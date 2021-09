HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  11,12 septembrie 2021. Cum mă pregăteam de școală, acum 60 de ani

Pe 11 septembrie s-au născut O. Hanry, Pierre de Ronsard, D.H. Lawrence, Carl Zeiss, Lola Falana, Gherman Titov, Ferdinand Marcos, Lev Oborin, Franz Beckenbauer, Moby, Alexa Visarion, Ion Panţuru. Pe 12 septembrie s-au născut Henry Hudson, Jesse Owens, Maurice Chevalier, Ian Holm, Jordan Gatling, Angela Moldovan, Aurel Ionescu, Constantin Ionescu Mihăileşti, Gheorghe Longinescu, Ion Agârbiceanu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 septembrie sunt Sfinții Teodora din Alexandria și Eufrosin bucătarul, iar pe pe 12 septembrie, sunt Sfinţii: Avtonom, Macedonie şi Teodul. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 11 septembrie 2001 este unul dintre cele mai cunoscute evenimente din timpurile moderne. Nu ne mai pierdem timpul cu rememorarea lui, sau cu fel de fel de interpretări, comentarii și teorii ale conspirației. Au trecut 20 de ani. Sunt foarte curios cum o să reacționeze presa de peste ocean. O să revin, dacă o să pot.

”Evenimentul Zilei” din 12 septembrie 490, înainte de Hristos, a fost câștigarea, de către atenieni, a bătăliei de la Maraton purtată contra invadatorilor persani, mult mai numeroși.

Revenind la bătălia de la Maraton, doresc doar să punctez un singur lucru. La luptă a participat și Eschil, poate primul dramaturg european de mare clasă. Rănit ușor în luptă, făcea parte din trupele de elită, hopliții. Trebuie să vă mai risipesc un clișeu, nu mă lasă istoria. Filmele de la Hollywood sunt foarte bune și frumose, dar sunt opere de artă, nu istorie. Hopliții erau tancurile lumii antice, nu erau dezbrăcați și cu pătrățele pe abdomen. Coif greu de bronz, facial, un scut rotund cu o grosime de doi centimetri, dublat cu lemn ușor de tei, prin care nu trecea nicio săgeată, ba chiar nicio suliță. Armură de piele groasă, întărită cu bronz, uneori pieptar integral din bronz, jambiere înalte, apărau și genuchiul, tot din bronz. O brățară lungă pe tot antebrațul drept, din piele, întărită cu bronz. Oameni de bronz! Erau înarmați cu două suliți și o sabie în formă de frunză de laur, din materialul acela nou, fierul!

Eschil a mai lupta și în bătălia navală de la Salamina. Rezultatul trăirilor și luptei lui a fost o piesă nemuritoare, ”Perșii”. Bun, Eschil a scris 92 de piese de teatru, nu s-au păstrat decât șapte. Domniile voastre ați auzit până acum de piesa ”Perșii”, ați văzut-o vreodată jucată pe scena unui teatru? Răspunsul este evident. Mă tem că repertoriul dramatic contemporan este pe măsura prezentului.

Tot pe 12 septembrie, dar în anul 1683, cea mai bună cavalerie a tuturor timpurilor ”husaria”, husarii înaripați polonezi îi risipesc pe turci în fața Vienei. Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=0MuX3t2Io50.

Două momente siderale când am învins și am rămas europeni!

Dar, mâine, luni, 13 septembrie, începe școala. Nu pot să nu-mi amintesc, cu plăcere, cum mă pregăteam de școală acum 60 de ani. În anul 1961. Era o mare bucurie, pentru mine, începutul școlii.

Terminasem cursul primar și urma să învăț, modulul de școală generală, la prestigioasa Școală nr. 10, Zoia Kosmodemianskaia, de lângă Parcul Icoanei și Teatrul Filimon Sârbu, astăzi Bulandra. Sistemul era simplu și eficient. Fiind numai școli de stat și existând o planificare corectă nu rămânea niciun copil în afara sistemului de învățământ.

Cu o săptămână înainte am revenit de la Pârâul Rece, unde, la Cabana Suedezilor îmi petreceam mai toate vacanțele. Mă pregăteam în felul meu pentru școală. Primele cumpărături au fost uniforma și pantofii. Împreună cu părinții, sigur că da.

