STEVE, un fenomen frumos, dar care anunță sfârșitul. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





13 mai

Horoscop Pe 13 mai s-au născut Maria Tereza, Joe louis, Daphne du Maurier, Alphonse Daudet, Roger Zelazny, Ludovic Spiess, Ileana Popovici, Mircea Ciobanu.

Horoscop Pe 13 mai, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Sergie Mărturisitorul şi Glicheria.

În calendarul vechi, în ”Kalendar”, adică, nu este nimic notabil. Ba, să nu uit, ieri a fost Sărbătoarea Uitată a Hărmanului celui Mare, un fel de Caloian, ăl mai mare peste dăunători. Este bine să nu o aminteşti înainte, spune legenda, ci ca un om cumsecade şi cinstit să te baţi peste frunte şi să zici în ziua următoare: ”Ah (nu wow) am uitat de Hărman! Ducă-se toate lighioanele, goangele şi viermii pe pustii!”

Drept pentru care făcu şi subsemnatul cum trebuie şi este potrivit, ca să nu sărăcim, sau să avem ceva smitit la avere!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți pe Pământ se petrec fenomene ”naturale” din ce în ce mai îngrijorătoare, mai periculoase, care anunță sfârștul civilizației umane actuale, în timp, sigur, nu imediat, dar absolut sigur.

Ați fost informați, sunteți martori la fenomene din ce în ce mai violente ale schimbării climatice cunoscute sub numele generic de încălzire globală. Ați fost informați și sunteți martori la creșterea fără precedent a frecvenței cutremurelor, a erupțiilor vulcanice și a altor fenomene catastrofale. Dar, lovitura de grație vine din spațiu. Nu sub forma unui asteroid ucigaș, mare cât un oraș. Nu. Radiații!!!

În anul 2016 un grup de oameni de știință amatori, atâta m-a dus capul să traduc ” citizen scientists” au descoperit ceva. Și au făcut un raport la NASA, bineînțeles. În raport se spune că un grup de canadieni, uniți într-un grup de observatori ai cerului și în special al aurorelor boreale, numit ”Alberta Aurora Chasers” au observat ceva, adică altceva. Un fel de auroră boreală, dar care avea alte culori, roz-mov, în timp ce aurolele clasice sunt verzi-gălbui, eu le-am observat în Nordul Finlandei. Fabulos! Noul fenomen s-a numit STEVE, adică Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

STEVE este diferit de aurora clasică, se poate întâlni la latitudini mult mai mici, până la 10 grade, decât aurora și poate avea o viață de 20 minute până la o oră în timp ce aurora boreală pe care am observat-o în Nord, în Finlanda a durat doar 14 minute și 20 secunde, acesta fiind un timp mediu.

NASA este foarte îngrijorată de acest fenomem extrem, dar nu face public, pe scara largă, ci doar mormăie ceva prin rapoartele FYEO.

Aurora boreală, sau australă, este produsă de radiația solară, particule cu o mare energie care excită atomii de oxigen și azot, care emit fotoni, devin vizibili, într-o anumit spectru de radiații vizibile. STEVE pare că este produs de o radiație și mai intensă, care s-a extins și care produce efecte vizibile mai puternice și mai îndelungate. Aceasta într-o perioadă de acalmie a activității solare. Ce înseamnă aceasta? Că protecția Pământului, adică magnetosfera, ionosfera, centurile Van Allen, stratul de ozon, începe să cedeze!!!

Acest sistem complex, extraordinar, care permite viața pe Pământ, oprește, deflectă, sau absorbe radiația mortală a Soarelui și a Cosmosului, în general. Fără acest sistem de apărare, Pământul ar fi un deșert iradiat, fără pic de viață.

Cât mai avem de trăit? Bea Gallardo-Lacourt, un astrofizician de la University Calgary din Alberta, Canada, a râs când i s-a pus întrebarea, de către jurnaliști. Apoi a devenit serioasă. ”Nu știu!” a spus cu sinceritate omul de știință. ”Un milion de ani, sau zece zile. Eu sper mai multe milioane de ani. Dar, se întâmplă fenomene, unele rapide, neașteptate, pe care nici în vis nu le visam! Interesante din punctul de vedere al unui om de știință, dar îngrijorătoare pentru umanitate!”

S-a observat că STEVE bruiază orice dispozitiv GPS, sau mobil. Ce s-ar întâmpla dacă STEVE se va generaliza, cum se crede? Bună întrebare!

În prezent, toate marile agenții spațiale din lume cooperează la un program civil, inițiat tot de oameni de știință amatori, tot cei din Alberta, numit pompos ”Aurorasaurus” încercând să vadă extinderea fenomenului și dinamica lui. Sunt folosiți vreo sută de sateliți și se cere cooperarea cetățenilor de la sol. Se face apel la cetățenii și supușii din Marea Britanie, Canada, Alaska, Noua Zeelandă, Țările Scandinave și Finlanda, să facă fotografii, sau să filmeze cu dispozitive HD, dacă văd un STEVE. Se încearcă coroborarea datelor de la sol cu cele din spațiu. Dacă aveți o fotografie, sau un filmuleț, despre STEVE trimiteti la spacephotos@space.com. Face parte din program, strânge datele, face un triaj inițial, pe care date le trimite la NASA, ESA și JAXA unde se prelucrează.

The Damage Was Done! Formidabilul sistem de apărare al Pământului a fost sabotat din interior! Kerka Porta. Peste cinci mii de explozii nucleare au destabilizat atmosfera și delicatul echilibru al sistemului de apărare contra radiațiilor stabilit de Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu putea imagina un sistem de apărare așa de complicat și eficient! Oamenii fac arme, să se omoare unul pe altul, nu sisteme de apărare față de radiațiile din Cosmos. Sau, o alte civilizație, dinaintea noastră? Altă întrebare bună!

La care întrebare nu știu dacă se poate răspunde, chiar dacă avem mereu speranța că mâine mai avem o șansă, doar este, în definitiv, o altă zi!

NOTA Corespondența, NUMAI la dom.profesor@gmail.com, cea anonima, de pe forum, nu contează, așa că se șterge!

BERBEC Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special alimentare. Ceva se intamplă în anturajul tău. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare?! O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti!

TAUR Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine!

