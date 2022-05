HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 11 mai 2022. Cehia este interesată să înlocuiască Rusia în Consiliul pentru Drepturile Omului. O zodie a făcut unele progrese

11 mai

Pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Mochie, Arghir și Dioscor. Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor.

Nimic în „Kalendarul” străvechi, cel, poate, de la geto-daci.

După cum v-am obișnuit iată câteva informații, primite ieri, de la corespondentul și prietenul meu din Praga. Vă redau conținutul, așa cum l-am primit și eu.

Muzeul Național ajută muzeele ucrainene

Muzeul Național Ceh a trimis în Ucraina materiale de ambalare și alte materiale necesare pentru eliminarea și conservarea obiectelor culturale. În valoare de 2 milioane de coroane (81.500 de euro), acest transport vine în urma deciziei, la începutul lunii aprilie, a Ministerului Culturii, de a aloca această sumă din bugetul său ajutoarelor pentru muzeele ucrainene.

Muzeul Național Ceh lucrează cu reprezentanți ai Inițiativei pentru Salvarea Patrimoniului Ucrainean (HERI), care este mandatată de Ministerul Culturii din Ucraina să organizeze ajutor extern pentru muzee și alte instituții culturale din țară. Muzeul Național a participat deja la protejarea moștenirii culturale amenințate de război în țări precum Afganistan și Siria.

Cehia este interesată să înlocuiască Rusia în Consiliul pentru Drepturile Omului

Republica Cehă și-a exprimat interesul de a înlocui Rusia în Consiliul pentru Drepturile Omului, o înlocuire care urmează să fie decisă de Adunarea Generală a ONU.

Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite reunește 47 de state și își propune să promoveze și să protejeze drepturile omului în lume. Suspendată din 7 aprilie din cauza unor informații conform cărora soldații ruși ucideau civili în Ucraina, Rusia a anunțat ulterior că renunță la mandat.

Ziua Victoriei Ruse: sărbători modeste și demonstrații

Anul acesta, în Cehia, sărbătorile rusești de 9 mai, Ziua Victoriei, au fost mult mai mici decât în ​​anii precedenți. Tradiționala recepție de la Ambasada Rusiei a fost anulată, iar comemorarea de la cimitirul Olšany a adunat doar o treime din cei prezenți în mod normal. Cerând să nu se facă nicio apropiere de politica actuală cu privire la Ucraina, vorbitorul principal a cerut „ca rușii care trăiesc în Cehia să nu fie făcuți criminali, nu au nicio vină și nicio legătură cu guvernul de la Kremlin”.

După-amiaza, comuniștii cehi au susținut și un miting la cimitirul Olšany, tema principală a întâlnirii fiind critica la adresa actualului guvern pentru atitudinea față de conflictul ucrainean. „La șaptezeci și șapte de ani după ce Armata Roșie ne-a adus libertatea, ei scuipă fără rușine pe memoria și moștenirea ei”, a declarat Marta Semelová, președintele organizației din Praga a Partidului Comunist din Boemia și Moravia.

În plus, activiștii au organizat o demonstrație cu sloganul „To nesmeješ” („Nu o vei spăla”) în fața ambasadei Rusiei la Praga pentru a protesta împotriva violului femeilor ucrainene de către soldații ruși și pentru a cere sancțiuni pentru aceste crime.

Zi de comemorare a semnării la Berlin a actului de capitulare a Germaniei naziste în fața trupelor aliate, Ziua Victoriei este sărbătorită pe 9 mai în Rusia și în majoritatea țărilor din fosta Uniune Sovietică și Estul Europei.

Creștere excepțională a pensiilor în septembrie

Din cauza inflației mari, pensiile vor crește din nou din septembrie. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Muncii, Marian Jurečka (KDU-ČSL), care a precizat că, prin urmare, pensia pentru limită de vârstă ar trebui să crească cu aproximativ 700 de coroane (28 de euro).

Această creștere excepțională va fi a doua a anului după creșterea normală din ianuarie din cauza creșterii puternice a prețurilor. Potrivit lui Marian Jurečka, prețurile au crescut cu 5,2% între februarie și aprilie; valoarea pensiilor va fi majorată corespunzător. Cheltuielile bugetare efectuate ca urmare ar trebui să se ridice la 8 miliarde de coroane (peste 320 de milioane de euro), a precizat ministrul.

Record de inflație

Cu o inflație anuală de 14,2% în aprilie, comparativ cu 12,7% în martie, creșterea anuală a prețurilor de consum în Republica Cehă este cea mai mare din decembrie 1993. Datele publicate astăzi dezvăluie astăzi Oficiul Ceh de Statistică (ČSÚ), care explică că această creștere se datorează în principal prețurilor locuințelor, combustibililor și alimentelor.

„Aceasta este cea mai mare rată din ultimele trei decenii, de când în decembrie 1993 creșterea anuală a prețurilor a ajuns la 18,2%”, a declarat Pavla Šedivá, șefa departamentului de statistică a prețurilor.

Cazul de otrăvire Bečva trimis înapoi pentru investigații suplimentare

Judecătoria districtuală din Vsetín, regiunea Zlín, a trimis procurorului cazul contaminării râului Bečva pentru investigații suplimentare. Într-adevăr, instanța vede neajunsuri în anchetă și consideră că acest lucru s-ar putea reflecta în probe.

Pe 20 septembrie 2020, râul Bečva din Moravia a fost contaminat cu cianură. A fost cel mai mare dezastru ecologic din Cehia din ultimele decenii, poluarea ucigând toate organismele vii de-a lungul unei porțiuni de 40 km a râului, inclusiv peste 40.000 de pești.

La sfârșitul lunii martie 2022, procurorul Jiří Sachr a acuzat compania Energoaqua – care administrează amplasamentul fostei fabrici Tesla din Rožnov și asigură tratarea apelor uzate acolo – pentru otrăvirea Bečva.

Acum vă rog să mă scuzați, am primit un studiu voluminos de la RAND, vreo trei sute de pagini cu titlul ”Consecințele geopolitice ale războiului din Ucraina” și după ce l-am răsfoit am rămas placut impresionat. RAND își ține rangul, spune adevărul, chiar dacă este supărător și nici nu este politic corect. După cum a spus și bunul Papă de la Roma: ”NATO latră la porțile Moscovei!”. Merită să-l citesc cu atenție, studiul de la RAND!

Mulțumesc celor, foarte mulți, care mi-au trimis aprecieri pentru articolul de ieri, cel cu visele. Probabil că o să reiau tema, la timpul potrivit.

Așa că rămâne doar să vă spun că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 11 mai 2022

BERBEC Fredonezi în mintea ta o melodie, eşti obsedat de ea. Şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii tale! E bine, urmează-ți intuiția. Ajută-ți, dacă poți, prietenii și rudele. O zi, pe total, bună! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie.

TAUR Așteaptă puțin, reflecteză cui folosește ”ingineria” cu care te confrunți. Poate reușești un compromis, participarea ta la succes. Nu scoate imediat tunurile cele grele, întâi negociază! Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci cumparaturile direct de la producător – măcar şti ce cumperi. Ei, era doar o propunere. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente. Dar trebuie să le începi. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi poți evita neplăcerile. O şedinta, briefing, sau o adunare iti poate da unele indicii pretioase.

GEMENI Conjunctura te sfătuieşte să foloseşti tehnici, strategii de colaborare, de lucru în echipă. Uită-te puţin în jurul tău, poţi să găseşti posibili parteneri competenți, viitori aliaţi loiali. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate.

RAC Ia-o mai ușor, redu puțin ritmul de activitate. Nu exagera cu nimic, mai ales cu efortul fizic. Îngrijește-ți mânile, sunt de natura zodiei tale. Pe seară, nu lua și nu da bani cu împrumut! La serviciu poate și acasa ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe altă dată, poate pe săptămâna viitoare! Totuşi, o seara plăcută!

LEU Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi plină de pasiune, aşa că poţi profita. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi… fără colți! Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de puțina solitudine. Leul este un prădător comod, pândește 99% și vânează 1%. Așa că.. pândește!

FECIOARĂ Zilele grele se pare că au trecut. Astăzi te descurci. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. După program cheltuieşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperi o parte dintre facturi și te și distrezi puțin.

BALANŢĂ Ai făcut unele progrese, evoluezi bine și cei din jurul tău apreciază acest lucru. Trebuie, în plus, să gestionezi mai bine veniturile și cheltuielile, fără risipă, dar și fără zgărcenie. De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiază asta o poţi petrece făcând ceva sport, mișcare, masaj, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare echilibrat și normal. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi poți să zâmbeşti tot timpul!

SCORPION O zi bună ca să te apleci asupra unor situații, sau lucrări lăsate neterminate. Mai ales una dintre ele te obsedează de ceva timp. Nu mai amâna, nici nu costă mult, nici nu îți ia mult timp. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie!

SĂGETĂTOR Este imposibil să controlezi totul, să întorci orice situație în favoarea ta. Stabilește o scară de priorități a intereselor tale. Apoi, chiar de astăzi, urmează neabătut foaia de parcurs! Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regăseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Totul se rezolvă bine, din fericire. Nu fii naiv, nu da crezare tuturor bârfelor şi zvonurilor.

CAPRICORN Astăzi, ideile și sugestiile tale pot fi bine primite unde activezi. Spiritul tău perfecționist poate găsi soluții ergonomice în muncă. Ocupă-te un pic și de creșterea calității vieții tale! Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi viitoare petreceri reuşite. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Partea proasta esta ca nu depinde de tine!

VĂRSĂTOR Zi de stabilitate și de confirmarea unor legături sociale. Nu te grăbi să tragi concluzii, lucrurile sunt în continuă mișcare, situația se derulează în continuare. Fi atent, dar prudent! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa.

PEŞTI Poți să obții consensul într-o problemă de familie, de interes colectiv. Depinde cum prezinți soluția. E mai bine să spui ”să câștigăm cu toții”, decât ”să participăm cu toții la pierdere”! Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un spor. Ofera-ţi o prajitura cu o cafea şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui.