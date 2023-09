Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 septembrie 2023. O altă pildă cu Nastratin Hogea

15 septembrie

Pe 15 septembrie s-au născut Cornelius Agrippa von Nettesheim, Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăcustă, Marian Popa.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel nebun. Nichita „s-a născut şi a crescut în Dacia lui Traian, pe malul stâng al Dunării, pe vremea goţilor” (Viețile Sfinților). Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, unele spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea că dracul şi-a rupt părul din cap și a fugit şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi! (Olteanu, Speranția, Pamfile)

Se ţine cu stricteţe altfel… Nichita cel nebun vă ia minţile, sigur, dacă mai aveți! Minţi care se pare că nu mai trebuie luate, că de mult nu mai sunt la unii posesori, dacă mă uit prin ziare!

Dar de mult nu v-am mai spus pilde cu Nastratin Hogea. O să vă spun ceva, taină mare, Nastratin Hogea este nemuritor! Trăiește și astăzi în căsuța lui din Konya, sau în Shiraz, în Cairo, Oran, Tunis, Casablanca, Tirana, Mangalia, Vidin, etc etc o mulțime de națiuni îl revedndică pe înțeleptul cel hâtru și bun la vorbe.

Sau este vorba de alt Nastratin Hogea, stră-strănepotul lui, sau pur și simplu o poreclă și mie mi se spune Nastratin Hogea, porecla mi-a dat-o Corneliu Mănescu, pentru umorul cu care povesteam secile fapte și acte diplomatice.

Ascultați, adică mai bine citiți și luați aminte:

Ei bine, săptămâna trecută, la Nastratin Hogea se prezintă doi prieteni cu o vanetă, o dubiță încărcată vârf, cerând să li se facă dreptate. Îi istorisesc că au cumpărat marfă din străinătate și că se duc cu ea la bazar să o vândă. Stăpânul mașinii, cel care conducea avea numai un sfert de marfă, restul era a prietenului, mai bogat. Când au trecut un râu, prin vad, mașina s-a împotmolit și au trebuit să vină țăranii din cea mai apropiată localitate cu un tractor românesc făcut la Tabriz ca să-i scoată din mijlocul râului. I-a costat două sute de dolari. Apoi cei doi prieteni s-au certat în contul cui trebuie pusă suma. Prietenul cu trei sferturi de marfă spunea că este vina șoferului, iar cel cu numai un sfert din marfă spunea să fie împărțită pierderea în mod egal.

Nu, nu – spune Nastratin Hogea, pierderea trebuie suportată în întregime de cel care are trei pătrimi din marfă, dacă nu încărca așa de mult vaneta, nu se împotmolea în mijlocul râului. Cel în cauză a deschis gura, dar a închis-o repede, a băgat mâna în buzunar și i-a dat șoferului banii. Ba, i-a dat și lui Nastratin cincizeci de dolari, pentru buna judecată, spunând că socotelile bune fac prietenii buni!

Rari sunt oamenii care se supun unei judecăți bune, chiar dacă este împotriva lor!

Aici trebuie să răspund unei întrebări ridicată, probabil, de un musulman. De ce nu ofer circumstanțe atenuante musulmanilor, mai ales că știu despre ce este vorba și am fost oaspetele islamului mulți ani. Trebuie să mă înțelegeți, dragii mei dragi. Iubesc Orientul, am prieteni acolo, la Teheran s-a născut fata mea, am amintiri colosale, în grădina de la Saadabad am făcut saltul, am urcat pe alt nivel. Am fost în Siria, Irak, Turcia, Egipt, Tunis, Algeria, Maroc, Emirate, Arabia Saudită. Mult timp. Am prieteni peste tot. Dar îmi sângerează sufletul și inima. Recunosc o invazie, când o văd.

Europa este invadată, nu cu arma în mână, așa ar fi fost relativ ușor respinsă invazia, ci cu perversitatea cererii de ajutor. Sunt un sufi, un rūmi din Europa, iubesc Orientul, dar ar fi fost bine să rămână acasă la el! Nastratin Hogea ar spune că dacă fiecare rămâne la el acasă, nu sunt prilejuri de ceartă și scandal. Mai mult, îi cunosc bine pe musulmanii mei, știu cât de obraznici, violenți și nesimțiți sunt, toată lumea trebuie să le respecte și să adopte regulile lor, chiar dacă sunt câțiva, într-o țară străină.

Dacă nu se reacționează o să se termine repede cu civilizația asta europeană, păcătosul mod de producție asiatic o să prevaleze, păcat… După cum spunea Edmond Burke: Singurul lucru necesar pentru triumful răului este ca oamenii buni să nu facă nimic. Eu măcar scriu la ziar, la vârsta mea atâta mai pot, domniile voastre ce faceți? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să intru pe Dimineața Astro(logilor)nomilor, s-a făcut apel general. Ce să fie, ce să fie?

Până atunci o să văd filme SF și o să ascult TSFH, Instrumental Core și Mark Petrie, epic music, desigur. Explorarea asta cosmică cu resurse primitive și strigatul în spațiu, vezi programul SETI, mi se par ușor ridicole, dacă nu periculoase! Ușurel, fără mult scandal, fără reclamă galactică, așa cum vrea să ajungă Elon Musk pe Marte. Ce o să găsescă acolo? Altă întrebare bună!

Haideți să luăm o pauză, problemele astea cosmice mă golesc de energie, dar este loc de recuperare, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 septembrie 2023

BERBEC Este posibil să aștepți un semn care te-ar putea ajuta să iei o decizie pe care o amâni în continuare. Și s-ar putea să o primești în curând… Doar trebuie să faceți un efort să vă păstrați calmul și să aveți încredere că soluția vi se va prezenta la momentul potrivit. Dacă poți doar să ai răbdare, va fi. Nu-ți permite să devii fricos sau anxios din cauza asta, sau s-ar putea să ajungi la o decizie care nu ți se pare deloc corectă. Ai dreptate să aștepți până te simți mai confortabil cu răspunsul pe care îl primești.

TAUR Lumea de azi este superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine şi să ai succes. Nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, cheltuieşte cât trebuie! Evita la birou orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani, ceea ce este un adevărat dezastru în aceste timpuri de criză.

GEMENI Un anume ocol pe drumul vieții poate părea la început un inconvenient, dragi Gemeni, dar s-ar putea transforma într-o experiență cu adevărat specială. Este posibil ca ceva să nu decurgă conform planului în acest moment, motiv pentru care ați putea fi îngrijorat. Ați fost forțat să faceți o pauză, să faceți un pas înapoi și să vă reevaluați opțiunile, eventual căutând o cale alternativă către destinația dorită. Dar totul o să iasă bine. De fapt, va fi mai mult decât în ​​regulă. Acest ocol s-ar putea dovedi a fi locul unde trebuia să ajungi tot timpul.

RAC Poate că nu știi încă, dar o situație dificilă în care ești cufundat va merge de fapt destul de bine pentru tine. S-ar putea să-ți fie teamă că alții te judecă sau că destinul merge împotriva ta. Nu este deloc adevărat! De fapt, alți oameni sunt în mare parte simpatetici față de tine, iar stelele și universul sunt de partea ta. Ei pot vedea că te lupți cu o situație nedreaptă. Încercați să vă mențineți temperamentul și emoțiile generale sub control. Dacă poți face asta, te vei ridica ca o stea după ce toate acestea se vor rezolva de la sine.

LEU Nimeni nu poate ghici la ce te gândeşti! Dai impresia unei persoane distrate, distante, prea preocupată de ceva. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale! Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să continui neabătut pe calea ta. Nu fii superficial, nu renunţa! Astăzi emoţiile tale sunt pastelate iar conjunctura astrologică arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru frumos. Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte.

FECIOARĂ Stai liniștit, evită știrile isterice și veștile rele și o să ai liniște și o productivitate mărită. Nu te băga peste problemele altora, chiar din familie, decât dacă ți se cere ajutorul. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active de familie sau imobiliare. De fapt ar trebui să te gândeşti cum să diversifici sau să înlocuieşti acest gen de comerţ. Atenţie mărită să nu pierzi, sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, portofelul. Fereşte-te de discuţii aprinse. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează o femeie pusă pe revanşă.

BALANŢĂ Cu toții am dori să credem că putem avea încredere în oamenii care sunt prezenți în viața noastră. Chiar și atunci când întâlnim pe cineva nou, de obicei presupunem și sperăm că vor fi oameni onorabili și de încredere. Nimeni nu vrea să fie nevoit să se țină cu spatele la perete doar în cazul în care nu se poate avea încredere în cineva. Astăzi, dragă Balanță, s-ar putea să te întrebi dacă poți să crezi ceea ce îți spune cineva. Ești înțelept să te întrebi dacă există vreo întrebare despre asta. Dar nu vă duce îngrijorarea la așa extremă încât să dezvoltați neîncredere fără vreun fel de dovezi. Fii precaut, dar nu suspicios.

SCORPION Intri într-un timp de reînnoire, dragă Scorpionule. S-ar putea să nu pară deloc așa acum. De fapt, ar putea părea un moment al sfârșiturilor și al tulburărilor. Dar deseori așa începe o furtună. Vântul se ridică și se învârte, iar apoi cerul se deschide și plouă. Însă ceea ce urmează este calmul, liniștea, cerul senin și senzația răcoritoare de aer curat. Ești în pragul acestui lucru în timp ce treci prin circumstanțe dificile. Vine ceva bun.

SĂGETĂTOR După o analiză necesară și realistă, înregistrezi întârzieri în proiectele tale personale! Este necesar să-ți multiplici eforturile ca să găseşti piste, idei și direcţii noi de dezvoltare. Astăzi, mai multă atenţie că să nu ratezi unele amănunte care îţi pot fi favorabile. Mai ales pe plan sentimental! Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii.

CAPRICORN Nu te încărca cu banalităţi, cu lucruri neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Nu-ți schimba programul după ”fake news” de pe FB. Oadată ce ai început ceva, termină-l repede! Tu sa stai deoparte. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea. Aşa poate o să înveţi să nu mai te folosescă alţii.

VĂRSĂTOR Astăzi, nu mai bate atât lumea la cap şi partenerul de viaţă, în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă. Hai, fii seducător! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii, te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie, este vineri, doar.

PEŞTI Poate părea că cineva uneltește împotriva ta și asta te poate face să te simți slăbit emoțional. Dar înainte de a reacționa fără să te gândești bine, trebuie să evaluezi de ce te-ai găsit în această situație încărcată emoțional. S-ar putea ca ceva ce ai spus sau făcut să fi fost interpretat într-un mod pe care nu l-ai intenționat? Aceasta poate fi o posibilitate și, dacă este așa, trebuie să o îndreptați înainte să se dezvolte în scandal. Cu o abordare prietenoasă, poți îndrepta lucrurile din nou.