Supersoldații Rusiei pot opri computerele inamicilor prin telepatie. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





6,7 aprilie

Horoscop Pe 6 aprilie s-au născut James Watson, Harold Edgerton, Harry Houdini, Anthony Fokker, D.W. Douglas, Gerry Mulligan, Buch Cassidy, Gustave Moreau, Valentina Vladimirovna Tereșkova, Al. George, Cornel Constantiniu, Gheorghe Zamfir. Pe 7 aprilie s-au născut: Siddhartha Gautama Buddha, Francis Ford Coppola, Ravi Shankar, Francois Fourier, James Gardner, Joel Robuchon, Ole Kirk Christiansen, Amza Pellea, Mircea Danieluc.

Horoscop În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Irineu, Eutihie, Platonida şi Grigorie Sinaitul. În calendarul creştin-ortodox fix, pe 7 aprilie sunt Sfinţii: Gheorghe Mărturisitorul, Caliopie, Achilina şi Rufin diaconul. În „Kalendarul” vechi, al dacilor, nimic de semnalat, nimic de sărbătorit.

O notă specială pentru Amza Pellea – pe 7 aprilie pomenim un mare om, un mare actor. Cunoscut publicului mai ales prin rolul lui Nea Mărin, olteanul şiret şi inteligent, mereu mirat de paradoxurile vieţii pe dos pe care o trăia. Cunoscut peste hotare pentru rolul din "Mihai Viteazul", dar vocea a fost a lui Emanoil Petruţ.

Horoscop Pe 7 aprilie se pomeneşte, tradiţional, convenţional şi ritual, pe Siddhartha Gautama Buddha - întemeietor de religie, astăzi a treia religie mondială, ca număr de adepţi. Ziua exactă a naşterii lui nu se cunoaşte, doar se știe că era născut în zodia Berbecului în anul 563 înainte de Hristos. S-a stabilit ziua de 7 aprilie, prin calcule și mărturii indirecte. Și ziua de naștere a Lui Iisus s-a pierdut, dar până la urmă nu este așa de important, decât din punct de vedere astrologic. Este interesant că Buddha nu a lăsat, sau a dictat direct, sau prin mijloace divine, vreo carte. El nu a dorit să fie sfânt, adulat şi divinizat! Pur şi simplu a evoluat și a ajuns la înţelepciune, la o înţelegere perfectă a divinităţilor, a naturii şi a umanităţii care i-a dictat cursul vieţii! Sigur, în orice hotel din India, sau Tibet o să găsiţi pe noptieră "The Teaching of Buddha" dar acestea sunt, de fapt, povestiri despre viaţa şi faptele lui Budha.

Horoscop Și budismul a atacta creștinismul, dar cu arme nonviolente, cu inteligență și înțelepciune. Mai țineți minte călugării budiști care își dădeau foc, ca protest și pribegii ”Hare, Hare Krishna”? Conform religiei pacifiste a lui Buddha! Câtă diferență între budism și islam! Clericii lama pe care i-am avut profesori în Tibet, mereu câte doi, erau de părere că islamul încă nu a ajuns la o evoluție spirituală suficientă, că mai are mult de parcurs, chiar dacă are mulți adepți, deocamdată esența, ca religie, nu este benefică. Este o religie a întunericului, a nopții, a Lunii, a răului, a umilinței și a discriminării. Unde ar trebuie să ierte, pedepsește, unde ar trebui să înalțe, umilește și unde ar trebui să aducă pacea, face război. Părerera tibetanilor. Eu cred că au dreptate, invadatorii musulmani trebuie scoși din Europa, ura, primitivismul și violența lor nu au ce căuta printre noi, avem destule probleme și fără ei. Vedeți, domiile voastre, am trăit 15 ani în spațiul islamic. Îmi place, iubesc Orientul, m-aș intoarce de o mie de ori în Iran, Iordania, Algeria, Maroc, Tunisia, Siria, Irak etc etc. Ca să nu mai pomenesc de Africa. Acolo respectam foarte strict regulile musulmanilor, de aceea m-au accepta ca unul de al lor. Niciodată nu și-au pus problema că sunt creștin. Eram rūmi. Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, era musulman, și totuși m-a ales ca ucenic, ca adept. Nu conta religia, ci spiritul.

Am fost extrem de ultragiat de invazia musulmanilor în Europa. Mai ales pentru că cei care au venit sunt лишний человек, vorba lui Turgheniev. Nici prințul Saad, nici multimilionarul Molavi Hassan Tabrizi nu s-au gândit niciodată să se stabilescă în Europa. Prostimea musulmană, da! Trebuie să înțelegeți că nu sunt împotriva musulmanilor, ci împotriva prostimii de orice religie, etnie, sex, sau convingere sexuală ar fi! Mai mult, prostimea muslmană aduce cu ea înpoierea socială și modul de producție asiatic, două probleme imense. Ca și 127 de noi tulpini de boli și nenumărate gângănii periculoase. Și un fond genetic slab.

Ghiuleaua de piciorul Europei, care o constituie cei 50 de milioane de musulmani, prostimea musulmană, a făcut ca dinamica de dezvoltare al continentului alb, creștin, european să se diminueze în ultimii trei ani cu 23,7%. Enorm!!! Așa a apărut o nouă filosofie care tratează ”civilizația colapsului” sigur, la francezi, lor le place multiculturalismul.

Dar nu despre asta doream să vă spun, dragii mei lupi, padawani și hobbiți ci de un articol apărut în Krasnaya Zvezda organul Ministerului Apărării al Federației Ruse. Primesc multe informații, sunt abonat la 47 de ziare străine. Și am sursele mele. Cele din țară nu contează, știu cu câteva zile înainte ce și cum o să publice. De multe ori am publicat o informație, direct de la sursă, care a apărut în presa românească trei zile mai târziu, ca noutate!

După cum raportează Jon Christian ”supersoldații ” ruși pot bloca computerele inamicilor, pot transmite informații direct în mintea soldaților inamici, sau pot citi documente aflate în seifuri metalice la mii de kilometri distanță. Totul folosind tehnici învățate de la delfini cu puteri telepatice. Citez din Business Insider’s: “With an effort of thought, you can, for example, shoot down computer programs, burn crystals in generators, eavesdrop on a conversation, or break television and radio programs and communications.” Articolul continuă cu opinia savantului Ievghenii Alexandrov, de la Academia de Științe din Moscova care aruncă în ridicol toată povestea: “All the talk about the transfer of thought at a distance does not have a scientific basis,” he said, adding that “there is not a single such recorded case, it is simply impossible.”

Intoxicarea, transmiterea de informații false, este o armă vicioasă. Pentru că poate fi descifrată de alții, care chiar știu despre ce este vorba. În acest caz, rușii au dezvăluit secretul lui Polichinelle: le este frică!

Tare aș vrea să trăiesc într-o lume în care singurele bătălii să fie cele cu trandafiri la șosea, iar întrecerile să fie doar sportive și războaiele să fie doar amoroase, cu dulci armistiții nocturne!

Trezește-te, visător nechibzuit, nebun al Domnului, - îmi spunea ieromonahul Dionisie Ignat, atonitul de bună amintire – nu vezi că prostimea, marea majoritate, ascultă numai de ciomag? În ce lume trăiești?” Acum, din pustnicie, aș putea să-i răspund bunului monah de la Sf. Munte Athos: ”Avva, trăiești în lumea pe care o alegi! Pe Pământ în același timp, sunt multe lumi, ca foile unei cepe. Trebuie, doar, să alegi!”

Ceva, însă nu putem să alegem. La fel de eternă ca și Speranța, nemuritoare, pentru că a rămas în Cutia Pandorei, este și ziua de mâine, mereu este o zi de mâine, cu o nouă șansă, doar, în definitiv, mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC În acest weekend se pare că ai unele situaţii neşteptate de rezolvat! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia informaţiilor din presă! Nu te întrista, fiecare are ce merită şi cine seamănă vânt, culege furtună! Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social.

TAUR Sâmbătă rişti să nu te descurci în unele probleme de relaţii umane, poate sentimentale. Nu trebuie să te superi, duminică totul se poate schimba în favoarea ta, dacă insişti civilizat. Dimineaţa de sâmbătă e aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Duminică poate fi şi un film bun. În general, acest weekend îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău.

