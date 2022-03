HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 martie 2022. Codul onoarei al lui Chuck Norris

10 martie

Pe 10 martie s-a născut Chuck Norris. Fără nicio legătură cu cel mai tare american (pardon, texan) din toate timpurile, s-au mai născut pe 10 martie Sharon Stone, Sarita Montiel, Neneh Cherry, Boris Vian, Pablo de Sarasate, Tamara Karsavina, Arta Florescu, Nicu Gingă, Petre Dulfu.

Pe 10 martie sunt Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei.

Astăzi este ziua de naştere a lui Chuck Norris. Împlineşte 82 de ani, să-i spunem, neapărat, “La Mulţi Ani”! Altfel, putem să avem de suferit!

Interesantă, fabuloasă, întorsătură a vieţii! Cum a devenit acest texan tare un superman în viaţă, un model şi o legendă vie? Cum au apărut acele „Chuck Norris Facts„? Nu ştiţi ce sunt? Mici glumiţe, exagerări adorabile, iată o duzină dintre ele:

– Chuck Norris a numărat până la infinit… De două ori!

– Unii pot umbla pe apă, Chuck Norris poate înota pe pământ!

– Teama de păianjeni se numeşte archnofobie, teama de spaţii mici, claustrofobie, teama de Chuck Norris se numeşte… logică!

– Când Alexander Bell a inventat telefonul, avea deja trei apeluri de la Chuck Norris.

– Chuck Norris a fost pe Marte. De aceea nu sunt semne de viaţă acolo…

– Chuck Norris are în dormitor, pe jos, o blană de urs grizzly. Ursul nu este mort, dar îi este frică să se mişte!

– Nu există nicio teorie a evoluţiei! Doar o listă de animale pe care Chuck Norris le-a lăsat în viaţă!

– Chuck Norris nu are nevoie de ceas. El decide cât este ora!

– Chuck Norris nu are vise şi dorinţe, el are planuri!

– Titlul original al filmului “Predator versus Alien” a fost “Predator and Alien versus Chuck Norris”. Filmul nu a fost produs, pentru că dura 15 secunde. Atât i-a trebuit lui Chuk Norris să extermine cele două specii!

– Când Chuck Norris joacă “Monopoly” afectează toată economia mondială!

– Trăim într-un Univers în expansiune. Pentru că toţi fug de Chuck Norris!

Şi dacă vreţi să faceţi o experienţă, ca să vedeţi amploarea şi profunzimea fenomenului Chuck Norris, puneţi pe motorul de căutare: “where is Chuck Norris”… şi deschideţi Google Search. Răspunsul este: Google won’t search for Chuck Norris because it knows you don’t find Chuck Norris , he finds you.

Your search – Chuck Norris – did not match any documents.

Suggestions:

Run, before he finds you.

Try a different person.

Try someone less dangerous.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Chuck Norris este adevărat, un texan republican creştin şi patriot, are cinci copii, îţi inspiră încredere, poţi să contezi pe el. Aş vrea să fie prietenul meu. Aşa cum este în film, este şi în realitate! Puţin fanfaron, bravează, dar te poți baza pe el și are umor!

Carlos Ray “Chuck” Norris este o legendă vie urbană. Întreaga lui viaţă este un exemplu de “homo americanus„, o ilustrare a bărbatului dur cu suflet de aur, cu umor, a americanului tipic, a pionierului din vest. Provenit dintr-o familie irlandeză şi cu un strămoş piele roşie, Chuck Norris, veteran din războiul Coreei, este unul dintre cei mai de succes practicanţi ai artelor marţiale, ieşind din viaţa competiţională de karate cu un fantastic scor 185-10-2. A jucat în aproape o sută de filme şi seriale în care avea rolul justiţiarului, al celui care aducea dreptatea, protejându-i pe cei slabi. Este cunoscut pentru vederile lui conservatoare, fiind un creştin practicant, cu mai multe cărţi pe domeniu, adresate în special tineretului. Este un mare filantrop şi luptător împotriva drogurilor şi a devianţelor sexuale. Este Republican şi Texan!

Din toamna anului 2005 pe spaţiul virtual al internetului au început să circule o mulţime de “bancuri” numite “Facts about Chuck Norris„. De exemplu : “Când intră în apă Chuck Norris nu se udă, apa se Chuck Norris!”. Am pomenit o duzină dintre ele mai sus.

Sociologii au studiat acest fenomen. Din păcate cele publicate sunt foarte plate şi neinspirate, de parcă s-ar fi tăiat masiv din articole. Probabil, de frica lui Chuck! Unul dintre articole spune că Chuck Norris este o imagine a lui Superman. Dar Chuck Norris s-a întrecut odată cu Superman. Învinsul trebuia să poarte chiloţii peste pantaloni…

Totuşi, de ce Chuck Norris! De ce nu “Terminatorul„, Arnold Schwarzenegger , “Rambo„, Sylvester Stallone, greul de ucis Bruce Willis sau ”curierul” Jason Statham. Pentru că cei menţionaţi sunt nişte actori, formidabili de buni, dar “doar” nişte actori. Pe de altă parte Schwarzy şi-a jucat cartea politică şi a câştigat, a fost guvernator și nu a fost cel mai prost. Chuck Norris, însă, este adevărat, (ca şi Bruce Lee) îşi joacă propriul rol. Lumea are nevoie din ce în ce mai mult de adevăr, de adevăratele valori şi începe să respingă politicianismul şi cameleonii, politicul corect.

Şi mai este ceva. În casele, din Virginia până în Alaska, desupra patului multor băieţi şi fete din cele o sută de mii de orăşele care constituie Statele Unite, dar și pe biroul unor CEO, de corporaţii, stă o listă. Codul onoarei, al vieţii, al lui Chuck Norris :

O să mă dezvolt la cât pot atinge, la maximum, în toate direcţiile, dacă nu contravin regulilor legale, etice şi religioase.

2. Voi uita greşelile trecutului şi mă voi concentra pe planurile benefice de viitor.

3. Stabilesc că dragostea, fericirea şi loialitatea sunt valorile familiei mele şi voi veghea continuu la respectarea lor.

4. Trebuie să găsesc binele din orice persoană şi să-i fac pe cei din jurul meu să se simtă confortabil.

5. Dacă nu am nimic bun să spun despre cineva, trebuie să tac din gură.

6. Voi fi la fel de entuziast pentru succesele celor din jur, ca şi când ar fi ale mele.

7. Trebuie să fiu receptiv la nou, să am un orizont deschis de vederi, dar nu tot ce este nou este şi mai bun.

8. O să respect autorităţile, valorile adevărate şi demonstrate, în orice domeniu al vieţii.

9. Rămân pentru eternitate loial lui Dumnezeu, ţării mele, familiei şi prietenilor.

10. Voi rămâne toată viaţa credincios convingerilor mele, atitudinii pozitive, pentru ajutorarea şi apărarea celor mai slabi, deoarece aceasta ajută familiei mele, ţării mele şi mie însumi.

O lecţie pentru mulţi politicieni, şi nu numai – vorba ticului verbal la modă.

Cu voia lui Chuck Norris, pot să vă spun că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 10 martie 2022

BERBEC Se profilează o zi agasantă, în care rutina şi monotonia te enervează. Zi mai dificilă, sunt şi din astea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent şi mai puţin agresiv! Conjunctura astrologică arată că ziua menţionată nu este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie, ca să faci ziua să treacă mai repede. Atenţie la răcelile de iarnă târzie şi primăvară timpurie, la alergii şi la durerile de cap.

TAUR Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi.

GEMENI Vine primăvara, afară este frumos, e timpul discuţiilor plăcute în familie, cu prietenii. Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum.

RAC „Dacă bat la uşa ta, îmi deschizi?” Pe plan sentimental, curiozitatea şi armonia ta înăscute, te împing către noi relaţii umane. Nu te opri din drum pentru verificări inutile, nu exagera! Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită şi în alte domenii, decât financiar-bancar. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic.

LEU O zi plăcută, în plină formă! Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor sentimentale nu e negativ! Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul conjugal, sau de cuplu. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi.

FECIOARĂ Se aude tam-tam-ul din junglă, se apropie canibalii! Anxietatea ta zodiacală îmbracă forme exotice. Paranoia cotidiană. În locul tău, nu mi-aş face probleme cu canibalii, ci cu coprofagii! La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă poţi să dejoci orice aspect nefavorabil!

BALANŢĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Ceva te deranjează. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic… Seara placută cu accente de eveniment social. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. Până la urmă, cu toate derapările “psiho”, o zi plăcută, plină, bine aspectată sentimental.

SCORPION Ai pierdut timp şi bani ca să ajungi în situaţia asta. Realizezi că problemele însă abia acum încep şi eşti decepţionat. Deocamdată rămâi pe cursul stabilit, schimbarea nu îţi convine! Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase.

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să-ţi alegi cu grijă întrebările pe care le pui. Este o situaţie tensionată, enervantă, dar obiectivă şi nu trebuie să mai “pui sare pe rană”! Seară, plăcută, însă! Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează „la stat” sau administraţie şi de asemenea cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi dupa.

CAPRICORN Discreţia obligă! O prietenă mai veche îţi iese in cale cu gânduri bune. Dar, are probleme. Nu promite mai mult decât poţi, dar găseşte o modalitate ca s-o ajuţi, măcar s-o consolezi! Azi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent.

VĂRSĂTOR Încerci să dai dreptate celor din jurul tău, ca să păstrezi climatul de cooperare. Profesional, se pare că eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să fii atent la detaliile relaţiilor sociale! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.

PEŞTI Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie problemele noi. Ai unele temeri pentru viitorul tău şi al celor dragi ţie. Fi liniştit, nu-ţi mai tortura mintea degeaba, „ce va fi, va fi!” Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine… acest lucru nu are preţ!