Apoi cu ceva bani în buzunar am început să bat librăriile. Singur, sau cu prietenul meu Orlea. Orlea stăte pe strada Toamnei într-o căsuță veche, dar cu o curte de peste o mie de metri pătrați. O avere chiar și în timpurile acelea. Eu stăteam pe Popa Petre, destul de aproape. Orlea mă prefera, la primară stăteam în aceiași bancă pentru că aveam grijă de el, îi povesteam ce citisem și îl apăram de ceilalți. Înțelegeți, nu era deșteptul-deștepților, dar era un copil bun la suflet și cu un râs molipsitor.

Erau mai multe librării în zonă. Astăzi transformate în cârciumi. Nu, nu căutam manuale și caiete. Manualele urma să le primesc, gratuite și noi, în prima zi de școală, iar caietele erau indicate de profesori, ce și cum. Căutam cărți, creioane, penare, stilouri, gume, ascuțitori, enciclopedii, atlase.

Aveam preferințele mele. Creioanele trebuiau să fie numai cehoslovace, Koh-I-Nor. Multă vreme am căutat un pix mecanic cu patru culori. L-am găsit la librăria de pe Vasile Lascăr colț cu Mihai Eminescu. Acum este cârciuma ”Șarpele Roșu”, de fapt a fost prin anii 90. Cred că acum nu au acolo pixuri cu patru culori.

Cărți cumpăram rar, încă nu dovedisem biblioteca lui tata și podul plin cu cărți vechi din Mașina de Pâine, numărul 52. Acolo era toată colecția originală a ”Submarinului Dox” și ”Aventurile celor trei cercetași” ca să nu mai pomenesc de ediția completă Jules Verne și multe alte romane și broșuri.

În acel an, 1961 am făcut ceva în plus. Am vizitat noua mea școală, cu câteva zile înainte de începerea școlii. Îmbrăcat corect, cu uniformă de pionier, m-am prezentat la portarul școlii, care, normal, m-a întrebat ce vreau. I-am povestit ce și cum. Se pare că l-am impresionat, a dispărut în cancelarie și a revenit cu o doamnă, pardon, tovarășe profesoară, așa se spunea pe atunci. A urmat o jumătate de oră în care am vizitat toată școala. Și internatul de fete, de la etaj și cele două laboratoare de biologie și geografie de la subsol. Și curtea plină de castani, terenul de tenis, bucătăria, amfiteatrul, atelierele, laboratoarele de chimie și fizică, cabinetul pedagogic etc.

În multe săli de clasă trebăluiau muncitori. De la fabrica care patrona Școala numărul 10. Vasile Roaită, parcă așa se chema. Un maistru a făcut o glumă.”Hai băieți, mai repede, uite a venit beneficiarul în control!” Beneficiarul eram eu, în uniformă impecabilă de pionier.

În sala de mese mânca, singură, o fetiță cam de vârsta mea. Atunci nu am dat nicio importanță, eram un copil necopt. Oare ce tragedie ascundea mica ființă? De ce rămăsese și în vacanță în internat? Întrebări la care nu o să răspund niciodată, dar figura ei serioasă, de copil maturizat înainte de vreme, mă urmărește și astăzi. Nu, nu am mai întâlnit-o de atunci.

Coincidență, sau nu, mâine, 13 septembrie, începe anul școlar. Cu un ochi râd și cu un ochi plâng. Mă bucur pentru copiii acești frumoși și inteligenți care pornesc în căutarea științei, culturii și a civilizației. Mă întristez gândindu-mă că acestor copii li se refuză bunul cel mai de preț, libertatea. Proști au fost întotdeauna, dar nu-și făceau o gloria din asta!

Oare în ce societate vor trăi copiii aceștia, care încep anul școlar în prima clasă primară? Încep și ei maratonul vieții, dar care o să fie regulile de derulare? Vor reuși să-și păstreze obiceiurile și cultura, sau vor fi copleșiți de străini? Vor trăi într-o țară, sau într-o rezervație? Bune întrebări!

