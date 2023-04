HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 aprilie 2023. Săptămâna Mare. Sfântul Graal și Lancea Destinului. Obiceiuri și superstiții.

10 aprilie

Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş, Doina Levinţa.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima. Denie. Numai seara, pâine și apă.

În „Kalendarul” vechi, antic, nimic. Sărbătorile erau rare, munca era ceea ce serbau dacii, tracii, agatârşii, cabirii.

Întrăm în Săptămâna Patimilor, Săptămâna Mare, ”în timpul „Săptămânii Nebunilor”, ultima săptămână din Postul Mare” – vezi filmul ”Săptămâna Nebunilor” https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna_nebunilor_(film) . Săptămâna Nebunilor mai este denumită, prin influențare slavă, (este un obicei rusesc și ucrainian), prima săptămână de post. Câte bordeie, atâtea obiceiuri!

Haideţi, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, să vă mai spun, încă odată, o poveste, timpul acesta este potrivit. Poate sunt superstiţii, poate poveștile, legendele, şi-au pierdut interesul pentru domniile voastre, dar istoriile sunt întotdeauna aşa de plăcute…

Printre scrierile apocrife, lăsate în afara Noului Testament, la Niceea, în 325, sunt cîteva care vorbesc despre Sfîntul Graal şi Lancea Destinului. Referiri sunt şi în manuscrise persane şi copte. Sunt subiecte iniţiatice, dezvoltate mult în timpul epocii ordinelor cavalereşti şi monahice. Sfîntul Graal este cupa din care a băut Iisus la Cina cea de Taină şi apoi a strîns sângele Lui cînd a fost străpuns de lancea lui Longinus. Legenda spune că aducea posesorului „putere regească, belşug, sănătate şi dragoste”. Este reluarea motivului rythonului Fortunei, a cupei în formă de corn, care aducea bogăţie. Să ne amintim de romanele cavalereşti ale Evului Mediu, de Cavalerii Mesei Rotunde, de minoriţi şi de catari. Sfîntul Graal a părăsit aproape imediat după Înălţare, Orientul şi a ajuns în Europa.

Legenda spune că l-a adus una dintre Marii. Speculaţii stranii se fac în jurul Sfîntului Graal şi a simbolisticii acestuia. Adevărul este că Graalul există şi este o cupă. Substanţa din care este făcută a fost și a rămas o taină. Un timp a aparţinut unor împăraţi romani, apoi unui şef vizigot. Apare în Francia şi în nordul Italiei în posesia unor oameni puternici şi bogaţi, papi, duci. Apoi, în secolul XII, dispare. Se spune că astăzi s-ar găsi, ţinut în mare secret, într-o mînăstire din munţii Europei Centrale, sau, în Portugalia şi că este obiectul adoraţiei unui Ordin bogat şi puternic.

Lancea Destinului este suliţa romană, „pilum” care aparţinea centurionului Cornelius Longinus. Longinus era un ofiţer de viţă veche, familia lui avînd sînge regal, pretindea că se trage din însuşi Remus, unul dintre cei doi fondatori ai Romei și făcea parte din una din cele cinci curii care conduceau Roma, de fapt. De aceea apare în mai toate episoadele, pentru că era o personaliate importantă. Pe de altă parte, el curta o tînără evreică care era una dintre multele femei care îl urmaseră pe Iisus şi Îi ascultaseră Pildele şi Vorbele. Longinus ştia foarte bine cine este Iisus şi era foarte interesat, hai să spunem pe jumătate convertit la noua religie. De aceea, martor la chinurile Mîntuitorului crucificat le scurtează, din milă, „străpungînd cu suliţa coasta dreaptă a lui Iisus, de a țâșnit apă și sânge”. Tot el, Longinus, nu a vrut să zdrobească fluierele picioarelor lui Iisus, după obiceiul execuției, ca să se împlinească profeția. Acesta este adevărul, cuprins în Evanghelia după Toma, dar rămas în afara Noului Testament făurit la Niceea, în anul 325.

Suliţa avea şi ea povestea ei, după cum spune legenda. Fusese făcută de un fierar orb, neîntrecut în meserie, la Damasc, din fier ceresc (meteoric) şi din cuţitaşul Profetului Ilie, cel cu care ucisese pe preoții lui Baal. Coada, mînerul suliţei, era făcut din cedru de Liban, impregnată cu elixire care o făceau „veşnică, uşoară şi focul de ea nu se prindea” şi întărită cu inele elegante de bronz. Cînd Longinus a plătit pentru suliţă 30 de arginţi (?!), sumă relativ mare, fierarul i-a spus „să nu-ţi pară rău că ai plătit o mică avere; suliţa acesta este mai importantă decît tot ce am făcut eu pînă acum, şi va fi mai celebră decît cetatea Damascului cu cele şapte porţi ale ei”.

Lancea Destinului conferea posesorului talente militare şi victorie asupra duşmanului, oricît de disperată ar fi fost bătălia. A rămas în posesia familiei lui Longinus pentru un timp. Apoi, o perioadă, a fost în mîna împăratului Traian, dar care nu credea în virtuţile ei. Totuşi, a cucerit Dacia, o realizare aproape imposibilă. I-au trebuit 12 legiuni, cea mai mare forţă concentrată vreodată de romani, dar şi aşa, a uimit lumea de pe atunci. Lancea Destinului i-a dat victoria, spune legenda!

Lancea apare în Bizanţ, unde rămîne mai multe sute de ani. A fost în mâna împăratului Constantin cel Mare, una din multele relicve creştine adunate de mama lui, împărăteasa Elena. A fost, apoi, în posesia Sf. Mauriciu, primul cavaler creştin, „cel fără teamă şi reproş”! Ultima ştire certă a fost că Lancea Destinului făcea parte dintre tezaurele nepreţuite ale Cavalerilor Templieri.

Legenda modernă spune că Lancea Destinului a fost recuperată de arheologul german Otto Rahn în anul 1938, din împrejurimile castelului Monségur şi că a fost în posesia lui Adolf Hitler pînă la 28 decembrie 1942, cînd un commando american a sustras preţioasa relicvă din bunkerul fürerului. Zvonurile spun că Lancea Destinului s-ar afla la Fort Knox, păzită ca cel mai important tezaur al Americii. Nu este America cea mai puternică forţă în lume? Nu va luați după poveste de acoperire că ar fi într-o catedrală din Köln. Este la fel ca povestea craniilor celor Trei Magi de la Răsărit. Să ne amintim de comerțul cu indulgențe și moaște din Evul Mediu, în Occident. În goana după credincioși, catedralele se întreceau în a expune moaște și relicve, toate, contrafăcute!

Legende, mituri urbane, adevăruri înjumătăţite, imaginaţie nestrunită? Poate, dar întotdeauna miturile, poveștile, legendele sunt aşa de frumoase… mai ales dacă asculți, ca fundal, epic music!

În Marea Britanie se pune că dacă Paştele cade de Buna Vestire o mare nenorocire se va întîmpla ţarii în următorul an „If Our Lord falls in Our Lady’s lap,/ England will meet with a great mishap”. S-a întîmplat de două ori în istoria modernă. Prima dată în 1910 şi în mai, același ani, Regele Edward al VII-lea a murit după o scurtă boală. S-a repetat în 1951 şi nu mai tîrziu decît 11 luni, Regele George al VI-le a încetat subit din viaţă. Sfintele Paşti vor cădea de Buna Vestire, din nou, în 2035.

Se spune că aşa cum a fost vremea de Florii va fi şi de Paşte, dar se pare că nu se mai ţine cont în condiţiile efectului încălzirii globale și al haosului care domnește în lume. Primăvara, între Echinocţiu şi Paşte, cine vede primul un şarpe trebuie să-l omoare sau să-l întoarcă din drum pentru ca să-i ia puterea. Dacă reptila taie drumul omului îi ia ea puterea. Cine vede pe nemîncate un animal născut în primăvara aceea, miel, ied, pisoi, căţel, devine necurat şi trebuie să se roage de trei ori la biserică şi să dea de trei ori de pomană. La fel cine aude pe nemîncate cîntul cucului sau al pupezei. Cine vede miel alb este semn foarte bun, dar dacă vede mai întîi miel negru sau jupuit este semn de moarte, sau mare pagubă. Cine vede primul barza sau rîndunicile în zbor acela va face o călătorie lungă, nu mai tîrziu de sfîrşitul acelui an. Cine aude brotăcelul orăcăind, mai ales în Săptămîna Patimilor acela trebuie să se dea de trei ori peste cap, ca să nu fie anul secetos. Cine vede primul cocorii să nu-i numere, că va mai trăi numai atîţia ani cîţi cocori a numărat. Cine vede fluture roşu, va fi sănătos şi roşu la faţă tot anul. Dacă vede fluture alb sau galben este pericol de boală. Cînd se aude primul tunet, mai ales în Săptămîna Mare este bine să se lovească cu o bucată de fier peste frunte, ca tot anul să fie tare şi sănătos ca fierul.

Se mai spune că în dimineaţa de Înviere Soarele dansează. Frumos, nu? Liliacul alb este floarea care aduce mult noroc, pentru că seamănă cu trompeta Îngerului Gabriel. În unele părţi ale lumii nu se sparg ouăle la capătul ascuţit pentru că aduce nenoroc. Nu este bine să se lucreze pămîntul în Vinerea Mare pentru că aduce sărăcie şi moarte. La fel, nu se taie unghiile. Dacă se spală rufe în Vinerea Mare ele nu vor fi niciodată curate, iar nenorocul va fi adus în casă, dar, paradoxal, cusăturile făcute nu se vor rupe niciodată. În toată Săptămîna Patimilor este bine ca copii să nu se urce în copaci. Rugăciunile făcute la ora 15 în Vinerea Mare sunt ascultate şi îndeplinite. Pîinea sau cozonacii făcuţi tot atuncea nu vor creşte. Un ou făcut de o găină albă în Vinerea Mare stinge focul, oricît de mare ar fi. De Înviere este bine să te înoieşti. Iar dacă nu ai bani, şi cel mai adesea acesta este cazul, cumpără-ţi măcar o bonetă nouă. Băieţii care pun prima dată pantaloni lungi de Înviere vor fi norocoşi în dragoste şi vor avea o căsătorie fericită. Fetele de măritat pot pune un ou înroşit pe vatră. Trebuie să audă cîinii lătrînd şi vîntul bătînd. Dacă trece o oră şi oul nu pocneşte, gîndurile de măritiş se vor îndeplini. Vîntul care bate în noaptea de Înviere va bate tot anul.

După echinocţiul de primăvară cine se va scălda în rîu sau baltă, fără a fi mîncat o bucăţică de caş sau brînză nouă, acela va fi bolnăvicios tot anul. În Postul Paştelui nu se aduc în casă flori galbene pentru că nu vor mai oua găinile. Joia Patimilor nu se spală şi nu se coase; seara cînd se citesc cele 12 evanghelii se face cîte un nod la o sfoară de in pentru fiecare Evanghelie şi cine se va încinge cu funia, va săpa de friguri și de alte boli, mai ales molipsitoare. În Vinerea Paştelui se face cruce cu lumînarea aprinsă pe fiecare perete al casei pentru a fi ferită de boli, foc şi trăsnet. În ziua de Paşti să nu se săreze ouăle, ci să se dea cu muştar. Cine va pune mîna pe sare se va înroşi şi va face tensiune. Tot la masa de Paşti este bine ca mai întîi să se mănînce peşte pentru ca să fiţi vioi ca peştele tot anul următor.

Ouăle de Paşti se fac numai roşii, roşu a fost sângele Mântuitorului, cîte ouă vopsite în alte culori veţi avea în casă, atîtea necazuri veţi avea în anul ce vine! Iar în secolul XVIII s-a interzis prin ukaz domnesc obiceiul rusesc, slavon, venit din nordul Bucovinei, împrumut de la ucrainieni, ruşi şi bieloruşi de a se scrie sau de a se „încondeia”, cu modele, ouăle de Sf. Paşti. Oare se scrie sau se fac modele pe sângele simbolic al Domnului? ”Dară prostia fimeilor este mare, spune cronicarul şi ele continuă să-l dragă de coadă pe dreakul prin ouăle încondeiate”. Și părintele Cleopa – Dumnezeu să-l odihnească, la loc bun, cu lumină și verdeață – tuna și fulgera împotriva ouălor înscrise ca și împotriva norocului.

Niciodată, de când mă știu, întâi în casa lui dom’ Pascale, epitrop la Sf. Dumitru, apoi la casa tatălui meu, Liviu, pilotul, istoricul și… multe altele, apoi la casa mea de aici, sau din alte zeci de țări pe unde am fost, ouăle se făceau numai roșii, nu am pomenit altă culoare! Nici la armeni, unde am fost oaspete destul timp, ouăle de Paști erau doar roșii. Vă învit și pe domniile voastre să înroșiți ouăle ca parte dintr-un ritual, nu ca un obicei gastronomic. Dar sunteți liberi să faceți cum vreți, eu, doar, v-am avertizat, așa cum fac și cu horoscopul! Nu fac parte dintre puritanii bigoți, pe care îi incriminam chiar ieri, dar mi se pare ciudat acest obicei ucrainian de a scrie ceva, sau de a face înflorituri pe simbolul sângelui Domnului. Ca și cum ai face graffiti pe Sf. Altar, în biserică, Doamne, iartă-mă!

Fiind ziua când îl pomenim pe mare actor Max von Sidow, ce poate să fie mai potrivit pentru perioada prin care trecem decât capodopera lui Ingmar Bergman, ”A Șaptea Pecete”, un film adevărat, un film de artă, alb-negru din anul 1957. O să revăd filmul, face parte din lumea mea.

Vă mulțumesc mult celor care mi-ați scris, cu urări de bine și sănătate, vă mulțumesc mult și celor care nu mi-ați scris. De doisprezece ani de zile, aici, în EvZ, încerc să vă ridic privirea spre cer, spre bine și cinste, încerc să vă fac să descoperiți ce mari și importanți sunteți, pentru că sunteți făcuți din pulbere de stele și că nimic nu este pierdut atâta timp cât putem să spunem că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 10 aprilie 2023

BERBEC O zi de luni aproape liniștită, aproape plăcută, astăzi ai relaţii armonice, bune, cu cei născuţi în semne de foc şi aer şi mai puțin profitabile cu semnele de pământ şi apă. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate, false! Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii. Tu stai deoparte. Zâmbește și nu spune nimic, dar ascultă cu atenție. Pentru un mic procent dintre Berbeci : Nu se intamplă nimic rău, dar vei verifica proverbul: la pomul laudat…

TAUR E încă rece, dar suporți frigul. Zi placută, dedicată lucrurilor obişnuite, cu aspecte favorabile. În special domeniul relaţiilor umane e avantajat, poţi stabili unele contacte folositoare. In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale.

GEMENI Astăzi ești convins că toata lumea are ceva de împărţit cu tine. Adevărul e că nu te poţi concentra din cauza grijilor. Zâmbeşte, concentrează-te şi încearcă să rezolvi problemele pe rând. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific. Astăzi, ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Dubla ta personalitate, dualitatea, polaritatea, cele două decizii între care adesea trebuie să alegi, vor fi mai puţin accentuate în perioada în chestiune.

RAC Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase pentru viitor, perioada pascală îți dă exemple și idei. Lasă convenienţele şi nu te mai zdrobi să placi tuturor! Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şi prietenii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina (dacă ai!) acum este momentul!

LEU Nu ai linişte pentru ca eşti în urmă cu unele treburi şi nici bani nu prea ai. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! Poţi incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte şi astăzi pare a fi o zi potrivită în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă!

FECIOARĂ Ceva nervi din cauza unor tensiuni între cei din jur. Situaţie pe o rezolvi cu diplomaţie şi treci, senin, mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după bârfe, zvonuri şi intrigi. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi. Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire. O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării!

BALANŢĂ Cosmosul te protejează. Anturajul, nu! Se poate spune, dupa configuraţia astrologică, că te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile, în sensul că nu o să ai niciun necaz foarte mare! Ziua de astăzi face parte din Săptămâna Nebunilor, care pentru tine este săptămâna lenii şi a comodităţii. În gromovnicele vechi mirosind a piele de capră şi a mucegai se spune despre săptămâna dinainte de Sf. Paşti, că „boierii se dedau plăcerilor şi lenii celei mari şi distracţiilor cu mâncare meşteşugită de post că ziceai că ciuperca e curcan, cu dansuri şi sindrofii de tot felul”. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului.

SCORPION Eşti bine privit de stele astăzi. Dacă ai ceva sentimental mai greu de rezolvat, încearcă acum, poate vei obţine un rezultat. Ori la bal, ori la spital! O veste interesantă pentru tine. Astăzi trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la încercare pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi iubeţ tare de tot.

SĂGETĂTOR Nu încerca astăzi să joci teatru, nu te mai juca cu propria imagine, dai impresia unei persoane nesigure si instabile. Ai multe pe cap, dar nu uita familia, pe cei dragi şi apropiaţi. Este un timp excelent să dai dovadă de căutarea plăcerii în sensul anticilor romani – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult (bun, romanii vărsau, ce scârbos!). Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut – ăsta este sensul plăcerii la nobilii romani şi ei ştiau câte ceva despre arta de a te simţi bine. Când poţi, înconjoară-te de lucruri frumoase şi de oameni interesanţi – aceasta este cheia tinereţii fără bâtrâneţe şi a unei vieţi plăcute şi sănătoase.

CAPRICORN Evită astăzi avocaţii, procurorii şi judecătorii – şi orice document, lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal, sau al jurisprudenţei! Cooperarea cu noii tai parteneri sau cu cei din anturaj incepe să-şi arate dividentele. Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. O zi placută, bine aspectată sentimental. Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Fii convenţional in noile relaţii cu cei care doresc sa-ţi devină prieteni.

VĂRSĂTOR Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că cineva apropiat te foloseşte drept bancomat! Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te supără, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac, poate îți dau o idee pentru Sf. Paști! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi, chiar începând de astăzi. Totuşi, nu incepe proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante pe orice subiect ar fi pentru că nu eşti suficint de convingător.

PEŞTI Astăzi, „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de azi când te comporţi ca Dorel sau cetăţeanul european din reclame. „Săracii cu duhul” au, însă, noroc la dragoste! Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu salariul cel mai mic din Europa, dar prețurile sunt la fel. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie. Mai sunt câteva zile până la Sf. Paște, vine căldura şi ai nevoie de o mulţime de bani. Oricum, ţine minte cine te-a adus în situaţia asta!