HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 12 aprilie 2022. Înțelepciunea cajun.

Pe 12 aprilie s-au născut: Giuseppe Tarttini, Maria Callas (Sophia Anna Maria Kalogeropulos) David Letterman, Montserrat Caballe, Hardy Kruger, Bobby Moore (Robert Frederick), Florin Zamfirescu, Daniel Danielopolu, Tudor Teodorescu-Branişte.

În calendarul creștin ortodox fix, în curând o să vorbim și despre cel mobil, sunt Sfinții: Sava de la Buzău și Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion.

După „ziua dinţilor”, de fapt, o zi a făuririi armelor dacice, când fierarii scoteau nicovalele și foalele afară, că se făcea frumos şi lucrau mai cu spor metalul, ei bine urmează iarăşi multe zile de muncă intensă. Iar ziua de 12 aprilie nu face excepţie.

Astăzi se împlinesc 61 de ani de la zborul primului om în spațiu. Parcă a fost ieri. Nu o să uit niciodată emoția și mândria care m-a cuprins atunci, când am auzit vestea la radio. ”Au făcut-o!” am strigat. Fiind un mare amator de SF mi se părea că zborul în spațiul cosmic este ceva fantastic și foarte îndepărtat. Dumnezeu mi-a oferit șansa să verific, chiar să trăiesc mai toate teoriile SF. Viața bate orice carte și orice film.

Ziua de 12 aprilie 1961 a început, pentru mine, la fel ca orice altă zi. La școală, în clasa a IV-a. Nu stăteam mult, domna învățătoare Malciolu, în a doua recrație, îmi făcea semn că pot să mă duc acasă, la școală mă plictiseam, mă duceam degeaba. Eram un copil ”maturizat” înainte de vreme, serios și ”vorbeam ca un om mare”. Efectul miilor de cărți, enciclopedii, romane, manuale, pe care le citisem. Așa că pe la miezul zilei am ajuns acasă, în Popa Petre unde stăteam pe atunci. Am deschis radioul, un Sony primit de tata cadou de ziua lui pe când lucra încă la Radio Popular – Electronica. La radio erau ”cotele apelor Dunării”, puțin înainte de ora 12. Le ascultam cu sfințenie, mai ales partea în franceză. De pe atunci era ceva în sufletul meu de corsar și căutător de comori, de marinar. Apoi s-a dat ora exactă, apoi Buletinul de Știri. A început emisiunea ”Vorbește Moscova!”. De data aceasta crainicul avea o voce foarte oficială, dar mândră în același timp. Vorbea rar și apăsat. Mai târziu am aflat că se făceau setări în studiou și se alegeau crainicii cu voci care exprimau autoritate, stabilitate, putere. ”La ora Moscovei 08:08 a fost lansată racheta Vostok 3KA-3 (Vostok-1) având la bord pe cosmonautul Iuri Alexeevici Gagarin. După un zbor de o oră și patruzeci și opt de minute, în care timp s-a efectuat o orbită completă a Pământului la altitudinea medie de 328 kilometri s-a aterizat cu bine pe teritoriul URSS. Cosmonautul Iuri Gagarin se simte bine, totul este normal!”

Pentru mine, la 12 aprilie 1961, Omul a ajuns în Cosmos. Așa, poate, o să spună enciclopediile viitorului, când această patetică, primitivă și tragică confruntare dintre sisteme, națiuni, religii, oameni – va lua sfârșit. Cred că orice civilizație are o durată, o viață și trece prin copilărie, adolescență, vârstă adultă, bătrânețe. Este cazul să ne maturizăm!

Vă sunt dator cu „înţelepciunea cajun”, v-am promis ieri. Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, am călătorit mult, nu am făcut un secret din acest lucru. Vreo şase luni de zile am fost în State, ca oaspete al unui prieten. Cu prietenul meu, ”jamaicanul” cum își spunea, în glumă, este altă poveste. El a fost crescut în Bronx, eu în Obor. El, unul dintre stăpânii lumii, eu, un amărât. Dar ne unea aceiaşi concepţie despre viaţă, pasiuni identice, muzica reggae, filmele, cultura, politica republicană. O prietenie perfectă, fără reproș, Domnul să-l odihnească, s-a săvârșit din această viață anul trecut. Fiul acestui prieten, Michael, avusese un accident de mașină groaznic, la manevre, în Germania, era militar. Se refăcuse, parțial, are un mers specific. Tatăl lui, prietenul meu, i-a spus că după problemele pe care le-a lăsat accidentul, la coloana vertebrală, trebuie să urmeze exemplul lui John Kennedy și el rănit grav la coloană în misiune, în război. Peste John a trecut un distrugător japonez, dar a avut noroc, a scăpat cu viață și a devenit președinte. Așa că și Kevin, cum îi spun eu, este al doilea nume, trebuia, era de fapt obligat, să renunțe la cariera militară pentru una în administrație. Tatăl lui i-a spus că întâi trebuie să-şi cunoască bine ţara şi apoi să se apuce de politică. Și să vorbească, să stabilească legături directe, de la om la om, cu toți responsabilii republicani cross the country. Aşa că l-am însoţit pe tânăr de la Niagara la Baton Rouge şi de la Atlanta la Los Angeles. Cinci luni de zile. Atunci m-am îndrăgostit de America. De America profundă, cea formată din trei sute de mii de orăşele liniştite, locuite de oameni simpli și muncitori care prima dată când te văd, zâmbesc și îţi spun: „may I help you?”

Ei bine, am ajuns şi în Sudul Louisianei, stat frumos, cu autostrăzi chiar bune. Acolo am dat peste o populaţie, cajun, care mi-a plăcut enorm. Descendenţii francezilor colonişti ai A’cadiei (Arcadia – ţara făgăduinţei) colonie franţuzească stabilită la Nord, în Canada, la Nord de New Amsterdam (New York de astăzi). Războaiele coloniale şi soarta potrivnică i-au alungat pe coloniștii francezi tocmai în Louisiana şi Texas. Acum formează un grup compact de vreo două milioane. Nu se consideră minoritate, nu se consideră discriminaţi, nu vor autonomie, nu vor şcoli şi universităţi de stat în limba cajun, un dialect francez foarte pitoresc. Am înţeles aproape tot, dar când am vorbit, am trezit reacții de genul: ”tiens, omul ăsta vorbește ca la Paris, ce nebunie!”

Au o muzică care m-a vrăjit, o bucătărie care m-a îngrăşat, fete frumoase gata mereu să danseze şi… înţelepciunea cajun! Sunt multe vorbe. Care, de obicei, se spun pe o melodie gen country, de dans, dar cu acompaniament, neapărat, de fiddle, o vioară care întotdeauna mi-a părut dezacordată și acordeon: ”Ascultă-ţi părinţii, învaţă cât trebuie, mulţumeşte învăţătorilor tăi, allez-allez, haide-haide, doar suntem cajun, găseşte fata care ţi se potriveşte, iubeşte-o şi respect-o, fă patru copii, haide-haide, doar suntem cajun, construieşte o casă, sădeşte mulţi pomi, du-te duminica la biserică, haide-haide, doar suntem cajun, apără-ți familia, prietenii și patria, nu da înapoi, haide-haide, doar suntem cajun… ” şi aşa mai departe, cam o jumătate de oră!

Înţelepciunea cajun este bunul simţ și bunul-simț al poporului. Mare nevoie este, acum și aici, de acest bun-simț și bun simț!

Poate mâine o să ne dăm seama cât ne lipseşte această înțelepciune, decență și intuiție populară, mai ales celor care ne conduc destinele, există o cădere groaznică a calității conducătorilor pe toate meridianele, dar la noi, ca Păcală, i-am întrecut pe toți!

Sincer, în pustnicia mea și mai ales în demersul meu, în ceea ce vă scriu, mă simt ca și Gagarin pe orbită. Singur. Poate că fac ceva important, nu sunt sigur – vă rog să gândiți, vă impiedic să vă sălbăticiți și vă oblig să rămâneți români, dar zborul meu se apropie de sfârșit! Sau, nu, numai bunul Dumnezeu știe!

Oricum, cred că ați reținut ceva de la mine, măcar doar faptul că mâine este o nouă șansă, speranța nu moare niciodată, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 12 aprilie 2022

BERBEC Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

TAUR E timpul tău de noroc şi de pace! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Ziua de 12 aprilie este favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

GEMENI Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criza si de dezastre anuntate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva…

RAC Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primavară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Nu poţi să greşeşti!

LEU Este perioada apropierii de Sf. Paști pentru majoritatea românilor și pentru majoritatea creştinilor din lume. Ca o pauza necesară în lăcomia globalizata şi în criza programată. Eşti vesel şi detaşat de toate, ca şi când sărbătoarea Sf. Paşti trebuie ţinută adânc în suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci.

FECIOARĂ După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zodie fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Lumea trece printr-o configuraţie malefică care provoaca si mai mult haos în comunicare şi sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale amoroase din atâta lucru!

BALANŢĂ Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, aglomeratie, înghesuiala; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri importante. Dragostea, familia prietenii sunt domenii mai bine aspectată.

SCORPION Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Nu uita că îţi cade un drum, dar poţi să-l amâni, nu este obligatoriu. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente… Femeile Scorpion, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă grijă!

SĂGETĂTOR Spaţiile largi te aşteaptă. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti un telefon care te pune pe gânduri. Gândeşte-te, deci!

CAPRICORN O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele la genuchi. Pentru unii Capricorni: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru, spune Confucius. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se cheamă „voinţa de a învinge”!

VĂRSĂTOR Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua a zilei. Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, poți realiza astăzi cu mare uşurinţă. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.