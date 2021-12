HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 10 decembrie 2021. RADU COSTIN ŞTEFĂNESCU, zis „Dom’ Profesor”: ZICERI PENTRU O VIAŢĂ ÎNŢELEAPTĂ

10 decembrie

Pe 10 decembrie s-au născut César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

„Evenimentul Zilei” din 10 decembrie 1901, a fost decernarea primului Premiu Nobel. În aceiaşi zi, 10 decembrie, dar în anul 1896 Alfred Bernhard Nobel, suedezul cel patriot, inventiv, mândru şi foarte bogat, înceta din această viaţă, încredinţându-şi sufletul Marelui Arhitect.

Mason de grad înalt, Preaputernic Mare Suveran şi Venerabil al Marii Loje scandinave „Steaua Polară” din care făceau parte regi şi personalităţi marcante, Nobel era un spirit evoluat, un savant, de o inteligenţă deosebită. Invenţia lui capitală a fost dinamita, o îmbibare cu capricioasa, dar mortala, nitroglicerină, a pământului de kiselgur. Pe care apoi, a regretat-o! Şi a întrezărit ce armă de distrugere în masă a pus în mâna „maimuţelor războinice”.

Ca „pomană” pentru sufletul lui şi iertare a greşelilor făcute cu voie, sau fără de voie, a instituit, prin testament, Fundaţia pentru Premiul Nobel.

Ei, aici sunt multe de discutat! Testamentul nu era singurul testament, dar era datat, cu cerneală de altă culoare, ca fiind cel mai recent. Familia lui Nobel s-a războit mult timp cu profitorii care beneficiau de banii masonului suedez. Ca peste tot, în jurul bogatului industriaş se oploşise o gaşcă de paraziţi, de lepre, care jinduiau la marea avere. Cu vorbe mari şi idealuri înalte, l-au convins pe Nobel să facă un testament în favoarea… „unui spirit înaintat care în anul respectiv a adus cele mai mari servicii umanităţii”!

Gurile rele spun, şi eu cred că acesta este adevărul, că testamentul final şi cel bun, care exprima voinţa lui Alfred Nobel este cel care împărţea averea în două jumătăţi, o jumătate familiei şi cealaltă unui singur premiu Nobel, pentru cea mai semnificativă, importantă, contribuţie anuală în serviciul oamenilor.

Acesta este un adevărat crez de mason! Premiul, un singur premiu, subliniez, urma să fie decernat în ziua săvârşirii sale din această viaţă. Subliniez, din nou, ca un fel de pomană pentru sufletul lui…

În decursul timpului Premiul Nobel a devenit o afacere. În primul rând politică. Au şi scandinavii ticăloşii lor, care au profitat şi au deturnat complet spiritul premiului imaginat de masonul Alfred Bernhard Nobel. L-au răstălmăcit şi au inventat o diversitate de domenii. O negustorie oarecare… ca într-un supermarket ieftin. De exemplu se spune premiul Nobel pentru economie. Nimic mai fals, altă minciună!

Premiul pentru economie în „amintirea lui Alfred Nobel”, este decernat de Risk Bank şi Banca Regală a Suediei începând din anul 1969. Nu este un premiu menţionat nici măcar în testamentul falsificat…

Nimic nu poate rezista lăcomiei, perversităţii, ticăloşiei umane, nici cel mai înalt şi pur ideal!

Astăzi este o zi oarecum liniştită din punct de vedere astrologic, cu foarte puţine aspecte. Sunt avantajaţi oamenii modeşti care nu au ambiţii nefondate şi ifose ridicole. Sarea pământului, baza piramidei pe care se caţără parveniţii…

„Oamenii cinstiţi şi modeşti sunt asupriţi. Mincinoşii fac averi. Magistraţii sunt corupţi şi adevărul a murit. Cu siguranţă, vine Sfârşitul Lumii” – când credeţi că au fost scrise toate acestea? Acum aproape şase mii de ani, pe o tăbliţă de lut ars, cu cuneiforme, scriere găsită pe undeva, pe lângă Nimrud. Nimic nou, mereu acelaşi probleme, se pare, de la începutul civilizaţiei umane…

În calendar Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf.

Tradiţional, în „Kalendar” este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de daci din Vestul Europei. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau în antichitate mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de sincretismul religios şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea… verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva „sourciers” şi „loup-garou” în Sudul Franţei şi „warlocks” în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei…

Dar despre altceva doream să vă informez. Un vechi corespondent #criticulliterar îmi atrage atenția asupra unui site numit ”De la om la om” administrat de domnul Ioan P. Alexa. Care a avut amabilitatea să strângă multe dintre sintagmele mele, scrise de-a lungul anilor, cu menționarea că provin din horoscopul meu din EVZ. Corect si profesional. În 15 capitole cu același titlu: RADU COSTIN ŞTEFĂNESCU, zis „Dom’ Profesor”: ZICERI PENTRU O VIAŢĂ ÎNŢELEAPTĂ

Îi mulțumesc foarte mult. Vezi https://www.delaomlaom.ro/tag/radu-costin-stefanescu/.

Redau și eu capitolul 15, copiat, doar sunt scrierile și gândurile mele, eu am copyright pentru ele:

– Pare paradoxal, dar economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă.

– Uneori lucrurile se rezolvă de la sine.

– Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială, pentru că omul superior ascultă, omul inferior trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

– Uneori te înşeli în privinţa oamenilor, pentru că îţi faci păreri preconcepute.

– Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă.

– Vorba veche spune că cel deştept cedează.

– Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i aruncă pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

– Nimic din ce a fost nu mai este!

– Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bârfe, intrigi sau… modă. Lucruri efemere care nu lasă nici măcar o urmă în trecerea timpului.

– Numai pentru bărbaţi: să fie foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate.

– Nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi e necesar!

– Nu exagera cu analiza şi sinteză. Lucrurile pot să fie paradoxal de simple.

– Timpul se recuperează în dauna altui timp.

– Organizează-te şi vei câştiga!

– Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

– Străluceşte şi adu optimism şi starea de bine în jurul tău.

– Nimic nu se compară cu un zâmbet.

– Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău.

– Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi.

– Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

– Distracţiile mari se fac cu bani puţini!

– Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători.

– Nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci.

– Animăluţele nu mint, nu trădează, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoaşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără bârfe pe la spate.

– Ziua se cunoaşte de dimineaţă – dacă este bună sau.. nu! Gânduri mai roze găseşti chiar în cafeaua de dimineaţă.

– „Eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!” – Vechi proverb elen din Cipru

– Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii!

– Mergi înainte pe drumul tău însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur.

– Sfaturile bune duc la rezultate bune.

– Să ştii că lumea continuă şi după mâine, şi mâine ai nevoie din nou de bani, cu sau fără criză.

– Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

– Nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste.

– Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tău este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

– Viața este așa cum o vezi, în roz, sau, în negru! Pune-ți ochelarii de voie bună, viața merge înainte, cu, sau fără tine și nu ia prizonieri!

– Numai în pustnicie poţi să-L înţelegi pe Dumnezeu şi să te rogi cum trebuie. Pentru că Dumnezeu luminează minţile şi oamenii ajung la acelaşi gând, la acelaşi rezultat, fie că sunt acum, aici, sau acum o mie de ani.

– Eleganţa şi bunul gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda într-o zi când nu are bani!

– Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură!

– Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici.

– Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate!

– Trebuie să laşi totul la o parte şi să te distrezi, să dormi, să iubeşti, să te bucuri de viaţă. Nu trece prin viaţă ca printr-un tunel!

– Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes!

– Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri.

– Armonia şi colaborarea pot exista între caractere opuse.

– Orice început este greu şi nesigur!

– Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni.

– Cine, cum și de ce? O să aflăm, nimic ascuns nu rămâne pentru vecie, scrie în Scripturi.

– Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă.

– Ca să te simţi bine, uită-te în ochii oamenilor şi nu uita că momentul de faţa e cel mai important.

– Propria experienţă face mai mult decât zece sfaturi bune. Pentru că cine s-a fript cu supa, suflă şi în iaurt!

– Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă.

– Planurile făcute astăzi aduc în viitor rezultate bune.

– Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial.

– În dragoste este ca în supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ceea ce îţi trebuie.

– Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei.

– Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

– Cu mai multă tenacitate şi noroc o să ajungi unde îţi doreai, dar nu mai aştepta să trecă timpul!

– Găseşte o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent.

– Trăieşte intens şi cu plăcere! Timpul trece parcă cu o viteză din ce în ce mai mare.

– Timpul trece, copiii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

– Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile acestea se aplanează în timp.

– Alianţele sunt bune dacă poţi să le controlezi în mod eficient.

– Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale.

– Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

– Disimulează cu grijă intenţiile şi păstrează secretele intime. Adevăraţii învingători au fost întotdeauna discreţi şi precauţi!

– Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale! Fiecare are modul lui de a reacţiona, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi.

– Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”.

– Nu te mai gândi la emigrare, ca la „calea de aur”. Situaţia este foarte grea în toate ţările civilizate şi acolo ei nu privesc cu ochi buni pe noii veniţi. Nicăieri nu sunt „câini cu covrigi în coadă”!

– Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine.

– Nu duce vorba, nu trâmbita veştile prietenilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

– Nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea!

– În cele mai multe cazuri vorbele bine plasate determina destăinuiri şi mai şi!

– Tradiția este bună, dar nu întotdeauna, nu tot ce este nou este mai bun, dar nici ce este vechi, poate nu se mai potrivește!

– Nu încerca să impui anturajului şi lumii întregi propriul sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca să obţii ceea ce vrei.

– Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, graba strică treaba!

– Soluţia unei probleme personale este la îndemâna ta. Concentrează-te şi, numai așa poți reuşi!

– Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu.

– Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Eşti generos, dar nu şi naiv, nu te lăsa folosit de cei care te consideră un bancomat!

– Ţi-ai pierdut libertatea. La zoo cu tine! Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem – asta este toată filozofia la care ai fost obligat.

– Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi.

– Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales.

– Dumnezeu, natura, strigă la noi, noi nu avem urechi să auzim și ochi să vedem.

– Să faci cadouri este o artă, trebuie să ghiceşti ce îşi doreşte respectiva sau respectivul, fără întrebări indiscrete. Și să nu coste mult!

– Cine nu are planurile lui, munceşte pentru planurile altuia!

– Trăieşte intens şi cu plăcere! Timpul trece. Parcă cu o viteză din ce în ce mai mare, așa este în apropierea trecerii într-un alt an, altă etapă, altă șansă!

– De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune!

– Calculează riscurile înainte de a te arunca cu capul înainte într-o excursie dificilă, sau un drum lung şi primejdios.

– Nu exagera cu analiza şi sinteză. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

– Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni.

– Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă.

– “Drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur, la anul!

– Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi.

– Evită deciziile care duc la schimbări majore.

Dacă mai aveți nevoie de un sfat în plus, eu sunt gata să vi-l dau, dar mâine, pentru că este o altă zi!

HOROSCOP 10 decembrie 2021

BERBEC Astăzi nu îţi cad prea bine criticile prietenilor, dar, au dreptate, trebuie să recunoşti! Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, începi să cooperezi mai bine! Evita cafeaua (multă, că doar nu o să renunţi de tot), tutunul, alcoolul, orice te-ar irita si mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile, este vineri şi ai un sfârșit de săptămână mai greoi, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine!

TAUR Eşti tonic şi optimist, ai o credinţă nestrămutată în partea bună a omului, în minuni şi miracole. Este perioada anului care te încântă. Astăzi, vezi cu ce cadouri împodobeşti pomul de Crăciun! Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar bovin. Totuşi, o veste bună!

GEMENI “Dragostea este un lucru foarte mare!”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! Să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial este cum i-ai spune unei pisici să înoate! Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, poate prin mall. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale.

RAC Spiritul tău pacifist şi dorinţa permanentă de armonie găseşte azi aprobarea şi adeziunea celor din jurul tău. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că eşti în centrul atenţiei! Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU Păstrează-ţi buna dispoziţie şi zâmbetul, orice s-ar întâmpla. Ai nişte invidioşi care s-ar bucura tare, dacă ţi-ar cădea faţa la auzul zvonurilor mincinoase! Ia vezi tu, cine sunt aceia? Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Iar visezi castele în Spania şi câştiguri la loterie! Alo, alo, aici Pământul, te rog frumos, coboară printre noi! Visurile sunt bune, necesare, dar nu când ai atâtea facturi neplătite… Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ Vremea neplăcută te influenţează negativ. Eşti enervat şi plictisit în acelaşi timp. Dacă ai un hobby, este bine, e exact timpul să te ocupi de el, ca să te bucuri un pic. Animăluţe, ai? Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION Fără motiv, astăzi eşti euforic! Îţi faci planuri peste planuri, chiar dacă nu ai timp şi banii necesari. Istoria vieţii tale sentimentale, afective, înregistrează un nou episod fierbinte! Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

SĂGETĂTOR Intri în faza cu moralul la zero… Nimeni nu ştie de ce, de şase mii de ani savanţii cercetează acest lucru! Sfatul stelelor este să vorbeşti cât mai puţin şi să zâmbeşti cât mai mult! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi.

CAPRICORN O zi bună spre foarte bună! Găseşti nişte rezolvări miraculoase ale unora dintre problemele tale şi te poţi întâlni cu oameni de calitate, care îşi ţin cuvântul dat şi te pot ajuta.Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR Eşti obligat de evenimente să iei unele decizii. Nici ţie nu prea îţi plac, dar poţi să susţii sus şi tare că sunt temporare. Trebuie să priveşti adevărul în faţă, totul se scumpeşte! O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI Zodie duală, o parte din nativi visează la şorici, ţuică, sarmale, cealaltă parte la sporturi de iarnă. Nu îţi ajunge timpul şi trebuie să te pregăteşti şi pentru o deplasare, călătorie! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect!