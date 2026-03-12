Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 martie 2026. Despre pisicuțe și căței

Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Este vineri, 13! Superstiţioşii ştiu de ce. A fost şi în februarie, iar următoarea vineri, 13, este tocmai în noiembrie!

Din nou o zi de lucru, fără nicio conotaţie în calendarul vechi, de la daci, al poporului.

În calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia.

Abundenţa asta de sfinţi prin calendarele religioase - dacă vreţi să fiţi uimiţi, luaţi un calendar budist - nu face decât să dilueze „sfinţenia”, puterea exemplului. Poporul a avut întotdeauna bun simţ, nu a exagerat. „Non multa, sed multum!”

Vești bune pentru miile de cetățeni francezi care locuiesc în țările Golfului și au animale de companie. Până acum, repatrierea animalelor de companie din aceste țări era supusă diverselor restricții. Pentru a preveni răspândirea unor boli precum rabia sau gripa aviară în Europa, „până la 30 aprilie” , „din cauza situației din Orientul Mijlociu și pentru a facilita întoarcerea urgentă a cetățenilor francezi” , Ministerul Agriculturii a pus în aplicare, joi, 12 martie, „un aranjament special care permite intrarea în Franța a câinilor și pisicilor de companie care își însoțesc stăpânii” .

Această scutire se aplică persoanelor care sosesc din Siria, Liban, Israel, Palestina, Irak, Iran, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman, Iordania, Yemen, Bahrain și Qatar. „Aceste animale vor fi permise în Franța chiar dacă nu îndeplinesc cerințele sanitare europene de import ”, a declarat ministerul într-un comunicat de presă.

Această scutire va fi acordată „cu angajamentul proprietarului de a contacta la sosire un medic veterinar practicant pe care îl va fi desemnat în prealabil pe un formular dedicat și de a se declara la Direcția Departamentală responsabilă de protecția populațiilor” , continuă aceeași sursă.

Această măsură a fost necesară pentru că, de exemplu, la granița dintre Oman și Emirate au fost părăsite peste o sută de pisoi și căței, care au fost, din fericire, repede adăpostiți de o organizație de caritate prezidată de soția emirului. Dar și bunele intenții au limitele lor.

La Teheran, unde s-au înregistrat peste trei mii de explozii, pisicuțele persane se bucură de o mare popularitate. Nu se știe cum, dar s-a răspândit vestea că pisicuțele, cu circa o jumătate de oră înainte de bombardarea casei în care se aflau, deveneau neliniștite, miorlăiau și zgâriau ușa de la intrare. Voiau să părăsescă locul. Cine le-a ascultat instinctul, a supraviețuit. Dar, dacă nu ai pisică?

Și eu, în perioada mea iraniană, am avut un motan persan, portocaliu, cu un ochi albastru și unul auriu. Era în timpul războiului cu Irak. Nu am observat nimic neobișnuit la Malus, așa îl chema, când se dădea alarma aeriană, cu o jumătate de oră înainte ca racheta Scud-B, modificată, sau avioanele Mirage să ajungă deasupra Teheranului. Eu mă urcam pe acoperiș, pe terasă, de fapt, ca să văd trasoarele și să mă distrez puțin. Probabil că motanul nu avea cipul antirachetă...

Întotdeauna am avut o atitudine, hai să spunem ironică, în fața pericolului.

După cum v-am promis o să continui să vă împărtășesc din experiența și informațiile mele despre Iran. Puțintică răbdare, doar mâine este o altă zi!

BERBEC

Astăzi ai multe întâlniri, multe convorbiri, multe discuţii. Încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără să te grăbeşti când nu trebuie. Trebuie să fii mai flexibil, mai diplomat!

Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni!

TAUR

Dimineaţa eşti mai sociabil şi mai bine dispus decât de obicei. Trebuie să arăti bine, ca să te simţi bine! Ţi se pare că în felul acesta, elegant, poţi rezolva mai bine toate problemele!

Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.

GEMENI

Astăzi ai o surpriză plăcută, chiar dacă este vineri, 13! Parcă ţi se ridică o ceaţă de pe ochi şi vezi lucrurile clare, legăturile dintre ele, cum se poate rezolva cutare, sau cutare problemă!

Succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor.

RAC

O zi mai fluidă. O discuţie pe teme profesionale cu seniori experimentaţi te lămureşte în unele privinţe. Culmea este că te lămureşti în ceea ce priveşte problemele tale sentimentale!

Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit.

LEU

Nu lua bârfele şi intrigile în serios. Se ştie că eşti naiv şi păgubos de generos şi poate cineva încearcă să te folosescă drept bancomat. Zâmbeşte frumos şi arată-ţi colţii. Este de ajuns!

Ziua de astăzi este o perioadă benefică şi revigorantă. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale.

FECIOARĂ

Dimineaţa totul este normal, dar pe seară poţi să întâlneşti o persoană care te-a facut să suferi. Dar, poţi să zâmbeşti. Observi că „rănile” nu dor, s-au cicatrizat, aşa că totul e relativ!

O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atent(ă), s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi de 13 martie. Sinceritatea în versiunea nativelor şi a nativilor din zodia Fecioarei... ei bine, s-ar putea scrie romane demne de Balzac şi biblioteci întregi de cum apare sinceritatea, adevărul în viziunea îmbunătăţită şi adăugată a Fecioarelor şi Feciorilor.

BALANŢĂ

Astăzi eşti atras de anumite proiecte, idei excentrice, neobişnuite. Poate fi şi ceva bun, o temă frumoasă de „flash mob”! Recompensa eforturilor tale este aproape, mai ai puţintică răbdare!

Reinventează “ceaiul de la ora 5” sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau şi mai bine îţi poţi cumpăra propria bicicletă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă.

SCORPION

Realismul şi echilibrul proprii zodiei te feresc astăzi să te rătăceşti pe drumuri care nu duc nicăieri. Nu este nicio grabă, mai ai ceva timp să găseşti soluţia corectă şi profitabilă!

De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. O vizita la medicul tau dentist si una la banca. Cheltuiesti, deci existi, chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit(ă)! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

SĂGETĂTOR

Vremea este capricioasă şi eşti prea obosit, nu trebuie să te enervezi inutil! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă problemelor tale.

Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi mai bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

CAPRICORN

Eşti o persoană perfecţionistă, se ştie. Astăzi îţi satisfaci şi nevoia de siguranţă personală, poţi să obţii un sprijin, financiar şi logistic, dar nu de la bănci, bisericile satanei.

O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de 13 martie să fie pentru un procent dintre nativii din zodia Capricornilor benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie!

VĂRSĂTOR

Primeşti unele informaţii care îţi contrazic bănuielile tale. Poţi să te implici în discuţii despre viitor, la serviciu sau acasă, este momentul să faci planuri. Ai potenţial şi ai şi noroc!

Mare atenţie la serviciu, sau unde îţi petreci activitatea, sau ziua – se întâmplă ceva – în registrul benefic. Trebuie, doar, să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Deci, poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală, ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă”.

PEŞTI

Ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere, aşa că horoscopul s-a hotărît să pună capăt săptămânii de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine!

Este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald sau frig. In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează.