este vorba de creşterea calităţii vieţii tale. Evită, în weekend, orice negociere care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în panul relaţiilor umane!

TAUR

Weekend incert, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai vreun necaz. Lumea nu are nimic cu tine, nu mai mult decât în alte zile, vremea de toamnă e de vină! Sâmbătă este o zi placută care se termina intr-o petrecere, sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI

Ai nevoie de o idee nouă ca să poţi avansa pe drumul tău. Se pare că începi o etapă nouă în viaţa ta. Nu te grăbi nu fii superficial, în weekend analizează bine înainte de a lua o decizie! Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Cel mai probabil trebuie să verifici cu grijă...

RAC

Weekend inspirat, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, relativ favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Duminică conjunctura astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU

Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle importante, care te interesează personal! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că după duminică este luni, zi de muncă grea!

FECIOARĂ

Te îngrijorează o situaţie din familie, ba nici nu ai chef de distracţie. Totuşi, stelele îţi şoptesc să ai încredere, viitorul îţi este favorabil, vine Soarele şi pe strada ta! Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Duminică poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, sau după aprovizionare, la târgurile de la ţară. Sigur, dacă ai chef...

BALANŢĂ

În acest weekend conjunctura indică relaţii bune cu semnele de foc şi apă. În special Berbecii şi Leii îţi sunt binevoitori. Evită semnele de pământ şi în special semnele de aer. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie, chiar dacă plouă! Duminică, pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION

Ai o idee, un proiect de weekend, sau la care ţii foarte mult şi eşti nerăbdător să-l vezi realizat. Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, strică treaba! Ai nevoie şi de ajutor! Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără necazuri, certuri sau decepţii.

SĂGETĂTOR

Dacă nu poţi rezolva în weekend, amână! Sigur, dacă poţi şi este în puterea ta. În orice caz este mai prudent să ceri ajutor, cu diplomaţie şi tact. Timpul soluţionează aprope orice... Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. Duminică, o mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii.

CAPRICORN

Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, doar este weekend, nu te îngrijora, ziua de mâine se va îngriji de ale sale! Sâmbătă, încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Poate este vorba despre un cadou pentru o zi de naştere a unei Balanţe!

VĂRSĂTOR

Perioadă favorabilă pentru tine, eşti avantajat la distracţii şi relaxare. În weekend caută prilejurile ca să te afirmi social, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ sau agresiv! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unei Balanaţe.

PEŞTI

Eşti din nou, foarte solicitat acasă. Ai nevoie de mai multă energie, de mai mult efort. În acest weekend poţi să rezolvi treburile printr-o mai bună organizare, dar şi prin... amânare! Sâmbătă stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte importante, dar sunt... sensibile! Duminică este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale.