HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 12 aprilie 2023, Forța este puternică în Prințesa Leia!

12 aprilie

Pe 12 aprilie s-au născut Giuseppe Tarttini, Maria Callas (Sophia Anna Maria Kalogeropulos) David Letterman, Montserrat Caballe, Hardy Kruger, Bobby Moore (Robert Frederick), Florin Zamfirescu, Daniel Danielopolu, Tudor Teodorescu-Branişte.

În calendarul creștin-ortodox fix, apoi o să vorbim și despre cel mobil, sunt Sfinții: Sava de la Buzău și Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion. În calendarul mobil este Sf. și Marea Miercuri. Denia de Miercuri seară. Numai seara, apă și pâine – repet, așa spune în calendar, nu sunt ideile mele!

După „ziua dinţilor”, de ieri, de fapt, o zi a făuririi armelor dacice, când fierarii scoteau nicovalele și foalele afară, că se făcea frumos şi lucrau mai cu spor metalul, ei bine, urmează iarăşi multe zile de muncă intensă. Iar ziua de 12 aprilie nu face excepţie.

Astăzi se împlinesc 62 de ani de la zborul primului om în spațiu. Parcă a fost ieri. Nu o să uit niciodată emoția și mândria care m-a cuprins atunci, când am auzit, la radio, marea veste. Dar și puțin regret. Credeam că o să zbor eu primul în Cosmos, mă antrenam, în secret, în pod. Stăteam în cap ca să simt imponderabilitatea. Eram un copil blond. ”Au făcut-o!” am strigat. Fiind un mare amator de SF mi se părea că zborul în spațiul cosmic este ceva fantastic și foarte îndepărtat. Dumnezeu mi-a oferit șansa să verific, chiar să trăiesc, mai toate teoriile SF. Viața bate orice carte și orice film. Mai rămâne contactul cu extratereștrii. Oare? Vedeți, dragi lupi, padawani și hobiți nu am menționat numele primului om care a zburat o oră și patruzeci de minute în spațiul cosmic, nici naționalitatea, nici ”misterul” morții lui, un tragic accident, dar accident, nu altceva.

Pentru mine, la 12 aprilie 1961, Omul a ajuns în Cosmos. Așa, poate, o să spună enciclopediile viitorului, când această patetică, primitivă și tragică confruntare dintre sisteme, națiuni, religii, dintre oameni, va lua sfârșit. Eu sunt un om al păcii, cred că orice civilizație are o durată, o viață și trece prin copilărie, adolescență, vârstă adultă, bătrânețe. Este cazul să ne maturizăm! Dar, din nefericire, lumea se prostește și se sălbăticește. Știți ce lucrare de doctorat a propus o musulmancă la Sorbona? ”Dovezi că Pământul este plat”! Nu, nu este o licență poetică!

Rămâne refugiul în poveștile dintr-o galaxie foarte îndepărată… Star Wars. Ați fost, probabil, informați că Prințesa Leia, va apărea și în Episodul în pregătire. Bun, în presa românească este greu de înțeles ce și cum, probabil că se traduce cu Google și nici nu se cunoaște istoricul legendei. În calitate de cavaler jedi, doar domniile voastre sunteți padawani, ucenici cavaleri jedi, am dat telefoane, am făcut ceva cercetări.

Se știe că regretata actriță Carrie Fisher care a interpretat-o pe Prințesa Leia, a încetat din viață în decembrie 2016, la vârsta de doar 60 de ani, iar filmările la episodul în chestiune nu începuseră pe atunci. Rămânea varianta CGI, Computer Generated Imagery. În ianuarie un reprezentant al producătorilor a negat acest lucru. Ce se întâmplă?

Am aflat pentru domniile voastre, doar sunt cavaler jedi! Episodul curent este produs de Disney și Lucasfilm, în parteneriat. Disney are niște reglementări draconice privind proprietatea asupra unui personaj, provenite din timpul desenelor animate, când se furau personajele într-o veselie. Să ne amintim că celebrul Walt Disney a devenit agent FBI și pentru ca să obțină protecție legală, federală, pentru studioul lui.

Problema era imaginea Prințesei Leia, a lui Carrie Fisher, de fapt – un om atât de viu și de implicat. Tratativele, secrete, au fost susținute cu Disney Studio și Lucasfilm de către fratele actriței, Todd Fisher.

După cum știți el și fiica lui Carrie, Billie Lourd, au dat, acum, permisiunea celor două studiouri de filme să folosescă imaginile Prințesei Leia interpretată de Carrie Fisher. Cu siguranță că este vorba de director’s cut, imagini filmate, dar care nu au apărut în filmele de până acum. Condiția rudelor lui Carrie Fisher a fost clară: ”Am încercat să o delimităm pe Carrie de Star Wars. Nu am putut, ea face parte din acest fenomen. Ca și Obi Wan Kanobi, care, tăiat de sabia laser devine imortal, mult mai puternic. Credem că acest lucru s-a întâmplat și cu Carrie… pardon, Prințesa Leia. Credem că legenda trebuie să continue! Dorim doar ca personajul interpretat în film de mama și sora noastră să fie întotdeauna de partea pozitivă, luminoasă, a Forței!”

Această mărturie emoționantă, făcută în săptămâna în care creștinii ortodocși se pregătesc de Înviere are o conotație specială. De fapt toată legenda Forței și a cavalerilor jedi, are trimiteri discrete către creștinism și ordinele de cavaleri creștini.

Într-o galaxie îndepărtată…

Sincer, în pustnicia mea și mai ales în demersul meu, în ceea ce vă scriu, mă simt ca și Gagarin pe orbită. Singur. Știu că fac ceva important, vă pun să gândiți, vă impiedic să vă sălbăticiți și vă oblig să rămâneți români, vă aduc descrețirea frunțolor, dar zborul meu spațial se apropie de sfârșit! Mai vrea cineva să zboare alături de mine? Haide, nu fiți leneși, treziți-vă, scrieți-mi la dom.profesor@gmail.com, nu primesc decât puțin peste o sută de emailuri pe zi!

Până una-alta cred că o să mă duc la culcare devreme, mă simt rău, am căzut de vreo două ori, în casă, și a venit George să mă ridice, este frig pentru vremea asta, trebuie să-mi continui visul. Dacă o să fie pauze în horoscopul meu, în viitor, înseamnă că nu am mai putut, chiar nu am mai putut. Mă tot întreb, visez oare, sau visez acum când vă scriu – cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 aprilie 2023

BERBEC Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

TAUR Zodia îţi este favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua de 12 aprilie este favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o ciocolată Hershey’s.

GEMENI Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criza si de dezastre anuntate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva…

RACU Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primavară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Așa, nu poţi să greşeşti!

LEU Este perioada apropierii de Sf. Paști pentru toți creştinii ortodocși din lume. Ca o pauza necesară în lăcomia globalizata şi în criza programată. Eşti vesel şi detaşat de toate, ca şi cand sărbătoarea Sf. Paşti trebuie ţinută adânc in suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci.

FECIOARĂ După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zodie fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astăzi te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poți întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Lumea trece printr-o configuraţie malefică din cauza unor aspecte, cuadraturi, care provoaca și mai mult haos in comunicare şi sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale amoroase din atâta lucru!

BALANŢĂ Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, aglomeratie, înghesuiala; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri importante. Dragostea, familia, prietenii, sunt domenii mai bine aspectată.

SCORPION Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Nu uita că îţi cade un drum, dar poţi să-l amâni, nu este obligatoriu. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente… Femeile Scorpion, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă!

SĂGETĂTOR Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti un telefon care te pune pe gânduri. Gândeşte-te, deci!

CAPRICORN O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele de primăvară la genuchi. Pentru unii Capricorni: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le!

VĂRSĂTOR Poţi să finalizezi unele lucruri importante în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în partea a doua a zilei. Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, poți constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.