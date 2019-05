Ziua Regilor. Cred că apartenența la o castă nu are nimic comun cu sistemul politic al unei țări. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Poporul l-a cam judecat pe Simion şi l-a numit Simion Nebunul. Adică laşi casa şi mireasa frumoasă şi tânără şi te duci? Numai un nebun putea să facă lucrul ăsta! Aşa că ziua de astăzi se ţine pentru că „Simion Nebunul este rău de nebuneală!” (Speranţia, Olteanu)





10 mai

Horoscop Pe 10 mai s-au născut: Fred Astaire, Donovan, Thomas Lipton, Marina Vlady, Elvira Popesco, Karl Ernst Kraft, Damian Crâşmaru, Constantin Diplan, Necula Răducanu.

Horoscop În calendarul fix creştin-ortodox este pomenirea Sf. Apostol Simion Zilotul, Isihie Mărturisitorul și Lavrentie. La nunta lui Simion, în Cana Galilei, bunul Iisus a făcut prima Sa Minune: a transformat apa în vin. „Minune” repetată de-a lungul istoriei, fără patos religios, de mai toţi cârciumarii. Dar nu despre păcatele omeneşti vorbim, ci de faptul că „mirele văzând o minune ca aceasta îndată a crezut că Domnul este adevăratul Dumnezeu şi lăsându-şi nunta şi casa, I-a urmat cu osârdie, pentru care s-a numit Zilotul, adică râvnitor”. (Vieţile Sfinţilor)

Poporul l-a cam judecat pe Simion şi l-a numit Simion Nebunul. Adică laşi casa şi mireasa frumoasă şi tânără şi te duci? Numai un nebun putea să facă lucrul ăsta! Aşa că ziua de astăzi se ţine pentru că „Simion Nebunul este rău de nebuneală!” (Speranţia, Olteanu)

Mai sunt pomeniți astăzi și Sfinții Alfeu, Filadelf și Ciprian. Nimic în ”Kalendar”.

Ziua de 10 mai este importantă pentru România, în istorie fiind legată strâns de regalitatea română. Aș numi această zi, ZIUA REGILOR, a domnitorilor și voievozilor, a celor care au condus pe aici, prin părțile astea, mai bine, mai rău, cum s-au priceput, dar iată, am supraviețuit, ca popor. Astfel:

10 mai 1866 - Prinţul Carol (1839-1914) din dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen este proclamat de către Adunarea Constituantă (aleasă la 9.IV.1866) domnitor al României sub numele de Carol I; el a fost ales prin plebiscitul din 2-8.IV.1866, organizat după detronarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (11.II.1866); încă de la urcarea sa pe tron, Carol I s-a pronunţat, în domeniul politicii externe, pentru menţinerea şi consolidarea statutului internaţional de stat autonom, iar în plan intern, pentru modernizarea structurilor economice, politice şi militare ale ţării.

10 mai 1877 – Regele Carol I-ul contrasemneză Declarația de Independență a României adoptată de Parlament cu o zi mai înainte.

10 mai 1881 - Au avut loc festivităţile prilejuite de proclamarea Regatului şi încoronarea domnitorului Carol I (prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen/1839-1914) ca primul rege al României (la 14.III.1881, Parlamentul votase transformarea României în Regat); preşedintele Parlamentului înmânează regelui Carol I şi reginei Elisabeta (soţia sa) coroanele realizate din oţelul unui tun cucerit de la turci în timpul Războiului de independenţă (1877-1878)

10 mai 1947 - Preşedintele SUA, Harry Truman, i-a conferit şefului statului român, regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947), cea mai înaltă distincţie de război americană, Legiunea Meritului, în grad de Mare Comandor, ca o recunoaştere a contribuţiei României la mutarea frontului cu 500 km spre Vest şi, implicit, la scurtarea celui de-al doilea război mondial cu cel puţin şase luni.

