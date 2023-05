HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13,14 mai 2023.  Familia Biden ar putea fi implicată în scandalul de corupție din România.

13,14 mai

Pe 13 mai s-au născut Maria Tereza, Joe louis, Daphne du Maurier, Alphonse Daudet, Roger Zelazny, Ludovic Spiess, Ileana Popovici, Mircea Ciobanu. Pe 14 mai s-au născut: Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Cate Blanchett, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara.

În calendarul creştin-ortodox, pe 13 mai, sunt Sfinţii: Sergie Mărturisitorul şi Glicheria. Pe 14 mai, sunt Sfinţii Isidor şi Terapont. Asta în calendarul ieftin pe care am dat zece lei. În „Vieţile Sfinţilor” pe care am dat 110 lei, mai sunt pomeniţi, în plus, tot pe 14 mai, Sfinţii Alexandru cel din Conducheli, Alexandru, Varvar şi Acolut. Leontie patriarhul Ierusalimului, Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul. Cea mai veche industrie din lume: mai dai un ban, mai iese un sfânt! Sau, o minune…

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, mulți dintre domniile voastre mă întreabă despre poziția mea față de religie. Este la fel că cea a agenției de spionaj cosmic a SUA: ”Credem în Dumnezeu. Pe toți ceilalți îi monitorizăm!”

Sâmbătă, pe 13 mai 2023, se împlinesc 106 de ani de la viziunea avută de cei trei copii portughezi la Fatima, un orășel la vreo sută de kilometri de Lisabona. De fapt nu a fost nici prima și nici ultima. Dacă chiar doriți să aflați mai multe lucruri despre aceste evenimente extraordinare, începute în anul 1915 și cu apogeul în mai-octombrie 1917, vă recomand o carte, mai rară, dar cred că poate fi descărcată pe net de la www.archive.org . Este vorba despre relatarea pastorului John de Marchi, în cartea ”The True Story of Fatima” apărută în anul 1947 într-un tiraj, inimaginabil astăzi, de 3 milioane de exemplare!

O am în față, la fel ca și cartea lui Peter Kolosimo, ”Not of This World”, apărută în anul 1971, într-un tiraj mult, mult, mai mic.

Dar, eu am propria opinie despre ceea ce s-a întâmplat pe dealurile însorite și ușor radioactive ale Serra de Aire. Realatările inițiale ale copiilor sunt clare: au întâlnit ființe de lumină! Analfabeți și fără nicio cunoștiință decât cele date la slujba catolică de dumincă, Lucia, Jacinta și Francisco au spus că au întâlni îngeri, pe Maica Domnului, etc. Reducerea necunoscutului la ceea ce știau ei. Cum li s-a sugerat, apoi, în mod sigur, și de preoți și de magistratul local. Luînd și un aspect politic, era război, mesajul despre Rusia este chiar edificator. Apoi totul a intrat în aparatul de propagandă al Vaticanului, the best, money can buy!

Nu este rău, oamenii au nevoie de minuni, de ceremoniale, de sărbători!

În REMIX News a apărut un articol. Iată:

Familia Biden ar putea fi implicată în scandalul de corupție din România.

Membrii republicani ai comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților SUA au susținut miercuri o conferință de presă în care au spus că familia președintelui Biden ar putea fi implicată într-un scandal de corupție în România.

Aceștia susțin că președintele SUA a luat anterior bani de la omul de afaceri român, Gabriel „Puiu” Popoviciu, care a fost condamnat pentru corupție în urmă cu șase ani.

Președintele Comisiei, James Comer, a spus că anterior, când Joe Biden a vizitat România în calitate de vicepreședinte, fiul său și familia sa au acționat ca un panou publicitar și au colectat banii.

De asemenea au lansat un document de 36 de pagini care arată că, pe parcursul a doi ani și jumătate, 3 milioane de dolari au fost transferați în mai multe tranșe de la Bladon Enterprises, deținută de Popoviciu, către Robinson Walker LLC, controlată de Rob Walker, partenerul de afaceri al companiei. fiul actualului președinte, Hunter Biden.

Plata în România confirmă o sumă similară de aproximativ 3 milioane de dolari primită la începutul lui 2017 de la compania chineză CEFC China Energy, din care o treime a fost împărțită între Hunter, soția lui Beau Biden, și alți membri ai familiei Biden, relatează în limba maghiară portalul românesc de știri Maszol. Deși Popoviciu a fost condamnat în țara natală și se află în prezent la Londra, autoritățile române așteaptă o decizie judecătorească definitivă privind extrădarea sa.

Scurgeri de corespondență de la fiul lui Joe Biden, Hunter, a mai dezvăluit că fiul președintelui i-a cerut fostului șef FBI să preia apărarea lui Popoviciu, care a fost condamnat în România. Joe Biden neagă orice cunoaștere sau implicare în afacerile familiei sale.

Rolul lui Hunter Biden în procesul românesc a fost dezvăluit în e-mailurile publicate de New York Post în urmă cu doi ani. În mesajele publicate, fiul actualului președinte american îi cere fostului șef FBI să preia apărarea lui Popoviciu.

Potrivit relatărilor de presă, Hunter Biden și apoi directorul FBI Louis Freeh s-au întâlnit de mai multe ori cu procurorii de la Direcția Română Anticorupție (DNA), condusă atunci de Laura Kövesi, dar au avut contacte și cu Serviciul Român de Informații. În același dosar, Cornel Șerban, fostul șef al serviciului secret al MAI, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare după ce s-a constatat că Șerban, la cererea investitorului imobiliar (Popoviciu), a făcut presiuni asupra procurorul să nu deschidă urmărire penală.

Dacă nu am tradus bine, puteți verifica la https://rmx.news/united-states/biden-family-could-be-implicated-in-romanian-corruption-scandal/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hungarian_police_do_not_like_un_push_to_relax_prostitution_laws_biden_family_could_be_implicated_in_romanian_corruption_scandal_and_germany_wants_an_end_to_eu_veto_right&utm_term=2023-05-12.

Întrebarea este de ce a apărut articolul tocmai acum? Sunt informații vechi, dar care se pot folosi. Încep campaniile electorale. Iar faptul că articolul a fost publicat vineri, mă face să mă gândesc la regula celor trei zile. Ce se dorește, de fapt? Bună întrebare!

Că tot vorbeam despre minuni cred că o să revăd un film interesant, ”The Prestige” este vorba despre minuni și Tesla, un film cu două Oscaruri din 2006, cu unul dintre actorii mei preferați, Christian Bale. Ați văzut ”Equilibrium”? Da, trebuie să-l revăd pe Tesla pe ecran, pentru că ceea ce mi-a povestit fina mea, din interiorul cercului foarte apropiat al lui Elon Reeve Musk, întrece orice ficțiune. Nu, nu am voie să public, dar atenție, minunile sunt aproape, ceva minunat o să se întâmple, nu astăzi, nici mâine, în curând, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13,14 mai 2023

BERBEC Sâmbătă poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume. Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre berbeci: solutia sentimentală pe care o asteptaţi o sa mai intirzie ceva timp, din cauze „obiective”, dar nu-ți fă griji, poate fi favorabila!

TAUR Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs!

GEMENI Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii Gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale: acţioneaza si nu vei gresi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat.

RAC Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna in aspecte bune, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care în secret, sperati. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Având in vedere lumea asta nebună, nebună, nebună ai renuntat la cura de slăbire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere! Evită să te expui prea mult la Soare. Nu mai este Soarele blând de acum 50 de ani, ci unul arzător şi agresiv, pe măsura timpurilor. Duminică, acasa ta intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara placuta, chiar daca este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de 14 mai, cand trebuie să schimbi ceva, material sau spiritual.

BALANŢĂ Sâmbătă nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Ba te şi intristează! Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile sentimentale importante şi întâlnirile decisive pentru o zi mai bună! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun. Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de rabdare. Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te pot face un companion foarte placut.

SCORPION Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat. Lasă ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni. Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp. Domeniile prietenilor si ale relatiilor de familie sunt duminică bine aspectate si sprijinite favorabil de Cosmos! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara.

SĂGETĂTOR Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea! Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună de la partenerul tău de viaţă. Nu uita buchetul de flori! Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se inregistreaza la condicuţa ingerasilor.

CAPRICORN De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Ai de platit nişte facturi – nu iti face nicio placere dar rezolva neaparat in cursul zilei de luni. Atenţie la genuchi, protejează-i! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi. Trebuie sa foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece şi părerile de rău rămân. Distrează-te frumos, creştineşte şi aminteşte-ţi de nunta din Cana Galilei când şi Iisus se distra.

VĂRSĂTOR Sâmbătă stelele te avertizează să fii diplomat şi să zâmbeşti ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, nu? Se pare ca o parte din Varsători au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Mai putin tutun, mai putin alcool, dar nu renuntati total, pentru ca bucuriile vietii sunt putine si rare. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsa de interes a anturajului.

PEŞTI Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara. Duminică, 24 de ore de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Pesti care isi desfasoara activitatea in sănătate sau educaţie. Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează in ziua de 14 mai în special unui procent dintre Peşti: nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce ai evaluat situatia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „déjà vu” în această lume unde totul se repetă, pe furiș!