Sunt multe întrebări, de aceea, acum peste cincizeci de ani, m-am apucat de astrologie. Și bine spune Urania, doamna Simona Vărzaru, că astrologii nu pot fi decât persoane cu experiență. Respectele mele, distinsă doamnă, vă prețuiesc foarte mult și să aveți parte de sănătate și conjuncturi favorabile!

Astrologia fără istorie nu face doi bani! Ce a fost, o să mai fie, este unul din principiile astrologiei creștine enunțate de cardinalul Pierre d’Ailly, singurul din istorie care a refuzat, din modestie și umilință, să fie papă. El lega repetările istorice și de conjuncțiile Jupiter-Saturn, care se repetă, grosso modo, la douăzeci de ani. O generație, spunea cardinalul francez, în ”Astrologia Creștină”.

Dar o să mai revenim, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11,12 septembrie 2021

BERBEC În weekend eşti înclinat să-ţi schimbi unele opinii, sau puncte de vedere. Strategii de schimbare de anotimp. Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a energiei tale în domeniul sentimental. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de vară târzie şi toamnă timpurie, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Dacă depinde de tine, amână, sâmbătă, tot ceea ce e important, mai ales dacă e în legătură cu planurile de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Duminică plăcută, relaxantă. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus, probabil pregăteşti ceva bun pentru începerea școlii. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău.

GEMENI În weekend ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la îngrijorările inutile. Te afli în plină formă, într-un echilibru optim, moral şi fizic. Atenție, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC Luna îţi e favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile căi de urmat, noul, în general. Trebuie doar să îndrăzneşti, să vrei să reuşeşti şi să nu te laşi doborât! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, pentru că tot veni vorba despre lichide şi îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit – un avans la începutul școlii. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci pregătirea mesei de prânz şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

LEU În ultimul timp întâmplările, evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără ezitare. În weekend a venit timpul să-ţi faci un plan, să te gândeşti cum să acţionezi! O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase calcata.. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! Trebuie doar să treci peste aspectele nefavorabile din perioada aceasta – o mică criză existenţială atât de necesară ca să faci comparaţia cu momentele în care te simţi într-adevăr bine.

FECIOARĂ În acest weekend persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Leii şi Vărsătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor – înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate, că, nemulţumirea face parte din caracterul tău!

BALANŢĂ În acest weekend s-ar putea să ai ocazia să clarifici o situaţie care te nemulţumeşte de ceva timp. Poate fi vorba de realţii umane, în cuplu, în familie, între prieteni. Dar, cu diplomaţie! Pe total, după o deliberare îndelungată, perioada este relativ bună, aşa că în weekendul ăsta poţi să faci mai tot ce vrei, sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Dar te poţi distra cât vrei, este ultima zi de vacanță, mâine începe școala. Totuşi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea.

SCORPION Este greu să te concentrezi şi e şi mai greu să faci concesii, cel puţin în acest weekend. Eşti pe cale să începi o nouă etapă în viaţa ta şi ai foarte multe îndoieli, ceea ce te face nervos. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este acum la modă, totul este înşelător!

SĂGETĂTOR Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă înţeleaptă din Orient. Analizează cu atenţie, probabil că nu te afectează, adică nu tot ce zboară se mănâncă – o vorbă de pe la noi! Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Duminică, îţi duce gândul la o cină fastuasă cu şampanie şi kir, caviar cu unt, galbenuş de ou fiert şi lămâie, camembert, şi cu ce mai urmează după – asta dacă iubitul sau iubita nu te-a părăsit deja, trântind uşa şi lăsându-ţi pisica, plata telefonului şi a întreţinerii (pe ultimii doi ani). Ce vrei, afaceri de weekend de Săgetător!

CAPRICORN Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Uită-te bine, persoana de încredere este lângă tine! Carpe diem! Oricum, cam asta şi făceai. Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată – asta sâmbătă. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică. Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie.

VĂRSĂTOR Limitează-te la activităţile de rutină, de weekend. Sâmbătă nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba. Duminică nu este o zi prea grozavă, dar poţi să te odihneşti din plin! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Evită-le! Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat.

PEŞTI Weekendul acesta e o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial! Altfel, te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major.