10 mai 2011 - Regele Mihai a anunţat transformarea Casei Regale a României în Dinastie cu caracter naţional şi independent. Prin ruperea tuturor legăturilor dinastice cu Casa Hohenzollern şi renunţarea la titlurile conferite de capii familiei princiare de Hohenzollern, regele Mihai anulează şi orice drept sau pretenţie a acestei case dătătoare de dinastii la nivel european asupra Casei Regale a României. Sursă RADOR.

În casa mea, în familia mea, sunt mai multe monarhiste și monarhiști. Cu tot dichisul, decorați de rege și cu cărți scrise despre Regele Mihai, Dumnezeu să-l ierte, cu activitate și activism! Eu sunt republican, în sensul dat în State. De multe ori am auzit refrenul: ”...tocmai tu, os de boier vechi, te tragi din marele clucer Dimitrie Ștefănescu și din Safta Krețulesca, boieroaică bogată cum nu se mai află astăzi, tocmai tu să nu fii monarhist?!” Cred că apartenența la o castă nu are nimic comun cu sistemul politic al unei țări. Cred că România are altfel de interese decât o restaurație duioasă, inutilă și anacronică. Pe de altă parte întotdeauna coloniile iau sistemul politic al metropolei. Deoarece ”marele nostru licurici” actual este o republică prezidențială, sunt puține șanse, inexistente chiar, pentru o restaurație în România. Numai dacă nu vrea să-și bată joc cineva de noi! Dacă ați considera oferta de regi și regine de pe piață, ați vedea la ce mă refer. Toți sunt rude, iar consaguitatea a făcut ca niciunul dintre ei să nu poate fi bănuit de inteligență amplificată. De aici și gafele monumentale, sau dosarele de chemare în judecată ale epigonilor regalității. ”Un nobil deștept se ferește să fie arătat cu degetul”, a spus Cornelius Agrippa, astrologul imperial, cel care a inventat protocolul imperial și regal. De aceea, acum, marile monarhii, vezi Marea Britanie, sau Spania, au dat liber la mezalianțe, să se împrospăteze sângele gros compromis de prea multe căsătorii în familie. Poate se mai nasc și nobili inteligenți!

Dragi lupi, padawani și hobbiți în aceste zile de mai am inima grea. Mă gândesc ce bine și frumos era în antichitate, sau în epoca medievală, ba până acum ceva zeci de ani. Aveam dușmani buni, te puteai bizui pe ei, lucrurile erau clare. Dușmanii veneau cu săbii și sulițe, apoi cu puști și tunuri. Te puteai apăra, era evident unde sunt dușmanii și unde prietenii, uneori chiar învingeam.

Acum toată lumea ne vrea binele! Invadatorii vin cu zâmbetul pe buze și cu daruri! Temeo Danaos... Ne aduc democrație, libertatea cuvântului, drepturile omului și ne iau în schimb petrolul, lemnul, aurul, uraniul, alimentele sănătoase. Și patru-cinci milioane de români, să muncească în locul lor în țări străine și nepăsătoare. Cu suveranitatea suspendată de apartenența la UE și la NATO, cu o clasă politică submediocră aservită intereselor străine, România mai este independentă? Bună întrebare!

Dacă tot suntem în pântecele fiarei, înghițiți ca Iona de chit, dacă tot ne aflăm în UE și în NATO, haide să vedem ce planuri se mai fac, de exemplu, la UE:

”După ce directiva drepturilor de autor a fost adoptată în Parlamentul European și aprobată în Consiliul de miniștri al UE, discuțiile continuă asupra manierei în care reformele vor putea fi puse în aplicare în legislațiile naționale ale statelor membre. Principala problemă este legată de faptul că nu toate statele membre au susținut noua directivă. Țări ca Olanda, Polonia și Italia sunt printre cele care au votat contra noilor măsuri în Consiliu. Marea Britanie, Germania și Franța sunt printre țările care au votat în favoarea noii legislații. Dar chiar unele state care au votat pentru reformă, au făcut-o cu rezerve explicite. Declarațiile ulterioare subliniază regretul că instituțiile legislative nu au fost în măsură să propună un concept de responsabilitate a drepturilor de autor pe care toate părțile să îl considere corect și convingător. Germania, de exemplu, a declarat că directiva ar trebui să fie aplicată în așa fel, încât siturile de descărcare să fie inutile în practică. Noile reglementări prevăd, în egală măsură, un număr de excepții la drepturile de autor, în special cele care se referă la extragerea de texte și de date și la utilizarea de materiale protejate prin drepturi de autor în scopul ilustrării unor lecții în cadrul învățământului la distanță.”

Să nu vă luați după coprofagi, Președenția României a UE se anunță un mare succes! S-au închis mai multe dosare importante, iar Summitul de la Sibiu o să fie un reper important în viața UE!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, mulți dintre domniile voastre, dragi prieteni, mi-ati scris întreband în ce carte, unde sa se gaseasca aceste istorii, informații și povesti pe care, iata, cu voia si ajutorul Domnului nu incetez sa va impartasesc din ele, de opt-nouă ani de zile. O mica parte dintre ele, asa cum s-au priceput Sfintii Parinti la Niceea în anul 325, le gasiţi in Cartea Cartilor, în Noul Testament. Altele sunt scrieri apocrife, adică lăsate în afara scrierilor canonice, dar nu mai puţin adevărate sau atinse de divin.

Legendele si istorisirile pe care le-am povestit si deie Domnul nostru Iisus sa nu incetez sa le spun, dar nici sa le smintesc cu ceva, sau sa le uit inţelesul, le-am auzit în lungile mele calatorii prin Orient, pe Drumul Mătăsii. Cincisprezece ani de zile am batut Orientul Mijlociu, Apropiat si Asia, Africa şi alte meridiane. Am călcat în atâtea ţări că nu le mai ştiu numărul. Poate 54, poate mai mult. Uneori cu treburi negustoreşti, sau meşteşugăreşti, dar întotdeauna gata să ascult sau sa citesc istorii de demult. Şi acei oameni străini, după ce ma cântareau indeajuns, îmi împartăşeau din ce aveau mai scump – amintirile unor vremi trecute, poveşti pline de pilde şi înţelepciune, de glorie şi mândrie, de onoare şi credinţă!

M-am întâlnit recent cu un mare istoric. A trecut repede prin pustnicia mea, se ducea la Brașov, la o conferință. Nu are importanţă numele, este la fel de mare şi cu el şi fără. M-a cercetat cu ochii lui pătrunzători şi mi-a spus: „Radule, faci o treabă bună cu ”horoscopul” tău. Studenţii vorbesc despre Lupul Şchiop şi parcă sunt mai drepţi şi mai mândri. Să ştii, când se dărâmă o casă rămân fundaţiile, dacă sunt bune se poate construi o altă casă. De aceea există interesul pentru daci – ei sunt fundaţia pe care se poate construi o nouă casă mândră, a noastră, a tuturor românilor. Vezi, deşartă tot sacul tău de poveşti, pentru că de data asta fundaţia trebuie să fie foarte tare. Bat vânturi, ce zic, furtuni, uragane, tornade...”

Aşa că o să vă mai supăr cu ce ştiu şi am auzit de la istoricii vechi ai neamului despre ce au făcut dacii de adevăratelea, nu ce a trebuit unul şi altul să scrie la comandă politică. Cum s-a născut şi a crescut Lupul Şchiop, avatarul nostru, al tuturor, ce a crezut poporul nostru despre una şi despre alta, că mare este înţelepciune lui, a poporului! Dacă un țăran este prost, zece milioane de țărani produc geniu, înțelepciune și normă morală. Cum vine asta? Bună întrebare, dar întotdeauna amân explicația, mai găsiți și domniile voastre, ce și cum, că nu-s muieți posmagii!

LOVITURA DURA pentru Traian Basescu! VERDICTUL care ii strica toate planurile! Ce il asteapta pe fostul presedinte

Pagina 1 din 2 12