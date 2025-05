Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17-18 mai 2025. Ayatolahul Khomeini și jocurile de noroc din Cehia







Pe 17 mai s-au născut Ayatolahul Ruholah Khomeini, Jean Gabin, Enya, James Last, Virgil Ogăşeanu, Geo Dumitrescu, iar pe 18 mai: Sfântul Ioan Paul al II-lea, Frank Capra, Margot Fontayn, Charles Trenet, Rick Wakeman, Alla Baianova, Nicu Stănescu.

Nimic în calendarul dacilor, nimic de sărbătorit... Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt unii oameni care te impresioneză aşa de mult, încât îi ţii minte toată viaţa. Ba, chiar încerci să-i imiţi!

Eram copil, poate în clasa a şasea, când am avut ocazia să-l ascult, în amfiteatrul şcolii (prestigiosul Liceu nr. 10, Zoia Kosmodemianskaia) pe fizicianul atomist Sorin Ciulli. Se întorsese de pe Acoperişul Lumii şi scrisese foarte repede o carte, „Corturi în Pamir”. Era un explorator, avea barbă şi degerături. Am stat pe capul bietului om două săptămâni ca să-mi povesteasă, să povestescă... să spună tot ce ştie şi de ce a făcut ceea ce a făcut...

Apoi, foarte tânăr fiind, am avut marele privilegiu să petrec un oarecare timp, scurt în zile, dar imens în cunoaştere, cu marele profesor Mircea Eliade. Apoi profesorii mei de diplomație și relații internaționale, Mircea Malița și Corneliu Mănescu.

În Orient am întâlnit oameni care m-au impresionat foarte mult. Extrem de mult! Unul dintre ei a fost şi Ayatolahul Khomeini, a cărui zi de naştere o pomenim astăzi, 17 mai.

Mă aflam în Iran de trei ani de zile şi tot timpul meu liber era dedicat cercetării, explorării, căutării, studiului. Iar acest timp liber nu era redus, pentru că erau peste cincizeci de sărbători islamice anual, care erau ţinute neapărat.

La un moment dat firul pe care îl urmăream m-a obligat să consult nişte manuscrise aflate în oraşul Qom. Acolo este cel mai important centru de formare al clericilor musulmani șiiți, cu o bibliotecă imensă.

Ca să am acces la acea bibliotecă am făcut o cerere la „Ministerul Culturii şi a Călăuzirii Islamice”. Toate cererile, de fapt toate hârtiile oficiale începeau în Republica Islamică Iran cu formula „În numele Domnului Cel Atotmilos şi Atotputernic”. Am avut îndrăzneala, pe care o consider acum nebunească, să adaug „... şi Atoateştiitor!” Cererea mea a fost aprobată în trei zile şi am fost invitat la Ministrul Khamenei. A fost începutul unei prietenii frumoase, vorba filmului!

Dar, iată-mă în ciorapi şi pantaloni lungi, negri şi cămaşă de mătase, tot neagră, cu mânecă lungă şi încheiat până la ultimul nasture de la gât, pe o căldură de cincizeci de grade, aşteptând pe un covor pufos ca în vis, într-o sală din imensa bilbliotecă de la Qom. Unul dintre bibliotecari îmi luase cererea aprobată, îmi zâmbise complice, schimbasem câteva politeţuri în farsi şi apoi dispăruse ca să-mi aducă manuscrisele şi traducerea lor. Lăsase uşa deschisă ca să intre puţin aer.

La un momend dat am auzit pe coridor forfotă. Treceau mai mulţi oameni. Apoi, s-au oprit. În camera în care aşteptam, care era spaţioasă, de fapt acolo se putea lectura şi erau suficiente perne pe lângă pereţi ca să permită la vreo treizeci de studenţi să citească, pentru că acolo nu se stă pe scaun ci pe covor, pe pernă! Ei bine, în acea sală de lectură au intrat doi molahi. Amândoi cu turbane negre. S-au uitat lung la mine. I-am salutat într-o meşteşugită pahlavi, aşa cum mă învăţase Molavi, multimiliardarul pentru care lucram pe acolo.

M-au întrebat, amuzaţi şi binevoitori, ce caut acolo. Le-am răspuns că nu stăpânesc aşa de bine farsi pahlavi şi că le cer permisiunea să vorbesc în limba franceză. Şi mai amuzaţi mi-au dat încuvinţarea. Am început să istorisesc povestea barajului pe care împreună cu alţii zeci de mii de oameni îl făceam la Saveh, ca să aducem apă, poate până la Teheran şi că în timpul liber studiez istoria veche a locului.

Când terminasem de vorbit pe uşa a intrat chiar el, Ayatolahul. Stătuse tot timpul lângă uşa deschisă şi ascultase tot ce vorbisem. Fără cea mai mică introducere sau ezitare m-a fulgerat din ochi şi m-a întrebat într-o franceză perfectă, metropolitană: „Când am trecut prin faţa uşii erai cu spatele, nu puteai să mă vezi, aşa că de ce ai ales franceza şi nu engleza, sau rusa?”

Trebuie să fac o paranteză şi să spun că de multe ori în Orient, datorită staturii mele solide, a umerilor laţi, a ochilor albaştri şi a părului blond, mulţi mă luau drept rus. Uneori era de bine, alteori...

„Excelenţă, am răspuns zâmbind, unii au ochi şi nu văd, alţii au urechi şi nu aud, dar câţiva, foarte puţini, pot să vadă şi să audă chiar printr-un perete!” Marele om nu a fost surprins de răspunsul meu, parcă îl aştepta. Parcă totul mai fusese odată jucat, repetat şi acum era premiera... cu public!

S-a interesat de mersul lucrărilor la şantier, dacă autorităţile erau de ajutor. Apoi, brusc, m-a întrebat „Ce aştepţi de la viaţă!” Am ezitat un moment, apoi am răspuns aproape aspru, uitându-mă drept în ochii lui: ”De la viaţă nu aştept mare lucru, ci de la marele mister de după viaţă!”

Ayatolahul Khomeini a clătinat din cap, aprobator, mi-a zâmbit, apoi s-a întors brusc şi a plecat în foşnetul straielor lui rituale.

Probabil că bat câmpii, dar de atuci, de la întâlnirea cu unul dintre cei mai importanţi lideri spirituali ai lumii şi ai istoriei parcă am văzut viaţa altfel, parcă toate porţile şi drumurile îmi erau deschise în Iran, în Asia, în toată lumea. Lumea mă asculta cu atenţie... obstacolele se ridicau din faţa mea ca prin minune!

Dar despre altceva doream să vă informez, ca deobicei.

O interdicție generală a jocurilor de noroc nu rezolvă nimic, deoarece cazinourile ilegale din Cehia se înmulțesc. O reglementare inteligentă este singura cale de urmat, susține portalul de știri Hospodářské noviny.

Veniturile din taxele pe jocurile de noroc cresc în fiecare an în Republica Cehă, depășind 20 de miliarde de coroane (800 de milioane de euro) pentru prima dată anul trecut. Cu toate acestea, multe mărci tradiționale, precum Rebuy Stars și altele, s-au închis în Republica Cehă sau se confruntă cu probleme.

„Piața cehă a jocurilor de noroc trece printr-o reformă semnificativă. În urmă cu zece ani, se putea spune că Republica Cehă era cazinoul Europei. Aveam aproape 100.000 de ”păcănele” licențiate, aproape 9.000 de săli de joc și cazinouri, iar pe cap de locuitor eram a doua țară din lume în ceea ce privește numărul de jocuri de noroc”, a declarat Jan Řehola, directorul Institutului pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc, pentru Hospodářské noviny.

„Totuși, situația s-a schimbat. Numărul sălilor de jocuri de noroc și al cazinourilor a scăzut cu 95%, ajungând la 700 în prezent, iar numărul aparatelor de slot legale a scăzut cu peste 80%, ajungând la 20.000. În ceea ce privește numărul de locuitori jucători, suntem deja mult sub media europeană, în urma Germaniei și a altor țări”, a adăugat Řehola.

Jocurile de noroc sunt încă în creștere, dar nu în unitățile fizice, ci mai degrabă în mediul online.

Pachetul de consolidare guvernamentală de anul trecut a majorat taxele pe jocurile de noroc, acestea devenind printre cele mai mari din Europa. Modul în care taxa este distribuită între stat și municipalități s-a schimbat, de asemenea. Municipalitățile care au săli de jocuri de noroc și cazinouri pe teritoriul lor au înregistrat o scădere a veniturilor.

Municipalitățile pot decide singure dacă permit sau nu sălile de jocuri de noroc și aparatele de slot pe teritoriul lor. Adesea le interzic în încercarea de a reduce criminalitatea. „Conform cercetărilor noastre în rândul orașelor și municipalităților, acest lucru nu s-a întâmplat, deși primarii susțin contrariul în mass-media”, a declarat Jakub Žofčák, analist la Centrul pentru Analiză Economică și de Piață. Potrivit acestuia, jocurile de noroc și impactul lor negativ s-au mutat pur și simplu online și în spatele ușilor închise, în săli de jocuri de noroc ilegale.

Potrivit lui Tomáš Pintér, primarul orașului Planá, care are o poziție liberală față de jocurile de noroc și are două cazinouri care operează pe teritoriul său, o interdicție absolută duce la apariția cazinourilor ilegale.

„Am permis cazinourile pentru că vrem să ținem jocurile de noroc sub control. Al doilea motiv îl reprezintă resursele financiare, care sunt importante pentru funcționarea municipalității și capacitatea acesteia de a se dezvolta. Am stabilit reguli de cooperare cu operatorii de cazinouri, adică cine se va ocupa de ce, inclusiv, de exemplu, de securitate. Funcționează și suntem mulțumiți. Nu am avut nicio plângere din partea cetățenilor”, a explicat Pintér.

Totuși, după modificarea regulilor de distribuire a veniturilor din impozitele pe jocuri de noroc, municipalitatea a pierdut 80% din buget.

„A fost o provocare, aveam proiecte de investiții în derulare, dar trebuie să ne descurcăm cumva”, a declarat Pintér.

În prezent, cele mai mari patru orașe cehe – Praga, Brno, Ostrava și Pilsen – au introdus o interdicție completă a jocurilor de noroc.

„Dar dacă ne uităm la modul în care se face o reglementare inteligentă, astfel încât bunăstarea cetățenilor să fie cât mai mare posibil, iar costurile sociale cât mai mici, atunci cea mai bună opțiune este o reglementare adecvată. Adică nu o liberalizare completă, când sloturile sunt la fiecare colț și nu li se aplică nicio regulă, dar nici o interdicție completă. Situația ideală este atunci când există reguli stricte pentru jocurile de noroc care sunt respectate. Cu toate acestea, astfel de reguli nu pot fi stabilite pe piața ilegală”, a subliniat Řehola.

După ce orașele mari au interzis cazinourile, acestea au început să fie construite în jurul lor, un exemplu tipic fiind Vestec u Prahy. „Nu văd niciun motiv pentru care nu ar putea exista patru sau cinci cazinouri în Praga. Din 28 de capitale europene, găsim cazinouri doar în cinci”, a subliniat Řehola. Potrivit acestuia, scopul este ca un jucător care dorește să joace jocuri de noroc să aibă un loc legal unde să meargă.

„Astăzi, toți jucătorii sunt înregistrați, trebuie să își stabilească măsuri auto-restrictive, originea finanțelor lor este investigată, cei care primesc beneficii nu pot juca și așa mai departe. Există o serie de instrumente pe care statul le-a introdus. Dar dacă interzic totul, aceste măsuri nu vor funcționa”, a declarat Řehola.

Echipa de cercetare a lui Jakub Žofčák a efectuat o cercetare amplă privind costurile sociale ale jocurilor de noroc în 2022. „Cheltuielile guvernamentale sunt asociate cu aplicarea legii, încarcerarea jucătorilor dacă comit o infracțiune și altele asemenea. Acestea se ridică la aproximativ 5 până la 12 miliarde de coroane pe an”, a spus Žofčák.

Cu toate acestea, costurile private sunt mai mari, în jur de 100 de miliarde de coroane.

„Aceasta include banii pierduți, care reprezintă jumătate din această sumă. Apoi, există și dobânzi la datoriile legate de jocurile de noroc sau salarii mai mici pentru că jucătorul nu merge la muncă. Alți factori includ poluarea luminoasă și fonică din sălile de jocuri de noroc, infracțiunile violente și impactul asupra copiilor jucătorilor, care se ridică la 2,5 până la 5 miliarde de coroane”, a adăugat Žofčák.

Primarul Pintér a remarcat că jocurile de noroc online cresc rapid în ceea ce privește depozitele totale. „Depozitele totale pe trimestru au crescut de la 30 de miliarde la 120 de miliarde în ultimii patru ani. A existat o schimbare enormă. Așadar, problema în viitor nu va fi în cazinouri, ci în jocurile de noroc online”, este convins Pintér.

Un subiect important în jocurile de noroc este și piața neagră a jocurilor, fie online, fie în cazinourile fizice. Institutul pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc a încercat să cartografieze piața neagră prin intermediul cercetărilor. „Am ajuns la concluzia că piața neagră din Republica Cehă reprezintă aproximativ 200-300% din piața legală. De exemplu, administrația vamală a descoperit peste 1.400 de cazinouri ilegale în țară, din anul 2017 și până în prezent. Aș dori doar să vă reamintesc că avem 700 de cazinouri legale”, a subliniat Řehola.

Aceasta este o dovadă că piața neagră a jocurilor de noroc câștigă proporții mari și în lumea reală. Iar costurile sociale rezultate din aceasta sunt chiar mai mari decât costurile jocurilor operate legal, spune el.

Sunt multe de comentat, dar numai am timp...

Apoi nu am avut timp să vorbim şi despre elitista şi fabuloasa Enya, preferata mea, întruchipare muzicii, pentru mine, pentru că, după cum spun iniţiaţii, numai vocea femeii poate cânta, cea a bărbatului este destinată doar rugăciunii şi strigătului războinic! Nu mai am timp...

Citiţi şi horoscopul pe zodii, ca să vă fie drumul clar în weekend. Oricum, fie că votaţi împotrivă, fie pentru, fie nu votați deloc, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17-18 mai 2025

BERBEC În acest weekend trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol, mon cher!

TAUR Dimineaţa, trebuie să rezolvi unele probleme urgente, treburi de sâmbătă, cum ar fi cumpărăturile pe care ai uitat să le faci ieri! Timpul distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci putina curatenie in casa şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă.

GEMENI Viaţa pare că măreşte viteza în acest weekend şi tu nu te simţi confortabil. Te gândeşti la lucrurile importante şi cauţi soluţii. Dar, nu lua riscuri inutile şi nu te grăbi pentru alţii! Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină!

RAC Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, ei bine, astăzi, sâmbătă, e ziua! În acest weekend eşti norocos şi abil, iar conjunctura stelelor indică succes! Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă şi duminică, de exemplu.

LEU O zi de sâmbătă obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de cumpărături. Nu pierde timpul! Pe seară, o veste! Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. In sfarşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o saptamana cenusie si obositoare. Profita de favorurile stelelor şi distreaza-te cat te ţine fizicul şi punga.

FECIOARĂ În acest weekend crezi că poţi să faci o mulţime de treburi pentru casă. Organizează-te, fii eficient şi împarte sarcini familiei, partenerului. Vremea trece repede, timpul parcă zboară! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere.

BALANŢĂ Se poate spune că este un weekend fără griji. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi acest lucru este relaxant. Dar, atenţie, pot exista unele tensiuni produse de defecte de comunicare! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

SCORPION Este un weekend în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie! Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Încearcă în acest weekend!

SĂGETĂTOR O dispoziţie instabilă te face să visezi când la concedii de vis şi clipe pasionate, când ai nevoie imediată de acţiune şi mişcare fizică. Dar, atenţie la crampe şi la durerile de spate! Spaţiile largi te aşteaptă : în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa ceri ajutor atunci cand este absolut necesar. Aşa o să eviţi situaţiile când orice ai face – nu mai este nimic de făcut! O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, duminică. Lumea zice că este o indiscreţie... Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine!

CAPRICORN Te simţi bine în acest weekend. Îţi zâmbeşti, complice... himerele tale par că încep să prindă viaţă. Destinul a fost bun cu tine, acum relaxează-te şi nu mai visa. Mulţumeşte-te cu ce ai! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Duminică poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor.

VĂRSĂTOR Mici probleme, dar aşa sunt perioadele de weekend. Îţi propui mai mult decât poţi să faci! Lasă curăţenia şi gătitul şi du-te la plimbare, în oraş! Mănâncă mai puţin şi distrează-te mai mult! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste : iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet!

PEŞTI Te enervezi prea uşor, eşti prea irascibil! Ai şi motive, în acest weekend ai unele probleme sentimentale, dar nu arăta că te afectează atâta. Cineva pare că te şicanează, se joacă cu tine! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual.