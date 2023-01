HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 12 ianuarie 2023. Despre depresie

12 ianuarie

Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Joffre, Haruki Murakami, Herman Göring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii(tele): Tatiana şi Eutasia.

Este evidentă grija celor care au conceput calendarele, pentru confortul spiritual, pentru un ritm anumit al sărbătorilor, a celebrărilor. Dacă în fiecare zi ar fi fost o sărbătoare, atunci s-ar fi micşorat efectul educativ şi de exemplu al celor sărbătoriţi, al evenimentelor evocate.

Până pe 16 ianuarie nu avem o sărbătoare importantă tradiţională, fiind o perioadă de aşteptare de pregătire şi reculegere. Şi de muncă.

Apoi încep Filipii de iarnă, Apostolii Lupi. Trebuie să ne temem dar şi să-i iubim, pentru că sunt uneltele Domnului, executorii Cuvântului şi apărătorii României.

Îmi aduc aminte cu reculegere şi umilinţă de Maica Stareţa Singlitichia, de la Sf Mânăstire Suzana, trecută la Dreapta Domnului, de iată, câțiva ani buni. Multe vorbe simţite şi de aleasă înţelepciune am auzit de la dânsa.

Într-o iarnă, acum mulţi ani, cred că un an, sau doi, după cutremur, abia ajunsesem, după trei încercări, cu făină, mălai, ulei, zahăr, cafea și alte produse de care avea nevoie mânăstirea, întroienită de multă zăpadă. Cu un camion militar, de la o unitate militară de pe Oltenița, unde era comandant un bun prieten. Romeo, căpitan, comandant de unitate mecano, funcția bate gradul, cel mai bun șofer al lui și încă cineva, nu mai îmi amintesc cine. Nu, nu a fost Răzvan, mare teolog, profesor universitar cu două doctorate, astăzi, altcineva, să mă tai, dar nu mai îmi amintesc. A fost o aventură pe cinste, a scris și în Scânteia de ”…eroismul militarilor de la o unitatea militară de geniu care au aprovizionat cu cele necesare un sat, de pe drumul către Cheia, izolat de căderile masive de zăpadă.”

Nici acum nu știu cum am ajuns, camionul era foarte bun, avea lanțuri pe toate roțile motrice, șoferul, un geniu, dar eu cred că numai bunul Dumnezeu ne-a salvat viețile și ne-a ținut pe drumul sigur. Nu am putut urca până sus pe panta abruptă, de la drumul spre Cheia până la Mânăstire, vreo două sute de metri. Am dus alimentele, câteva tone, și produse, cu siguranță altă tonă, târându-le prin zăpadă. Maica stareță ne aștepta cu masă mare, pusă în stăreție, am mâncat cu sfială și puțin. Cu ochii pe ceas, să nu se răcească mașina și să ajungem înapoi, pe lumină, în Mâneciu Ungureni, unde aveam baza, un alt camion militar, cu combustibil și piese de schimb, plus doi mecanici. Am ieșit afară în gerul străveziu și ascuțit ca o katană și am început să ne luăm rămas bun. Când Maica Stareţă spune “Ascultaţi!”. Am încremenit cu toţii. Parcă am auzit un ţiuit subţire, aşa de îndepărtat că parcă era în vis. Maica a zâmbit şi a spus ca pentru ea: “Este Filipul Şchiop, ocrotitorul nostru, a monahițelor, care vă mulţumeşte şi vă spune să nu vă fie frică că vă veţi întoarce teferi!”

Sunt multe taine ale pământului şi ale poporului nostru şi, încet-încet o să vi le spun pe cele pe care le ştiu din familie, le-am trăit, sau le-am auzit în ţările pe care le-am cutreierat în mulţii ani de drumeţie.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, lupi, padwani și hobbiți, vine o vreme, când vrei, nu vrei, trebuie să intri în depresie! În luna ianuarie, începând de la mijlocul ei. Așa au decretat niște jurnaliști și este greu să scoți prostimii asta din cap. După cum este imposibil să le scoți din cap amatorilor de astrologie idioțenia că ascendentul este mai important ca zodia.

Am învățat de la un tip, de la un polimath, că orice problemă pe care o întâlnești trebuie să o judeci ca și când atunci ai vedea-o prima dată, fără prejudecăți și soluții verificate din trecut. O să mă întrebați ce este un polimath. Polymath este un substantiv din limba engleză, sigur, provine din greacă, care desemnează o persoană policalificată, care știe multe, despre multe și de aceea poate fi un bun conducător, sau consilier. Un spirit enciclopedist, am spune în vechea limbă română.

Revenind la depresia din ianuarie, am întrebat în stânga și în dreapta pe medici, psihologi, statisticieni, de unde provine superstiția cu depresia din ianuarie. Mai toată lumea a spus că nu știe, a citit în presă! Am crezut că poate este un paradox statistic legat de o incidență mare de sinucideri. Vax, de trei ori vax, vorba regretatului Rege, statistica arată că cele mai multe sinucideri, procentual, sunt în Australia, în luna august.

Nu mă pun cu presa, dar odată și odată este necesar un proces al ei, poate și-l face singură și se declară nevinovată. Așa cum au făcut cei nouă mari ziariști, imediat după lovitura de stat, cei care s-au absolvit singuri de orice vină, la televizor și au continuat cu ceea ce știau, adică cu șantajul, minciuna, știrile false, atacul la persoană, îmbogățindu-se peste măsură și peste orice limită. Nu mai sunt nouă, câțiva au crăpat dintre ei, nu i-a mai răbdat pământul! În schimb le-au luat locul câteva sute de jigodii mult mai mari ca ei!

Dar ce este cu depresia din ianuarie! Bullshit? Dacă vi se spune tot timpul, o să faceți depresie, vă garantez! Poate se referă la faptul că după orgasmul sărbătorilor de iarnă, oamenii devin triști, nu se spune, oare, că après l’amour, tous les animaux sont tristes?!

Există însă și soluție. Calculul astrologic, că doar nu credeați că toți oamenii de pe Pământ o să facă depresie luni, 16 ianuarie, că așa a vrut un small head britanic. De exemplu, începând cu vineri, 20 ianuarie, Fecioarele și Peștii ar trebui să-și găsescă resurse de bună dispoziție și veselie, câteva zile, da, și în weekend. Cea mai deprimantă perioadă a celor activi, a adulților care muncesc, este duminică seara. Pentru România, ar fi duminică 22 ianuarie. Mai țineți minte Gloomy Sunday, melodia mortală a lui Rezso Seress, care se spune că te împingea la sinucidere? Am o variantă magistrală cu Paul Robeson, dar, melodia chiar îmi place, nu mă face deloc depresiv, o poveste tragică de dragoste, ca multe povești de amor. Dragostea și Moartea merg mână în mână, fac parte din zodia Scorpionului. Cum bine a observat Shakespeare în Romeo și Julieta!

Dacă vreți să știți când să fiți mai veseli, scrieți-mi, emailul meu este peste tot pe net, nu am chef să fac calculul tuturor zodiilor ca să văd când este posibil să cadă fiecare cu nasul în borcanul cu melancolie, este o iarnă continentală, o iarnă obișnuită pe aceste meleaguri – nu știu de unde este această atracție către rău și tragedie în presa românească, aceste exagerări nepermise și relatări false. Plătește cineva? Poate firmele de dezăpezire care pe baza relatărilor din presă au umflat prețurile de câteva ori!

Să nu uit să spun:

LA MULȚI ANI! Cu sănătate, bunăstare și noroc celor care țin ritul vechi. De Crăciunul pe rit vechi, am schimbat cele cuvenite cu prietenul meu Anatoli din Kiev. La el era un mare folclorist și etnolog, membru corespondent al Academiei lor, beat absolut ca un ucrainian de Crăciun, care mi-a spus după un la mulți ani in ucrainiană ”să ne luăm cazacii înapoi!”. A rămas ca un cui de argint în mintea mea. De ce să ne luăm cazacii înapoi? Ce legătură avem cu cazacii? Cine sunt cazacii? În timpul care a trecut am făcut câteva descoperiri care nu sunt politic corect și o să supere pe mulți!

Ceva despre vlahii negri, despre moldovenii angajați de cazaci cât timp erau ei plecați în război, despre șașka, sabia căzăcească, tot o armă de rotație, fără gardă, ca și falxul dacic, despre iia femeilor cazace cu motive moldovenești, despre tricolorul roșu-galben-albastru al cazacilor de pe Don, despre nakrasoviții veniți înapoi de unde au plecat. Îi cunoaștem sub numele de lipoveni, pentru că s-au stabilit în Sudul Basarabiei și în Delta Dunării în păduri de tei, lipa. În Legea lui Ignat, nekrasoviții lipoveni spun: ”Să nu tragi niciodată în români, nici șașka să nu o scoți la ei. Este împotriva sângelui.” Mai ales, am descoperit la cazaci același spirit de care se plângeau turcii, că românii (kara vlahii) ar fi fost războinici, necruțători și gata mereu să verse sânge. Să fie cazacii urmașii varengilor și a vlahilor negri? Au cam același haplogrup cu românii, în special cu moldovenii și dacă te-ai uita la fețele lor, mai ales la cei tineri, ai jura că sunt fete și băieți din Iași, Bacău, Chișinău, sau Bălți. O să mai studiez și o să vă povestesc, pentru că ”rusofonii” cei satanizați de ucrainieni și de tâmpiții din Occident sunt cazacii noștri, cel mai războinic, conservator și iubitor de libertate popor. Citez ”Cazacii din Dobrogea, o istorie uitată” a profesorului de istorie Mihai Tiuliumeanu, multe din cele de mai sus sunt din această carte, cu dovezi și înscrisuri.

Așa că fiind ziua când o pomenim pe Rodica Tapalagă nu pot decât să caut pe undeva, în vasta mea filmotecă ”Alo, ați greșit numărul!” o comedie drăguță și fără pretenții, făcută doar pentru a te simți bine, în anul 1958, cu Iurie Darie și Rodica Tapalagă. Frumoasa moldoveancă, născută în Dorohoi, era în toată strălucirea celor 20 de ani pe care îi avea pe atunci. Ce actori am avut, ce regizori, ce filme se făceau. Ce țară am avut… Păcat!

Dar nu este totul pierdut, teoria timpului ne învață că mereu au fost vremuri vitrege urmate de altele de bucurie, ciclicitatea istoriei, care merge mereu doar înainte, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 12 ianuarie 2023

BERBEC Astăzi ai multă energie, pe care o poţi folosi fie banal şi folositor la muncă, în activitate, fie distractiv şi aleatoriu la stabilirea unor noi relaţii sentimentale. Nu pleca la drum lung! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de vremea ceva mai bună. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă bună ca sa admire natura, adică natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă!

TAUR Crezi că deţii controlul asupra situaţiei. Crezi! Nu trebuie să te pregăteşti de dezastre, dar nici să fii neglijent şi distrat tot timpul. Calea de mijloc, auritul drum al echilibrului! Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, prietenilor, familiei. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecăţile de valoare si sentinţele pentru uzul propriu.

GEMENI Această zi de joi e favorabilă intereselor tale. Ziua începe bine şi creezi optimism în jurul tău, de aceea eşti bine primit. E o zi favorabila, profită! Nu specula, însă, nimic financiar! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

RAC Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Succese minore în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

LEU Asimilezi cu uşurinţă informaţii şi tehnologii noi. Reacţia unei persoane din jurul tău te surprinde. Trebuie să afli, neapărat, despre ce este vorba. Doar curiozitate, sau vrei să ajuţi? Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci. Pentru că cei din zodia Leului trebuie neapărat să conducă ceva sau pe cineva…

FECIOARĂ Azi lucrurile îţi par fără culoare, gusturile fade, sunetele agresive. Eşti nemulţumit şi nu ştii de ce! Trebuie să vorbeşti mai mult cu cei dragi, familie, prieteni, ca să te simţi mai bine! Poţi face ceva cumparaturi, doar este joi zi tradiţională de cumpărături, în care se aprovizionează unele magazine cu noutăţi. Poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan!

BALANŢĂ Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune astăzi, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION Viaţa ta socială are multe şanse ca astăzi să fie intensă şi cu rezultate notabile. Totuşi, în munca ta există activităţi monotone, care te plictisesc de moarte. Ascultă muzică, la căşti! Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. După program este o perioadă favorabilă tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la mătuşi bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

SĂGETĂTOR Azi eşti delicat şi înţelegător şi, de aceea, ai parte de vorbe bune, sprijin şi căldură sufletească din partea celor din jur. Solidaritatea celor dragi este ca un balsam pentru sufletul tău. Este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva…

CAPRICORN O dimineaţă de joi cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, sau la serviciu, la o cafea şi o brioşă. E plăcut, ai încredere în cei dragi şi speranţa că lucrurile pot merge mai bine. Orele dimineţii sunt bune pentru decizii inspirate sau întâlniri importante. Domeniul sentimental este bine aspectat în a doua parte a zilei. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti pe drum. Luptă impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada.

VĂRSĂTOR Îţi este greu să decizi, să stabileşti, programul de sfârșit de săptămână lucrătoare. Poate cel mai bine ar fi să urmezi sfatul stelelor şi să laşi lucrurile să se deruleze natural, fără intervenţia ta. Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la schimbările de temperatură, umiditate şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Berbecii, semne de foc, în general. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste.

PEŞTI Nu e o perioadă strălucită, încercă să te descurci singur, fără multe valuri. Este posibil să primeşti unele răspunsuri, pe care le aşteptai de mai mult timp. Problema e: mai ai întrebări? Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. Mare atenţie la serviciu, se întâmplă ceva, în registrul benefic. Trebuie să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează!