HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13 mai 2022. Vineri, 13 și pisicile negre

13 mai

Pe 13 mai s-au născut Maria Tereza, Joe louis, Daphne du Maurier, Alphonse Daudet, Roger Zelazny, Ludovic Spiess, Ileana Popovici, Mircea Ciobanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Sergie Mărturisitorul şi Glicheria. Este dezlegare la pește.

Nimic în „Kalendar”!

Despre această superstiție europeană și americană am mai discutat și altă dată. Dacă nu știați, teama de vineri, 13, are și o denumire științifică se cheamă ”paraskevidekatriaphobia” cred că din grecește. Este o superstiție, îmi spun eu, cu mult curaj. Totuși statistica arată că vineri 13, au avut loc, în istorie cu 31,2% mai multe evenimente negative decât în oricare dintre celelate zile ale calendarului. Carl Gustav Jung a studiat și acest aspect, nu numai astrologia și a găsit o suspectă înclinație a psihicului uman să facă ca profețiile negative să se împlinească. Paranoia bine temperată a fiecăruia dintre noi? Bună întrebare! Prin cărțile mele de superstiții scrie că trebuie să iei în brațe o pisică neagră ca să ai noroc vineri, 13!

Pe 13 mai 2022 se împlinesc 105 de ani de la viziunea avută de cei trei copii portughezi la Fatima, un orășel la vreo sută de kilometri de Lisabona. De fapt nu a fost nici prima și nici ultima. Dacă chiar doriți să aflați mai multe lucruri despre aceste evenimente extraordinare, începute în anul 1915 și cu apogeul în mai-octombrie 1917, vă recomand o carte, mai rară, dar cred că poate fi descărcată pe net de la www.archive.org. Este vorba despre relatarea pastorului John de Marchi, în cartea ”The True Story of Fatima” apărută în anul 1947 într-un tiraj, inimaginabil astăzi, de 3 milioane de exemplare!

O am în față, la fel ca și cartea lui Peter Kolosimo, ”Not of This World”, apărută în anul 1971, într-un tiraj mult, mult, mai mic.

Dar, eu am propria opinie despre ceea ce s-a întâmplat pe dealurile însorite și ușor radioactive ale Serra de Aire. Realatările inițiale ale copiilor sunt clare: au întâlnit ființe de lumină! Analfabeți și fără nicio cunoștiință decât cele date la slujba catolică de dumincă, Lucia, Jacinta și Francisco au spus că au întâlni îngeri, pe Maica Domnului, etc. Reducerea necunoscutului la ceea ce știau ei. Cum li s-a sugerat, apoi, în mod sigur, și de preoți și de magistratul local. Luînd și un aspect politic, era război, mesajul despre Rusia este chiar edificator. Apoi totul a intrat în aparatul de propagandă al Vaticanului, the best, money can buy!

Nu este rău, oamenii au nevoie de minuni, de ceremoniale, de sărbători!

Există și o altă carte, tot rară, scrisă de Ormond McGill, ”How to Produce Miracles”. Acolo găsim regulile unei minuni bine puse la punct. Iată-le, ușor adaptate:

Minunea nu este făcută pentru plăcerea publicului, ci pentru respect, mirare și întărirea convingerilor. Miracolele nu se fac la cerere. Ele trebuie să apară pe neașteptate și în afara forțelor naturii. Minunile nu se programează și nu sunt anunțate dinainte. Este necesar să apară când te aștepți mai puțin, în mod voluntar și natural ca o ilustrare a Voinței Divine. Miracolul este prezentat întotdeauna în mod serios și categoric. Minunile au întotdeauna un public țintă. Nu există miracole generale, pentru toată lumea, decât dacă Dumnezeu s-ar coborî pe Pământ și s-ar adresa concomitent pe toate canalele de televiziune și radio. Și pe Facebook, aș adăuga eu. Minunea nu trebuie să fie eclipsată de cel, sau cea, care este asociat cu miracolul. De aceea se recomandă modestie și abținere, operatorilor de miracole. Minunile trebuie să aibă o audiență cât mai mare, trebuie neapărat produse în public cât mai numeros. Aceasta numai dacă este o minune perfectă, și nimeni nu se întreabă cum a fost făcută! Miracolele nu trebuie să apară ca fiind rezultatul unor abilități și puteri speciale. Acelea sunt ESP. Minunile trebuie să aibă motorul ascuns, să nu se bănuiască cum s-au produs, așa se va vorbi mult și bine despre ele. Minunea trebuie inspirată din cotidian, să răspundă dorințelor secrete și nevoilor spirituale ale publicului. O minune are un efect limitat. Mai multe miracole succesive, distanțate în timp, însă, dau de gândit și celei mai atee și nepăsătoare minți. O minune, odată! Altfel spus, în același spațiu, timp și public nu se fac mai multe miracole. Se concurează unul pe altul și confuzează populația. Minunea nu se repetă niciodată. Aceiași! Miracolul nu este niciodată comentat de cel care îl produce.

13 reguli! După cum și aparițiile de la Fatima au fost în fiecare zi de 13 ale lunii! Ceva a fost acolo, la Fatima, eu cred că au fost ființe de lumină, nu ar fi ales Vaticanul ca loc al uneia dintre cele mai mari minuni ale creștinătății o localitate care amintește de islam, de numele celei mai iubite fiice a Profetului Mahomed! După cum știți Fatima a fost cea mai mică fiică a Profetului, soția lui Ali, cel considerat de șiiți. Ea a fost prima care a purtat voal, care, vai, era doar un voal foarte transparent, ca să o apere de soare și de praf!

Că tot vorbeam despre minuni cred că o să revăd un film interesant, ”The Prestige” este vorba despre minuni și Tesla, un film cu două Oscaruri din 2006, cu unul dintre actorii mei preferați, Christian Bale. Ați văzut ”Equilibrium”? ”Ceva” o să se întâmple, nu astăzi, nici mâine, în curând, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13 mai 2022

BERBEC Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special efortul fizic prelungit. Fii mai prudent, este vineri, 13. Superstiție, sau nu, ține necazurile departe, nu trage tigrul de mustăți! O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa.

TAUR Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, e vineri, 13. Dar, pe total, zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste.

GEMENI Comunicarea e punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie să insişti prea mult cu această abilitate. Pentru ca să nu-i zăpăceşti pe cei din jur cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii! Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cam cu acelaşi salariu. Dai vrabia din mână? Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blânda fata de tine, pe care o meritai dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme.

RAC Astăzi poți convinge pe cineva din jurul tău de justețea opiniilor tale, chiar dacă este vineri, 13. Așa poți să-ți faci aliați prețioși, pe rând, câte unul odată! Dar, tu nu promite nimic! Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură sau de spaţii largi, o parte din nativi vor decide să plece la cumpărături. Probabil că preţurile vă vor descuraja, dar nu cred că o să renunţaţi. Alternativa este un DVD acasă, sau ceva interesant pe net – care nu este o idee rea. Ferește-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează.

LEU Conjunctura favorizează nativii care activează în media, comerţ, transporturi, educaţie şi turism. Ai dori să obţii mai mult de la viață! Fii calm şi prudent şi nu uita că este vineri, 13! Te simţi în formă, doar puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. Stai undeva unde este… bine! La proprie şi la figurat! Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi viitoare petreceri reuşite. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Partea proasta esta ca nu depinde de tine prea mult!

FECIOARĂ Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile. Ai griji, deci exiști! Azi poţi primi un răspuns parțial pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba.

BALANŢĂ Astăzi ai un debit verbal prea mare. Fii clar şi concis şi dă atenţia respectivă detaliilor. Răbdarea poate să-ţi aducă realizări şi succese mai mari decât te aşteptai! Nu pleca la drum lung! O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi zi de cumpărături, doar este vineri, chiar dacă este 13. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Si nu uita sa-ti prelungesti abonamentul la sala. De ce iti este frica de aceea nu scapi!

SCORPION Poţi face un serviciu unui apropiat, cuiva din jurul tău, unui prieten, coleg. Investeşte în relaţiile umane, sociale, pentru că pot aduce apreciere. Și stai la locul tău, e vineri, 13! De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiază asta o poţi petrece făcând ceva sport, bazin sau sauna, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare normal! Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti mai echilibrat sau aşa ţi se pare. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi.

SĂGETĂTOR Astăzi poţi să eviţi unele momente dificile. Nu te repezi, nu întrerupe persoana cu care vorbeşti. Stai în defensivă şi nu te apuca să emiţi judecăţi de valoare. Nimeni nu are nevoie de ele! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri, poate în weekend. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă – cu succes!

CAPRICORN Nu-ţi pierde timpul cu persoane care te plictisesc îngrozitor şi îţi devorează timpul. Sigur, dacă nu este şeful tău! “Ceaţa” pare a se risipi în jur şi vezi mai bine drumul tău de urmat. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei de lucru acasa și să te bucuri de „căldura” caminului, sau mai bine zis de aerul condiţionat. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute.

VĂRSĂTOR Ai o mare nevoie de bunăvoinţa celor din jur. Poate unde eşti puţin nesigur şi nehotărât. Caută un sfat bun la seniorii care sunt dispuşi să te ajute! Nu pleca la drum lung, e vineri, 13! Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se poate intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe altă zi mai favorabilă, probabil pe săptămâna viitoare! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine. Uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate.

PEŞTI Conjunctura iţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care îţi este folositoare, mai ales prin noutaţile și oportunitățile pe care poţi să le afli. Evită băncile și casele de pariuri! O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul!