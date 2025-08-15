Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16-17 august 2025. Istorii adevărate







16,17 august

Pe 16 august s-au născut Madonna, Pierre Richard, Alexandru Agache, Filaret Barbu, Virgil Ierunca, Florin Bogardo, Gabriela Melinescu, Gelu Solomonescu, Ion Gheorghe, Ovid Crohmăliceanu iar pe 17 august s-au născut Davy Crockett, Robert De Niro, Sean Penn, Mae West, Traian Vuia, Ştefan Ruha, Marcel Chirnoagă.

Pe 16 august este scris în calendarul creștin-ortodox: Sf. Mahramă a Domnului, Sf. Martiri Brâncoveni şi Sf. Iosif de la Văratec. Pe 17 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Miron, Straton, Ciprian şi Tirs.

Un weekend din mica vacanţă de Sf. Maria! Ziua de 16 august este mai semnificativă, cea de 17 este de genul: „nimic în „Kalendar””! Riscul seismic este prezent, posibil, dar puţin probabil, după conjunctura astrologică şi prognozele de la USGS.

"Evenimentul Zilei" din 16 august 1949 a umplut de tristeţe o naţiune întreagă: Margaret Mitchel, celebra autoare a romanului "Gone with the Wind" a încetat din viaţă urmare unui accident în care a fost lovită de un automobil, condus pe contrasens de un şofer beat.

"Gone with the Wind" este romanul meu preferat. Când am ajuns în Atlanta printre primele locuri pe care le-am vizitat a fost "The Dump", astăzi "Margaret Mitchel House and Museum".

Ce fată frumoasă a fost Margaret, o adevărată fiică a Sudului!

Dintr-o familie foarte bună şi înstărită. Pe măsură ce studiam mai mult îmi dădeam seama că romanul a avut şi o tentă autobiografică, sigur, în economia ficţiunii!

Tot pe 16 august, în anul 1956, a încetat din viaţă sărac şi uitat de toţi Bela Lugosi, celebrul interpret a lui "Dracula". A fost înmormântat ca un vampir, cu mantia lui Dracula, după cum lăsase în testament.

Tradiţional, în "Kalendar" pe 16 august sunt Cercurile Sf. Marii, ultima zi a serbărilor Herei. În antichitate avea loc „judecata femeilor”.

Într-un loc neştiut de nimeni, un tribunal alcătuit dintr-o fată mare, o femeie măritată şi o văduvă, judeca treburile femeieşti: că aia mi-a furat bărbatul, una m-a despărţit de logodnic, asta umblă cu farmece, iar cealaltă umblă cu fratele meu şi îl învaţă la prostii - şi câte şi mai căte, treburi feminine...

Hotărârile tribunalului Herei erau luate în unanimitate şi erau obligatorii şi definitive. Altfel... nu ştiţi ce rele şi crude sunt femeile când vor ele, să vă ferească Bunul Dumnezeu!

Dar astăzi, 16 august, încă îi pomenim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache. Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor.

După ce au suferit martiriul la Istanbul în anul 1714, pentru păstrarea credinţei dar şi, mai ales, pentru lăcomia cea mare a câinilor de turci care le doreau averile, trupurile lor au fost aruncate de păgânii turci în mare.

Dar două caiace aşteptau. Corpurile au fost salvate de la dezonoare de greci creştini şi îngropate după datină în cimitirul creştin din insula Haliki.

Doamna Marica, soţia lui Constatin, după aventuri demne de un roman, reuşeşte să aducă în ţară, în 1720, moaştele celor ucişi şi le-a depus, în secret, în cripta bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti.

Doamne, ce aventuri au fost atunci, în vara lui 1720, pentru recuperarea corpurilor martirilor, demne de cărţile lui Dumas! Pentru că a fost vorba tot de muşchetari, dar de muşchetari români, conduşi de marele spadasin Marin, olteanul, cel cu două pistole de argint la brâu şi cu două spade. Omul de încredere al Brâncovenilor, încredere pe care nu a înşelat-o niciodată. Olteanul era ambidextru, folosea la fel şi mâna stângă şi pe cea dreaptă! Nimeni nu-i putea face faţă cu spada în mână! Nici dacă erau mai mulţi, se zice că s-a bătut şi a dovedit şi o duzină, odată!

Bătălii şi dueluri, cavalcade şi trăsuri răsturnate, împuşcături imposibile. Marin a împuşcat un şef turc, un aga, de la o sută de metri, descurajând pe ceilalţi să-i mai urmărească. Şi aşa au reuşit să ajungă la Dunăre cu preţioasa lor povară, unde îi aşteptau soldaţii lui Marin şi un caiac. Ce film ar ieşi din acest episod istoric adevărat!

Bisericile au suferit mult la cutremurul cel mare, din martie 1977.

Biserica Sf. Gheorghe Nou mi-a dat cel mai mult de furcă la întocmirea documentaţiei de consolidare. Pentru că, la îndemnul proaspătului Patriarh Iustin Moisescu şi al părintelui Neamu de la Sectorul tehnic al Patriarhiei, constituisem un colectiv de ingineri, arhitecţi şi meseriaşi care se ocupa cu întocmirea şi executarea urgentă a proiectelor de consolidare a bisericilor.

Atunci, în vara lui 1977, s-a întâmplat o minune. Eram obosiţi şi nemâncaţi. Era noapte. Sala pusă cu dragoste de Patriarhie la dispoziţia noastră era plină de planşete, foi de calc, rigle de calcul, scumpele, noi pe atunci, calculatoare numerice electronice, care costau o avere, cărţi de specialitate, tabele, şabloane, Rotring-uri şi tuşuri scumpe, tuburi de proiecte, culegeri de STAS-uri şi încă o mie de lucruri de proiectare. Toate cumpărate din banii noştri. Rămăsese doar arhitectul Gabriel Piţigoi şi cel care vă povesteşte. Ceilalţi plecaseră, unii acasă să se culce, alţii erau pe teren. Zidarii de la Floreşti începuseră lucru la Săftica, lucrare foarte grea, monument istoric, trebuia totul reconstituit cum a fost.

Am adormit amândoi cu capul pe planşetă. Şi am avut amândoi, acelaşi vis! Se făcea că un bărbat înalt, cu faţa nobilă, cu barbă şi mustăţi, îmbrăcat în caftan domnesc se plimba în jurul Sfintei Biserici Sf. Gheorghe Nou şi ne arăta, tăcut, dar zâmbind, diferite puncte pe clădire.

Ne-am trezit! Ne durea capul, tare! Ne-am uitat unul la altul şi apoi am povestit ce am visat, la început cu prudenţă, apoi...

Gabi, arhitectul, a început să facă semne pe planuri, acolo unde arătase domnitorul: "da, da, aici tiranţi, aici centură de beton puternic armat, aici subfundaţie, aici injecţie cu răşină, aici ţesătură de scoabe". Şi calculul de rezistenţă, dimensionare, îl întreb! Asta este treaba ta mi-a spus liniştit arhitectul, pe vremea aceea nu prea erau ingineri structuralişti!

Taina este că pe atunci nu ştiam că în subsolul, în cripta Sf. Biserici Sf. Gheorghe Nou sunt ascunse moaştele Brâncovenilor. Da, dar ei ştiau că vrem să facem un lucru bun, dar oboseala şi epuizarea ne împiedicau...

Aşa am salvat peste cinci sute de biserici... Sper să conteze la Judecata de Apoi. Era absolut necesar ca fiecare parohie să aibă un plan de reparaţii. Echipe de activişti verificau cu atenţie dacă parohia avea sau nu planul de reparaţii şi consolidare. Altfel, închideau imediat sfânta biserică conform legii disciplinei în construcţii care prevedea închiderea unui imobil avariat destinat uzului public.

Îmi amintesc că ne-am încrucişat odată cu o astfel de echipă. Noi eram sus, la cor, ca să mai facem nişte ultime fotografii-martor. Tocmai predasem preotului „planul de reparaţii”. În sfânta biserică a intrat un grup. M-a surprins faptul că nu îşi făcuseră cruce la uşa bisericii. Aşa că i-am făcut semn lui Dănuţ, fotograful, să tacă din gură. Era secretarul de partid local cu "inspectorii" din Capitală.

Pe un ton politicos, trebuie să mărturisesc, i-au cerut preotului să închidă biserica. "Dar, a spus Părintele, avem „planul” şi mâine începem reparaţiile!" Inspectorii au cerut să vadă şi ei. Preotul a intrat în altar şi a ieşit de acolo cu dosarele conţinând proiectele noastre de reparaţie şi consolidare. Inspectorii le-au răsfoit rapid şi au exclamat: "Din nou, „dacii”! Sunt buni băieţii ăştia, foarte buni, să vă ţineţi de proiect Părinte, să nu daţi rasol!" Şi, au plecat...

Trebuie să vă spun că Mihaela, fata care se ocupa de multiplicare planurilor la ozalid, aşa era pe atunci, marca calcul nostru ca să nu se rătăcească, cu o mică ştampilă făcută de ea dintr-o gumă: "Noi, Dacii"... Cuvintele "inspectorilor" de la Bucureşti au fost cel mai mare premiu pe care l-am primit! Eram "buni, foarte buni"!

Dar ce se întâmpla dacă nu exista planul de consolidare? Alternativa era dărâmarea bisericilor avariate, distrugerea lor de către nazişti. Pentru că în România nu a fost niciodată comunism, a fost condamnat ceva ce nu a existat. A fost un socialism naţionalist, adică "nazional-socialism", nazism. Cu fűrer, cu tot!

Altădată o să vă povestesc şi de taina Mahramei lui Iisus, tot astăzi, pe 16 august, pomenită, dar am spus deja o poveste, adevărată, aşa că am sufletul împăcat ca să aştept cu bucurie manifestarea micuţei fantomiţe a pisicii Gina, în această parte a anului dă de știre că nu ne-a uitat.

Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi scris. Mulţumesc din suflet!

Dar, vorbă multă, sărăcia omului, așa că o să continuăm mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16-17 august 2025

BERBEC Astăzi, fie acasă, fie în vacanţă, sau în călătorie, întâlneşti unele obstacole. Eşti surprins, nu te aşteptai. Însă, este o situaţie obiectivă, nu te grăbi, fii calm şi aşa poţi găsi soluţia!

Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate.

Duminică, zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a marii tale capacităţi de a te concentra pe perioade scurte şi a rapidităţii care te caracterizează.

TAUR Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. Nu da crezare celor care vor să-ţi strice acest weekend cu veşti rele! In rest, ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe fructe.

Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie!

Duminică, nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekendul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă “încurcată”.

GEMENI Un weekend torid în care te gândeşti la toamnă. Adică la cheltuielile pentru începutul şcolii, la conserve, la costul căldurii pentru iarna... şi totuşi, eşti foarte zâmbitor şi binedispus!

Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un Leu.

Duminică, poate nu ar fi rău să te distrezi încă puţin, dar parcă te simţi zdrobit de oboseală, oboseala cronică, mai bine odihneşte-te! Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol!

RAC Astăzi oferă-ţi o compensaţie, un catharsis: cumpărături, un film, o îngheţată bună, poate o cafea scumpă! Singurătatea în aglomeraţie, specialitatea ta, te apasă mai mult în zilele libere!

Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi...

Duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă.

LEU Stai liniştit şi observă. Nu e momentul nici să ataci, nici să te predai! Jocul social are regulile lui nescrise, aşa că dacă le respecţi în acest weekend, ai numai de câştigat, de profitat!

Rezolvând problemele în acestă sâmbătă îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită!

Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

FECIOARĂ În weekend eşti contrariat şi stresat de anumite veşti, dar le dai prea mare importanţă! Te împrăştii în prea multe direcţii şi activităţi. Distracţia este bună, dar şi foarte obositoare!

Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House! Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis...

Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

BALANŢĂ Relaţiile sentimentale sunt pe primul loc, îţi captează toată atenţia şi energia, în acest weekend. Fie în duo, sau solo, dragostea te acaparează cu dulci promisiuni. Dar, fii totuşi atent!

Trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta.

Duminică aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

SCORPION Eşti extrem de ocupat în această mică vacanţă de Sf. Maria! Iar weekendul nu face excepţie. Ai de luat o decizie mai dificilă. Nu mai amâna, dar oferă-ţi şi timp de odihnă, relaxare!

Sâmbăta este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te.

Duminică, o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol, poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun!

SĂGETĂTOR O dimineaţă frumoasă! Ziua începe foarte bine, dar apoi o ia pe arătură! Eşti pus în faţa unor probleme, în familie, sau cu prietenii. Situaţii frivole distractive de weekend, nimic serios!

Sâmbătă nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii!

Duminica asta ai in sfârșit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot duminică configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

CAPRICORN Nu îţi plac situaţiile neclare şi faci tot ce depinde de tine ca să ai situaţii cinstite şi sincere. Dar, îndoială începe să te cuprindă. E vorba despre dragostea ta cea mare. Note false?

Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi - sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere.

Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este!

VĂRSĂTOR Solo, sau în duo, în weekend eşti în divergenţă cu perechea, partenerul. Încercă să găseşti numitorul comun, o pasiune, un fel de mâncare, ceva, orice, care să stingă contradicţiile...

Sâmbătă este o zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend.

Duminică, transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea.

PEŞTI Nu da înapoi, nu ceda, cu toate că te gândeşti că cel mai deştept... proverbe justificative! Stai pe poziţiile tale şi păstrează “status quo ante”, dacă vrei să fii respectat de cei din jur!

Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor.

Duminică fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum! Sau, te poţi întoarce de acolo...