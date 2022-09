HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13 septembrie 2022. Despre pompieri

13 septembrie

Pe 13 septembrie s-au născut Claudette Colbert, Jacqueline Bisset, John Pershing, Milton S. Hershey, Sergiu Al-George, Bela Karoly, Sofia Vicoveanca, Edgar Papu.

În calendarul creștin ortodox, cel ieftin, de zece lei, sunt: Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci, Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim și Sfinții Corneliu Sutașul și Ciprian din Cartagina.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 13 septembrie este Ziua Ursului, fiind ultima zi din an dedicată acestui animal de temut. Vremea se răceşte şi în curând ursul trece în starea de hibernare, atât de invidiată de oamenii neoliticului care trebuiau să se lupte în continuare cu iarna nemiloasă şi fiarele flămânde.

Interdicţiile sunt numeroase şi pedepsele severe pentru nerespectarea lor. Amintim că nici vacile nu se mulg, iar după ce Soarele trece de amiază este strict interzisă munca de orice fel. Treburi de țărani, dar sunt importante în pustnicia mea.

„Evenimentul Zilei” de 13 septembrie este legat de… ciocolată. În această zi, în anul 1857 s-a născut Milton Snaveley Hershey „omul de ciocolată” care în 1903 construieşte în SUA cea mai mare fabrică de ciocolată din lume ca să fabrice „batoanele de ciocolată Hershey”, binecunoscutele „tablete de ciocolată” de astăzi. El pune bazele şi Fundaţiei Hershey, prin care imensa sa avere a fost folosită pentru educaţia şi ajutorul copiilor sărmani.

Pe 13 septembrie 1909 a fost premiera operetei „The Chocolate Soldier”, la New York. Un imens succes! Melodiile „My Hero” şi „Falling in Love” se mai cântă şi astăzi, sigur, sub diverse alte ritmuri şi aranjamente muzicale.

Autorul romanului „Charlie and the Chocolate Factory” (1964) care l-a avut model pe Hershey, Roald Dahl, s-a născut tot pe 13 septembrie. Nu mai pomenesc de filmul cu Johnny Depp, nu?

Dar, 13 septembrie este Ziua Pompierilor din România. Există și o Zi Internațională a Pompierilor pe 4 mai.

13 septembrie a fost ales pentru episodul glorios, de acum 174 de ani, dar foarte neclar, la fel ca multe episoade mai recente, de exemplu, din decembrie 1989. Lupta pompierilor din Dealul Spirii. Pompierii, având o formaţie de dimensiunea unei companii – împotriva unei întregi armate otomane care intra în Bucureşti să stingă Revoluţia din 1848 (vezi fotografia de titlu)!

În timpul revoluţiilor logica nu-şi are rostul şi arta militară, tactica şi strategia, ierarhia de comandă – sunt ignorate.

Legenda spune că pompierii, în formaţie şi cu tot echipamentul de război, aşteptau ca turcii să preia cazarma. Unul dintre soldaţii turci, obraznic cum le este felul, a vrut să smulgă steagul ţării din mâna stegarului român. Pentru că românul nu voia să dea drumul la steag, turcul l-a pocnit peste faţă cu garda sabiei. Soldatul a căzut jos, dar nu a dat drumul steagului. Îl acoperea cu corpul lui!

Nicolae Iorga spune că atunci s-a auzit un ordin ciudat, un urlet ca de lup, al căpitanului: „Pe ei, mă, mama lor de păgâni!”

Ce a urmat, este istorie. Pompierii au luptat, unii au murit, dar nu au fost învinşi!

În acele timpuri cuvintele de patriotism, onoare militară, responsabilitate, jertfă pentru patrie nu erau cuvinte goale sau fără conţinut, chiar jignitoare, ca în prezent!

Oamenii aceia au murit, s-au sacrificat, au dat un exemplu, ca să facă o Românie modernă, liberă, să o ducă copiii şi urmaşii lor mai bine! Şi ce avem, astăzi? Hai să nu mai continui, că mă apucă iar durerea de cap şi nu mai am decât puţin Tylenol, pe care îl păstrez pentru cazuri mai grave.

Pompier. Cine dintre băieții din generația mea nu a dorit să se facă pompier? Pe la cinci ani eu eram hotărât: mă fac pompier! La decizia asta contribuise un incendiu ciudat îzbucnit la Polina, pe Mașina de Pâine spre Ștefan cel Mare, la câteva case de noi. M-au impresionat militarii, pompierii și mașinile acelea roșii, pe atunci erau rusești, Molotov. Apoi am văzut în vitrină, la un magazin de jucării, o mașină de pompieri, cu scară și o figurină cu furtun. Mi-am rezolvat toate frustrarile unei copilării modeste, adică mi-am cumpărat tot ceea ce dorisem atunci, mai puțin mașina de pompieri. Nu am mai găsit ceva similar, chinezăriile de pe piață sunt niște atentate la bunul gust.

Focul. Fire, walk with me! Focul mă fascina și mă fascinează în continuare. În copilărie mă uitam în focul aprins, iarna, în sobele-șemineu cu portițe de alamă. Erau două la număr, opere de artă. Visam cu ochii deschiși, focul mă inspira. Acum mă uit în sobele modeste, dar bine întocmite, din pustnicia mea. Nu chiar acum, este încă cald, dar vremea rece nu o să întârzie și curtea este plină de lemne. Și de căței!

Am avut privilegiul să aflu filozofia focului de la adoratorii lui, de la zoroastrieni. Mai mult, m-au primit într-un templu al focului și am văzut flacăra nemuritoare. Mă obsedează, mereu o văd, în supraimpresie. Nu pot să înlătur ideea, supărătoare, nebunească, că flacăra aceea este… vie!

Suntem încă aproape de cei 21 ani trecuți de la 911. Dacă vă spun un nume de actor, Steve Buscemi, probabil că nu știți imediat cine este. Uitați-vă aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Buscemi. Steve a fost pompier. Nu mulți ani, vreo cinci. Pe mașina numărul 55 din Manhattan’s Little Italy. A devenit apoi actor, unul foarte bun, ”actorul de o urâțenie frumoasă, care poate juca orice rol” spunea un critic britanic în ”The Guardian”.

Îmediat, după 911, Steve Busceni s-a întors la garajul lui, la ”frații” lui și a muncit alături de ei în schimburi de câte 12 ore pe zi, la operațiunile de salvare. Nu există nicio fotografie, Steve a spus că el este pompier, nu vrea reclamă. Pompierii din New-York, FDNY au pierdut atunci 343 de pompieri de la 75 de baze și pe șeful lor.

Nu este singura dată când Steve Busceni și-a amintit că este un ”frate”, un luptător cu dezastrul. După super-uraganul Sandy, din anul 2012, Steve a apărut în Breezy Point și a ajutat cu experiența lui de pompier municipal la operațiunile de salvare și înlăturare a urmărilor calamității. Ca urmare, în anul 2014, Steve Busceni a fost numit ”Honorary Battalion Chief of the FDNY”, lucru rar și de mirare, pompierii sunt o frăție foarte discretă și zgârcită cu onorurile. Poate a contat faptul că în anul 2003 Steve a participat la demonstrațiile pompierilor și a luat cuvântul în sprijinul măririi salariilor și îmbunătățirii condițiilor de muncă. A fost arestat de poliție, împreună cu alți pompieri. ”Sunt obișnuit, din filme!” a declarat, cu mult umor, Steve Busceni. În anul 2014 Busceni joacă și scrie scenariul pentru un serial HBO, ”A Good Job: Stories of the FDNY” în care este vorba despre întâmplări reale ale pompierilor, inclusiv 911.

Cunoscutul comentator Jed Oelbaum, spunea, zilele trecute, despre Steve: ”Once a brother, always a brother! Just so we’re clear… this guy is a Badass!!! Tip of the helmet, Brother Steve!”

Într-o societate în care fundul lui Kim Kardashian devine tezaur național, faptele umane și responsabile ale lui Steve Busceni par dintr-o altă lume.

Bine că mai există oameni ca el! Altfel chiar că am fi într-o planetă a maimuțelor. Umanitatea este un amestec de glorie și abjecție. Cred că pompierul Steve Busceni a adus momentul lui de glorie.

Acum mă pun pe documentare, Academia Sirius mi-a cerut un raport, în noaptea cea mai lungă, schimbarea datei, când toți astrologii Academiei sunt convocați, le vine rândul la raport când se schimbă ora pe fusul respectiv. Am un sfert de oră, asta înseamnă trei-patru pagini.

Apoi o să văd unul, sau două, seriale cu Columbo, am descoperit, cu plăcere, că printre multele filme și seriale primite din State se află și toate sezoanele cu Peter Falk, un actor care mi-a plăcut mult, dar plecat fiind în Orient, nu i-am văzut serialele la timpul respectiv. Pe la ora două noaptea o să vorbesc cu rudele din State și Canada, atunci ies ei de la serviciu și ajung acasă. Cam atât și în plus o să mă joc cu cățeii!

Trebuie să recuperez timpul pierdut, ce n-am făcut, ce n-am citit, ce filme n-am văzut, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13 septembrie 2022

BERBEC Marți, trei ceasuri rele și 13, nu prea ai spor! Superstiție, sau realitate, totuși, oferă-ţi o pauză. Nu te băga la bătaie, nu intra la uzură, eforturile făcute astăzi nu duc nicăieri. Ai ocazia sa-ti faci ceva duşmani in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, care este portretul-robot al unui ratat. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci în continuare in jocul acesta, fie că este la serviciu, fie amoros. Nu eşti deloc mulţumit! Seară plăcută, poate la un film nou, poate la o terasă cu familia sau prietenii.

TAUR Lumea contemporană este superficială, aşa că trebuie să arăți bine, ca să ai ușile deschise. Astăzi nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, ca să fii luat în seamă! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

GEMENI Dimineața, pe lânga o oarecare întarziere generală, o amânare a unor activități, îţi aduce și posibilitatea rezolvării unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum. Din întâmplare sau tocmai ăsta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Cu Mercur afectat, retrograd, s-ar parea că ai capul mare şi limba împiedicată. Nu te băga, când nu trebuie! Dar pe termen lung, adică a mai rămas destul din săptămâna asta, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să nu mai dormi noaptea. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna!

RAC Ca rezultat la efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a statutului tău la serviciu. Sau o veste bună despre familie, rude, prieteni. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

LEU Există un procent mare de imperialism leonian în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi prin paşi mici, fără să dai dovadă de dictatură africană. Altfel, îngrijiri, cosmeticale, masaje şi sauna cât te ţine punga. Şi reparaţii la instalaţiile casei, acoperişul, aerul conditionat, garajul, ca să nu mai vorbim de 4×4 care-i trebuie cauciucuri şi reparate suspensiile. Asta în cazul în care posezi inventarul de mai sus, că doar nu o să te apuci să repari metroul! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinata de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic!

FECIOARĂ Astăzi ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde poţi să te distrezi foarte bine! Proiectele începute în această perioadă, în această zi, adică, pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

BALANŢĂ Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poți găsi soluţia optimă la problemele tale. Cel puțin asta este o explicație decentă, ca să nu te urci pe pereți! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează dileme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

SCORPION Evită banalităţile, lucrurile neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Trebuie să-ți faci un program, o foaie de parcurs și să te ții de ea! Mai multă ordine în activitate! Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire!

SĂGETĂTOR Înregistrezi întârzieri care te îngrijorează, așa că îţi multiplici eforturile ca să găseşti noi piste, direcţii de dezvoltare. Atât în domeniul profesional, cât şi în cel sentimental. Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre toamnă, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie vrei să o iei în viaţă! Este perioada marilor decizii. Marte intră în aspecte favorabile, ceea ce îţi măreşte interesul pentru detalii şi îţi creşte exponenţial consumul de şampon. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile din dragoste, sau din vanitate, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”!

CAPRICORN Nu mai fi pisălog, nu mai bate lumea la cap şi partenerul de viaţă, în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă, încearcă! Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni: astăzi sunt veşti despre nişte bani!

VĂRSĂTOR Ai trecut printr-o perioada mai grea, eşti destul de obosit şi se apropie sezonul mai rece. De azi este indicat să te îngrijeşti de corpul tău. Ceva fizioterapie, întreţinere, masaje, sală! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

PEŞTI Ambiţiile şi proiectele tale sunt pe drumul bun. Dar, nu schimba nimic, concretizarea planurilor tale se poate face prin metodele şi procedeele obişnuite. Trebuie, doar, să mai ai răbdare! Dimineaţa ai o veste bună, dar pe seară poţi să întâlneşti o persoană care te-a facut să suferi. Poate te-a parasit. Observi că „rănile” nu dor, s-au cicatrizat, aşa că poţi să zâmbeşti! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil!